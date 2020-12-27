 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 29.12.2020
16:39  Джелал-ад-Дин: кошмар Чингисхана или ложный герой эпохи
15:22  Экологическая катастрофа: площадь Каспия сократится на четверть, - пугает The Conversation
15:21  Гигантский аппетит кочевника, или почему казахи много едят? Ч.1, - Н.Нуртазина
15:12  Умер классик мировой моды Пьер Карден
12:58  Россия и Турция укрепляют свои военные позиции, - Frankfurter Allgemeine
11:52  2021 год объявлен в Узбе "Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения"
10:51  Путин наградил казаха Давлетярова орденом Дружбы. За МузТВхрень

09:55  Сама виновата. Почему в Киргизии жертве нужно умереть, чтобы наказали насильника, - А.Бенгард
00:47  Скончался депутат "легендарного парламента" Киргизии Керимкул Карабаев
00:46  После протестов Кокандские власти обещают народу дать газ
00:45  Мирзиеев вручил ордена... внукам узбекских джадидов
00:36  Кыргызская НКО-гопота требует отставки душегуба Ташиева с поста главы ГКНБ
00:32  Директор Туркменского госмузТВканала Бегли Бешеров разоблачен как опасный коррупционер
00:31  Вся надежда на Китай: Итоги 2020 года дают шанс Москве и Пекину
00:30  В США с напряжением ждут 6 января 2021 года. Приближается решительная битва, - Д.Седов
00:24  В Москве прошла 8-я Международная конференция "История востоковедения: традиции и современность"
00:21  Станет ли Байден мессией нового мира? - Д.Юдкевич
00:20  Как живой! Аркадаг слепил снеговика (видео)
Понедельник, 28.12.2020
23:49  Тырь награбленное! "Отжавшее" капиталы у олигарха-разбойника Матраимова Киргизское ГКНБ... не отдает конфискованное государству
21:46  Да ты кто такой, "Джон Маккейн"? Китайская "джонка" прогнала эсминец США
21:19  В Коканде женщины перекрыли дорогу к хокимияту из-за отсутствия газа и света
21:15  Шуты гороховые. Хоким Андижанской области Абдурахманов 81 раз упомянул "уважаемого президента" в одной речи
21:05  Борис Джонсон - непотопляемый лузер, - Эрик Альбер
21:02  Швеция и Япония расплачиваются за свое особое Covid-раздолбайство, - Пол О"Шиа
20:46  Итоги 2020 года: трудящиеся отвергают капитализм, - С.Кожемякин
20:45  Музрабад (юг Узбекистана) жители перекрыли дорогу и подожгли шины из-за отключения электричества
13:20  Тайные побеги, десятки наложниц и разоблачения: как провели 2020 год королевские особы
13:17  Стрелять себе в ногу, отключая Россию от SWIFT, США вряд ли будут
13:14  Башкирия. Раскопки кургана кочевников возрастом 2500 лет
13:13  Что за "мигрантский акциз" придумали в правительстве России
13:10  Таджикистан: "Читая и слушая Всемирный банк" - чего мы не узнали? - К.Сирожидинов
13:09  В Карши суд "за 10 минут" приговорил защищавшую свой сад женщину к 10 суткам ареста
10:19  Акции Alibaba упали на треть. Китай поручил компании Джека Ма "вернуться к корням" и реорганизоваться
10:15  Javan (Иран): США своими санкциями утопят... доллар
08:40  По вечно замкнутому кругу. КазЦены, - Е.Косенко
08:25  В Узбе пылают новогодние елки
08:23  Кузница кадров для диктатур. О военных инструментах американской "мягкой силы", - В.Малышев
08:20  Выборы Кырпрезидента. Кандидаты размотали "на агитацию" уже почти 100 млн сомов
00:39  Удар исподтишка: как коронавирус столкнул Таджикистан в долговую яму
00:36  Что такое Туран и какие народы оттуда происходят?
00:35  Какие современные народы относятся к кипчакам?
00:31  53 килограмма на человека в год. Как мусор уничтожает Мировой океан
Воскресенье, 27.12.2020
22:40  Саудиты смастерили новое коалиционное "правительство" Йемена. Во главе с все тем же старым коллаборантом Хади
21:14  Итоги церковного года на Украине, или Зеленский патриархат
21:11  Скончался известный кыргызский журналист Бейшенбек Бекешов
15:16  Фарида Шарифуллина: "Культурного наследия в Узбекистане скоро не останется"
15:13  Алишер Таксанов: "Где "Умный Тойтепинский Город?"
10:19  Зубы на полку. В Европе открыт первый филиал.. узбекского вуза
10:08  В Узбекистане детям начнут раздавать цинкосодержащие препараты. Профилактируя КОВИ
09:58  Аркадаг (каракумский Авиценна) предложил лечить КОВИ корнем солодки
09:18  Америка готовится к большой войне на стороне греков против Эрдогана, - А.Ситников
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Умер классик мировой моды Пьер Карден
15:12 29.12.2020

Французские СМИ сообщают, что в одной из клиник в пригороде Парижа скончался знаменитый кутюрье Пьер Карден. Причина смерти мэтра не называется.

