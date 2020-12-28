Таджикистан: "Читая и слушая Всемирный банк" - чего мы не узнали? - К.Сирожидинов

13:10 28.12.2020 Таджикистан: "Читая и слушая Всемирный банк" - чего мы не узнали?



На прошлой неделе, Всемирный банк (ВБ) на основе результатов полугодовых исследований выпустило в свет небольшой 22 страничный сжатый "Доклад об экономике Таджикистана (осень 2020): Замедление экономики на фоне пандемии". Цель - мониторинг социально-экономического развития и представления мнения экспертов ВБ относительно среднесрочных прогнозов (2021-2022 гг.), а также определения рисков.



Доклад вкратце знакомит читателей с обзором основных событий в экономической жизни страны и ее народа в непростой период времени связанное с пандемией COVID-19, рассказывает о наметившихся ростках экономического развития, об уровне инфляции, об экспорте товаров и услуг, о прямых зарубежных инвестициях и излагает другие вопросы, имеющие актуальное социально-экономическое государственное и общественное значение.



На кануне же публикации доклада, по инициативе ВБ состоялась онлайн дискуссия на тему: "COVID-19: Воздействие на развитие и возможные ответные меры политики. Экономический обзор по Таджикистану". Заявленный ключевой вопрос дискуссии: какие социальные меры необходимо предпринять для защиты наиболее уязвимых слоев населения?



Ниже приведены замечания по поводу прочитанного и услышанного.



В докладе совершенно справедливо и объективно отмечается, что мировая пандемия COVID-19 оказала крайне неблагоприятное воздействие и на таджикскую экономику. Реальный рост одного из основополагающих макроэкономических показателей-ВВП (валовой внутренний продукт) в Таджикистане замедлился до 4,2% в первые девять месяцев 2020 года по сравнению с 7,2% годом ранее.



Замечается, что "ограничения мобильности рабочей силы и экономической активности внутри страны и за рубежом привели к снижению объема денежных переводов мигрантами, падению потребительского спроса и инвестиций". Что в свою очередь вызвало, по моему мнению, усиление безработицы, по влияло на ухудшение жизненных условий населения, то есть причинило серьезный социальный ущерб, породило дороговизну.



Так, например, выясняется, что при изобилии предложения продуктов питания на базарах (рынках продовольственных товаров), из-за дороговизны, спрос даже на основные продукты питания значительно упал. В группе продовольственных товаров отмечается снижение уровня потребления (удельного веса) не только высококалорийных, более ценных в питательном отношении продуктов (мяса, молочных продуктов, яиц, рыбы) но и снижается доля хлебопродуктов и картофеля. К сожалению, об этом в общем обзоре доклада ничего не сказано. Правда, потребление населением овощей и фруктов находится на прежнем уровне, до начала пандемии.



В отчете, даже вкратце не говорится, какие же все-таки группы людей, слои населения фактически оказались наиболее и самыми чувствительными и приверженными к COVID-19 и ее последствиям? Это бросается в мысли и этого нельзя не заметит.



Следовало бы, на основании статистических и медицинских данных о заболеваемости людей коронавирусом (13 тысяч человек) уточнить категории граждан, причисляемых к наиболее уязвимым слоям населения с точки зрения заражения вирусным инфекционным заболеванием (COVID-19). Очевидно и однозначно, точно стало ясно, что это не только обычные социально уязвимые группы людей (малоимущие (бедные), пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, безработные, дети, матери одиночки, студенты, многосемейные домохозяйства).



Ранние утверждения о том, что коронавирусному опасному инфекционному заболеванию человека наиболее подвержены в основном семьи, находящиеся в нижней части социальной пирамиды, не подтвердились. Новый тип коронавируса - субмикроскопический внутриклеточный паразит, как и все другие болезнетворные вирусы не делает выбора между богатыми и бедными.



Уточнения позволили бы провести надлежащий микроэкономический анализ, откорректировать действующие меры социальной защиты населения, увеличить степень государственного вмешательства по осуществлению дополнительных мер нуждающимся. Возможно необходимо было уделять преимущественного внимания к таким социальным мерам, как улучшение условий труда и быта, провести систематическое профилактическое санитарное просвещение не только в городах, но и в сельских поселениях.



По мнению авторов доклада "ожидается постепенное восстановление экономики в 2021-2022 годах при условии доступности и распространения вакцины, а также восстановление денежных переводов и международной торговли". В докладе не упоминается о том, что уровень экономического развития страны сдерживается хроническим недоиспользованием производственных мощностей и рабочей силы.



