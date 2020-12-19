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Узбекистан. Конституционная Клептократия, - Б.Мусаев
15:33 21.12.2020

Бахадыр Ф. Мусаев. УЗБЕКИСТАН. Конституционная Клептократия

Словосочетание (понятие) "Конституционная Клептократия" вынесенное в заглавие настоящей заметки, я услышал более полтора десятка лет назад от проф., д. ф-м.н Атаназара Арифова. При встрече с ним в один из дней мая 2004 г, он, как один из видных оппозиционеров, автор Декларации Независимости Узбекистана говорил мне, что .

Впрочем, следует начать с того, что к этому времени были перевернуты первые страницы нашей поистине драматической новейшей социальной и политической истории., когда и где работала на всю катушку, так сказать, практичная теория президента И. Каримова, связанная с его установкой "вправить мозги". Оппозиции фактически не существовало, кстати, как и не имело места быть политическому полю. Словом, крепчало политическое мракобесие

Об этом и был тот памятный майский разговор 2004 г. с А. Арифовым. Помнится, если не изменяет мне память, я пришел к нему, несколько дней спустя после состоявшегося 3 мая в парке Бабура (бывший парк им. Кирова) мероприятия, посвященному Всемирному Дню Свободы Печати., где присутствовали и выступали много представителей гражданского общества. Среди них были журналисты, правозащитники, ...Впечатлил меня тогда, взявший слово английский посол Крэйг Мюррей. Известно, к тому времени он уже успел насолить властям Узбекистана, своими следующими словами, сказанными им еще в 2003 " В Узбекистане нет работающей демократии, она даже не движется в направлении демократии".

Дальше еще больше. Здесь на встрече (Дня Свободы Печати) он повторил их, присовокупив к ним другие свои откровения. Среди коих, например, что Узбекистаном правят клептократы, что экономическая политика правительства клептократов вызывает рост бедности. . Они прозвучали поистине как гром среди ясного неба.

В тот день, находясь среди слушателей Мюррея, я укрепился окончательно в своей убежденности, что в стране симулируются реформы, а по сути же, т.н. "государство - реформатор", спустя десять лет после затянувшегося бенефиса президента И Каримова, начавшегося с выдвинутой им идеи -фикс Узбекистан Государство с Великим Будущим (см одноименную речь на XI сессии Верховного Совета Республики Узбекистан 8-9 декабря 1992 г ) и данного им же 12 февраля 1993 г. интервью "Комсомольской правде", Пресс - конференции иностранным корреспондентам ( 4 марта 1993 г.) , ускоряется в тупик, иначе говоря, движется к социальной катастрофе

Действительно, ведь налицо уже были признаки того, что вовсе не строим мы здесь новый дом, не реформы углубляются, расширяются, а бунты грозят стране, ибо здесь, приняв Конституцию (8 декабря 1992), фактически власть имущие узаконили беззаконие, точнее сказать, быть может, впервые (во всяком случае, за период новейшей нашей социальной и политической истории) создали прецедент, связанный с тем, что узаконили власть клептократов. Не надо напрягаться в плане умственных усилий, строить логическую цепь рассуждений, ...тщательно анализировать развитие социальных процессов, чтобы доказать правоту настоящего утверждения. Достаточно внимательно прочитать Основной Закон Республики Узбекистан, например, главу II Народовластие (статьи 7-14), Главу XII Экономические основы Общества, чтобы понять это. Предвижу возражения: сколько можно? Причем Конституция? Почему чуть - что ссылаетесь на 55 статью? Несколько отклоняясь, отмечу: не один и не два читателя, а даже и знакомые мне люди не уяснили смысла названной моей ссылки на эту статью. Поэтому в двух словах я и решил сегодня высказаться на предмет озаглавленного и вспомнить (напомнить моему читателю следующие вещи, так сказать, расхожие места (моменты, посылы) на которых и строятся мои размышлизмы простодушного..

