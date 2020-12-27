 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 29.12.2020
23:19  Жил грешно - умер смешно. На Занзибаре отпели рос-олигарха первой волны - Сосина
22:42  Голосуй за Валентину Шевченко. Спортивный сайт выбирает лучших бойцов 2020 года
22:14  Не штаммом единым: эксперты ждут снижения цен на нефть до $30
22:11  "Этот год пройдет без веерных отключений, следующий будет тяжелее" - КырЭнерго прикалывается
22:01  Россия бьет первой, но не добивает, - А.Бурханов
21:13  Человек ниоткуда. Департамент туризма Киргизии возглавил юный обормот Шатманов
21:05  В Китае умер от яда 39-летний миллиардер Линь Ци - создатель видеоигры по "Игре престолов"

20:57  Очередной бугузавр. "Кыргызтелеком" возглавил Алтынбек Токторбаев
16:39  Джелал-ад-Дин: кошмар Чингисхана или ложный герой эпохи
15:22  Экологическая катастрофа: площадь Каспия сократится на четверть, - пугает The Conversation
15:21  Гигантский аппетит кочевника, или почему казахи много едят? Ч.1, - Н.Нуртазина
15:12  Умер классик мировой моды Пьер Карден
12:58  Россия и Турция укрепляют свои военные позиции, - Frankfurter Allgemeine
11:52  2021 год объявлен в Узбе "Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения"
10:51  Путин наградил казаха Давлетярова орденом Дружбы. За МузТВхрень
09:55  Сама виновата. Почему в Киргизии жертве нужно умереть, чтобы наказали насильника, - А.Бенгард
00:47  Скончался депутат "легендарного парламента" Киргизии Керимкул Карабаев
00:46  После протестов Кокандские власти обещают народу дать газ
00:45  Мирзиеев вручил ордена... внукам узбекских джадидов
00:36  Кыргызская НКО-гопота требует отставки душегуба Ташиева с поста главы ГКНБ
00:32  Директор Туркменского госмузТВканала Бегли Бешеров разоблачен как опасный коррупционер
00:31  Вся надежда на Китай: Итоги 2020 года дают шанс Москве и Пекину
00:30  В США с напряжением ждут 6 января 2021 года. Приближается решительная битва, - Д.Седов
00:24  В Москве прошла 8-я Международная конференция "История востоковедения: традиции и современность"
00:21  Станет ли Байден мессией нового мира? - Д.Юдкевич
00:20  Как живой! Аркадаг слепил снеговика (видео)
Понедельник, 28.12.2020
23:49  Тырь награбленное! "Отжавшее" капиталы у олигарха-разбойника Матраимова Киргизское ГКНБ... не отдает конфискованное государству
21:46  Да ты кто такой, "Джон Маккейн"? Китайская "джонка" прогнала эсминец США
21:19  В Коканде женщины перекрыли дорогу к хокимияту из-за отсутствия газа и света
21:15  Шуты гороховые. Хоким Андижанской области Абдурахманов 81 раз упомянул "уважаемого президента" в одной речи
21:05  Борис Джонсон - непотопляемый лузер, - Эрик Альбер
21:02  Швеция и Япония расплачиваются за свое особое Covid-раздолбайство, - Пол О"Шиа
20:46  Итоги 2020 года: трудящиеся отвергают капитализм, - С.Кожемякин
20:45  Музрабад (юг Узбекистана) жители перекрыли дорогу и подожгли шины из-за отключения электричества
13:20  Тайные побеги, десятки наложниц и разоблачения: как провели 2020 год королевские особы
13:17  Стрелять себе в ногу, отключая Россию от SWIFT, США вряд ли будут
13:14  Башкирия. Раскопки кургана кочевников возрастом 2500 лет
13:13  Что за "мигрантский акциз" придумали в правительстве России
13:10  Таджикистан: "Читая и слушая Всемирный банк" - чего мы не узнали? - К.Сирожидинов
13:09  В Карши суд "за 10 минут" приговорил защищавшую свой сад женщину к 10 суткам ареста
10:19  Акции Alibaba упали на треть. Китай поручил компании Джека Ма "вернуться к корням" и реорганизоваться
10:15  Javan (Иран): США своими санкциями утопят... доллар
08:40  По вечно замкнутому кругу. КазЦены, - Е.Косенко
08:25  В Узбе пылают новогодние елки
08:23  Кузница кадров для диктатур. О военных инструментах американской "мягкой силы", - В.Малышев
08:20  Выборы Кырпрезидента. Кандидаты размотали "на агитацию" уже почти 100 млн сомов
00:39  Удар исподтишка: как коронавирус столкнул Таджикистан в долговую яму
00:36  Что такое Туран и какие народы оттуда происходят?
00:35  Какие современные народы относятся к кипчакам?
00:31  53 килограмма на человека в год. Как мусор уничтожает Мировой океан
Воскресенье, 27.12.2020
22:40  Саудиты смастерили новое коалиционное "правительство" Йемена. Во главе с все тем же старым коллаборантом Хади
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Россия бьет первой, но не добивает, - А.Бурханов
22:01 29.12.2020

