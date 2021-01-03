Таджикистан: экзамен на стойкость и стабильность, - Г.Мухаметов

16:40 05.01.2021 11 октября с.г. в Таджикистане состоялись президентские выборы с участием пяти кандидатов. Набрав 90,92% процентов голосов избирателей, убедительную победу одержал ныне действующий Глава государства - Основатель мира и национального единства, Лидер нации, Его Превосходительство, уважаемый Эмомали Рахмон. И это - осознанный выбор избирателей, граждан Республики Таджикистан. Не случайное, а закономерное явление.



Законность, прозрачность и демократичность прошедших выборов подтвердили международные наблюдатели из стран ШОС и СНГ, ОБСЕ и других авторитетных организаций. Многие мировые лидеры поздравили вновь избранного Президента РТ, тем самым признав легитимность выборов, и заявили о поддержке политического курса руководства Таджикистана.



Атмосфера полного единения и торжественности, высокая мотивированность избирателей, их активное участие в голосовании, а также отсутствие фактов грубого нарушения выборного законодательства (за исключением единичных случаев), свидетельствует о существующем консенсусе в обществе, принципиальном и ответственном подходе государственных структур и всей общественно-политической системы к главному политическому событию последних лет.



О значении, роли, положительных и отрицательных аспектах состоявшихся выборов, дальнейших перспективах развития общественно-политической ситуации в стране, иных проблемах современного Таджикистана экспертами, аналитиками и другими заинтересованными кругами будут проведены исследования, написаны статьи и аналитические материалы.



Мы же в настоящей статье попытаемся проанализировать, обобщить и изложить свои выводы о некоторых итогах семилетнего развития нашей любимой Родины. Ответить на вопрос: "Выдержал ли Таджикистан экзамен на стойкость и стабильность?".



Итак, каких достижений и успехов добился Таджикистан за последние семь лет?



1. Политическая и общественная стабильность.



Таджикистан в прошедшие годы продолжал избранный стратегический путь, сделал значимые твердые шаги к формированию и укреплению института национальной государственности, упрочению государственных устоев, укоренению основ стабильности и безопасности, формированию атмосферы ценностного и гражданского единства, что обеспечило фундамент и условия разрешения возникающих проблем, реализацию важных национальных идей и проектов.



Невзирая на попытку вооруженного государственного переворота (3-4 сентября 2015 г.) и многочисленные усилия внешних и внутренних недружественных субъектов, которые под покровительством, при финансовой, материальной, военной и иной поддержке отдельных геополитических и региональных сил, в т.ч. спецслужб заинтересованных государств, всячески стремились подорвать государственный строй Таджикистана, помешать его движению вперед к строительству демократического, светского государства, нарушить покой в обществе, ввергнуть нашу любимую Родину в новое вооруженное противостояние и, в конечном итоге, заставить свернуть с избранного пути, руководству республики удалось при всеобщей поддержке народа защитить и сохранить конституционный строй. Более того, еще крепче объединить и сплотить нацию, доказать всему миру, что Президент и правительство Таджикистана следуют правильному курсу, пользуются непреклонным авторитетом и уважением среди народа.



