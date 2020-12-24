Танталовы муки в Алматинском раю, - С.Сатыбалдина

14:30 25.12.2020 ТАНТАЛОВЫ МУКИ В АЛМАТИНСКОМ РАЮ



Все смешалось и сплелось в одну кучу в этой невеселой истории… И косвенно и прямо, люди и организации, система управления двухмиллионного мегаполиса и даже текущие выборы. В сухом остатке многолетняя социальная проблема населения южной оконечности г. Алматы.



Газеты пишут, а "Васька" ест Начать придется издалека. В казахстанских СМИ вот уже в течение многих лет, муссируется одна и та же застарелая проблема. Кто только и когда не писал об этих специфических проблемах. Наверное легче вспомнить издания и интернет-ресусры которые вообще НЕ касались этой темы... Разумеется, этой историей не было захвачено, вот, прямо все-все казахстанское общество, или оно бурно обсуждалось, допустим, в каких-то теледебатах... Но если ее вычленить, она отнюдь не проходная, она касается живейших социальных проблем испытываемых населением, как в целом по республике, так и в каких-то отдельных точках и регионах огромной страны.



К ней неоднократно привлекалось внимание и на самом высоком государственном уровне - об этом говорил Ельбасы, его дочь Дарига Назарбаева, Крымбек Кушербаев в прошлом 2019 году, поднималась эта тема и в парламенте. Одним словом, если бы не пандемия, эта тема вполне могла бы стать одной из самых горячих и в этом году. Речь идет об водоснабжении населения республики, о праве населения получать чистую питьевую воду соответствующую всем техническим и санитарным характеристикам. Однако, как наверное понял читатель из этой преамбулы, данное право в Казахстане довольно жестко попирается, и, не выполняется сообразно ожиданиям. Данные обещания не выполняются, видны только несусветные суммы, отпускаемые на решение проблемы, но воз и ныне там. Понятно, что существуют вполне себе объективные обстоятельства, которые выше возможностей исправить проблему по всей стране сразу и

одним махом. В конце концов, Казахстан это арридная и маловодная в массе своей территория. Но есть случаи, их даже больше, когда есть все предпосылки, чтобы население не испытывало подобных проблем! Тогда как в реальности, они годами, десятилетиями волокитятся, не решаются, и даже усугубляются! Досадное слово "даже", например, один в один очень подходит к такому благодатнейшему месту, как расположившаяся у подножья горного хребта, бывшая столица республики, в которой была подписана Декларация о независимости (очереданя дата которой недавно была отпразднована) Казахстана...



В нашем отдельно взятом случае, географически она привязана к южной части Бостандыкского района, одной из 8 территориально-административных единиц самого крупного города Казахстана. Подчеркнем, претендующего на статус первого и единственного мегаполиса страны, являющегося одним из главных доноров госказны... Но в этом городе не только на юге Бостандыкского

района, а еще и в целом Наурызбайском и отчасти Алатауском районах есть такие проблемы. И прямо скажем, плохо соотносящиеся с тем, что речь идет именно об Алматы, а не каком-то заброшенном городке в полупустынном, лишенным водных источников городке.



Ну а самым возмутительными выглядят мучения населения прежде всего в Бостандыкском районе южной столицы. Потому что этот проблемный микрорайон внутри района находится в нескольких километрах от центра города и считается элитным. Но поскольку там строились в свое время дачные массивы, ведомственные поселки, живут там не только новые буржуи со своими особняками-дворцами. В этом предгорном и густо заселенном урочище-ущелье под названием Ремизовка, страдают, как всегда, обыкновенные люди. Многие из которых являются пенсионерами, для которых дачные домики стали основным местом обитания и они имеют там прописку.



