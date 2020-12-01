 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 20.12.2020
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12:42  США потребовали призвать к ответу Берлин и Анкару
09:26  В Казахстане запретили условно-досрочное освобождение осужденных коррупционеров
09:21  Скончалась экс-аким Восточно-Казахстанской области Вера Сухорукова
02:03  Российско-китайские отношения как стержень глобальной стабильности, - В.Павленко
01:59  Перешли границы. Как фраза о советском прошлом может поссорить Россию и Казахстан, - Н.Мендкович

01:04  Состоится ли последний бой ЕС в Закавказье? - С.Тарасов
00:58  Крым и притяжение ЕАЭС, - Алексей Чичкин
00:55  "Да пошли они все". Как Ельцин находил для России союзников, - Л.Решетников
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Суббота, 19.12.2020
21:02  В кыргызском Таласе построят парк-мемориал в память усопшего родо-племенного князька и экс-МВД Болота Шера
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13:07  Это позор. Соцсети всколыхнула новость о введении платы за вход в Tashkent city на новогодние праздники
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10:00  Геннадий Головкин сокрушил Камила Шеремету в титульном бою за пояс чемпиона IBF
02:18  Почему казахи и узбеки были единым народом и когда они разделились?
02:13  В лидеры Кубка мира по биатлону вырвалась белорусо-казашка Динара Алимбекова
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Пятница, 18.12.2020
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16:03  Расизму вопреки. Случаи женитьбы белых монархов на африканских принцессах
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Скончалась экс-аким Восточно-Казахстанской области Вера Сухорукова
09:21 20.12.2020

19.12.2020 г. СМИ Восточно-Казахстанской области сообщают о кончине заслуженного ветерана, в прошлом - акима области - Веры Николаевны Сухоруковой. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

СУХОРУКОВА Вера Николаевна
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[10.08.1951 - 19.12.2020]
Родилась в с. Выдриха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области. Из семьи старообрядцев.

Окончила Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт (1973), по специальности "инженер-экономист" и Академию Общественных наук при ЦК КПСС (1989).

В 1973-77 – старший экономист, начальник отдела Джезказганского областного управления жилищно-коммунального хозяйства.
В 1977-85 - инструктор, зав. отделом горкома Компартии, пред. Лжезказганского городского Комитета народного контроля.
В 1985-92 - пред. плановой комиссии - зам., 1-й зам. пред. Джезказганского облисполкома.
В 1992-96 - 1-й зам. главы/акима Джезказганской области.
В 1996-97 - 1-й зам. акима Восточно-Казахстанской области.
В апреле 1997 - и.о. акима Восточно-Казахстанской области.
В 1997-98 - директор экономического департамента акимата ВКО.
В 1998-99 - директор ТОО "АБС-Шыгыс".
В 1999-январе 2003 - аким города Усть-Каменогорск.
С 20 января 2003 - заместитель акима Восточно-Казахстанской области.

Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан от избирательного округа № 28 Восточно-Казахстанской области. Председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Член депутатской группы Парламента Республики Казахстан "Енбек".

Не замужем.

Награждена орденом "Курмет" (2001), орденом "Екатерины Великой" (РФ, 12.2006), нагрудным знаком Президента Республики Казахстан "Алтын барыс". "Почетный гражданин г. Усть-Каменогорск"

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608445260
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