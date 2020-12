Идем к коммунизму. Уродливым путем, - Ш.Муталов

Идем к коммунизму. Уродливым путем.



Шоахмад Муталов



К. Маркс пришел к выводу о неизбежности наступления коммунизма, как фазы развития человеческого общества, на основании диалектики. (Замечу, что диалектику разработал не К. Маркс, а Г. Ф. В. Гегель, хотя диалектику как учение об изменениях выдвинул Гераклит и еще многие мыслители древности в разных странах придерживались диалектических взглядов, и независимо от Маркса к материалистической диалектике пришел немецкий рабочий Иосиф Дицген. Это я к тому, чтобы с порога не отметали диалектику – мол, выдумка Маркса.) Из законов диалектики следовало, что человеческое общество неизбежно придет к состоянию, когда нет частной собственности и эксплуатации человека человеком, но на более высокой стадии развития производительных сил, настолько высокой, что можно будет удовлетворить все разумные потребности человека. Ключевое слово – разумные.



Отличительные черты коммунистического строя и пути достижения в принципе изложены в "Принципах коммунизма" (Ф. Энгельс) и "Манифесте коммунистической партии" (Ф. Энгельс, К. Маркс), "Критике Готской программы" (К. Маркс). Будем следовать этим источникам (выходные данные не указываю, упомянутые произведения можно легко найти в вебе. Постараюсь указать другие источники, когда и если буду пользоваться.) Эти отличительные черты следующие:

- нет частной собственности на средства производства, они обобществляются; и, следовательно,

- нет деления общества на социальные классы;

- плановое ведение народного хозяйства, отношения сотрудничества и взаимопомощи, сознательная дисциплина труда;

- исчезнет вместе с этим противоположность умственного и физического труда;

- исчезает отчуждение труда, неотчужденный труд – это творчество;

- отношения полов станут исключительно частным делом, которое будет касаться только заинтересованных лиц, и в которое обществу нет нужды вмешиваться;

- (Маркс К., см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 19, с. 20)

- регулирование рождаемости;

- отсутствие государства, денег, (не отмена, а именно отмирание, уменьшение, снижение функций);

- государство сможет отмереть полностью тогда, когда общество осуществит правило: "каждый по способностям, каждому по потребностям", то есть когда люди настолько привыкнут к соблюдению основных правил общежития и когда их труд будет настолько производителен, что они добровольно будут трудиться по способностям;

- Главное материальное условие реализации принципов коммунизма составляет высшая по сравнению с капитализмом производительность общественного труда.



Учение К. Маркса подвергалось и подвергается критике с разных сторон. Это обширнейшая литература, и вдаваться в не входит в мои намерения. Однако, есть одно общая черта: критики сначала опошляли учение, потом "успешно", "уничтожающе" критиковали его. Сильно знаменитым критиком марксизма считался К. Поппер. Сначала он отверг диалектику в своей работе "Что такое диалектика?" (Доклад, прочитанный на философском семинаре Кентерберийского университетского колледжа в Крайстчерче (Новая Зеландия) в 1937 г., опубликовано в журнале Mind в апреле 1940 г., в перестроечные времена и первые годы после развала СССР переведено и издавалось). Сам К. Поппер подвергся критике по этому поводу, Поппер не то чтобы выплеснул ребенка вместе с мыльной водой, его целью было избавиться от "ребенка". Отмечу объемлющую статью-возражение В.С. Библера. (Что есть философия? (Очередное обращение к исходному вопросу). Вопросы философии. – 1995. - №1. – с. 159-183. Это была большая дискуссия по обсуждению взглядов К. Поппера в разгар увлечения им. Последующее развитие России и других пост-советских республик показало неправоту К. Поппера.)