Но самые скандальные новости, доносящиеся в последнее время из Ремизовки – это, не побоимся этого сравнения, совершенно сюрреалистические проблемы с водоноснабжением в элитных жилых, бизнес комплексах, новехоньких учебных заведениях. Скандалы на этой почве сопровождали весь заканчивающийся ковидный год. Так получилось, что в этой части Бостандыкского района, южнее проспекта Аль-Фараби, местным водоснабжением "банкуют" несколько частных фирм. Ниже проспекта это хозяйство уже чисто городское, "Водоканальное" - это там возвышаются алматинские небоскребы Есентай-молла. Понятно, что там то, с водой и

канализацией - все в порядке. А всего в километре от этого великолепия, в Ремизовке, правит бал самая мощная из местных частных фирм, которая называется "Орхан". От одного этого названия многих абонентов этой водоснабжающей фирмы, который год просто трясет от возмущения и безысходности. И здесь уже пошло своеобразное "социальное равенство": ведь одинаково недовольны что дачники, что жители коттеджного посенлка ПК "GREEN HILLS", что уже заселившиеся жители элитного ЖК, под простым и безмятежным названием... - "Ремизовка".



Странное решение отрезать канализационные стоки, спускаемыми вниз от дачников к "GREEN HILLS", сотворила небольшую экологическую катастрофу – вонь на всю округу, нечистоты вышли наружу. А в элитном ЖК у людей нет ни питьевой нормальной воды, а качество поступаемой, зачастую с перерывами (!) негодно даже для бытовых нужд. И так во всем, чего не коснулась бы десница "Орхана", местного частного монополиста.



Об этом, например, недавно сообщил популярный многостраничный еженедельник "Караван". Вот отзыв на "Орхан" от председателя ПК "Садоводческое товарищество "Курортное" Юрия Малетина в последним месяце 2020 года: "Мы живем в горной местности. Здесь особенно важно проложить систему сточных вод – ливневку. Дожди пропитывают грунт. У 30–40 процентов жителей стоят септики. Не каждый может раз в месяц вызывать ассенизаторную бригаду, это бьет по карману (15–20 тысяч тенге). Поэтому некоторые делают все, чтобы жидкости впитывались в грунт. Канализация – самый больной вопрос для "Курортного". Мой собеседник подробно описал всю историю местной системы. Говорит, жители "Курортного" готовы заключить договор с

ТОО "Орхан", но на нормальных условиях, о чем также ставили в

известность монополиста. В данное время их не устраивает цена за канализацию, которую предлагает "Орхан".



Сам материал очень красноречиво назван: "Город не хочет вкладывать в нас деньги". Почему город не вкладывается в Ремизовку? Как мы уже выше обрисовали, об страданиях населения самого большого города республики из-за нехватки питьевой воды и вынужденного употребления антисанитарной воды из некондиционных скважин и отрытых, природных источников (читай из речки...) кто только из казахстанских СМИ не писал. Мы обращаем на это внимание во многом опираясь на эти, открытые

свидетельства, уже давно увидевшие свет. Просто хотим добавить информации, чтобы стало еще яснее: в чем же горький "секрет" непреодолимых до сего дня танталовых мук алматинцев (а жители Ремизовки уже как пять лет находятся в юрисдикции городского акимата, а не как раньше – областного...- Ред.) да еще

в придачу с прицепом из канализационных проблем?



Да, город не просто "не хочет". Но возможно у него наверное и денег этих нет? Потому что, как ранее предполагал целый ряд СМИ, все эти вещи, которые по идее давно-давно должны быть налажены в Ремизовке, т в других местах города, существуют где-то на бумагах. Другими словами, власть ведет себя так, как будто в этой части Бостандыкского района уже давно все есть, вся инфраструктура функционирует и радеть больше не о чем!

Плюс к этому аким Бостандыкского раойна Алтай Рахимбетов второй год подряд вешает лапшу на сходах жителей поселков Ерменсай, дачных массивов и т.д. что вот-вот начнется строительство очистных соорружений, полноценного водного узла. Ничего подобного в данных предгорьях не происходит. И вряд ли произойдет в блиажйшем времению. Почему? Да потому что как утверждают злые языки, бюджет Алматы за годы правления предыдущего акима был выбран (сворован?) чуть ли не на пять лет вперед. Как это начиналось?



