Тяжкая потеря. Мир катится в "толерантные" тартарары, - Евг.Дьяконов

16:18 24.12.2020

Тяжкая потеря



Дорогой мой читатель, вот скажи мне, что отличает умного от глупца? Я же не претендую на роль мудреца, убеленного сединой, но скажу так, что здравомыслящего человека от дурака отличает способность менять свое мнение, под давлением фактов и аргументов, что и произошло со мной, правда не без печальки.



Самой тяжелой утратой для меня, стала потеря веры в так называемые "общечеловеческие ценности", а именно - толерантность, транспорентность, гендерность и иже с ними, ровно, как и прочую чушь, что вбивают псевдо-правозащитники в головы специально обучаемых придурков на тренингах и семинарах, щедро оплачиваемых не пойми кем, откуда и зачем.



Если ты не понял меня, дорогой мой читатель, то оглядываясь назад, я могу утвердительно сказать, что окончательно разочаровался в так называемых "Правах человека" - искренне полагая, что это ересь и могу это доказать на основе фактов.



Живя в Европе, вот уже более 17 лет (с 2003 года), я не понимаю, что же черт возьми происходит? Казалось бы, я бежал из этого концлагеря и вот она свобода и демократия и наконец-то я смогу рассказать о преступлениях против человечества, творимых в Узбекистане. Ан - нет, оказывается, что эти блага - демократия, свобода слова, равенство - не про нас, а для того, чтобы попасть в "обойму удачи", надо быть "в тренде", то есть - темнокожим либо террористом или геем, а еще лучше и то и другое и третье.



Звучит странно, но в реальности, статус недочеловека- для мигрантов из стран СНГ, которых в Европе по привычке называют "русскими", никто не отменял, по крайней мере так мне сказал один русскоговорящий норвежский правозащитник, будучи бухим, когда я получил очередной отказ на грант для перевода и публикаций моих книг.



Оказалось, что я не попадаю в стандарты толерантной паранойи, я белый, я не экстремист и я не гей, что характерно! Это для примера, что для некоторых "русских" мигрантов все-таки делают исключения.



Самый яркий пример, это - шумиха вокруг журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова, больше известного под псевдонимом Али Феруз.



Он оказался, "цветным", эмиссаром ИГИЛ и геем, так сказать три в одном, по крайней мере он так себя позиционировал, вот почему за него вступились "все демократические силы". Других объяснений нет.



Для тех, кто не знает, 2017 году Басманный суд Москвы принял решение о депортации журналиста из РФ в Узбекистан ввиду нарушения режима пребывания в России, однако Европейский суд по правам человека заблокировал это решение, посчитав, что в Узбекистане Ферузу угрожает опасность. В феврале 2018 года после получения судебного разрешения Феруз улетел в Германию, где он ведет сомнительную деятельность, да и как журналиста его никто не знал.



Касаясь меня лично, я всего лишь хочу рассказать об ужасах Узбекистана, но мне говорят: - Нет, тебе не полагается ни помощи, ни грантов, ни какой - либо поддержки лишь потому, что вся эта гуманитарная чушь, не подразумевает помощи - "русским"! То есть нас там нет в априори! Когда принимались эти стандарты, никто не думал, что мы, то есть русские вообще будем требовать каких-то соблюдений, каких-то мифических прав человека для себя.



Твой покорный слуга тому веское подтверждение, примерно с 2005 года, правозащитные организации откровенно создавали для меня проблемы на ровном месте, саботируя выход моих книг.



По крайне мере, именно такой вывод можно сделать из действий "коллег" из Amnesty International, The International Helsinki Federation for Human Rights, Human Rights House, SOS-Rasism, Forum 18, Article 19 и им подобным. Читатель подумает, что я вру, но факт остается фактом, вот уже более 10 лет, именно эти организации вставляли палки в колеса, не давая выходу моих книг. И сейчас они препятствуют, получению мною грантов на перевод и публикацию моих книг на иностранных языках в Европе.



А теперь совсем из разряда буйных фантазий, но всякому явлению есть логическое объяснение, тем более некоторые выводы я сделал после бесед с этими самыми "коллегами". Почему же такое сопротивление к изданиям моих книг?



Первое - публикации моих книг, отнимут "хлеб" у международных организаций, потому что они возомнили себя "монополистами" в сфере прав человека, а еще они, если и публикуют какие-то документы о нарушениях прав человека, то ограничиваются лишь обтекаемыми фразами и для диктаторских режимов, эти пасы, как комариные укусы.