Лишенный сердцевины марксизм был "разгромлен" в "Открытом обществе и его врагах" того же автора. К. Поппер успел поприветствовать развал СССР и развитие "демократии" в России. Но он как-то не отреагировал на то, что "рыночная экономика" (эвфемизм для капитализма) в России и в других постсоветских и постсоциалистических странах развивается, как описано в "Капитале" К. Маркса. Другой вид "убийственной" критики: "Они ошиблись!" Это понятие ошибочной теории, или ошибки в теории применимо к теориям, которые не воздействуют на действительность. Это слово о марксизме к тому, что "марксизм – не догма, а руководство к действию", не пошаговая инструкция, а метод. Пошаговой инструкции построения коммунизма просто быть не могло и быть не может, это противоречит самому методу. Поэтому последующие политические деятели строили социализм "на коленках" (Еще одно обвинение в адрес марксистов.) Распад СССР и социалистического лагеря и возвращение к капитализму – не ошибка марксизма, а наоборот, правота в том плане, что К. Маркс предполагал невозможность победы коммунизма в одной стране, он считал, что "общение" разрушит его. ("[в]сякое расширение общения упразднило бы местный коммунизм". Опубликовано в "Немецкой идеологии". Цитируется по Дьяченко В. И., Марксизм о необходимости мировой коммунистической революции. Сообщение на VI ФОРУМЕ МАРКСИСТОВ по теме "ЛЕНИН И РЕВОЛЮЦИЯ" http://communism21.org/world-communist-revolution.) Вообще, обсуждение возможности – не возможности коммунизма в одной стране началось еще в 70-х позапрошлого века и тоже есть обширная литература. Родоначальниками обсуждения являются не В.И. Ленин и не И.В. Сталин). Под общением К. Маркс понимал производственный обмен. Нельзя утверждать, что невозможность построения социализма в одной стране тоже была доказана. Социализм обрушился, когда убрали "железный занавес". Имею в виду не только ограничение поездок, других форм контактов, но и самодостаточную экономику и отдельную денежную и банковскую системы.



Пути достижения коммунистической стадии развития человеческого общества рассматривались, исходя из условий и состояния общества на каждом этапе развития. Во времена К. Маркса и Ф. Энгельса капитализм был уже достаточно развит в Европе и США. Но все же, по мнению К. Маркса и Ф. Энгельса, он не достиг пределов развития, они прогнозировали его развитие во всем мире. Произвести переход от капитализма к коммунизму должен был пролетариат. Не обязательно через вооруженную борьбу. Об этом уже в "Принципах коммунизма" сказано.



Обобществление средств производства. Происходит постепенное обобществление средств производства через образование акционерных обществ и товариществ. Также принимаются антимонопольные законы и законы, регулирующие наследование крупных состояний (в некоторых странах). Возникают народные предприятия. Есть исследования, в которых показано, что коллективное управление собственностью более эффективно Элинор Остром, американский политэкономист, например, получила Нобелевскую премию по экономике 2009 года за исследования в этом плане. Народные предприятия с одной стороны служат обобществлению средств производства, с другой – превращают пролетариат в собственника. Происходит при этом и углубление разрыва между богатой и бедной частью населения. Это рассмотрим ниже.



Обобществление средств производства приводит к размыванию различия классов по признаку отношения к средствам производства: в смысле владения средствами производства и продажи своей рабочей силы для того, чтобы эти средства работали. Размывая пролетариат, как класс без собственности на средства производства, оно выдвигает на передний план противостояние класса собственников производства с классом собственников денег.



Плановое ведение народного хозяйства ассоциируются, обычно, с социализмом и, якобы, оно себя дискредитировало. Однако это не совсем так. Во-первых, в первоисточниках не уточнялось и не могло уточняться каким будет характер планирования. Дискредитировал себя метод планирования в форме сплошного расписывания всего и вся. Тот самый капитализм (не будем употреблять эвфемизм) перенял многое из методов планирования. Например, Л. В. Канторович был удостоен Премии памяти Альфреда Нобеля в 1975 за вклад в решение проблем рационального использования ресурсов. Многие методы были применены в развитых капиталистических странах, В настоящее время уровень развития ИТ и ИИ позволяет динамически управлять производством и распределением, это не прямолинейная, сверхцентрализованная распределительная система всего и вся. Немедленному внедрению такой динамической системы планирования препятствует нажива. Жажда наживы требует производить много, "впаривать" произведенное (этому служит реклама и мода), при этом происходит перепроизводство и кризис, кризисы циклические, как известно.



