Как правильно произнести единицы измерения по-таджикски? - К.Сирожидинов

15:56 05.01.2021

Как правильно произнести единицы измерения?



Всему свету известно, что телевидение - одно из основных средств массовой информации. Ежедневно с экранов телевизоров мы несколько раз видим и слышим о везде кипящей и созидательной работе, об изумительном трудолюбии тружеников. Репортажи готовятся с известным мастерством, профессионализмом и знанием дела. В звуковом сопровождении передаваемых (показываемых) репортажей с места событий, тележурналисты обычно произносят выразительным голосом объемно-весовые показатели тех или иных проделываемых работ, достижений и т.д.



К сожалению, часто некоторые размерности, условные обозначения, единицы измерения произносят неправильно. Особенно именованные числа, сопровождающиеся названием единиц меры, выговаривают не верно, то есть допускают ошибку в произношении. В следствие чего весь эффект репортажей пропадает.



Так, например, единицу измерения объема, равная кубу с гранью в один метр ошибочно произносят - "метр кубический". На таджикском языке произносят - "метри мукааб", что также является неправильным. Это условное обозначение (м3) должно на русском языке читаться как "кубический метр", на таджикском - "мукааб метр".



Точно такую же ошибку допускают при озвучивании единицы измерения площади. Квадратный метр (единица измерения площади, равная квадрату со стороной в один метр) читают как "метр квадрат" ("метри мураббаъ"), что также является оплошностью. Это условное обозначение (м2) должно произнестись как "квадратный метр" и "мураббаъ метр".



Проще говоря, эти размерности хотя записываются так: м3, м2, но читаются: кубический метр, квадратный метр.



Также иногда путают единицу измерения электрического напряжения (вольт) с единицей мощности электрического тока (ватт) и наоборот. Допускают неточности в правописании и произношении некоторых других размерностей.



Такие ошибки на таджикском телевидении являются не единичными, случайными или механическими, а стали на мой взгляд системными, массовыми. Причем неправильное произношение иногда допускают и дикторы и приглашенные с ведомств выступающие. То есть такое несоответствие наблюдается как в студийной, так и внестудийной передаче, как вживую в прямом эфире, так и в записи.



Так, например, недавно, 24 декабря прошлого года при представлении телезрителям нового предприятия по переработке гранитного камня и мрамора в промышленной зоне г. Душанбе ведущий репортажа допустил неправильное произношение единицы площади обрабатываемых камней. Он неоднократно произнес на таджикском языке "метри мураббаъ", вместо "мураббаъ метр".



Вчера же, 04 января 2021 года, на вечерней студийной телепередаче на первом государственном телеканале таджикского телевидения, выступающий, главный инженер Нурекской ГЭС, сообщая текущие показатели водохранилища также допустил ошибку в произношении единицы измерения объема воды. Он неоднократно во всеуслышание неправильно произнес единицу измерения объема. Слушая новость из первых рук меня мучала мысль о рассеянности коллеги по профессии.



Тележурналистам, да и специалистам разного профиля, освещающим технические вопросы и достижения, с глубокой искренностью рекомендую вначале тщательно ознакомится с правописанием и произношением размерностей, технических величин, вникать в суть этих величин и только затем озвучивать их по телевидению. Телевидение смотрят и слушают все: и старшеклассники, и студенты технических и других вузов, специалисты всех отраслей экономики, педагоги и научные работники и т.д. Нам не следует наносит ущерб интеллектуальному воспитанию подрастающего и становящегося поколения.



Такие вот искренние, чистосердечные замечания по поводу слушаемого.



Камолидин Сирожидинов, инженер

г. Душанбе

05 января 2021 года.