"После значительного замедления во втором квартале 2020 года экономический рост ускорился в середине лета после смягчения карантинных мер, что привело к оживлению экономической активности. По официальным оценкам, реальный рост годового ВВП достиг 4,2% за девять месяцев 2020 года по сравнению с 3,5% в январе-июне 2020 года. В то время как потребление домохозяйств продолжало снижаться из-за слабого притока денежных переводов от мигрантов, государственные и частные инвестиции упали по сравнению с их уровнями до начала пандемии" - написано в докладе.



Далее в разделе "Налогово- бюджетная и долговая политика" доклада подчеркивается, что "внешний госдолг страны достиг почти 40% ВВП к сентябрю 2020 года в сравнении с 36,6% ВВП в конце 2019 года. Хотя на экстренный кредит от МВФ (международный валютный фонд) пришлась большая часть кредитных средств, выделенных в течение первых месяцев 2020 года, ожидается, что другие МФО (международные финансовые организации) ускорят выделение кредитных средств в оставшуюся часть года, что еще больше увеличит долговое бремя. Поскольку Таджикистан подвержен высокому риску долгового дефолта, любое новое не льготное заимствование делает госдолг еще менее устойчивым. Для обеспечения здоровья госфинансов правительство приняло решение консолидировать бюджет и обновило Стратегию управления долговыми обязательствами на 2021-23 годы, чтобы руководствоваться критериями заимствования и верхними пределами долга в среднесрочной перспективе".



Из прочитанного, становится ясным то, что у страны большой внешний долг. Однако по срокам погашения не понятно какая часть относится к капитальному госдолгу (задолженность, по которой срок платежа не наступил) и какая часть к текущему госдолгу (срок уплаты наступает в данном или ближайшем бюджетном году).



А общий же госдолг Таджикистана (включающий государственный внешний долг, внутренний долг и частный внешний долг) по оценкам и прогнозам ВБ за 2020 год уже превышает 50% ВВП. Что это в совокупности и в конечном итоге означает, к чему может привести?



К великому сожалению на этот ключевой волнующий всех вопрос в докладе нет полного общедоступного ответа, кроме расплывчатой формулировки: "Таджикистан подвержен высокому риску долгового дефолта". Такая голословная на мой взгляд формулировка естественно настораживает и вызывает опасения относительно возможности завершения реализации крупных инфраструктурных проектов, в частности Рогунской ГЭС. Ведь потенциальные внешние инвесторы, в которых мы остро нуждаемся то же читают и анализируют подобные доклады, делают выводы. Нельзя об этом забывать.



Приводится только как сказано выше, отношение долга к ВВП, коэффициент - отношение номинальной или текущей дисконтированной стоимости долга на конец года к годовому валовому внутреннему продукту; характеризует способность страны обслуживать внешний долг за счет переключения части производства с выпуска товаров для внутреннего потребления на выпуск экспортных товаров. Нет анализа приемлемости долга. (анализ величины внешнего долга и способности страны осуществлять платежи по внешнему долгу без ущерба достижению других целей развития).



Нас всех в неспокойное в аспекте здравоохранения время беспокоит следующий вопрос: Какова вероятность возможного наступления финансового кризиса - ситуации, когда финансовая система страны не может функционировать должным образом; может выражаться в неспособности финансовых учреждений выполнять свои обязательства, неспособности государства обслуживать внешний долг, неспособности органов денежного регулирования поддерживать курс национальной валюты - сомони и т.д. Которые в совокупности могут привести к потере доверия инвесторов и дальнейшему оттоку капитала из страны.



В Таблицах доклада нет других ключевых коэффициентов на этот счет (коэффициент обслуживания долга, отношение долга к экспорту, порог приемлемости, долговой навес, уровень задолженности по классификации самого ВБ). Мы из публикации так и не узнали хватить ли средств у государства для обслуживания внешнего долга в последующие годы.



Из литературных источников выясняется следующее:



Коэффициент обслуживания долга - отношение общей суммы, которую за определенный период необходимо направить на обслуживание долга, к общей величине дохода за тот же период; Характеризует способность государства обслуживать текущие долги, используется для оценки платежеспособности заемщика.



