В чем сила России. Россия снова побеждает Запад, - А.Бурханов

13:39 06.01.2021 В ЧЕМ СИЛА РОССИИ. РОССИЯ СНОВА ПОБЕЖДАЕТ ЗАПАД



Глобальной элите не помогли их деньги, с помощью которых, как они думали, управляют миром.



Ахмет Бурханов



Основа могущества России, в отличие от других центров силы, определяется военными, ресурсно-энергетическими, территориальными измерениями и ее огромной географией, а не накопленным богатством и численностью населения. Русские берут умением, они смекалисты, и всегда придумает свой болт на хитрую гайку неприятеля. Как Бисмарк говорил: Русских невозможно победить, но можно им привить ложные ценности, и тогда они победят сами себя. Лучше не скажешь.



Геополитические процессы, происходящие в России, трудно объяснить аналитическими понятиями и здравыми суждениями. Представим, что огромное судно размером с половину Евразии разворачивается. И тогда, естественно, большие корабли вокруг отходят, чтобы не столкнуться, малые, которые рядом, присоединяются к развороту, чтобы не тонуть.



Вот уже седьмой год Россия по команде капитана судна разворачивается по выбранному курсу, при этом ломается прежний миропорядок. Параллельно все прилегающие страны в зависимости от их географии согласно геополитической гравитации разворачиваются вместе с Россией. А те страны, которые пристегнуты к чужой цивилизации, трещат по швам и откалываются частями к России. В итоге у всех меняется курс, то есть мир меняется Россией.



Мюнхенская речь Владимира Путина знаменует начало геополитической борьбы, возрождения России. Сегодня уже невозможно представить тогдашних надменных лиц в зале, слушающих главу России с ухмылкой на лице. Спустя 10 лет Президенту России, В. Путину, ничего не нужно говорить - теперь, молчание Путина ввергает в оторопь или может вызвать понос у западных лидеров.



Но тогда действительно нужно было восстановить суверенитет России и для этого появились, как и в смутные времена, Минины и Пожарские, Сусанины нашего времени. Как потом признался В. Путин - не было ни армии, ни экономики и не будешь же по каждому случаю "атомными бомбами угрожать". Запад мог задушить Россию экономически и устроить майдан.



По намеченному плану все основные силы, способные разрушить Россию, были направлены по ложному пути. Выиграно время для перевооружения армии и мобилизации экономики. Запад напрасно потерял уйму времени и сил, в надежде убрать Путина, они так и не смогли разжечь майдан в России. А внутри России для громоотвода использованы методы испытанные временем - хороший Царь, плохой боярин, то есть Медведев.



Вспомните знаменитое выражение Медведева" - "Денег нет, но вы держитесь". Он не врал, потому что, тогда все заработанное государством средства, тратились при жестком контроле как поется в известной песне: "Первым делом самолеты, а доходы потом". Медведеву было поручено "отвечать за Путина" - принимать удары на себя внутри страны и работать Иваном Сусаниным для Запада и либералов.



Пандемия коронавируса прошлась катком по мировой экономике, сделав своеобразный тест на устойчивость экономики и государственного устройства отдельно взятых стран. Особенно сильно, пандемия ударила по престижу, так называемых "нормальных" стран золотого миллиарда, оголив сущность западных систем ценностей.



Как в известной сказке, король (условный запад) оказался голым. Об этом конечно догадывались, но министры короля (передовая либеральная элита) внушали своим подопечным, что король по-прежнему всемогущ и град на холме вечен. Испытание пандемией обнажило годами отложенные проблемы Запада, залитого деньгами, за счет финансового преимущества перед остальным миром.



Видимо, коронавирус, призванный обрушить экономики всех стран и решить проблему перепроизводства и сбыта мировой экономики, перестал быть управляемым. Ковид, словно "выпущенный джин из кувшина", прежде всего, крушил западную систему. Разрыхленные глобальным проектом западных ТНК государства во главе с США оказались весьма неустойчивыми перед лицом угрозы.



Парадокс в том, что глобальный проект хозяева мира и пандемия, призванная обанкротить национальные государства для удобности управление миром через ТНК, парализовали потенциал западного мира, включая Японию. Усилились "недемократические" самодостаточные державы - особенно Россия, не связанная с глобальным проектом.



Глобальной элите - хозяевам денег - не помогли их состояния, с помощью которых, как они думали, управляют миром. Кто-то считает, что управляет всем миром, а оказалось, что это не так - иронично заметил об этом Владимир Путин. Чтобы понять суть происходящего с мировой экономикой, прежде проанализируем, что же произошло с миром, и как же США докатились до "Черного майдана".



А как Россия одна одолела глобальный мир. Для наглядности широкому кругу читателей используем образы восприятия.



И так, по порядку: В рамках глобального проекта экономики США, ЕС, Китая, Японии, Южной Кореи и ряда других стран были объединены в единое тело наподобие организма сиамских близнецов. Пока главная голова из Вашингтона командовала единым телом, Китай рос, словно на дрожжах, и Запад купался в роскоши за счет неэквивалентного обмена с остальным миром, все шло как надо.