В период строительного бума в 2007 году в той же Ремизовке, где на полях еще росли кустарники малины и росла картошка предпринимателями было начато строительство нового жилого многоэтажного комплекса "Сакура" по задумке и по проекту знаменитого японского архитектора. Застройщиком этого дела явилась казахское ТОО "САТ Жол". В ту пору за серией компаний САТ стоял Кенес Ракишев и его патрон Тимур Кулибаев. Но грянул мировой кризис и с 2009 года недостроенные коробки ЖК Сакура превратились в проблемный объект дольщиков, который находился в залоге у банка Казкоммерцбанк.



Тогда СМИ отмечали, что "На сегодня самым крупным акционером

Казкома является Кенес Ракишев, владеющий 71,23% акций банка. Он приобрел большую долю в Казкоммерцбанке в марте 2015, купив 127 777 704 простых акций банка. В итоге доля бизнесмена в БВУ достигла 16,02%. В апреле 2016 бизнесмен достиг предварительного соглашения с Нуржаном Субханбердиным и АО "Центрально-Азиатская инвестиционная компания" (ЦАИК) о выкупе принадлежащих им простых акций банка. Кенес Ракишев приобрел у ЦАИК 115 486 789 простых акций банка, в результате чего прямая доля г-на Ракишева в Казкоммерцбанке выросла с 28,67% до 43,15%. С учетом акций, принадлежащих ему косвенно через АО "Qazaq Financial Group", общая доля акций под контролем Кенеса Ракишева составила 71,23%.".



Объем заявленной Нацбанком поддержки Казкома составил 2,4 трлн

тенге. Но эти средства не будут направлены на докапитализацию ККБ, они будут использованы для того, чтобы "отцепить проблемный актив БТА от Казкома". И вот с приходом в 2015 году Бауржана Байбека на пост главы города, эта стройка стала оживать. И вместо одного ЖК появилось два - ЖК "Ремизовка" и ЖК "Сакура". В первом случае застройщиком явилось АО "Базис А", а во втором - застройщик корпорация "Рамс".



В сентябре 2015 г. аким Алматы заключил с АО Казкоммерцбанк (ККБ), т.е. с Кенесом Ракишевым Меморандум о государственно-частном партнерстве (ГЧП), предусматривающий организацию финансирования в различных сферах социально-экономического развития города Алматы. В рамках Договора о ГЧП, АО ККБ взял на себя обязательства в период с 2015 по 2017 годы предоставить финансирование на сумму не менее 300 млрд. тенге под проекты жилищного строительства, развитие объектов инфраструктуры, финансирование малого и среднего бизнеса, а также спонсорство и благотворительность, а акимат обязался погасить это финансирование из средств бюджета. Так как этот объект стал проблемным объектом дольщиков, к решению вопросов подключился акимат города, который неустанно день и ночь стал поддерживать застройщиков, обходя, к слову говоря, ранее вынесенный запрет на возведение высокоэтажных зданий выше проспекта аль-Фараби. Получается Б.Байбек попрал решение своего патрона.



Одновременно застройщики получили финансирование от Казкомма

который за счет средств помощи государства в размере 2,4 трлн тенге списал залоговые обязательства первого застройщика ТОО "САТ жол". А в рамках Меморандума о государственно-частном партнерстве Байбек и Ракишев начали реализовывать программу развития "Алматы 2020", где банк по фиктивным выполненным работам, "пилил" деньги бюджета Алматы. В результате чего и образовались бреши в ЖКХ. Которые, в свою очередь, следующий аким города, пришедший на этот пост летом 2019 года Бахытжан Сагинтаев не в силах, по всей видимости, закрыть.



Непотопляемость "Орхана" имеет политические свойства?

