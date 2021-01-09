 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 09.01.2021
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    Кыргызстан   | 
Кыргызская безнадега. Погружение в жапар..., - В.Хлюпин
00:13 11.01.2021

Блиц-интервью редактора сайта "ЦентрАзия" Виталия Хлюпина по итогам президентских выборов в Кыргызстане

Татьяна Пиотровская - По последним данным ЦИК Жапаров уверенно побеждает в 1-м туре, набирая где-то около 60% голосов. Это убедительный результат...

Виталий Хлюпин - Который меня ни в чем не убеждает. Надо знать Кыргызстан, его "считалку" - Центризбирком и "считальщиков".
При большом желании и отспонсированном энтузиазме там можно и 160% получить в первом туре...

Т.П. - Но глава Центризбиркома и международные наблюдатели, в том числе и от СНГ, ничего такого особо криминального не заметили...

В.Х. - Бог им судья... За вкусный бешбармак можно и слона не заметить... из под юбок сладких бишкекских шлюх...

Т.П. - Но ведь эта победа...

В.Х. - Равнозначна поражению, точнее - национальной трагедии. К власти в стране пришли, пролезли, прорвались самые что ни на есть одиозные, оголтелые криминальные сообщества. Диктатура мясников и лавочников - самая опасная из возможных диктатур. Они ни в чем не сомневаются, не хотят и не умеют думать и слушать... Мыркократия - необразованная, самоуверенная, самовлюбленная, алчущая богатств и почестей. Обиженная на всех и на все, патологически стяжательская, неработящая, в лучшем случае - горлопанящая по кенешам, гоняющего лысого на тоях и байгах, пародийная и паразитствующая. Профессиональные лазальщики по заборам... Морок сел на Мордор. Киргизия сегодня стала законченным по форме государством - ОПС (организованным преступным сообществом), со всеми вытекающими...

Т.П. - А как же Россия, Киргизия - наш союзник, какова позиция, реакция Москвы, ведь там же анализируют ситуацию, просчитывают
ситуацию. Там же наша база, наши кредиты...

В.Х. - Да, бросьте. Это у Козака-то... в аппарате... Анализа и прогностики там давно уже никакой нет, да и не было никогда.
Так, по ситуации что-то изобретали, в форме кыргызского велосипеда... Возили деньги, раздавали, как тот шестипалый сеятель с картины Остапа Бендера. Надеются на старое доброе рашен авось, может оно само как-то чудесно обустроится и рассосется...

Т.П. - Может Вы сгущаете краски и Жапаров не такой уж отрицательный персонаж?

В.Х. - Ага, проснется завтра поутру приличным человеком. Переродится. Путем сложной внутренней метаморфозы перестанет быть "мелким фюрером", больным властью наполеончиком-самозванцем, лазающим по заборам госрезиденций, контуженным на всю бугу-голову... Ну уж нет, не дадут родные оглоеды, все эти семеро с ложкой за спиной, соплеменнички и соплемяннички, да он и сам не хочет, теперь он миропомазан через демвыборы
и будет куражась царствовать, или ханствовать, кому как больше терминологически нравится. Первым делом затеет байгу-разборку с главным южным союзником - нынешним главой ГКНБ Камчой Ташиевым...

Т.П. - Передерутся?

В.Х. - Еще как. Только пух полетит. Двум таким паучищам в одной банке - никак не можно. Закусятся... изгрызутся, дерибаня остатки страны.

Т.П. - А остальные кыргызские вожди? Тихо смирятся?

В.Х. - Большинство, по началу, подожмет хвосты и бросится дружной прыгающей толпой... лизать руку, клясться в
верности. В надежде что-то урвать с барского стола, какую подачку... Хотя цена их верности - рваный сом. Но тут же будут ревностно гадить за спиной и копать яму... Но тут и без лидеров... когда без денег, света и перспектив... народ быстро звереет и дозревает до безумия. Конечно, самые активные - уже уехали гастарбайтить за рубеж, но и тех кто остался - вполне хватит. Кыргызы народ "духоподъемный", раскачать их на "алга" - много ума и сил не требуется... Даже без больших вождей, кыргызская толпа - еще тот живой организм, со своими законами и принципами самоорганизации, мобилизации...

Т.П. - И что в итоге... Какой главный вывод...

В.Х. - Главного нет. Есть промежуточные. Первый. Киргизия превратилась в учебное пособие по неэффективности управления государством. Жапаров, возможно, напишет последнюю главу в этом печальном манускрипте. Второй - лучше б они оторвали свои зады, пришли и проголосовали, хотя бы "против всех", хоть бы за "живого бога" Абдылдая - всяко хуже бы не было... Пусть посчитали бы как хотели, но хоть чуть-чуть испугались протестной массовости... А так, карт-бланш на вседозволенность выписан. Народ устал... Но это сегодня. Народ восстал... - возможное, завтра. Но что это изменит... Киргизская история как-то зациклилась, закруглилась и превратилась в совершенную безнадегу.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610313180
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