Таджикский народ хорошо помнит причины и условия, зачинщиков и вдохновителей братоубийственной гражданской войны, море крови и горя, которое извне принесли нашим простым, ни в чем не повинным людям чуждые религиозно-радикальные силы и их зарубежные покровители. В 90-е годы прошлого столетия и начале нынешнего века Таджикистан по воле геополитических и региональных игроков оказался перед очень сложным идеологическо-ценностным, принципиальным историческим выбором: либо народ и государство выдержат это испытание и продолжат свой путь к созданию национального государства и обеспечению светлого, светского общества, либо темные силы под флагом создания исламского государства и общества отбросят республику на многие века назад, тем самым создадут прецедент, превратив Таджикистан в плацдарм распространения идеологии исламистского фундаментализма в регионе и на постсоветском пространстве в целом. О людских и материальных потерях, моральном и финансовом ущербе, других тяжелых, невосполнимых последствиях гражданской войны написано немало, и мы не будем еще раз напоминать и акцентировать внимание уважаемого читателя на этом. Следует лишь отметить, что в результате навязанного извне кровопролитного противостояния, Таджикистан был отброшен на десятилетия назад, разрушена экономика, ухудшились условия жизни населения и, самое главное, внесен серьезный раскол в общество. Народ был разделен на сторонников (абсолютное большинство) и противников светского, национального государства. Благодаря глубоким корням, богатейшей исторической, культурной, нравственной памяти, мужеству и стойкости, народу страны под мудрым руководством Президента с его принципиальностью и твердостью духа, дальновидностью и политической гибкостью удалось сохранить и защитить фундаментальную основу нашей государственности - демократию, светскость, правовую основу и курс на построение (после тысячелетнего перерыва) национального государства.



Иными словами, за прошедший период обогащен и приумножен реальный опыт государственного строительства, сформирована собственная, успешная школа управления, решены основные вопросы создания национального государства. Сохранена территориальная целостность, обеспечен мир и стабильность в обществе, ускорилась и укрепилась тенденция национального возрождения, в значительной степени стабилизирован и преодолен острый кризис в экономике, повысился авторитет Таджикистана на международной арене. В этот сложный исторический период таджикское государство сумело сохранить и укрепить политический суверенитет, что является ярким подтверждением триумфа таджикской нации в достижении тысячелетних идеалов и восстановления исторической справедливости.



Подводя итог изложенному, можно утверждать, что Таджикистан под руководством своего Президента за семилетний период достиг впечатляющих успехов. В частности,



а) во внешней политике:



- в рамках реализации политики "открытых дверей" еще более укреплены позиции в международной сфере, повысился авторитет республики на международной арене;



- осуществлен прорыв в отношениях с самым близким и важным соседом - Республикой Узбекистан, что положительно отразилось на экономике и настроениях масс в обоих государствах. Одновременно с этим, на высоком, добрососедском уровне поддерживались связи с другими странами региона. Возникающие изредка инциденты на таджикско-кыргызской границе удавалось урегулировать путем переговоров. Параллельно продвигается принципиальная работа по делимитации и демаркации государственных границ с учетом позиций и законных интересов обеих сторон;



- Республика Таджикистан занимает достойное место в ООН, ШОС, СНГ, ОДКБ, других международных и региональных организациях;



б) во внутренней политике:



- укреплены устои государственности, сохранены мир и стабильность;



- достигнуты консенсус в обществе и активное участие различных слоев населения, партий и общественных движений в политической жизни страны;



- принятием Закона "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан", реализацией других мер наведен порядок в сфере религиозных и социально-бытовых отношений, существенно облегчено бремя нецелесообразных расходов и расточительства для экономически уязвимых слоев населения;



- приняты действенные меры по повышению уровня образования, здравоохранения, социальной защиты и обеспечения. С целью укрепления национального самосознания и единения народа, на постоянной основе проводились грандиозные культурно-массовые мероприятия в сфере историографии, археологии, фольклора и т.д.;



- поставлен надежный заслон организованной преступности, значительно сократилось количество тяжких преступлений.



(Перечень аналогичных мер можно продолжить)



2. Стабилизация экономики, реализация общенациональных проектов.



Впечатляющие успехи достигнуты в области экономики, коммуникаций, строительства и создании инфраструктуры. Твердо следуя генеральной линии по реализации трех стратегических целей, т.е. выхода из коммуникационного тупика, обеспечения энергетической независимости и продовольственной безопасности, правительством республики под руководством Лидера нации реализован ряд важнейших, жизненно необходимых проектов и программ.