РОССИЯ БЬЕТ ПЕРВОЙ, НО НЕ ДОБИВАЕТ

Пресловутая "рука Москвы" может оказаться где угодно и может бить первой, не участвуя в драке.

Ахмет Бурханов

Широко известное выражение президента России Владимира Путина: "Если драка неизбежна, надо бить первым" все отчетливее проявляется в геополитике России. Теперь, пресловутая "рука Москвы" может оказаться где угодно и может бить первой, не участвуя в драке.

Уходящий 2020 год оказался чрезвычайно богат на события мирового масштаба. Судя по информационному фону российских СМИ, создавалось впечатление, что Россия застряла на "посткрымском" периоде, и пассивно реагирует на происходящие события в СНГ. Ряд известных политиков и экспертов из государственных каналов в ток шоу выступали в духе "все пропало".

Основные тренды политических новостей: Россия потеряла влияние на постсоветском пространстве; Запад окружает Россию в плотное кольцо; Турецкая армия (НАТО) вышла на Каспий; В Киргизии вождя соединенных племен (президента) опять сместили; Молдавия угрожает Приднестровье и т.д.

Большинство россиян ничего не смутило - они доверяли своему главнокомандующему. Если в других государств так нагнетали обстановку, то число самоубийств выросло бы в разы или случился переворот. Поэтому везде цензура на освещение политических новостей жестче, чем в России, включая США, ЕС, не говоря об азиатских странах.

Также российское общество не оценило предотвращение белорусского майдана и мастер класс Путина по геополитике российских "бездействий" в Нагорном Карабахе. Если в первом случае россиян явно раздражала помощь лжесоюзнику Лукашенко, то во втором случае негатив от военного присутствия Турции в Азербайджане нивелировал полученный результат. Однако информационный фон часто создается для дымовой завесы, чтобы ввести в заблуждение противника.

Как говорил небезызвестный Кузьма Прутков - зрите в корень. Случайные совпадения в глобальной войне за выживание, не бывает. Информационная составляющая гибридной войны весьма обманчива где правда, где ложь определить можно только по результатам. О степени продвижения и правильности выбранного курса России, по-прежнему, можно судить по истерике Запада.

Чем успешнее движение России вперед, тем больше санкции, громче истерика либералов и дружный лай лимитрофов по команде. Путинская Россия сворачивает либеральный курс, меняет конституцию, закрывает "офшорные дыры" и синхронно с этим затухает КПД печатного станка у ФРС США.

Для примера привожу целый ряд неслучайных событий в 2020 году в российской геополитике и реакцию глобалистов: Россия закрывает заслон многовекторным политикам в СНГ, обнуляя их значимость (Лукашенко, Пашинян). В Киргизии де-факто вводятся двойное гражданство с Россией - делается важный шаг к инкорпорации с Россией. На подготовленной почве разгорается белорусский майдан, осуществляется переворот в Киргизии и провоцируется война на Южном Кавказе.

Если кто не заметил - Россия действовала на опережение своих противников, и известная фраза Путина "Если драка неизбежна, надо бить первым", также не является случайной. Сигналы доходят до адресата. И что характерно, западу нечем ответить, и запоздалая реакция противников также мастерски оборачивается в пользу России. Как это происходит? Обо всем по порядку.

