Капсула для верховной власти. Русский болт на американскую резьбу, - А.Бурханов

16:54 30.12.2020

Двойная задача и обратная сторона Медведева.



Тандем Путин-Медведев служил своеобразной капсулой для Верховной власти от политической турбулентности



Ахмет Бурханов



КАПСУЛА ДЛЯ ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ



Дмитрий Медведев в команде Путина, пользуясь имиджем системного либерала, прикрывал, создавал условия и участвовал в создании первой армии в мире и устойчивой самодостаточной экономики, которые оказались неожиданным сюрпризом для многих. Путин создал устойчивую политическую конструкцию - тандем Путин-Медведев, способный выдержать давление извне и изнутри, и победил Запад их же оружием. Тогда неизвестность Д. Медведева широкому кругу общественности предопределила его место в истории России, рядом с Владимиром Путиным.



Тандем Путин-Медведев, направил по ложному пути главные силы Запада, способные разрушить Россию, и предотвратил преждевременную конфронтацию с США. Другими словами, тандем Путин-Медведев служил своеобразной капсулой для Верховной власти от политической турбулентности. Медведев выполнял функцию амортизатора внешнего давления и громоотвода внутри страны. Именно он бесполезно для США сотрясал воздух, впихнул перезагрузку в стиле "А-ля Горбачев" и выиграл время, отключив на время бдительность Запада.



Нам ежедневно внушали либеральную картину видения мира. Рыночная оценка экономики и ценообразования по западным лекалам выдавалась как единственно правильный критерий. Все разработанные правила и измерения, для доминирования западных стран, имеют юридическую силу для всех стран как международные стандарты. Особенно наличие "печатного станка" у ФРС и статус резервных валют обеспечивают странам Запада неэквивалентный обмен с остальным миром.



Более того, в постоянном режиме из экономики ресурсных стран с помощью биржевых цен выкачивается накопленный жирок, чтобы эти страны не замышляли о госинвестициях. Поощряются только иностранные инвестиции или займы от международных фондов и банков развития, как МВФ, ВБ, ЕБРР и АБР, которые являются по своей сути колониальной администрацией мировой элиты.



Вполне могло бы случиться так, что если бы Путин не отказался играть по правилам мировой элиты (шулеров), Россия до сих пор платила бы непомерную дань, и при любом серьезном сопротивлении они могли задушить экономику России. Запад уже находился внутри России, и элита раскололась на два лагеря: на сторонников договора (сдаться) и борьбы (добиться суверенитета).



Россия не была готова противостоять Западу, который имел неограниченные ресурсные и финансовые возможности. Сторонники пути договора (сдаться) с Западом могли обезглавить Россию. Перед страной стояла неимоверно трудная задача: пройти между Сциллой и Харибдой незаметно - подготовиться к неизбежной будущей войне, то есть создать мощную армию и устойчивую экономику.



РУССКИЙ БОЛТ НА АМЕРИКАНСКУЮ РЕЗЬБУ



Мюнхенская речь Владимира Путина знаменует начало геополитической борьбы за возрождение России. Сегодня, уже невозможно представить тогдашних надменных лиц в зале, слушающих главу России с ухмылкой на лице. Спустя 10 лет президенту России В. Путину ничего не нужно говорить - теперь молчание Путина ввергает в оторопь или может вызвать понос у западных лидеров.



Но тогда действительно нужно было восстановить суверенитет России и для этого появились, как и в смутные времена, Минины и Пожарские, Сусанины нашего времени. Как потом признался В. Путин - не было ни армии, ни экономики, и не будешь же по каждому случаю "угрожать атомными бомбами". Запад мог задушить Россию экономически и устроить майдан.



Применяя военную аналогию, можно сказать, что задача В. Путина в тандеме заключалась в том, чтобы взывать "вражеский огонь" на себя, создавая иллюзию для врагов. Если его убрать, то они могут договориться с Медведевской Россией. Дмитрий Медведев со своей стороны в роли системного либерала прикрывал Путина в тылу, гасил либеральную элиту и служил громоотводом для патриотической части России.



И по намеченному плану все основные силы, способные разрушить Россию, были направлены по ложному пути. Выиграно время для перевооружения армии и мобилизации экономики. Запад напрасно потерял уйму времени и сил в надежде убрать Путина, они так и не смогли разжечь майдан в России. А внутри России были использованы методы, испытанные временем, - хороший Царь, плохой боярин, то есть Медведев.



Хронология России последних десяти лет и важные решения, принятые Медведевым, показывают, что он на практике, так же как Путин, жестко защищал интересы России. Всем очевидно, что Россия, доверенная Дмитрию Медведеву, впервые после распада СССР преподала урок военной силой лимитрофам в лице Грузии. Именно благодаря Медведеву и его имиджу, Запад спокойно воспринял российско-грузинскую войну в августе 2008 года.



При президентстве Медведева были кратно увеличены зарплаты военнослужащим и расходы на оборону. Он уволил А. Кудрина, признанного Западом лучшим министром финансов России: за сопротивление госинвестициям, использование ФНБ (кубышка Кудрина) и увеличению военных расходов. К сведению, Михаил Касьянов (изменник Родины) признан Западом лучшим премьером России всех времен.



Есть весомый вклад Медведева в приближении Крымской операции и появлении вежливых людей. Сердюков также работал под прикрытием Дмитрия Медведева. Он на правах главного либерала жестко гасил вредное действие либералов. Медведев активно занимался госинвестициями в новую экономику, финансированием армии в условиях нехватки денег на социальную сферу.



Вспомните знаменитое выражение Медведева - "Денег нет, но вы держитесь". Он не врал, потому что тогда все заработанное государством при жестком контроле по военному принципу "первым делом экономика, а доходы потом". Медведеву было поручено "отвечать за всю Россию" - принимать удары на себя внутри страны и работать Иваном Сусаниным для Запада и либералов.



Благодаря тандему Путин-Медведев, Россия имеет первую армию в мире и устойчивую самодостаточную экономику, которая признана всем миром. Безусловно, что нужно судить людей по делам. Как видим, зачастую, вознесенные "Стрелковы" оказываются вражескими агентами. Заклейменные "Сердюковы" заслуженными людьми страны Родины, а Царьград - логовом пятой колонны.



Ахмет Бурханов, политолог, экономист