Особое, воистину историческое и стратегическое значение имеет запуск двух агрегатов уникальной по сути и инженерно- техническим параметрам, одной из крупнейших в регионе Рогунской ГЭС. В результате чего, Таджикистан навсегда избавился от проблемы энерголимита, получив реальную возможность обеспечить в полном объеме внутреннюю потребность на электроэнергию, а также значительно увеличить ее экспорт в соседние страны. Трудно поверить, что этот грандиозный по масштабам, сложнейший по техническим решениям проект, реализация которого даже для такой мощной сверхдержавы как СССР было проблематичным, возводится национальными кадрами, без привлечения иностранного капитала и кабальных долгов. Это - своеобразный экзамен, аттестация экономики и политики страны, который сдан на "отлично". Такой ошеломляющий успех стал возможен благодаря твердой политической воле и самоотверженности Президента страны при всенародной поддержке населения. Трудовой подвиг и героизм строителей "проекта века" навсегда останутся в памяти таджикского народа и будут вписаны золотыми буквами в историю Таджикистана.



Наряду с Рогунской ГЭС, в республике построено и реконструировано тысячи километров дорог, тоннелей, мостов, сдано в эксплуатацию десятки школ, больниц, объектов социально-бытового назначения. Невиданных масштабов достигло строительство жилья, спортивных комплексов, открытие парков и скверов. До неузнаваемости изменился современный облик столиц и городов республики - Душанбе, Худжанда, Бохтара, Куляба, Хорога и других. Многочисленные туристы и гости Таджикистана с восхищением и удивлением отмечают разительные перемены, свидетельствующие об экономической стабильности и созидательном подъеме.



Президентом республики поставлена очередная стратегическая задача - превращение страны из аграрно-промышленной в промышленно-аграрную. Подобная трансформация стремительно набирает обороты. За последние годы беспрецедентными темпами организуются промышленные предприятия, развивается малый и средний бизнес, создаются новые рабочие места, растет уровень благосостояния населения. Систематически повышаются пенсии, стипендии, зарплата работников бюджетных организаций. Значительно снизился уровень бедности, о чем наглядно свидетельствует улучшение рейтингов республики в различных международных отчетах и статистических исследованиях.



Резюмируя изложенное, можно с уверенностью констатировать, что Таджикистан за прошедшие семь лет твердо вступил на путь стабильного роста экономики, улучшения уровня жизни граждан, превращения в развитую индустриальную страну.



3. Совершенствование и упрочение политической системы



В результате распада СССР, обретения независимости и последовавшей за этим гражданской войной, Таджикистан пережил сильнейшее потрясение. Кроме огромных человеческих, экономических и моральных потерь, о которых говорилось выше, в сознании людей произошел перелом. Они оказались перед сложным историческим, психологическим, ценностным выбором. Воспользовавшись создавшимся идеологическим вакуумом, хаосом и растерянностью населения, отдельные геополитические и региональные игроки навязали нам внутриполитический конфликт. Специально созданная Партия исламского возрождения Таджикистана (ныне запрещенная ТЭО ПИВ) заблаговременно возглавила т.н. Объединенную таджикскую оппозицию (ОТО) и инициировала кровопролитную гражданскую войну. Внедрение ПИВТ в политическую систему Таджикистана - воля известных геополитических игроков.



После подписания "Общего соглашения об установлении мира и национального согласия в Таджикистане" в июне 1997 года, во имя достижения стабильности в обществе и окончательного избавления многострадального народа республики от ужасных последствий гражданского противостояния, следуя духу, принципам демократии и толерантности, ПИВТ снова была официально зарегистрирована. В течение семнадцати лет эта организация легально и полноценно функционировала, имела центральный офис в Душанбе и филиалы в областях, городах и районах, своих депутатов в Парламенте, собственные СМИ, открыто проводила многочисленные публичные мероприятия.