Геополитические противники, поджигая периметры России, искренно считают, что таким образом ее сдерживают. Любые события международного масштаба, комментируют эксперты и политологи автоматом запускают дымовую завесу в российских СМИ - "Караул нас окружают". В социальных сетях с новой силой разгорается "путинфсеслил" и он должен уйти.

Русофобы и их кураторы получают свой виртуальный результат и отчитываются. Эксгегемона терзают смутные сомнения, что русские разводят его как лоха, но это ничего не меняет. Тем временем Россия тихо подводит промежуточные итоги очередного этапа геополитического противостояния.

Во-первых, Южному Кавказу путь к Западу закрылись навсегда. Во-вторых, внешние периметры региона друг от друга охраняет Турция и Иран, при этом не влезают в российскую зону влияния. В-третьих, Пашинян из соросенка превращается в гарант трехсторонних соглашений, пока договоренности не станут необратимой.

Азербайджан разблокирует Армению, и становится важным звеном пробиваемого глобального коридора МТК Север-Юг: между Россией и Индией через Иран. Ильхаму Алиеву придется дистанцироваться от Турции, если он хочет сохранить личную власть, под присмотром Ирана и России. А, что касается турецкой экспансии, подогреваемой проармянскими СМИ - это не более, чем домыслы.

Захотеть турки могут что угодно. Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?! Мечты и суровая геополитическая реальность - разные вещи. Россия при необходимости в любой момент может прижать Турцию к ногтю. Об этом прекрасно знают в Анкаре. Россия никогда не добивает своих полезных игроков, ими манипулирует и это геополитика и ничего личного и нельзя нарушать саморегулирующийся баланс сил в регионе, несмотря на истерики в СМИ.

В противовес Турции у России достаточно рычагов влияния, через другие страны, не вмешиваясь впрямую, начиная от Ирана до Египта и Алжира. Как раз соседи с двух сторон вытеснили Турцию из Ливии. По поводу "азербайджанского хвоста турецкого Султана", который торчит не в том месте, могу сказать, что хвост будет обрублен, но это потом, с применением иранского меча, под отметкой Москвы.

Лукашенко как главный тормоз интеграционных процессов скоро спишется в политическую утиль. Россия добилась всего этого, не производя ни одного выстрела, а завалила кучу зайцев. По-моему, очередная гениальная партия Путина на разных досках.

Теперь пресловутая "рука Москвы" может оказаться где угодно, и бить первым не участвуя в драке. Сигнал из Москвы дойдет до нужного адресата и сделает выводы. Разводки русских по схеме "приди, помоги и уходи" давно закончилась. С начало военной операции в Сирии, Россия, где нужно бьет первой.

Вот еще для примера, более серьезное действие по защите геополитических интересов России на дальних подступах. Договор о создании МТП ВМФ России в Судане, куда смогут зайти для отдыха тяжелые атомные крейсера. На новой военной базе смогут приземляться не только крупные транспортные самолеты, но и ракетоносцы из состава дальней и стратегической авиации.

Соглашение также устанавливает, что военные корабли РФ на базе в Судане - неприкосновенны, они обладают иммунитетом от досмотра, обыска и ареста. Само собой, это означает, посыл для "взрослых дядь" что, не стоит провоцировать Россию. Как нам сказали, границы России нигде не заканчиваются и в любой точке мира она может бить первой, если драка неизбежна.

Россия уже сейчас присутствует на заднем дворе США - в Кубе, Венесуэле, поддерживает Никарагуа, возвращается в Боливию и имеет большие перспективы сотрудничество с Аргентиной. Россия вернулась во многие африканские страны, в отличие от бывшего СССР, российские компании строить бизнес, осваивает новые рынки сбыта и не только военно-технической сфере.

Ахмет Бурханов, политолог, экономист

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1609268460
Новости Казахстана
- Рабочий график первого президента
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года №859
- Алихан Смаилов принял участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии
- Государство стало слышащим, но менее разговорчивым - Ашимбаев
- Топ-10 получателей бюджетного финансирования
- Азат Перуашев обратился в МВД по поводу сообщений о задержаниях граждан, агитирующих за Демпартию "Ак жол"
- Сенаторы хотят снизить налоговую нагрузку на бизнес
- Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан
- Кадровые перестановки
- В Алматы состоялась пресс-конференция представителей "Халық билігі".
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  