О ее принципиальности и честности ходили легенды… (к 90-летию профессора Дины Дулатовой), - Н.Нуртазина

21:37 07.01.2021 О ее принципиальности и честности ходили легенды…

(к 90-летию профессора Дины Дулатовой)



Нравственную высоту некоторых ушедших в мир иной знакомых людей начинаешь все глубже понимать и ценить именно сквозь призму времени, с опытом познания жизни и общества. Особенно в наш "жестокий век", когда порядочный человек, как говорят образно, чем больше познает людей, тем больше начинает любить собак…



О моем учителе, научном руководителе Дине Исабаевне Дулатовой (урожденная Нурмамбетова), докторе исторических наук, профессоре (1931-2021) можно говорить с разных точек зрения. И все грани ее биографии и творчества поучительны и интересны. Родившаяся в суровом 1931 году в г.Джамбуле (ныне Тараз), в интернациональной, казахско-татарской семье Исабая и Зейнаб, она всегда объективно воплощала в себе дружбу народов и идеалы согласия.



Мама Дины Исабаевны была родом из Казани, выпускница Московской коммунистической академии, когда-то направленная в Казахстан для организации курсов по ликвидации безграмотности. Работала Зайнаб-апа учительницей, завучем педучилища. По линии матери потомкам передалась глубокая вера и присущая татарским пассионариям набожность, правда, которую привыкли тщательно скрывать все при коммунистическом режиме.



Отец нашей героини, родом из казахов Старшего жуза, выходец из Жамбылской области, всю жизнь посвятил просвещению, пройдя путь от учителя казахского языка до работника Наркомпроса времен Т. Жургенева, позже дослуживши до должности замминистра народного образования. Хотя было время, в 1937 г. когда его, обвинив как "прихвостня" репрессированного Темирбека Жургенева, лишили и работы, и жилья.



Важной вехой воспитания интернационализма и толерантности, не говоря об обретении знаний, стала для будущего историка учеба в МГУ им. М.В.Ломоносова, и продолжавшиеся до последних лет ее жизни творческие связи с Россией, представителями интеллигенции других союзных республик, со многими из которых Д.И. Дулатова познакомилась и подружилась в годы учебы в Москве, а также в период защиты позже своей докторской диссертации.



На исторический факультет МГУ Дина Нурмамбетова поступает после окончания Алма-Атинской средней школы № 40, и успешно заканчивает его в 1954 г. А уже в зрелые годы, в 1986 г. на Ученом совете при историческом факультете МГУ Д.И. Дулатова успешно защитила докторскую диссертацию на тему "История Казахстана XIX-нач.XX вв. в советской историографии".



Однако "дружбу народов" Дина Нурмамбетова-Дулатова воспринимала не как призыв к этническому нигилизму, забвению своих корней. И вот этот духовный и идейный иммунитет ей привили не только родители. Полноценно ей суждено было "помудреть" в национальном вопросе через творческое общение и даже личное благословение выдающегося казахского историка, репрессированного за якобы националистические взгляды, а сегодня ставшего символом независимой исторической науки Казахстана - профессора Ермухана Бекмаханова.



Счастливая судьба свела этих двух представителей разных поколений историков в стенах КазГУ им. С.М. Кирова (сейчас КазНУ Аль-Фараби), где молодая аспирантка Дина Дулатова получила задание писать кандидатскую диссертацию на тему "Исторические взгляды Чокана Валиханова" под руководством Е.Бекмаханова. Стоит отметить, что для того времени выбор подобной темы диссертации был редким и принимался неохотно официальной идеологией и научными советами, считавшими, что история казахов начинается лишь с "зари Октября".



Позже Дина-апай с гордостью показывала ученикам книгу Е.Бекмаханова "Казахстан в 20-40-е гг. XIX в." из своей личной библиотеки. За этот знаменитый труд историку в свое время было предъявлено политическое обвинение и начата кампания травли за попытку представить в лучшем свете "реакционное, монархическое движение хана Кенесары", его борьбу против царизма. На памятном экземпляре книги была написан автограф: "Шәкіртім Динаға!" (Моему шакирду/ученику) Дине!"