Второе - для получения информации, они пользуются услугами либо проправительственных "правозащитников", либо лояльных диктаторским режимам "экспертов" и об этом я писал ранее и много, поэтому не буду повторяться.



Третье - совсем не укладывающееся в голове, но очень похожее на правду, если представить, что диктаторские режимы, в Центральной Азии, платят взятки в виде отчислений, через различные фонды и под видом благотворительности, то в этом случае все встает на свои места. Вот почему уважаемые международные организации, замалчивают чудовищные преступления - на уровне геноцида и политических репрессий, а выносят во главу угла всякую чушь или сомнительные ценности, уверяя нас, что именно, эти вещи, жизненно необходимы для человечества и без этого жить нельзя!



А тем не менее, этот самый Мир, продолжает медленно, но, верно, катиться в бездну, имя которой Третья Мировая война, а учитывая, что между многими странами и народами давно уже непреодолимая пропасть непонимания и ненависти, то шансы, что кто-то однажды нажмет на красную кнопку, весьма велики, при этом он предварительно сам спрячется в самое глубокое убежище.



Разве еще есть в Мире кто-то, кто думает, что силой оружия можно и нужно решать проблемы человечества? Неужели кто-то думает, что выживет, начнись завтра ядерная атака? Нет! Все погибнут! Все! И я и ты! И Мир перестанет существовать!



Мир, состоящий из людей, что построили города и возвели электростанции, из людей, что полетели в космос и выращивают хлеб, из тех, кто воспитывает детей и делает спасительные операции смертельно больным людям. Этот Мир перестанет существовать! Только вдумайся в это, дорогой мой читатель!



Ровно как перестанет существовать "мир", состоящий из гламурных шлюх и "дырявых" мальчиков. Бесящихся с жиру подонков всех мастей, и обнаглевших не в меру чиновников. Мир из узаконивания педофилии и легализации браков с животными или даже с самим с собой.



А Мир сегодня, к сожалению, состоит из войн и миров, противопоставляющих себя друг другу, из ублюдков закулисной элиты - то и дело стравливающих меж собой народы, религии и даже целые цивилизации.



Этот Мир полон крови, беженцев, секретных тюрем, кровавых диктатур и им сочувствующих чиновников, а также из главной обители мирового зла - так называемой "Организации Объединенных наций" и прочих злодеев, в лице лидеров так называемых "демократических" стран, почему-то так усиленно поддерживающих самых одиозных диктаторов.



И уж коль я заговорил о диктаторах, то хочется напомнить сильным Мира сего, что Организация Объединенных Наций была создана в 1945 году, для того, чтобы человечество, получившее тяжелейшие уроки Второй Мировой войны, в будущем могло бы обуздать диктаторов, дорвавшихся до власти, дабы Планета вновь не узнала ужасы войны, если вдруг некий полудурок возомнит себя властелином Вселенной и вершителем судеб.



Но что мы видим сегодня? На моей памяти уже третий генсек ООН преспокойно встречается с самыми одиозными диктаторами, кроме того, эти отморозки, руки которых не по локоть, а по плечи в крови, преспокойно выступают с трибуны ООН и ничего! А все воспринимают это как норму. Где протесты демократической и свободной прессы? Где антиглобалисты? Где ребята из BLM и девчата из Фемен или хотя бы антифа? Ау! Где вы все?



Выступление Ислама Каримова на 48-сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году, никого не смутило, допустим, что это были его первые три года правления, но потом ничто не мешало посещать всем без исключения Генсекам ООН Узбекистан, но когда На заседании Генеральной ассамблеи ООН 16 сентября 2016 года почтили память ушедшего в мир иной президента Узбекистана Ислама Каримова, по инициативе Пан Ги Муна, и тут наконец все стало на свои места.



Ни одного протеста! Ну выступление Ахмадинежада не в счет, когда несколько делегаций демонстративно покинули зал ООН, там давние счеты и скорее это была акция солидарности, чем несогласия с нарушениями прав человека. А если мыслить трезво, то хочется задать вопрос: - А ничего, что руки некоторых выступающих на трибуне ООН по локоть в крови? Я даже не хочу размещать рисунки по этой теме, если угодно, дорогой мой читатель, сам ищи! Благо интернет полон таких фактов.



А что движет Мир к войне? Это реки лжи и чванства которые текут в никуда и те кто верит в пропаганду насилия, двойных стандартов, обречены на исчезновение и забвение.



Попомните мои слова…..



Искренне ваш Евгений Дьяконов