Имущим "впаривать" не получится, они знают о товарах и услугах достаточно много, чтобы не поддаваться на рекламу. Реклама как система впаривания сменится информационной системой о товарах и услугах.



Здесь следует рассмотреть вопрос прибавочной стоимости. Прибавочная стоимость является источником наживы. По мере развития безлюдных технологий, прибавочная стоимость исчезает, или по-другому, вся стоимость становится прибавочной. Собственники средств производства в первую очередь получают прибавочную стоимость. Программисты – производители математического обеспечения. То есть, они – в сфере производства. Они – собственники средств производства. Это их знания, навыки и талант. Это никак не может быть у них отнято. Значение этих средств производства растет по мере расширения сферы ИИ.



Пролетариат. Того пролетариата, который виделся могильщиком буржуазии, уже нет. В то время, когда основоположники коммунизма характеризовали пролетариат в его исторической роли, рабочие были заняты на крупных предприятиях, обитали компактно в ужасающих жилищных условиях, рабочий день продолжался 12, 13, 14 часов. Закономерно, пролетариат боролся за условия своего труда и жизни и добился значительных улучшений через бесконечное число стачек и несколько революций, самая значительная из которых Великая Октябрьская революция. Результатом всех этих исторических процессов стали снижение концентрации пролетариев, улучшение из условий жизни настолько, что лозунг "им нечего терять кроме своих цепей" перестал отражать действительность. Снизилась доля пролетариата в населении вообще, увеличилась доля занятых в сфере услуг. Таким образом, пролетариат никак не может быть могильщиком буржуазии и, следовательно, привести общество к коммунизму. Буржуазии удалось "развратить" пролетариат.



И пролетарские партии, т.е. партии, которые назывались (и называются) коммунистическими, уже, по сути, не коммунистические, они стали социалистическими по их программам.



Бесклассовое общество. Пролетариат, или в русско-язычной литературе – рабочий класс, "ужимается". В этом же направлении действует тенденция создания роботов, как роботов-манипуляторов, так и "умных" роботов, и тем более, искусственного интеллекта (ИИ). Создаются беспилотные средства транспорта (все больше и больше) – такси, автобусы, БЛА – вообще широко используются. Наземные беспилотные средства военного назначения все более развиваются. Разрабатываются и даже уже вводятся системы управления боем на основе ИИ.



Занятых в сфере услуг также относим к классу, не являющимся собственниками средств производства. "Хозяева денег" не владеют, вообще говоря, средствами производства (исключение: банки владеют предприятиями, исламские банки участвуют в проектах со своим капиталом).



ИИ является тем технологическим новшеством, которое отодвигает пролетариат еще дальше от статуса "могильщика буржуазии", чем это было сделано путем его "развращения". Производства становятся все более безлюдными, численность пролетариата падает, то есть падает численность класса, неоплаченный труд которого и составляет прибавочную стоимость. Работники сферы услуг – это сфера распределения. В этой сфере также будут внедряться безлюдные технологии, и ИИ позволит создать роботы-андроиды, обслуживающие как люди там, где люди не захотят, чтобы все было посредством автоматов.



Все больше государств примыкают к разработчикам роботов и ИИ. Новости пестрят сообщениями об испытаниях и запуске беспилотных такси, автобусов и т. д. Беспилотные летательные аппараты уже стали обычным делом. Много чего, видимо, наработано в космической сфере. ИИ выводит и его разработчиков в категорию собственников средств производства – это их знания и умственные способности уже становятся средствами производства, которые от них не отчуждаются.



