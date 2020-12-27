Россия бьет первой, но не добивает, - А.Бурханов

22:01 29.12.2020

РОССИЯ БЬЕТ ПЕРВОЙ, НО НЕ ДОБИВАЕТ



Пресловутая "рука Москвы" может оказаться где угодно и может бить первой, не участвуя в драке.



Ахмет Бурханов



Широко известное выражение президента России Владимира Путина: "Если драка неизбежна, надо бить первым" все отчетливее проявляется в геополитике России. Теперь, пресловутая "рука Москвы" может оказаться где угодно и может бить первой, не участвуя в драке.



Уходящий 2020 год оказался чрезвычайно богат на события мирового масштаба. Судя по информационному фону российских СМИ, создавалось впечатление, что Россия застряла на "посткрымском" периоде, и пассивно реагирует на происходящие события в СНГ. Ряд известных политиков и экспертов из государственных каналов в ток шоу выступали в духе "все пропало".



Основные тренды политических новостей: Россия потеряла влияние на постсоветском пространстве; Запад окружает Россию в плотное кольцо; Турецкая армия (НАТО) вышла на Каспий; В Киргизии вождя соединенных племен (президента) опять сместили; Молдавия угрожает Приднестровье и т.д.



Большинство россиян ничего не смутило - они доверяли своему главнокомандующему. Если в других государств так нагнетали обстановку, то число самоубийств выросло бы в разы или случился переворот. Поэтому везде цензура на освещение политических новостей жестче, чем в России, включая США, ЕС, не говоря об азиатских странах.



Также российское общество не оценило предотвращение белорусского майдана и мастер класс Путина по геополитике российских "бездействий" в Нагорном Карабахе. Если в первом случае россиян явно раздражала помощь лжесоюзнику Лукашенко, то во втором случае негатив от военного присутствия Турции в Азербайджане нивелировал полученный результат. Однако информационный фон часто создается для дымовой завесы, чтобы ввести в заблуждение противника.



Как говорил небезызвестный Кузьма Прутков - зрите в корень. Случайные совпадения в глобальной войне за выживание, не бывает. Информационная составляющая гибридной войны весьма обманчива где правда, где ложь определить можно только по результатам. О степени продвижения и правильности выбранного курса России, по-прежнему, можно судить по истерике Запада.



Чем успешнее движение России вперед, тем больше санкции, громче истерика либералов и дружный лай лимитрофов по команде. Путинская Россия сворачивает либеральный курс, меняет конституцию, закрывает "офшорные дыры" и синхронно с этим затухает КПД печатного станка у ФРС США.



Для примера привожу целый ряд неслучайных событий в 2020 году в российской геополитике и реакцию глобалистов: Россия закрывает заслон многовекторным политикам в СНГ, обнуляя их значимость (Лукашенко, Пашинян). В Киргизии де-факто вводятся двойное гражданство с Россией - делается важный шаг к инкорпорации с Россией. На подготовленной почве разгорается белорусский майдан, осуществляется переворот в Киргизии и провоцируется война на Южном Кавказе.



Если кто не заметил - Россия действовала на опережение своих противников, и известная фраза Путина "Если драка неизбежна, надо бить первым", также не является случайной. Сигналы доходят до адресата. И что характерно, западу нечем ответить, и запоздалая реакция противников также мастерски оборачивается в пользу России. Как это происходит? Обо всем по порядку.



Геополитические противники, поджигая периметры России, искренно считают, что таким образом ее сдерживают. Любые события международного масштаба, комментируют эксперты и политологи автоматом запускают дымовую завесу в российских СМИ - "Караул нас окружают". В социальных сетях с новой силой разгорается "путинфсеслил" и он должен уйти.



Русофобы и их кураторы получают свой виртуальный результат и отчитываются. Эксгегемона терзают смутные сомнения, что русские разводят его как лоха, но это ничего не меняет. Тем временем Россия тихо подводит промежуточные итоги очередного этапа геополитического противостояния.



Во-первых, Южному Кавказу путь к Западу закрылись навсегда. Во-вторых, внешние периметры региона друг от друга охраняет Турция и Иран, при этом не влезают в российскую зону влияния. В-третьих, Пашинян из соросенка превращается в гарант трехсторонних соглашений, пока договоренности не станут необратимой.



Азербайджан разблокирует Армению, и становится важным звеном пробиваемого глобального коридора МТК Север-Юг: между Россией и Индией через Иран. Ильхаму Алиеву придется дистанцироваться от Турции, если он хочет сохранить личную власть, под присмотром Ирана и России. А, что касается турецкой экспансии, подогреваемой проармянскими СМИ - это не более, чем домыслы.



Захотеть турки могут что угодно. Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?! Мечты и суровая геополитическая реальность - разные вещи. Россия при необходимости в любой момент может прижать Турцию к ногтю. Об этом прекрасно знают в Анкаре. Россия никогда не добивает своих полезных игроков, ими манипулирует и это геополитика и ничего личного и нельзя нарушать саморегулирующийся баланс сил в регионе, несмотря на истерики в СМИ.



В противовес Турции у России достаточно рычагов влияния, через другие страны, не вмешиваясь впрямую, начиная от Ирана до Египта и Алжира. Как раз соседи с двух сторон вытеснили Турцию из Ливии. По поводу "азербайджанского хвоста турецкого Султана", который торчит не в том месте, могу сказать, что хвост будет обрублен, но это потом, с применением иранского меча, под отметкой Москвы.



Лукашенко как главный тормоз интеграционных процессов скоро спишется в политическую утиль. Россия добилась всего этого, не производя ни одного выстрела, а завалила кучу зайцев. По-моему, очередная гениальная партия Путина на разных досках.



Теперь пресловутая "рука Москвы" может оказаться где угодно, и бить первым не участвуя в драке. Сигнал из Москвы дойдет до нужного адресата и сделает выводы. Разводки русских по схеме "приди, помоги и уходи" давно закончилась. С начало военной операции в Сирии, Россия, где нужно бьет первой.



Вот еще для примера, более серьезное действие по защите геополитических интересов России на дальних подступах. Договор о создании МТП ВМФ России в Судане, куда смогут зайти для отдыха тяжелые атомные крейсера. На новой военной базе смогут приземляться не только крупные транспортные самолеты, но и ракетоносцы из состава дальней и стратегической авиации.



Соглашение также устанавливает, что военные корабли РФ на базе в Судане - неприкосновенны, они обладают иммунитетом от досмотра, обыска и ареста. Само собой, это означает, посыл для "взрослых дядь" что, не стоит провоцировать Россию. Как нам сказали, границы России нигде не заканчиваются и в любой точке мира она может бить первой, если драка неизбежна.



Россия уже сейчас присутствует на заднем дворе США - в Кубе, Венесуэле, поддерживает Никарагуа, возвращается в Боливию и имеет большие перспективы сотрудничество с Аргентиной. Россия вернулась во многие африканские страны, в отличие от бывшего СССР, российские компании строить бизнес, осваивает новые рынки сбыта и не только военно-технической сфере.



Ахмет Бурханов, политолог, экономист