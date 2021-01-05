 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 05.01.2021
16:43  Какое геополитическое меню Иран готовит для Москвы, Баку и Еревана
16:40  Таджикистан: экзамен на стойкость и стабильность, - Г.Мухаметов
16:02  Власть-2021: Кто, как когда-то большевики, готов на каторгу пойти?
16:00  "Торжественно клянусь": как проходила инаугурация президентов США
15:58  Куда исчезли половцы и какие народы являются их современными потомками?
15:56  Как правильно произнести единицы измерения по-таджикски? - К.Сирожидинов
14:24  Китайского олигарха Лая Сяоминя приговорили к ВМН, за нарушение партдисциплины, как взяточника и двоеженца

14:13  Опять афера? Компания ташкентского хокима Артыкходжаева займется инвест-проектами в Намангане
13:02  Узбекистан на свои построит на юге Таджикистана распределитель для больных COVID-19
12:16  Прогнозы: каким будет мир в 2021 году от Financial Times
10:25  Выборы Кырпрезидента и референдум. ЦИК аккредитовала 315 международных наблюдателей
08:19  Супер-сделкой с ЕС Китай "рвет в клочья" железный занавес США, - South China Morning Post
02:53  Самостийная Украина - 2020 как разочарование года, - В.Пойманов
02:47  К границам России приблизился хаос. Переживет ли СНГ свое тридцатилетие, - Е.Егорова
02:38  Оглушительный провал всеобщей вакцинации во Франции, - В.Прохватилов
02:35  Джонсон ввел в Англии "глобальный локдаун". Вирус-мутант против премьера-фрика
02:06  COVID-маркетинг. Почему вокруг пандемии коронавируса искусственно нагнетается всеобщая паника
01:51  В официозном "Слове Кыргызстана" новый редактор - Курманбек Мамбетов
Понедельник, 04.01.2021
21:51  На юге Казахстана учреждают новый район - "Сауран"
20:51  США подошли к критически важной точке своей истории, - Дм.Бавырин
20:49  В Польше предотвратили теракт с применением химикатов против мусульман
19:49  Bloomberg: Война вакцин
19:28  Иран начал обогащение урана до 20%
19:26  Нога русского солдата: Где ждут "вторжения" в бышем СССР в 2021 году
19:04  На Лукашенко вешают труп Шеремета... Братьев Кеннеди тоже он?
18:11  ОПЕК+ опять ни о чем не договорился по февральской добыче
18:09  Как российские "инфо-воины" позволяют Кремлю проводить геополитику задешево, - Wall Street Journal
17:59  Иран все еще вынашивает замыслы о мести Америке, - Жорж Мальбрюно
17:36  Донбасс: Нашелся выход из нерешаемого тупика, - Д.Стешин
16:48  Год синофобии в век Китая: как пандемия повлияла на отношение к КНР
15:32  Более 12 тыс. этнических казахов получили статус оралмана в 2020 году
12:28  Лесбократия на марше. Порно формирует мужчин нового типа, - Le Monde
12:14  Авто замминистра Узбводхоза Ахмаджонова сорвалось в пропасть на перевале Камчик - погибли жена и дочь
12:13  США располовинят прививочные дозы - вакцины на всех не хватает
12:11  КырВыборы. Банды "жапаровцев" терроризируют глубинку на предмет "правильного" голосования
12:09  КырВыборы. Началась проверка по факту "подвоза" учителей и энергетиков
12:04  Петлюру с Мазепой заказывали? Украину готовят к военной диктатуре, - С.Князев
12:02  Будет ли введен ковид-апартеид для немцев? - В.Прохватилов
11:03  Прошу считать меня националистом. Казахстан – это не искусственное образование, - А.Идигов
10:01  Надзирателей женской колонии в Дашогузе задержали за попытку изнасилования заключенной
09:25  Наплыв отдыхающих в узбекском Чимгане
01:17  Нас ждет эпоха новых войн, - И.Веремейчик
01:16  США предстоит сделать тяжелый выбор, связанный с Китаем и Россией
01:12  Было ли арабское завоевание Казахстана? И кто отрубал головы каменным изваяниям тюрков? - Н.Нуртазина
00:36  Билл Эммотт: Чей век будет после пандемии? Европа проиграла Азии
Воскресенье, 03.01.2021
21:40  "Западный поход" монгольских полководцев Субудэя и Джебе
17:50  По Бишкеку протопал мирный марш "За законность". Реально - мирный
15:49  Как Тегеран и Эр-Рияд Залив делили. История и будущее конфликта
15:47  Эрдоган-завоеватель: в Турции созрел план мирового господства, - А.Шарапов
15:44  Вирус сбежал из лаборатории в Ухани, - амер-разведка продолжает обвинять Китай
15:08  Закончится ли КОВИ-пандемия безудержным разгулом и весельем? - Ульф Петер Хелльстрем
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Как правильно произнести единицы измерения по-таджикски? - К.Сирожидинов
15:56 05.01.2021

Как правильно произнести единицы измерения?