Класс имущих разделен на собственников средств производства и собственников денег. Материальные ценности производятся в производстве, и поэтому "могильщиками" буржуазии станут именно собственники средств производства. Собственники денег, банкиры, это сфера распределения. Когда нет прибавочной стоимости – нет и их доли.



ИИ служит как собственникам средств производства, так и собственникам денег. Собственники денег развивают системы безналичных расчетов, платежей и прочее, при помощи чего они контролируют как страны, так и производителей. Однако собственники средств производства могут развить и разовьют собственную электронную систему учета и обмена материальными ценностями. Собственники средств производства и собственники денег и являются антагонистическими классами. Своеобразие этого антагонизма в том, что собственники денег не могут существовать без собственников производства, а собственники производства – могут, наладив учет и распределение без денег. (Нулевая или даже отрицательная ставка процента.)



Это возможно, если производство высокоразвито, потребности разумные. Это самый "тонкий" момент. Одним из отличительный признаков, условий коммунизма "от каждого по способностям, каждому – по потребностям". Прийти к разумным потребностям легче при высоком уровне потребления. Класс собственников производства – малочисленный. Воспитание, образование формируют разумные потребности, если классовая идеология в силу осознания необходимости разумных ограничений на высоком уровне, будет включать разумность потребностей. Привилегированные учебные заведения уже существуют. В них и будет прививаться идеология разумных потребностей. Многие из этих учебных заведений, если не все, являются школами-интернатами. Кроме того, развивается система дошкольных образовательных учреждений. Вдобавок, в ряде государств приняты законодательные акты, по которым детей отбирают у родителей, по мнению властей, не справляющихся с родительскими обязанностями. Налицо тенденция к тому, что государство берет на себя заботу о воспитании подрастающего поколения. Хотя в упомянутых привилегированных заведениях обучение платное, это изменится по мере ликвидации наживы.



Существуют также и "мозговые центры" для выработки классовой идеологии. Римский клуб, Бильдербергский клуб, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Мадридский клуб, в принципе, сюда же можно отнести экономические группы и форумы: большую семерку (некоторое время был восьмеркой, и снова может стать), большую двадцатку, БРИКС и другие. В настоящее время эти клубы и форумы не разделены на клубы и форумы собственников средств и собственников денег, но можно ожидать разделение по "происхождению".



Положение женщины в обществе. Вопросом положения и прав женщины в обществе занимались, можно сказать, почти все мыслители в области обществоведения, начиная с эпохи Возрождения (европейского). Многовековая борьба за права женщин и равное с мужчинами положение женщин в обществе в настоящее время проблемы, задачи и достижения изложены в конвенциях, декларациях и других документах ООН.



ООН: "Гендерное неравенство сохраняется как в экономической, так и в политической сферах. Несмотря на то, что на протяжении многих десятилетий был достигнут определенный прогресс, на рынке труда во всем мире женщины по-прежнему зарабатывают, в среднем, на 24 процента меньше мужчин. По состоянию на август 2015 года присутствие женщин в национальных парламентах составляет лишь 22 процента. Эта цифра незначительно увеличилась с 1995 года, когда женщины составляли 11,3 процента от всех парламентариев." (https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/gender-equality/) К 2020 году доля парламентариев-женщин стала 24,9 процентов. (https://news.un.org/ru/story/2020/03/1373911)



Антониу Гутерриш рассказал: 1 января этого года впервые в истории Организации удалось добиться гендерного паритета среди старших должностных лиц: сегодня в их числе 90 женщин и 90 мужчин. Речь идет о заместителях и помощниках Генерального секретаря. (https://news.un.org/ru/story/2020/03/1373911)



Но 50/50 во всех сферах – цель, которую ставить не нужно. Женщины рожают и ухаживают за детьми до определенного возраста. Учет этих факторов приводит к оценке представленности женщин в разных сферах 30-35 процентов. Хотя проводится пропаганда, чтобы отцы тоже осуществляли уход за детьми, одновременно ведется пропаганда грудного вскармливания. Поэтому цель 50/50 - не достижимая, разве что перейдут на "почкование", или оплодотворение in vitro и выращивание плода in vitro.



