Умер классик мировой моды Пьер Карден

15:12 29.12.2020

Французские СМИ сообщают, что в одной из клиник в пригороде Парижа скончался знаменитый кутюрье Пьер Карден. Причина смерти мэтра не называется.



Пьер Карде́н (фр. Pierre Cardin, итал. Pietro Cardin; 2 июля 1922, Сан-Бьяджо-ди-Каллальта, Италия - 29 декабря 2020) - французский модельер итальянского происхождения. Владелец ресторана "Максим" и одноименной торговой марки, один из самых крупных собственников во Франции. Посол доброй воли ФАО (с 2009).



Начинал как театральный художник. В 1946 году создал костюмы для фильма Жана Кокто "Красавица и чудовище". С 1947 года работал в ателье у Кристиана Диора, в 1950 году основал собственный дом моды. Диор напутствовал начинающего модельера словами "Пьер, продавайте дорого - талант должен быть оплачен".



Предпочитал абстрактный, геометризованный дизайн, один из первопроходцев стиля унисекс (коллекция 1958 года), считался авангардистом от моды. В 1960 году нарушил традиционный подход к моде как искусству для женщин, создав первую коллекцию мужской одежды. Был одним из первых, кто занялся джинсовым направлением, одеждой для молодежи и детей.



Карден был первым кутюрье, который начал продавать свои платья и духи по более низким ценам, сделав их более доступными широкому кругу потребителей. Был исключен из Синдиката высокой моды за то, что начал продавать одежду своей марки в универмаге "Прентан" - однако его примеру последовали многие, и спустя десятилетие в крупнейших парижских универмагах были уже представлены все имена французской высокой моды.



Модельером запатентовано более 500 изобретений, таких как цветные чулки и высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки "в цветочек", длинные пиджаки без воротника, узкие брюки на пуговицах, первоначально созданные для "Битлз".



В 1970 году Карден создавал дизайн для НАСА. Во время своего визита туда он стал единственным человеком, примерившим скафандр Нила Армстронга, в котором тот впервые в истории человечества ступил на Луну.



Автор одноименного бренда парфюмерии Pierre Cardin, бренды которого были популярны в СССР в 1970-е гг.[источник не указан 157 дней]



В том же 1970 году приобрел в собственность парижский театральный комплекс Café des Ambassadeurs, переименовал его в свою честь - Espace Pierre Cardin[fr] - и занялся театральным продюсированием. Как продюсер последнего гастрольного тура Марлен Дитрих, предоставил для ее парижских выступлений концертный зал своего комплекса.



В 1975 году открыл свой первый мебельный бутик в Париже, на улице Фобур-Сент-Оноре.



Одной из "муз" модельера была балерина Майя Плисецкая. Специально для нее Карден создал костюмы Анны ("Анна Каренина", 1972), Марьи Николаевны Полозовой ("Фантазия", телефильм по мотивам "Вешних вод" Тургенева), Нины Заречной ("Чайка", 1980), Анны Сергеевны ("Дама с собачкой", 1985), а также различные вечерние платья и повседневные ансамбли, которые он всегда преподносил артистке в подарок. После того, как Плисецкая начала работать в Германии и стала хорошо зарабатывать, она по собственному желанию оплатила модельеру все его подношения.



17 сентября 2009 года Карден был объявлен послом доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН. Церемония состоялась в Риме 16 октября того же года.



Партнером-"другом" Кардена на протяжении более чем 40 лет был Андре Оливер. Он скончался в Париже в апреле 1993 года в возрасте 61 года от СПИДа.



Пьер Карден - владелец многочисленной недвижимости вокруг Елисейского дворца в VIII округе Парижа, которую он скупал на протяжении многих лет.