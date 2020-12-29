Нам надо ценить дружбу России и Казахстана, - Дмитрий Верхотуров

15:43 31.12.2020 Высказывание главы комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслава Никонова породило целый спор. Точнее, это даже не сколько спор, обе стороны вовсе не стремились убедить друг друга, а обмен нападками и обвинениями, в чисто интернетном стиле. Подобные стычки - самое обычное явление на разных форумах, в блогах и соцсетях; просто они еще не успели получить общепризнанного названия. Как это назвать? "Словесная драка", - наверное, так было бы лучше. Слово здесь употреблялось почти исключительно в качестве средства поражения, чтобы уязвить, разозлить, унизить противника.



Вроде бы, пар вышел, страсти несколько улеглись, и теперь можно разобрать вопрос по существу. В нем есть историческая и политическая сторона.



История: степи все-таки казахские.



Высказывание Никонова по поводу Казахстана представляет собой очень наглядный пример того, как сильно влияет на смысл всего одно слово и его значение. Смысл слова "подарок", употребленного Никоновым в отношении территории Казахстана, включает в себя целый спектр значений, в том числе и такой: подарок - это вещь, которую даритель безвозмездно передает в полное владение в знак уважения, признательности и так далее. Обычно подарки уникальны, и дареная вещь такая, которой раньше у одаренного ею не было. Поэтому, исходя из этого всем нам известного значения слова "подарок", фразу Никонова как раз и можно понять так, что у казахов земли не было совсем, а вот Россия землей казахов одарила.



По крайней мере, судя по гневным отповедям, в Казахстане смысл его высказывания поняли именно так.



Разумеется, что никакого "подарка" земли от России казахам не было в действительности, и это хорошо известно.



Во-первых, уже при вступлении в российское подданство казахи имели земли и входили в состав Российской империи вместе с ними. В присяге, утвержденной Коллегией иностранных дел для принятия ханом Младшего жуза Абулхаир-ханом, от 26 марта 1731 года говорится: "Такожде купцам российским подданным, ездячим из Астрахани и других мест караваном и особ к нам кайсакам и чрез наши жилища и кочевья в другие места, никакого препятствия и обид не делать…". Как видим, жилища и кочевья, а, стало быть, и земля, на которой она располагалась, уже наличествовали на момент принесения присяги русской императрице. Уже этот документ полностью разрушает все построения Вячеслава Никонова и всех, кто высказывался так же, о том, что будто бы земля казахам была подарена Россией. Напротив, казахи вошли в состав России со своей землей, бывшей у них прежде. Такие же клятвы приносили все другие казахские ханы, вступавшие в российское подданство, и никогда в наличии у них земли никто не сомневался.



Во-вторых, особенно про Северный Казахстан. Могут сказать, что там запад, центр и юг, может быть, были заселены казахами, а вот Северный Казахстан "исконно русский". И это не так. Майор Иван Григорьевич Андреев, который начинал свою службу в Петропавловской крепости на Ново-Ишимской линии в 1757 году, в 1772-1773 годах служил в Петропавловском гарнизоне уже капитаном, а потом участвовал в сооружении Семипалатинской крепости, в 1784-1790 годах написал "Описание Средней орды киргиз-кайсаков". Это была не его личная инициатива, а приказ командира Сибирского корпуса, генерал-поручика Н.Г. Огарева. Эти самые киргиз-кайсаки, то есть казахи, были их главными противниками, против них сооружались крепости и пикеты, и офицерам надо было своего противника знать.



Помимо всего прочего, Андреев писал о границах казахских владений: "Здесь же за приличное сочтено, объявить известное, что границы сего народа, со времени взятия Сибири и по совершенном покорении татар от реки Ишима, где ныне город Ишим, на реку Тобол, где город Курган, и на реку ж впадающую Тар, где город Тара. Но в последующие времена, по учреждении и заведении Иртышской линии до крепости Устькаменогорской, отнесены так же и отграничены в 1752 году Новою линиею от Звериноголовской чрез Тарскую, Ишимскую и Тобольную дистанции на крепость Омскую, то сии киргизы или, по тогдашнему названию, Казачья орда, отошли далее в степи" (Андреев И.Г. Описание Средней Орды киргиз-кайсаков. Ч. I, Гл. II, 35).



В общем, тут все довольно ясно. Было Сибирское ханство - татарское, завоеванное Ермаком, и они с юга по линии Ишим - Курган - Тара граничило с казахами. После завоевания Сибирского ханства эта граница простояла с 1585 по 1752 годы, то есть 167 лет. Таким образом, эта полоса земли была казахам не "подарена", а, наоборот, захвачена у казахов, отрезана линией крепостей с пушками (пушки эти регулярно обновлялись, и известно, что даже в начале XIX века отливались пушки для крепостей пограничных линий, в 1812-1817 годах было выпущено 243 пушки, некоторые из которых сохранились в музеях Петропавловска и Усть-Каменогорска). Казахам для пересечения пограничным линии требовалось получать разрешение и оставлять заложников (аманатов).