Дина Дулатова стала одним из первых историков, специально и всесторонне изучивших исторические взгляды Чокана Валиханова, и это, между прочим, было высоко оценено классиком науки Алькеем Маргуланом во время защиты ее кандидатской диссертации в Алма-Ате в 1963 г.



Если вкратце упомянуть ее успехи в науке и педагогической деятельности, то доктор исторических наук Д. Дулатова является одним из основоположников казахстанской школы историографии, профессором, педагогом, организатором науки. Дина Дулатова посвятила себя служению науке и воспитанию молодежи в стенах нынешнего КазНУ им. аль-Фараби (тогда носившем имя Сергея Кирова).



Ученый посвятила любимому университету почти полвека, трудясь в вузе с 1956 по 2004 гг. В зените своей научно-педагогической карьеры Д.Дулатова занимала в КазГУ должности декана исторического факультета (70-е годы), заведующей кафедрой истории КазССР. Ею написано более 100 научных статей, учебных пособий, книг, в том числе научная монография "Историография дореволюционного Казахстана (1861-1917)".



В 90-е годы, т.е. на заре государственной независимости РК, Д.Дулатова успешно руководила новым подразделением в КазГУ - кафедрой древней и средневековой истории Казахстана. Тем самым в сложный период постсоветской реальности Д.Дулатова вносила свой посильный вклад в организацию многоплановой работы по научному переосмыслению прошлого, формированию нового исторического сознания, подготовки высококвалифицированных историков новой формации.



Имя Дины Исабаевны Дулатовой ассоциируется в среде профессиональных историков Казахстана прежде всего с первым опытом систематизации историографического наследия по дореволюционной истории Казахстана. Принадлежащая перу ученого научная монография "Историография дореволюционного Казахстана (1861-1917)" получила высокую оценку отечественных и зарубежных специалистов (попав в поле зрения экспертов Библиотеки Конгресса США).



И все же мы бы хотели сделать акцент на уникальности Дины Дулатовой как личности и подлинного интеллигента, как светлого и толерантного человека, воплощавшего многие достоинства, зачастую обусловленные мудростью великого Женского Начала. Несмотря на внешнюю сдержанность и полученное строгое коммунистическое воспитание, Дина Исабаевна была мягкой, доброй и любящей изнутри, и для своих учеников она была именно второй мамой.



Порой могла "дать взбучку", вызвать на ковер, в авторитарном духе накричать на тебя - за то, что не укладываешься в график научной работы, приносишь на проверку сырой черновик. И даже слабость иных своих духовных "чад" перед житейскими невзгодами, хныкание по поводу бюрократизма и формализма системы науки и образования она не прощала... Но в судьбоносный час, не говоря о чисто академическом руководстве и помощи, Дина-апай грудью вставала в защиту своего аспиранта, как квочка над цыпленком, и делала все, чтобы ученики успешно защитили кандидатские диссертации, несли по жизни гордое звание историка.



Мы уже сказали о том, что Дине Исабаевна в силу своей биографии олицетворяла ценности дружбы народов и согласия людей. В продолжение этой темы хочется обратить внимание на то, что в пору, когда в годы "развитого социализма" в национальных окраинах почему-то развивался нездоровый трайбализм и протекционизм, шла подпольная борьба южных и западных и северных кланов и пр.(даже среди коренных алмаатинцев), по благородным делам нашей Дины Исабаевны (как говорил Христос, "по плодам судите") можно было видеть обратное - неприятие ею всякого трайбализма, да и всякой несправедливости.



В этом, видимо, сказывались и фактор воспитания, и казахско-татарское происхождение, и тайная религиозность, и то, что она выделялась из своей среды "московским уровнем", также высоко несла знамя ученицы патриота Бекмаханова… Так или иначе все видели, что Дина-апай всегда поддерживала и имела учеников из всех географических регионов Казахстана, всех родов и "джузов", из столицы, из провинций, независимо - детей из состоятельных семей, или простых аульных парней и девушек.