В домашней сфере цифровизация и ИИ снова избавят женщину от многих забот, которые традиционно считаются обязанностью женщин. Женщины имущего класса и так переложили эти заботы на плечи других, включая, частично, и заботы по уходу и воспитанию детей. Положение женщины в семье также меняется в сторону равного с мужчиной. Добрачная связь в общественном мнении не осуждается, резко, во всяком случае. Предложение заключить брак в такой ситуации скорее дань представлениям, что так нужно изобразить. Само по себе оформление брака, если отвлечься от религиозных взглядов на брак, только влечен имущественные обязательства, которые могут регулироваться договором. Слабеет отношение к женщине как собственности мужчины. Так как имущественные отношения теряют значение, то и брак изменяется в сторону свободного союза мужчины и женщины.



Различие между городом и деревней. Сближение города и деревни, то есть условий жизни и труда в городе и деревне, рассматривается как условие построения коммунизма, и, следовательно, при коммунизме различия между городом и деревней не должно быть вообще. Датчики, видеокамеры и системы распознавания образов и позиционирования делают необязательным присутствие людей на поле, включая поле боя, в шахте и где бы то ни было, где в настоящее время еще требуется тяжелый труд. Контролируют процессы – системы ИИ. Человек контролирует системы ИИ, а это интеллектуальный, творческий труд – всеобщий труд, по Марксу. Исчезает различие между умственным и физическим трудом (физическая нагрузка – фитнесс и спорт) Цифровизация и развитие ИИ приведут к тому, что люди в поле работать не будут. Рабочие специальности становятся операторскими. По условиям жизни также различия между городом и деревней стираются. Разница будет по условиям роскоши и нероскоши, коротая затем тоже должна исчезнуть.



Цифровое рабство. Развитие цифровизации и ИИ породило представление о том, что ограниченное число лиц из ИТ сектора экономики поработит остальное население. У алармистов есть свои резоны так думать. Но с самого начала развития человека была тенденция превращения орудия труда в оружие. Например, топор – когда-то рубило придумали, потом привязали рубило к палке для охоты на крупного зверя, потом поняли, что можно убить себе подобного. Затем появилась бронза, и топор удлинили, так появился меч; цепная реакция деления атома – и бомба, и электричество. И так далее. И чипизация, особенно, посредством вакцинации, совсем не обязательна для того чтобы за всеми следить. Камеры наблюдения, системы распознавания образов, средства связи, оплаты, интернет вещей … Средств достаточно, и только общество может решить в какую сторону пустить развитие.



Вся эта красивая картина коммунизма – для имущих. Конфликт между собственниками средств производства и собственниками финансов, так или иначе, разрешится. Наиболее благоприятным вариантом было бы слияние производства, ИТ и финансового сектора. Тенденция наметилась. "Гугл" открывает свой банк (https://quote.rbc.ru/news/forecast/5db959d49a79474a1e59de15), Сбербанк (который теперь просто "Сбер"), объявил, что будет превращаться в ИТ компанию (https://zen.yandex.ru/media/id/5e6602c230f32962a25de417/sberbank-teper-ne-bank-kompaniia-prevrascaetsia-v-it-giganta-5f0c9f182c267a403d2d3baf; https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/12/16/789410-gref). Это – тенденция, и она продолжится.



Нужно и среду обитания – природу сохранить. Созданы и продолжают создаваться фонды. Всемирный фонд охраны природы (Всемирный фонд дикой природы), Фонд Кейданрен сохранения природы (Keidanren Nature Conservation Fund), Фонд сохранения природы (Nature Conservation Foundation), Всемирный фонд сохранения (Global Conservation Fund), Фонд по охране амурских тигров (территория амурского тигра. Может быть, генетики найдут способ восстановить бенгальского и туранского тигра... ), фонд охраны снежного барса (и не один) ... Кроме того, международные организации образуют фонды, выделяют гранты на охрану природы, и призывают государства охранять природу. Все это отлично. Но это все делают для себя имущие.