Но все испортила поднявшаяся с колен Россия, возмущенная наглым рэкетом глобальной элиты в лице нового руководства. Тем временем либеральная элита России продолжала "сладко спать и вкусно кушать" за счет выноса большой страны. Перед Россией стояла неимоверно трудная задача - прикрыть огромный поток перемещения ресурсов на запад и остановить развал страны.



Россия не была готова противостоять Западу, который имел неограниченные ресурсные и финансовые возможности. При любом серьезном сопротивлении Запад задушил бы экономику России. Запад уже находился внутри России и сторонники договориться (сдаться) с Западом могли обезглавить Россию.



Поэтому Путинская Россия пошла другим путем. На первом этапе противостояния ("вставание с колен") активно участвовала в этой игре в качестве троянского коня, при этом оградив Россию, как это было возможно. Для этого нужно было привести в чувство не только компрадорскую элиту внутри, но и их кураторов за рубежом, при этом, сохранив Россию.



То, что потом произошло, всем известно и одобрено российским обществом. События, начиная с мюнхенской речи Путина, пятидневной войны, перевооружения армии, присоединения Крыма, Сирийской и нефтегазовые войны - далеко не полный перечень всплеска недовольства России.



Непримиримости по отношению к России США и их вассалов, действующих по фашистскому принципу "Русские должны умереть, чтобы мы жили" объясняет многое. Но по мере усиление России, Эксгегемон также быстро терял былую хватку и ясный ум. От Украинского майдана, сбитого Боинга и "санкции из ада", докатился до целование ботинок у своих черных граждан.



Теперь возвращаемся к образу большого тела сиамских близнецов (глобальной экономики) с несколькими головами в виде ведущих держав. Думается, что сам создатель предостерег, и Путинская Россия не вошла в этот бедлам, вопреки истерике ее либеральной общественности.



Разнонаправленные действия "старших товарищей", военные и экономические экспансии, групповые "перетягивание одеяла" младших членов привело к серьезному слому механизма глобальной экономики. В результате чего экономика ведущих стран начала буксовать, затем вовсе падать.



Более того, Путину удалось рассеять сомнения среди других голов (стран), об исключительности одной головы (страны), затем убедить некоторых членов о важности суверенитета каждой отдельно взятой страны. Это было ответом за величайшую катастрофу 20 века. И здесь возникает самый интересный вопрос: все основные русофобские страны - непримиримые противники России вошли в один связанный проект, чтобы одновременно падать?



Такого одновременного цугцванга для ведущих держав на мировой доске геополитической игры история не знает. И самое интересное в разворачивающейся схватке мировых держав - Россию устраивает любой ход истории. При этом Россия не игрок, а арбитр. Теперь геополитическим противникам России нужно очень постараться, чтобы не стать "мимо проплывающим трупом". Остается добавить, что не только Сталин был великим стратегом, тут явно Путин тоже не подкачал и поставил шах и мать самому Главному предиктору (собирательно хозяин мира).



Крах глобального проекта во главе с США, как свершившийся факт уже никем не оспаривается. Происходящий сегодня коллапс США уже нельзя остановить. Очень скоро мы увидим, как Россия вытеснить Эксгегемона из Ближнего Востока, постсоветского пространства и далее из Восточной Европы.



Таким образом, Россия выдержала оборону и незаметно усиливалась на фоне остального мира и она победила Запад его же оружием. Россия создала самодостаточную экономику и устойчивую финансовую систему при ее глобальности. Все, что не убивает Россию, идет ей на пользу.



Теперь у России совсем другая задача - принципы и методы восстановления Большой России. В русской дилемме "Вернуть нельзя бросать территории" уже есть запятая в нужном месте. Потому что у любой империи на заднем дворе и мягком подбрюшье многовекторных стран, подверженных внешнему контролю, быть не должно. Либо союзные государства с единым пространством, либо плацдарм геополитического противника - другого не дано.



Наполеон и Гитлер с разницей в сто лет, собрав всю Европу, шли на Россию, и результаты известны. США, собрав всю мощь мировой экономики, осаждает Россию с "адскими санкциями", заставляя весь мир их соблюдать, и не выдержав пяти лет, рассыпаются сами. При этом Россия всего лишь держала оборону, на поле боя не явилась. Россия, от санкций наоборот усилилась и продолжает наращивать силу.



Россия сегодня готова к любым катаклизмам и имеет достаточный запас прочности. За счет сокращение влияния Запада, Россия еще больше усилится и получит новый толчок к развитию. Сегодня глобалисты со страхом ожидает дальнейшее действие Путина. При этом, Россия, не особо скрывая готовиться к принуждению Запада - покинуть территории постсоветского пространства, включая прибалтийские республики.



Ахмет Бурханов, политолог, экономист Источник - ЦентрАзия

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