Однако, к большому сожалению, зарубежные хозяева, спонсоры и покровители вдохновляли и указывали ее членам идти к достижению конечной цели, т.е. построения в Таджикистане радикально-исламистского государства и общества. В те годы членами и сторонниками ПИВТ под руководством спецслужб известного иностранного государства были совершены десятки терактов, убийств, других тяжких преступлений, с которыми уважаемый читатель может ознакомиться в Постановлении Верховного Суда РТ от 29 сентября 2015 года, либо посмотрев недавно созданный и показанный по телевидению, получивший широкий резонанс пятисерийный документальный фильм "Предательство".



Кульминацией антигосударственной, антинародной, преступной деятельности указанной террористической организации стала попытка вооруженного государственного переворота, совершенная под руководством М.Кабири и его зарубежных покровителей, руками активного члена ПИВТ, известного террориста, бывшего замминистра обороны РТ (по 30%-й квоте), генерала Х.Назарзода.



Эта попытка группы террористов пресечена буквально за несколько дней. Они были разгромлены и уничтожены. Самым показательным и позитивным явлением было то, что сам народ, простые граждане активно участвовали, помогали в поимке и ликвидации скрывающихся террористов. ПИВТ-овцы в очередной раз ввели в заблуждение и обманули своих "хозяев", заверив их, что пользуются поддержкой среди населения. На самом деле оказалось, что народ их ненавидит и не воспринимает, показал свою устойчивость, решительно встал на защиту конституционного строя и победил. Обычные сознательные граждане сами ловили преступников, передавая их в руки правосудия. Произошел процесс преломления психики. Народ понял, что он дееспособен против исламского фундаментализма, показал позитивный перелом в сознании, мировоззрении. Кроме того, патриотично настроенное оппозиционное движение сегодня также встало на сторону истиной национальной идеи и не поддерживает идеологию ПИВТ. Это тоже - сознательный выбор, адекватное поведение. Закономерность, а не случайность.



Приводя эти примеры, мы иллюстрируем, насколько изменилось наше общество. Государству удалось в корне изменить восприятие людей и расстановку сил в нем. Одним словом, зловещим планам врагов нашего народа и государства в очередной раз не дано было сбыться.



Однако не следует успокаиваться и расслабляться, т.к. обнародованные правоохранительными органами РТ факты и свидетельства продолжающейся террористической деятельности ПИВТ и ее вдохновителей, наглядно показывают, что они не отказались от своих враждебных целей. Народу и государству нужно быть начеку. Мы твердо уверены, что любые попытки наших недругов обречены на провал.



В Таджикистане построена эффективная, отвечающая всем требованиям международного права и принципам демократии политическая система. Свободно действуют 7 политических партий, общественные движения, независимые СМИ. Функционирует двухпалатный Парламент. Государство обеспечивает свободное волеизъявление граждан на всех уровнях. Иными словами, каждый гражданин РТ имеет право избирать и избираться, свободно выражать свои мысли, требования, критику, принимать участие в управлении государством. Народ и государство Таджикистана едины как никогда. Политическая система устойчива. Правоохранительные органы дееспособны. Наученные горьким опытом таджики сплотились вокруг своего государства и всенародно уважаемого Лидера, готовы дать достойный отпор любому внешнему и внутреннему недоброжелателю.



4. Формирование сущности и национального самосознания таджиков



Таджики являются одним из древнейших цивилизованных народов мира. Это доказано многочисленными, неопровержимыми историко-археологическими, научными фактами. Таджикский народ на протяжении своей истории всегда был созидателем, нес добро и свет, создавал величайшие творения в градостроении, литературе, культуре. Являлся эталоном толерантности, доброты и мирного сосуществования.



Празднование на государственном уровне 5500-летия Саразма стало яркой демонстрацией признания древней государственности и культуры таджиков. То, что многие тысячелетия назад наш народ строил города, имел свое государство, творил и создавал культурно-художественные, ювелирные, керамические шедевры, научно доказано известными учеными из различных развитых стран, что нашло свое воплощение в решении ЮНЕСКО о праздновании 5500-летия Саразма. Кроме того, внесение многочисленных историко-культурных памятников, фольклорных традиций и музыкальных жанров, в т.ч. таких как "Навруз", "Шашмаком", "Фалак", "Чакан", "Плов" в список нематериального наследия ЮНЕСКО еще больше закрепляет такое утверждение.