Пьер Карде́н (фр. Pierre Cardin, итал. Pietro Cardin; 2 июля 1922, Сан-Бьяджо-ди-Каллальта, Италия - 29 декабря 2020) - французский модельер итальянского происхождения. Владелец ресторана "Максим" и одноименной торговой марки, один из самых крупных собственников во Франции. Посол доброй воли ФАО (с 2009).

Начинал как театральный художник. В 1946 году создал костюмы для фильма Жана Кокто "Красавица и чудовище". С 1947 года работал в ателье у Кристиана Диора, в 1950 году основал собственный дом моды. Диор напутствовал начинающего модельера словами "Пьер, продавайте дорого - талант должен быть оплачен".

Предпочитал абстрактный, геометризованный дизайн, один из первопроходцев стиля унисекс (коллекция 1958 года), считался авангардистом от моды. В 1960 году нарушил традиционный подход к моде как искусству для женщин, создав первую коллекцию мужской одежды. Был одним из первых, кто занялся джинсовым направлением, одеждой для молодежи и детей.

Карден был первым кутюрье, который начал продавать свои платья и духи по более низким ценам, сделав их более доступными широкому кругу потребителей. Был исключен из Синдиката высокой моды за то, что начал продавать одежду своей марки в универмаге "Прентан" - однако его примеру последовали многие, и спустя десятилетие в крупнейших парижских универмагах были уже представлены все имена французской высокой моды.

Модельером запатентовано более 500 изобретений, таких как цветные чулки и высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки "в цветочек", длинные пиджаки без воротника, узкие брюки на пуговицах, первоначально созданные для "Битлз".

В 1970 году Карден создавал дизайн для НАСА. Во время своего визита туда он стал единственным человеком, примерившим скафандр Нила Армстронга, в котором тот впервые в истории человечества ступил на Луну.

Автор одноименного бренда парфюмерии Pierre Cardin, бренды которого были популярны в СССР в 1970-е гг.[источник не указан 157 дней]

В том же 1970 году приобрел в собственность парижский театральный комплекс Café des Ambassadeurs, переименовал его в свою честь - Espace Pierre Cardin[fr] - и занялся театральным продюсированием. Как продюсер последнего гастрольного тура Марлен Дитрих, предоставил для ее парижских выступлений концертный зал своего комплекса.

В 1975 году открыл свой первый мебельный бутик в Париже, на улице Фобур-Сент-Оноре.

Одной из "муз" модельера была балерина Майя Плисецкая. Специально для нее Карден создал костюмы Анны ("Анна Каренина", 1972), Марьи Николаевны Полозовой ("Фантазия", телефильм по мотивам "Вешних вод" Тургенева), Нины Заречной ("Чайка", 1980), Анны Сергеевны ("Дама с собачкой", 1985), а также различные вечерние платья и повседневные ансамбли, которые он всегда преподносил артистке в подарок. После того, как Плисецкая начала работать в Германии и стала хорошо зарабатывать, она по собственному желанию оплатила модельеру все его подношения.

17 сентября 2009 года Карден был объявлен послом доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН. Церемония состоялась в Риме 16 октября того же года.

Партнером-"другом" Кардена на протяжении более чем 40 лет был Андре Оливер. Он скончался в Париже в апреле 1993 года в возрасте 61 года от СПИДа.

Пьер Карден - владелец многочисленной недвижимости вокруг Елисейского дворца в VIII округе Парижа, которую он скупал на протяжении многих лет.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1609243920
Новости Казахстана
- Рабочий график первого президента
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года №859
- Алихан Смаилов принял участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии
- Государство стало слышащим, но менее разговорчивым - Ашимбаев
- Топ-10 получателей бюджетного финансирования
- Азат Перуашев обратился в МВД по поводу сообщений о задержаниях граждан, агитирующих за Демпартию "Ак жол"
- Сенаторы хотят снизить налоговую нагрузку на бизнес
- Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан
- Кадровые перестановки
- В Алматы состоялась пресс-конференция представителей "Халық билігі".
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  