...Ну а в той же Ремизовки для сокрытия проблем в сфере ЖКХ появился ТОО "Орхан" который в рамках все того же государственно-частного партнерства (ГЧП), смазал картину отсутствия в районе питьевой воды и канализации, выставив себя в качестве гаранта акимата обеспечивать население водой и канализацией по дырявым и маломощным сетям, доставшихся ему еще с тех времен, когда Ремизовка формально значилась в Алматинской области. Кстати, передача имущества коммунальной инфростурктуры, перешедшей из области в город тоже пахнет хищениями, но намертво покрыта черным-пречерным занавесом.



Если вспомнить что на развитие Алматы из бюджета было выделено 2, 5 триллиона бюджетных тенге. Программа "Развития Алматы 2020" имела те же самые показатели. "Улучшить, создать, обеспечить" - что было сделано по этим глаголам за четыре года? Экология ухудшилась в десятки раз, дышать нечем,

точечная застройка и этажность выше проспекта Аль-Фараби сделали свое дело, дышать уже нечем роза ветров сменилась и продуваемость прямых улиц снизилась в разы. Между прочим, то, что не сделал Байбек теперь похоже на то, добивает своими стройками в центре города Сагинтаев. Не везет Алматы на градоначальников уже давно. Но вернемся к былому правлению и одновременно недавнему правлению городом: итак, суженые улиц, неумелое, спонтанное, распределение движения внутри города, в результате привели к увеличению автопробок в Алматы. Выхлопные газы и копоть прочно вошли в повседневное меню горожан. Построенные по госпрограмме дома кренятся как осины от ветра.



Если говорить о присоединенных территориях, то там люди пьют воду с рек и родников, получают услуги водоснабжения по завышеным тарифам. Нет света, газа, освещения, правильной канализации. Все это можно лицезреть, в частности, даже в элитной Ремизовке, микрорайоне Ерменсай Бостандыкского района. Причем ничего не меняется - что четыре года тому назад, что сегодня. И, судя по течению дел, и завтра тоже.



Аффилированный с горакиматом и районным Бостандыкским акиматом ТОО "Орхан", чья деятельность попахивает ну просто сплошным

вредительством, тем не менее не потопляем, не подсуден, и, соответственно плюет на нормы и законы РК. Видимо являясь гарантом молчания по схемам увода бюджетных средств отпущенных государством для решения проблем ЖКХ в этом районе. И лишь публикации в СМИ об этом беспределе творимом частником с молчаливой поддержки городских властей в отдельно взятом районе города, буднично указывают на целый ряд коррупционных схем и делишек, творившихся по крышей бывшего акима.



А теперь, когда по телеграмм-каналам и видеохо́стингу Ютуб транслируют сливы на тех же Ракишева и Кулибаева, за этой информацией можно легко различить уши этого бывшего акима Алматы, который внес свой посильный вклад в дело увода народных бюджетных средств, якобы отпущенных на модернизацию присоединенных территорий, неизвестно куда.



Лишь подтверждая, что за хищениями в банковской сфере замешены и акиматы и бизнесмены, а последняя инстанция народ, вынужден не только оплачивать долги, но и продолжать страдать от коррупционных схем хищений из госбюджета для покрытия убытков банка. А ныне действующий горакимат не лезет в эти дебри, оставшиеся от хозяйственной деятельности прежнего акима, хотя на такой почве зреют основательные гроздья гнева, то бишь социальное недовольство.



И уж совсем выглядит как насмешка, что имеющий отношение к ТОО "Орхан", председатель ассоциации азербайджанцев Казахстана Абилфас Хамедов баллотируется в представительные органы власти! От партии "Нур Отан". Такая, знаете ли, очень красноречивая вишенка на торте относительно всего, о чем тут поведано.



А если начать кивать на правоохранительные органы, то очень легко создается впечатление, что компетентные службы не просто НЕ замечают (шарахаются?) от всех сигналов, которые подавали СМИ, а попросту помогают кое-кому уйти от ответственности. Ну как же – это же все творят представители элитных кругов нищего казахстанского населения. Им ведь можно.



Сауле Сатыбалдина, Алматы Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1608895800

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