В-третьих, в 1832 году А.И. Левшин опубликовал свое знаменитое "Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и степей", написанное на основе документов из архива Оренбургской пограничной комиссии, в которой он работал в 1820-1823 годах, будучи сотрудником Азиатского департамента Коллегии иностранных дел России. В первой главе первого тома Левшин дает географическое описание казахских степей и их пределов. Самая северная точка: 55 градусов с.ш., недалеко от Омской крепости, самая южная - 47 градусов с.ш., с запада на восток от 68 градусов 35 минут до 102 градуса восточной долготы. Нынешние крайние точки Казахстана: северная - 55 градусов 26 минут с.ш., южная - 40 градусов 34 минуты с.ш. В отношении долготы Левшин использовал Пулковский меридиан (30 градусов 19 минут в.д.), и в пересчете на современную систему его координаты были бы: западная - 37,8 градусов в.д. и восточная - 71,8 градусов в.д. Нынешние координаты крайних точек Казахстана по долготе: западная - 46 градусов 29 минут в.д. и восточная - 87 градусов 18 минут в.д. Как видим, разница не столь велика, и во многом она определяется неточностью измерений координат в начале XIX века и отсутствием подобных измерений во многих местах.



После свидетельств осведомленных дипломатов и офицеров, лично служивших в тех местах, изучавших многочисленные документы, о том, что территория Казахстана принадлежала казахам, и даже часть их земель была отрезана в середине XVIII века, утверждать о "подарке" просто глупо и нелепо. Можно еще привести свидетельств и документальных доказательств, но, думаю, что этих трех примеров вполне достаточно; они - свидетельства русские, чтобы никто не говорил, что казахи там будто бы что-то придумали. Они и так хорошо показывают, что и как было на самом деле. Если Никонов или кто-то из его сторонников не согласен, то пусть объяснит, как с "подарком" согласуется строительство линии крепостей с пушками, как раз для защиты от киргиз-кайсаков, то есть от тех, кому якобы "подарили" земли.



Исторически вопрос ясен: казахи жили на территории Казахстана в целом, и в особенности на территории Северного Казахстана задолго до того, как состоялось учреждение Казакской АССР, ставшей потом Казахской ССР и нынешним Казахстаном. Раз так, то ни о каком "подарке" и речи быть не может. Образование автономной республики закрепило за казахами их земли и утвердило признание их национальных и государственных прав на них. Прав, вытекающих как раз из исторического владения и пользования этими землями.



Здесь нужно подчеркнуть, что обмены территориями между РСФСР и КазССР проводились не раз, и на основе преобладающего в национальном отношении населения. Обычно помнят только Оренбургскую губернию, выведенную из состава Казакской АССР и переданную в РСФСР. Но в 1926 году в губернии жило 21,2 тысячи казахов или 2,7% населения. Русских было 527,9 тысяч человек. Если так, то почему губерния должна была входить в казахскую автономию? Оставались отдельные районы, в которых казахов было локальное большинство. В ноябре 1939 года пять казахских сельсоветов Челябинской области и в феврале 1940 года часть Адамовского района Чкаловской (Оренбургской) области были переданы Казахстану. Районы с преобладанием русских передавались в РСФСР: в ноябре 1939 года часть Степного района Актюбинской области, в апреле 1956 и в декабре 1965 года части территории двух районов Кустанайской области. Такой же обмен территориями был и с Узбекской ССР. Советская политика исходила не из неких "исторических прав", а из конкретного, живущего в конкретном районе населения и его национального состава.



При разделе СССР права Казахстана на территорию в сложившихся границах были признаны и закреплены. Что бы там ни говорили, но уже в Алматинской декларации о целях и принципах СНГ от 21 декабря 1991 года содержался пункт о признании и нерушимости границ. Этот же пункт был в Уставе СНГ, принятом в Минске 22 января 1993 года. Отдельная декларация о территориальной целостности и неприкосновенности границ была принята странами СНГ 15 апреля 1994 года. Наконец, российско-казахстанский договор о государственной границе от 18 января 2005 года, вступивший в силу 12 января 2006 года. Делимитация границы (то есть начертание на карте) завершена, кое-где еще остались участки, не размеченные на местности.



Все это приводится для того, чтобы показать, что вопрос о принадлежности земель Казахстану и их точных границах давно решен на уровне международных соглашений.



Политический аспект вопроса: ссориться нам не нужно



Однако, у заявления Вячеслава Никонова и последующего "обмена любезностями", с участием даже заместителя министра иностранных дел Казахстана Марата Сыздыкова, безусловно есть политическая подоплека. Если делаются заявления, столь резко противоречащие исторической действительности, документам и трудам исследователей, в объективности которых никогда не было сомнений, значит тому есть веские причины.



Причины эти следующие.