Малая численность населения и отсутствие производства ненужных вещей приводит к сокращению выбросов, количества твердых отходов, (большие масштабы вторичного использования, переработки). Собственникам средств производства не удастся "впарить" что-либо при помощи рекламы. Самое сложное здесь – разумные потребности. Надежда на то, что изобилие подвигает к не излишествованию – здоровый образ жизни + наживы нет. Есть прогнозирование потребности. Это результат цифровизации.



Разрыв между богатыми и бедными. Разрыв в благосостоянии самых богатых и самых бедных в мире людей по итогам 2018 года увеличился до рекордного значения. В настоящее время 26 миллиардеров суммарно владеют таким же состоянием, как 3,8 млрд наименее обеспеченных жителей планеты. В 2017-м на те же 3,8 млрд малоимущих приходилось 43 миллиардера. (https://russian.rt.com/business/article/594980-bogatye-bednye-raznitsa, режим доступа: 14.11.2020). Разрыв, как мы видим, увеличивается. Но растет и абсолютное число миллиардеров. По данным Forbes, в 2001 году было 564 миллиардера, а в 2019 году их число достигло 2153 человек (https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_миллиардеров). Сколько человек из имущих будут иметь счастье жить при коммунизме, никаких данных для прогноза нет. Только миллиардеры или некоторое количество избранных миллионеров, ничего нельзя сказать.



Так вот, лишних людей нужно убрать. Вот тут и начинается уродливость пути к коммунизму.



Существует большое количество программ и фондов, направленных на сокращение населения. В основном они называются фондами и программами по планированию семьи. Сокращать неимущее население различными, а может быть, и любыми способами. Идеология толерантности именно ведет к уменьшению населения: признание "браков" гомосексуалов не добавляет населения. Воспитание до некоторого возраста без акцента на пол ребенка также приводит к тому, что сообщество гомосексуалов численно растет. Добрачные, внебрачные связи и проституция также не ведут к росту численности населения. Я не вдаюсь в моральные аспекты процессов.



В нашей большой округе больше всего "бочек" по поводу сокращения населения "катят" не Билла Гейтса. Он сокращает население, особенно развивающихся стран, путем вакцинации. А саму вакцинацию будет использовать для чипизации населения. Справедливости ради, следует отметить, была и статья с попыткой "отмазать" Билла Гейтса. Он, оказывается, не стремился уменьшить население развивающихся стран, а прилагал усилия для улучшения уровня жизни. (Эти сведения я почерпнул здесь: https://centrasia.org/newsA.php?st=1591367340)



Здесь друг Билл (эти миллиардеры такие простые парни – Гейтс – Билл, не Уильям) ставит телегу впереди лошади. Люди заводят меньше детей, когда у них хорошие условия жизни, а не наоборот. И вообще нет никаких оснований верить Биллу Гейтсу на слово. Сама такая деятельность предполагает отрицание ее существования. Он спонсирует различные фонды и программы по контрацепции (Access to Safe Voluntary Contraception, например, которая включала стерилизацию, и которую спонсировал наш друг Билл), ГМО, полагаю, не зря запрещают во многих странах …



Что касается численности населения будущего коммунистического "рая", миллион или миллиард, или несколько миллионов или миллиардов – ничего нельзя сказать. Однако, это население – не то, что обозначается в настоящее время термином "золотой миллиард". "Золотой миллиард" - это население стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, также существует понимание, что "золотой миллиард" - население развитых стран, которое как раз стабилизировалось на уровне около миллиарда. Наша "золотая когорта" - транснациональная общность имущих собственников средств производства. Он, по своей природе, глобалистский, так же как общность современных собственников денег. Этим объясняется, что некоторые страны, в частности, в Центральной Азии, усиленно стремятся осуществить либеральные реформы. Верхушку этих стран не волнует, что либерализм завел Европу в тупик. Этой верхушке необходимо приобщиться к "золотой когорте", а там – пусть хоть потоп.



