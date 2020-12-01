Скончался экс-2-й секретарь ЦК Комсомола Таджикистана Сергей Папин

21:23 25.12.2020

ПАПИН Сергей Тимофеевич

PAPIN Sergey Timofeevich

(16.05.1955 - 25.12.2020)



С глубоким прискорбием сообщаем в Москве на 66-м году жизни после тяжелой болезни скончался бывший второй секретарем ЦК ЛКСМ Таджикистана, народный депутат Верховного Совета Таджикистана ПАПИН Сергей Тимофеевич



Родился 16 мая 1955 года, в городе Константиновка, Донецкой области, Украина в семье служащих. Отец Папин Тимофей Иванович, 1915 года рождения, село Кензино, Ухоловского Района, Рязанской области, умер 2012 года. Мать Иванченко Людмила Карповна, 1919 года рождения, город Первомайск Николаевской области, Украина. Умерла 1990 году.



Окончил восьмилетнюю школу №2 в городе Константиновка и далее десятилетку в Народной республике Болгарии - среднюю школу при Посольстве СССР.

Поступил в Донецкий политехнический институт в 1972 году. 1977 году окончил вышеназванный институт с красным дипломом. В том же году поступил на работу на Ждановский металлургический завод им. Ильича подручным вальцовщика в цех холодной прокатки.



Работал вальцовщиком третьей клети в бригаде Героя социалистического труда, делегата двух съездов КПСС Абакумова В. М.

В 1979 году был избран зам секретарем комитета комсомола завода им. Ильича в 6 тысячной комсомольской организации.

1980 году вернулся в цех холодной прокатки на должность мастера, избирался секретарем комитета комсомола завода им. Ильича, членом Ильичевского райкома и Ждановского горкома затем был избран вторым секретарем Ждановского горкома.

В августе 1982 года был утвержден инструктором ЦК ВЛКСМ, затем ответ организатором, после фестиваля 1985 года утвержден зав. сектором по работе с молодежью промышленности.

В декабре 1987 года избран вторым секретарем ЦК ЛКСМ Таджикистана.

1990 году избирался народным депутатом Верховного совета Таджикистана. В конце 1990 года вернулся в Москву в ЦК ВЛКСМ на должность зам заведующего отделом межнациональных отношений, затем заведующим отделом.

В 1991 году после распада СССР перешел на работу Генеральным директором фонда Агрос.

С 1995 года сотрудничал с НДП в предвыборном штабе. В 1996 году начал работать руководителем аппарата экспертно-аналитического совета при Наблюдательном совете Инкомбанка.

В 2000 году перешел на работу в Гута Банк.

С сентября 2001 года работал в Трубной металлургической компании, с 2006 года по настоящее время вице-президент Группы Синара. Председателем Совета Директоров.

За годы работы в Таджикистане проводил активную работу по воспитанию молодежи Таджикистана. Особенно хотелось отметить его роль в привлечении молодежи к созданию неправительственных организаций, ускорения процесса внедрения рыночных отношений в народном хозяйстве республики и развития благотворительных организаций

Папин Сегей Тимофеевич был умным и светлым человеком, никогда ни при каких трудностях не сдавался он навсегда останется в памяти человеком высочайшего патриотизма, исключительной человеческой порядочности.

Выражаем искренние соболезнование семье и близким Сергея Тимофеевича, это тяжелая утрата и великая скорбь для всех нас. Навсегда сохраним память о нем.

Отправил Мухамедов С.Д.



Ушел из жизни наш коллега и друг Сергей Тимофеевич Папин.

Работая с Сергей Тимофеевичем в комсомоле, мы были не только коллегами, но и настоящими друзьями. Сергей Тимофеевич, благодаря своей активной и многосторонней деятельности оставил добрую память среди молодежи и комсомольцев Таджикистана, пользовался большим уважением и авторитетом у коллег по работе. Наряду с широкой компетенцией, трудолюбием и высокой ответственностью, Сергей Тимофеевич обладал замечательными человеческими качествами, его отличали скромность, особая порядочность, искренность внимание к людям, готовность помочь. Последнее время он мужественно боролся с тяжелой болезнью, и каждый из нас надеялся на чудо. Но к глубокому сожалению мы потеряли близкого нам человека. Самые искренние соболезнование супруге Лидии, всем родным и близким

Память о Сергее Тимофеевиче, останется в надолго в наших сердцах.

Султанов Шухрат Мухаффарович – Бывший первый секретарь ЦК комсомола Таджикской ССР.

2003 - 2010 - Чрезвычайный и Полномочный Посол в Турции (вручил верительные грамоты 28 января 2004). 2015 - Чрезвычайный и Полномочный Посол РТ в Украине



Очень жаль… Мои глубокие соболезнования. Он был ярким и талантливым, добрым и искренним человеком. В моей памяти он останется светлым и умеющим сопереживать человеком. Редкое явление. Сергей говорил тихо, но мысль его всегда звучало ясно и отзывалось в сердце каждого, кто его знал: коллег, друзей, знакомых…

Он был " деликатным новатором": не навязывая своего мнения, продвигал идеи в интересах всех.

И еще. Даже в самые тревожные времена Сергей оставался жизнерадостным человеком. Теперь можно сказать и мужественным. Таким он останется в моей памяти.

АЛИМОВ Рашид Кутбудинович

1986 – 1988 - первый секретарь ЦК ЛКСМ Таджикистана, г.Душанбе, член Бюро ЦК ВЛКСМ, г.Москва; Бывший Генеральный секретарь. Шанхайской организации сотрудничества.



Папин Сергей Тимофеевич, будучи вторым секретарем ЦК комсомола, Таджикистана, часто приезжал в Ленинабадскую область

( ныне Согдийскую) , так как был избран Депутатом верховного Совета Таджикской ССР от коллектива знаменитого на вес Советский Союз колхоза Урунходжаева Ходжентского района.

В частых встречах с колхозниками конкретно и сразу решал вопросы обеспечения ГСМ во время посевных полевых работах. Скромность, добродушие, вежливость и простота в общении было визитной карточкой Додоева, так любя народ в колхозе называл Папина Сергея Тимофеевича.

Хамидов Мамаджон – работал Первым секретарем Обкома комсомола Ленинабадской области.