На характер и формирование сущности таджиков непосредственное влияние оказывают вековые, устойчивые национальные традиции.



Существование государства Саманидов c развитой политической системой, государственным языком, идеологией, культурой, внешней и внутренней политикой, эффективным управлением, системой безопасности является широко признанным, ярчайшим примером принадлежности таджиков к цивилизованным, государство образующим народам.



Благодаря обладанию одним из древнейших и богатейших языков мира, представители таджикского народа - Авиценна, Фирдоуси, Хайям, Н.Хисрав, Дж. Руми, А.Дониш, С.Айни и десятки других видных деятелей подарили миру многочисленные шедевры научного, литературного, художественного, исторического наследия. Лишь благодаря родному языку, таджикский народ, выдержав суровые испытания, сохранил свою идентичность, занял достойное место среди других народов, демонстрируя благородство, миролюбие, приверженность к творчеству, культуре, и таким образом, на протяжении всей истории стремился к справедливости, доброте и толерантности.



Обретя после тысячелетнего перерыва свое новое национальное государство, Таджикистан шаг за шагом неустанно его укрепляет, завоевывает авторитет и занимает достойное место в мировом сообществе. Тот, кто не видит, либо не хочет видеть это - или слеп, или недруг нашего народа.



Очередные президентские выборы (11 октября 2020 г.) в Таджикистане состоялись в условиях сложнейшего геополитического противостояния, когда противоборствующие стороны, используя любые - исламистские, демократические, фундаменталистские и прочие лозунги, пытаются реализовать свои корыстные, порой враждебные намерения. На фоне произошедших за последнее время событий в ряду постсоветских государств недоброжелатели Таджикистана очень желали и предрекали аналогичные потрясения в нашей республике. Однако, вопреки их гнусным и вредоносным намерениям, гордый, свободолюбивый, рассудительный, горячо любящий Родину народ Таджикистана сделал свой правильный, осознанный, достойный выбор.



5. Взгляд на будущее (заключение)



Выше мы перечислили лишь небольшую часть достижений нашего народа и государства с начала обретения независимости, особенно за последние, постконфликтные семь лет. Вместе с тем, жизнь не стоит на месте. Появляются новые задачи и актуальные проблемы, способы их решения. Геополитическая ситуация меняется, но угрозы остаются. Как говорится: "враг не дремлет". Таджикистан вынужден адекватно реагировать на эти вызовы и изменения, твердым, поступательным шагом двигаться вперед. Народ и руководство любимой республики, на наш взгляд, могут достичь новых успехов, обеспечить неуклонное, стабильное развитие, если продолжат:



- еще больше развивать экономику, создавать индустриальную базу, превращать страну из импортируемой в экспортируемую;



- укреплять национальное самосознание и развивать самопознание граждан;



- вырабатывать национальную психологию, основанную, в том числе, на светскости мышления;



- взращивать поколение с мировоззрением защиты национальных интересов;



- вырабатывать иммунитет против идеологии фундаментализма в любой его форме;



- соблюдать нормы права, усовершенствовать законодательство, принимать меры к укреплению правового государства;



- надежно защищать конституционный строй, обеспечивать единство и стабильность;



- вырабатывать у людей уверенность в завтрашнем дне и светлом будущем.



Подводя итоги и отвечая на вопрос, поставленный в заглавии настоящей статьи: "выдержал ли Таджикистан экзамен на стойкость и стабильность?", мы твердо заявляем, что "да, на отлично!". Желаем родному, прекрасному Таджикистану мира и процветания.



Мухаметов Г.Б.,

декан факультета русской филологии ТНУ,

профессор Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1609854000

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