Во-первых, в кругах казахских националистов давно высказываются претензии на ряд российских территорий, в частности, на Оренбургскую и Омскую области. В сентябре 2017 года на сайте "Казинформ" появилась карта, на которой в границах Казахстана были отмечены, в частности Оренбург и Омск. Ее публикацию связывали с тогдашним главой "Казинформа" Аскаром Умаровым, известным своей националистической позицией. Карту вскоре удалили, но она была перепечатана другими агентствами.



Российская реакция тогда была сдержанной: "Будем считать это их досадной ошибкой. Казахстан и мы - члены Евразийского экономического союза, у нас хорошие отношения", - заявил тогда заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Хотя, надо сказать, это был серьезный выпад, вполне достойный ноты МИД России.



Подобные карты, да и высказывания в таком духе не встречали резкой реакции со стороны правительства Казахстана. Тогда как высказывания в духе возможности присоединения Северного Казахстана к России наказывались. В декабре 2016 года был осужден житель Северо-Казахстанской области Игорь Чуприн и в 2015 году осуждена жительница Алматы Татьяна Шевцова-Валова.



Во-вторых, продвигается тезис о том, что Россия будто бы должна платить компенсации за голод в Казахстане в 1932-1933 годах, со слегка закамуфлированным обвинением России чуть ли не в организации геноцида казахов. О таких компенсациях писал, в частности политолог Досым Сатпаев в начале 2020 года. Теперь, в связи с заявлением Никонова, Сатпаев даже выступил с требованием, чтобы Казахстан вышел из ЕАЭС и приостановил свое членство в ОДКБ, то есть, фактически развалил интеграционный процесс. В контексте подобных устремлений претензии на Оренбург и Омск приобретают характер откровенно антироссийской политики.



Вопрос о границах и принадлежности территорий давно урегулирован на межгосударственном уровне соответствующими соглашениями между Россией и Казахстаном. Однако, тема территориальных претензий поднималась снова и снова. По моим наблюдениям за этой темой, обсуждаемой уже много лет, в кругах казахских националистов сложилось мнение, что с Россией можно и не считаться. Мол, как это Россия смеет не прислушиваться к нашим претензиям?! Мягкие предупреждения либо игнорировались, либо встречались с возмущением и гневными отповедями. Сдержанная позиция России воспринималась как слабость.



Но нужно помнить, что Россия - держава памятливая. На выпады непременно последует ответ в подходящих обстоятельствах. Стоит напомнить пару примеров из недавней истории. Чеченские вожди Ичеркии много чего говорили оскорбительного про Россию и русских. Где они все теперь? В подавляющем большинстве уже лежат в земле. Или вот совсем свежий пример Армении, в которой руководство позволяло себе откровенно враждебные к России шаги и допускало, чтобы на митингах кричали оскорбительные лозунги. Чем это кончилось? Тем, что Россия позволила Азербайджану завоевать часть Карабаха, а потом были отданы районы, которые предназначались к передаче Азербайджану по условиям Минских соглашений. Вообще, глупая была позиция у армян - оскорблять своего единственного союзника и помощника. За это они и поплатились.



Выдвигать претензии и требования к России казахским националистам может быть и весело, но при этом нужно учитывать разницу в весовой категории. Если эти националисты разожгут прямой конфликт с Россией, то Россия в этой конфликте обладает достаточными экономическими и военными ресурсами, чтобы реализовать любые свои притязания. Казахстан - не имеет такой возможности. Высказывания Никонова и других политиков, которые, на мой взгляд, не могли появиться самопроизвольно, в таком контексте следует трактовать как более жесткое предупреждение тем казахским кругам, которые вынашивают далеко идущие антироссийские планы.



Конфликт с Россией для Казахстана невыгоден, более того, он изначально обречен на неудачу и нанесет очень большой ущерб, в первую очередь именно казахской нации. Дружба, добрососедство, партнерство с Россией дает Казахстану огромные преимущества и выгоды. Это один из столпов существования и процветания Казахстана. Об этом лидер нации Нурсултан Назарбаев всегда говорил и своей позиции не изменил, а его мнение, как архитектора независимого Казахстана, очень весомо. Надо быть очень ограниченным и упертым человеком, чтобы ссориться с Россией. Да и вообще: вам что, мало земли досталось при разделе СССР?



Потому, нам надо ценить дружбу и партнерство. Из этого вытекает, в частности, то, что нужно придерживаться двухстороннего моратория на выдвижение претензий друг к другу и оценивать советский период истории по достоинству. В рамках СССР Казахстан стал современным государством, с четкими границами, с крепким экономическим базисом, с развитой внутренней структурой, с упорядоченным землепользованием. Русские вложили много сил и труда в создание современного Казахстана, а казахи вложили много сил и труда в умножение мощи всей страны. Соглашениями о взаимном признании и о границах мы подвели итоговую черту под предшествующей историей, в которой было много всяких событий, хороших и не очень, и договорились жить в мире и сотрудничестве. Это бесспорная ценность для обоих стран, на мой взгляд, самоочевидная.



Всякие заявления о территориальных претензиях с обоих сторон я рассматриваю как вредительство.



Автор - Дмитрий Верхотуров Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1609418580

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