Всему свету известно, что телевидение - одно из основных средств массовой информации. Ежедневно с экранов телевизоров мы несколько раз видим и слышим о везде кипящей и созидательной работе, об изумительном трудолюбии тружеников. Репортажи готовятся с известным мастерством, профессионализмом и знанием дела. В звуковом сопровождении передаваемых (показываемых) репортажей с места событий, тележурналисты обычно произносят выразительным голосом объемно-весовые показатели тех или иных проделываемых работ, достижений и т.д.

К сожалению, часто некоторые размерности, условные обозначения, единицы измерения произносят неправильно. Особенно именованные числа, сопровождающиеся названием единиц меры, выговаривают не верно, то есть допускают ошибку в произношении. В следствие чего весь эффект репортажей пропадает.

Так, например, единицу измерения объема, равная кубу с гранью в один метр ошибочно произносят - "метр кубический". На таджикском языке произносят - "метри мукааб", что также является неправильным. Это условное обозначение (м3) должно на русском языке читаться как "кубический метр", на таджикском - "мукааб метр".

Точно такую же ошибку допускают при озвучивании единицы измерения площади. Квадратный метр (единица измерения площади, равная квадрату со стороной в один метр) читают как "метр квадрат" ("метри мураббаъ"), что также является оплошностью. Это условное обозначение (м2) должно произнестись как "квадратный метр" и "мураббаъ метр".

Проще говоря, эти размерности хотя записываются так: м3, м2, но читаются: кубический метр, квадратный метр.

Также иногда путают единицу измерения электрического напряжения (вольт) с единицей мощности электрического тока (ватт) и наоборот. Допускают неточности в правописании и произношении некоторых других размерностей.

Такие ошибки на таджикском телевидении являются не единичными, случайными или механическими, а стали на мой взгляд системными, массовыми. Причем неправильное произношение иногда допускают и дикторы и приглашенные с ведомств выступающие. То есть такое несоответствие наблюдается как в студийной, так и внестудийной передаче, как вживую в прямом эфире, так и в записи.

Так, например, недавно, 24 декабря прошлого года при представлении телезрителям нового предприятия по переработке гранитного камня и мрамора в промышленной зоне г. Душанбе ведущий репортажа допустил неправильное произношение единицы площади обрабатываемых камней. Он неоднократно произнес на таджикском языке "метри мураббаъ", вместо "мураббаъ метр".

Вчера же, 04 января 2021 года, на вечерней студийной телепередаче на первом государственном телеканале таджикского телевидения, выступающий, главный инженер Нурекской ГЭС, сообщая текущие показатели водохранилища также допустил ошибку в произношении единицы измерения объема воды. Он неоднократно во всеуслышание неправильно произнес единицу измерения объема. Слушая новость из первых рук меня мучала мысль о рассеянности коллеги по профессии.

Тележурналистам, да и специалистам разного профиля, освещающим технические вопросы и достижения, с глубокой искренностью рекомендую вначале тщательно ознакомится с правописанием и произношением размерностей, технических величин, вникать в суть этих величин и только затем озвучивать их по телевидению. Телевидение смотрят и слушают все: и старшеклассники, и студенты технических и других вузов, специалисты всех отраслей экономики, педагоги и научные работники и т.д. Нам не следует наносит ущерб интеллектуальному воспитанию подрастающего и становящегося поколения.

Такие вот искренние, чистосердечные замечания по поводу слушаемого.

Камолидин Сирожидинов, инженер
г. Душанбе
05 января 2021 года.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1609851360
Новости Казахстана
- Гадание на премьера
- Казахстану нужна свободная, сильная и уверенная в себе молодежь – Азат Перуашев
- Т300 млрд на "Назарбаев Университет", ТВ, НИШ и другие расходы на 2021 год назвал Ашимбаев
- Центризбирком завершил аккредитацию наблюдателей международных организаций и иностранных государств
- Оглушительный провал всеобщей вакцинации во Франции
- США подошли к критически важной точке своей истории
- Американский фонд присоединился к иску Казахстана против Чапмена и Аргентум Крик по обвинению в сговоре в мошенничестве со Стати в отношении облигаций, выпущенных Стати
- Общий гороскоп на неделю 4-10 января 2020 года
- Рейтинг оценок эффективности деятельности акимов регионов Казахстана (по итогам 2-го полугодия 2020 года)
- Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2021 годом
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  