Небольшое население Земли и благоприятная природная среда создает возможность для осуществления одного предвидения И. Ефремова – обитаемый пояс Земли. Такое расселение окажет дальнейшее благоприятное воздействие на природу. Например, снижение расходов энергии на отопление и охлаждение помещений. Даже для освещение, возможно, по световодам солнечный свет будет доставляться из освещенной части Земли на неосвещенную.



ИИ развивается настолько, что появляется сознание, тогда это нужно признать жизнью. Никакого природного или другого характера закона не существует, что жизнь может быть только в белковой форме. (Если кто вспомнит Ф. Энгельса, то он писал: "Повсюду, где мы встречаем жизнь, мы находим, что она связана с каким-либо белковым телом, и повсюду, где мы встречаем какое-либо белковое тело, не находящееся в процессе разложения, мы без исключения встречаем и явления жизни. (Анти-Дюринг)" (Выделено мной. На самом деле, определения жизни здесь нет.) Если такая жизнь возникнет, человек будет выставляться в зверинце. Это в лучшем случае, в худшем, как в мультфильме: "Планета Шелезяка, растительности нет, животного мира нет, населена роботами" - это Земля. Утешает только одно, никем не доказанное предположение, что для развития искусственной системы до уровня естественной нужно столько же времени, сколько развивалась естественная. Ну и надежда, выраженная В.В. Путиным, что ИИ не станет президентом.



Хотя более вероятным мне представляется другой ход развития жизни (с) ИИ – будем существовать параллельно, как сосуществуют Homo sapience и животный мир. Мы будем думать, что мы "цари природы", запускаем корабли, и области балета то одни, то другие вырываются вперед планеты всей. Как, например, индийским слонам никак не ведомо, что бенгальского тигра уже истребили.



ИИ требует огромного количества энергии, правда. Но есть не нулевая вероятность в ближайшее время получить управляемую термоядерную реакцию для выработки электроэнергии. Оптимисты прогнозируют 10 лет для этого достижения, пессимисты – в два раза дольше. Но никто не отрицает возможность. В ход пойдут и другие достижения науки, как уже существующие, например, низкотемпературная сверхпроводимость, так и будущие.



Далее ИИ может избавиться от много того, что необходимо для органической жизни. Например, от атмосферы, от обогревания. И эта жизнь, электронная, может жить в межзвездном пространстве. И, возможно, поэтому наши поиски внеземного разума не приносят успеха. Мы им не интересны. Они точно знают, что органическая жизнь на Земле существует, а общаться с нами им не охота.



Поскольку пролетариат не может предотвратить наше (или скорее, их) движение по уродливому пути, надежда на национальное государство. Как собственники средств производства, так и собственники денег – глобалисты, и, тем более что есть тенденция к их слиянию этих двух подклассов, то они образуют один буржуазный интернационал. Раньше буржуазному интернационалу противостоял пролетарский интернационал, который теперь разрушен. Теперь буржуазному интернационализму должен противостоять положительный национализм. (Приходится вводить такое выражение, чтобы отличить его от национализма в смысле превосходства одной нации над всеми другими.) При этом предполагается, что национальные государства должны будут развивать экономику, только в необходимой степени интегрированную в мировую экономику, необходимо вспомнить понятие международного разделения труда, не кидаться в глобализацию. В свою очередь, государства должны будут интегрироваться, желательно, чтобы они интегрировались в объединения, в которых участники не сильно различаются по уровню экономического развития, по культуре. В частности, для стран Центральной Азии, за исключением верхушки, интеграция становится жгучей необходимостью. В противном случае наши государства станут винтиком в глобальном механизме. У наших стран больше того общего, что способствует интеграции, чем у многих групп стран.