Отношение долга к экспорту - коэффициент, рассчитываемый как частное от деления величины государственного долга на доходы от экспорта товаров и услуг за год; показатель экспорта включает поступления от экспорта товаров и услуг, обычно за исключением экспортных операций на бартерной основе; если текущая стоимость долга составляет более 150 процентов от годового экспорта, долговое бремя может считаться неприемлемым; характеризует платежеспособность государства; один из основных показателей тяжести долгового бремени, сравнивающий уровень долга со способностью его оплачивать; рост коэффициента указывает на то, что долг страны растет быстрее, чем ее основной источник иностранной валюты, которая необходимы для оплаты этого долга;



Порог приемлемости - верхнее или нижнее значение экономического показателя, превышение которого свидетельствует о неприемлемости его уровня и отрицательном воздействии на экономическое положение.



Долговой навес - ситуация, когда долговые обязательства страны-должника слишком велики по сравнению с величиной именующихся доходов, которые могут быть использованы для погашения долгов, т. е. ситуация, когда страна не может выполнять обязательства по обслуживанию внешнего долга; долговой навес может привести к долговому кризису; в условиях долгового навеса обычно проводится реструктуризация долга.



Уровень задолженности по классификации ВБ - Страна с умеренным уровнем задолженности, умеренно обремененный долгом. Характеристика страны, у которой приведенная стоимость платежей по обслуживанию внешнего долга составляет более 60%, но менее 80% от валового внутреннего дохода и/или приведенная стоимость платежей по обслуживанию внешнего долга составляет более 60%, но менее 220% от величины экспортной выручки; Страна с высоким уровнем задолженности, сильно обремененный долгом. Характеристика страны, величина внешней задолженности которой составляет более 220% от величины экспортной выручки и/или приведенный размер платежей по обслуживанию внешнего долга составляет более 80% от валового внутреннего дохода; страна, уровень внешнего долга которой относительно велик по сравнение с ее доходами от экспорта или доходами государственного бюджета.



Надеемся на то, что в целях внесения предельной ясности все эти показатели и коэффициенты в следующей полугодовой публикации будут рассчитаны (вычислены) экономистами ВБ и сведены в дополнительную сводную таблицу (долговую книгу). Такие сведения помогли бы осознать истинное положение финансовых дел, если потребуется внести корректировки в финансовую политику. По поим приблизительным, грубым расчетам коэффициентов выясняется, что по крайней мере в ближайшей перспективе (3-5 лет) нам опасность дефолта (невыполнение обязательств, неуплата долга, финансовая несостоятельность) не угрожает.



Что касается проведенной онлайн видео дискуссии, то можно констатировать, что заявленный ключевой вопрос не обсуждался, видимо из-за неимения времени. В презентациях и в вопросах-ответах в основном обсуждались не социальные вопросы воздействия COVID-19. Так и мы не узнали какие все-таки социальные меры следовало бы предпринять для защиты наиболее уязвимых слоев населения. Думаю, что необходимо было бы на мой взгляд предусмотреть ряд радикальных социальных мер, такие как: выплаты супругам и малолетним детям заболевших работников и пенсии по утрате кормильца (в случае, если заболевший коронавирусом работник скончался до выхода на пенсию), осуществлять дополнительные выплаты людям с ограниченной возможностью (инвалидам), оказать помощь пенсионерам, нуждающимся в медицинской помощи. Возможно даже целесообразно было рекомендовать принятие конкретной новой государственной программы по социальной защите населения, наметить другие радикальные меры сохранения и восстановления здоровья населения.



В качестве блестящего примера можно привести оперативно разработанный и принятый страновой группой ООН "Комплексной программы реагирования на социально-экономические последствия COVID-19". Программа увязана со всеми планами Правительства РТ по сдерживанию болезни и борьбе с последствиями пандемии. В ней освещены вопросы негативного воздействия инфекционной болезни на социально-экономическое развитие и сформулированы всеобъемлющие ответные меры со стороны 15-ти структурных подразделений ООН. Программа находится на стадии активной реализации.



К счастью населения, в Таджикистане, как и во всей Центральной Азии в настоящее время наступает фаза угасания эпидемии, пандемии COVID-19. Жизнь людей усилиями всех сторон постепенно входит в привычное русло. Нет сомнений в том, что и экономическая жизнь государств региона в скором времени наладится.



Камолидин Сирожидинов,

участник дискуссии,

читатель опубликованного доклада ВБ

г. Душанбе

28 декабря 2020 года Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1609150200

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