Итак, после того мероприятия (3 мая 2004) в парке Бабура, я поехал к Атаназару Арифову, чтобы поговорить о наболевших вопросах, тем более , надо было пойти навстречу его пожеланию обсудить мою книгу "Узбекистан Независимый: Реформы или Бунты?", воспроизведенную в январе 2004 на сайтах ErkinYurt , centrasia.ru Но разговор наш целиком свелся к обсуждению выступлений британского посла. Не запамятовал я, что тогда в мае 2004 г.мой собеседник больше говорил о Декларации Независимости Республики Узбекистан, автором которой он являлся и Основном Законе Последнюю он отвергал, акцентируя на том, что, по сути, буква Конституции и ее дух несовместимы с тем, что написано в Декларации, в корне противоречат ее смыслу.

В тот же самый раз, я услышал от Атаназара Арифова, когда он вслед за словами одобрения выступлений Крэйга Мюррея о клептократии и клептократах, напомнил при этом, что ими (партией "Эрк") своевременно была предложен альтернативный вариант Основного Закона, текст которой, между прочим, передан в июне 1992 г. председателю Верховного Совета Шавкату Юлдашеву . Но, оказывается, со слов профессора, данный альтернативный вариант Конституции, положен под сукно. Мотивировка отказа власти: создавать (писать) Конституцию имеет право только правительственная комиссия .

Да уж... в самом деле, забыла тогдашняя демократическая оппозиция, где она находится. Чай, конечно, не в Сахаре и все же...

Слово за слово и далее я услышал это самое словосочетание "Конституционная Клептократия" Поясняя его, А Арифов открыл Конституцию (от 8 декабря 1992 ) и зачитал мне полностью ее 55 статью .

Впрочем, не поленюсь, процитирую и я нашим сегодняшним читателям текст названной статьи. Содержание ее ,собственно, показывают наглядно со всей очевидностью: клептократия и клептократы в законе, они защищены Основным Законом

Статья 55. Земля, ее недра, воды, растительный и животный мир и другие природные ресурсы являются общенациональным богатством, подлежат рациональному использованию и охраняются государством.

Вникайте, соображайте, пораскиньте сереньким веществом, господа - товарищи (читатели)

Какое оно, это нашенское государство, которое представляют во плоти чиновники , хокимы и иже те с ними, которые , .. вот уже почти три десятилетия рационально ("рационально") используют и охраняют, читай, распоряжаются землей нашей, недрами, ... природными ресурсами, представляющими по идее общенациональное богатство.

Словом, не кажется ли, что "рационально", то бишь профессионально управляют страной наши профессионалы. во плоти Сказал слово "профессионалы" и в голову лезет народный: афоризм: воруют у нас все, но встречаются и профессионалы. И это вам не какое -то там итальянское " Каморра" или российский "Братский круг", а свои родимые, назовем их просто, скажем так, додо лагманщики, кредо которых: Мало не воруй - посадят!

Вместо P.S.

Да уж ... испортил я опять сказку о том, что мы вышли на путь национального прогресса Но ведь действительность с нашим житием- бытием ( умолчу о состоянии сознания и нравах - прим Б.М.) показывает ...Ох, эта "гнусная статистика" с безработными, бедными.. Говорим и говорим, какая у нас страна богатая природными ресурсами и не какие-то там Шурики железные, а настоящие хозяйственники крепко ворочают здесь делами, сопровождая словами (Бла бла бла), что узбекистанцы приближаются к порогу Ренессанса...Между тем, оказывается, на 1 октября 2020 г общий внешний долг Узбекистана составляет 29, 3 млрд долл. На декабрь же месяц внешний долг Узбекистана с начала 2020 года увеличился на 19,7% или 4,824 миллиарда долларов. Об этом говорится в опубликованном Центральным банком отчете. Интересная картина нарисуется в стране, когда ( полагаю, не ранее, через через пяток лет) видны станут результаты взятых кредитов и обнажится то, что, кто и сколько хапанул ...? Впрочем, это уже другая будет история, хотя не думаю, что все это изменит наблюдаемый ход событий.

Вот и все и не все, а лишь несколько штрихов из правды жизни на сюжет о Конституционной Клептократии. Разумеется, характер, содержание и направленность нашего небольшого разговора не красит ... Но ничего не попишешь, если такова селяви, как говорят узбекистанцы.

Бахадыр Ф. Мусаев 20 (21) 12 2020 Ташкент Тузель-2

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608553980
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