Между тем, многие преподаватели казахстанских вузов тогда были замечены нездоровым интересом к своему землячеству, набирали учеников из своего тэйпа (род), области и аула…При этом протекционизм был закономерно связан с коррупцией, когда, прикрываясь родственными связями, такие горе-ученые получали взятки и подарки за поступление, "красные дипломы", дальнейшее продвижение…



А вот в памяти нескольких поколений историков, выпускников исторического факультета КазГУ 70-90-х гг. Дина Исабаевна Дулатова осталась не только как пример преданности науке, просвещению, служению Отчизне, но именно как человек моральной чистоты, порядочности и интеллигентности. О ее принципиальности и честности, нетерпимости к "восточному" лицемерию, сплетням, халтуре, коррупции ходили легенды, а ныне здравствующие ученики и коллеги являются в этом живыми свидетелями.



Конечно, она не буквально единственная была такая, а все - "плохими". Пользуясь случаем, хочу помянуть добрым словом многих честных, трудолюбивых, давших нам настоящие знания коллег Дины Исабаевны, наших прекрасных преподавателей истфака КазГУ 80-х гг. (русское отделение), как В.Набатова, К. Коржева, Т. Туровская, А. Соловьев, К. Жигалов, А. Такенов, А. Хасенов, Р.Тажибаева, К.Бурханов и многих других…).



И все же Дину Исабаевну многие не любили за правдолюбие в открытой форме, как неудобную "белую ворону". Из-за долгой борьбы за справедливость эта великая женщина подорвала свое здоровье, заработав сахарный диабет. Ибо находясь на руководящих постах, будучи председателем многих приемных экзаменационных комиссий, она жестко требовала объективности и честности, чтобы не было никаких поблажек. Помню, когда я была уже молодым преподавателем, Д.И.Дулатова при мне возмущалась тем, что члены ГЭК легко ставят оценку "пять" всем подряд. Дина Исабаевна считала при этом ненормальным, что оценка "4" - "хорошо" становится у нас редкостью.



В Казахстане только сейчас ставится вопрос о запрете принимать госслужащим и другим категориям, педагогам подарки от народа. А наша научный руководитель Дина Исабаевна, скажем это положа руку на сердце, строго-настрого запрещала всем дарить ей что-либо, кроме цветов! Это был прямо какой-то пуританизм! Также она сама в лучших традициях советского "аскетизма" была начисто лишена мещанства, интереса к гардеробу и украшениям, одеваясь просто, со вкусом, но сдержанно и благородно. Пожалуй, главным своим богатством она считала свою домашнюю библиотеку, которую перед смертью передала в дар университетской библиотеке КазНУ.



Уже в пожилом возрасте, когда наша Учитель часто попадала в больницу, мы осмеливались приносить ей в палату уже не только любимые ее цветы, но и какие-то лекарства, продукты, сувениры, и оправдываясь, стояли с инстинктивным страхом - что она может по-прежнему отругать тебя даже за коробку конфет, пристыдить и выгнать за дверь… И это было в пору расцвета протекционизма в наших вузах, "блата", кумовства, трайбализма!



Вот уже почти 17 лет как нет с нами дорогой Дины-апай. Как говорим мы по традиции, "жаны жаннатта болсын" (пусть душа упокоится в раю). В последний январский день наступившего 2021 года моему Учителю исполнилось бы 90 лет. И хотя мы не верим в астрологию, но все же вспомнили, что ее дате рождения соответствует Водолей. Причем женщину-водолея называют "гостьей из будущего".



И тут невольно соглашаешься, что Дина Исабаевна была для своей профессиональной среды и социального окружения во многом непонятой и неудобной "гостьей из будущего"… Наверное, именно критерий этики и внутренней культуры делает личность полноценно образованной и просвещенной, интеллигентной и цивилизованной (по-казахски "зиялы" /интеллигент- буквально переводится как "человек, обладающий светом"). Такие личности, как Дина Исабаевна Дулатова, должны быть отнесены к подлинной интеллигенции и подлинной элите общества.



Назира Нуртазина,

доктор исторических наук,

профессор КазНУ им. аль-Фараби Источник - ЦентрАзия

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