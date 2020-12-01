Скончалась экс-аким Восточно-Казахстанской области Вера Сухорукова

09:21 20.12.2020

19.12.2020 г. СМИ Восточно-Казахстанской области сообщают о кончине заслуженного ветерана, в прошлом - акима области - Веры Николаевны Сухоруковой. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.



СУХОРУКОВА Вера Николаевна

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[10.08.1951 - 19.12.2020]

Родилась в с. Выдриха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области. Из семьи старообрядцев.



Окончила Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт (1973), по специальности "инженер-экономист" и Академию Общественных наук при ЦК КПСС (1989).



В 1973-77 – старший экономист, начальник отдела Джезказганского областного управления жилищно-коммунального хозяйства.

В 1977-85 - инструктор, зав. отделом горкома Компартии, пред. Лжезказганского городского Комитета народного контроля.

В 1985-92 - пред. плановой комиссии - зам., 1-й зам. пред. Джезказганского облисполкома.

В 1992-96 - 1-й зам. главы/акима Джезказганской области.

В 1996-97 - 1-й зам. акима Восточно-Казахстанской области.

В апреле 1997 - и.о. акима Восточно-Казахстанской области.

В 1997-98 - директор экономического департамента акимата ВКО.

В 1998-99 - директор ТОО "АБС-Шыгыс".

В 1999-январе 2003 - аким города Усть-Каменогорск.

С 20 января 2003 - заместитель акима Восточно-Казахстанской области.



Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан от избирательного округа № 28 Восточно-Казахстанской области. Председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Член депутатской группы Парламента Республики Казахстан "Енбек".



Не замужем.



Награждена орденом "Курмет" (2001), орденом "Екатерины Великой" (РФ, 12.2006), нагрудным знаком Президента Республики Казахстан "Алтын барыс". "Почетный гражданин г. Усть-Каменогорск"