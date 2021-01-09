Флаг Алаш-Орды? Возможна ли в будущем смена государственной символики Казахстана?

01:54 11.01.2021 Флаг Алаш-Орды? Возможна ли в будущем смена государственной символики Казахстана?



"Страна казахов имеет флаг. Флаг состоит из зеленой, красной и желтой поперечных полос. В верхнем углу имеется рисунок полумесяца и звезды. Зеленый цвет - знак верности страны исламу, красный - символ пролитой при защите страны крови, желтый - символ широкой казахской степи, свободы" (Барлыбек Сыртановтың Уставы ("Қазақ елінің Уставы"). - Алматы: ҚР Әділет миинистрлігінің хабаршысы, № 12, 1994. - 24-28 бб.).// Каким был государственный флаг Автономии Алаш? http://www.exclusive.kz/expertiza/obshhestvo/116150/



Поводом для размышлений стало то, что в эти дни многие соотечественники сникли из-за явно "невезучего" нашего флага, который "засветился" во многих скандальных мировых новостях, прежде всего в грязной рекламе "Борат-2", а потом голубой флаг Казахстана какие-то провокаторы держали при штурме Капитолия - этом беспрецедентном событии, которое осудил весь цивилизованный мир…И это уже дискредитация флага, глумление, урон имиджу. И, как всегда, слова убеждения, оправдания, информационная работа, вербальные усилия бессильны (учитывая западное тупоумие и тугоухость вообще).



Зато легче сделать в будущем "ход конем": уйти от этой символики, от этого "компромата", тем более этот флаг в свое время был создан наспех, когда историческое сознание было фрагментарным и смутным. Голубой флаг наш, если быть честным, какой-то безыдейный, его связь с национальной традицией и культурным кодом противоречива и слаба. Также флаг РК не имеет преемственности с историческими флагами предков казахов.



Упреждая слепое негодование псевдопатриотов-формалистов (у нас ведь не только таксисты, но и буквально все являются "политиками"), можно привести такой аргумент в пользу вероятности любых перемен: А кто думал, что по прошествии стольких лет Независимости будет возвращение к вопросу об алфавите? Даже несколько лет назад никто не мог поверить и допустить, что мы вновь вернемся к теме латинизации. А ведь это случилось! И спасибо за это Елбасы Н.А. Назарбаеву, который умеет иной раз встряхнуть от летаргической спячки казахстанское чиновничество и всю нашу "элиту", да и народ, освежить их "заржавевшие" мозги.



На самом деле многие судьбоносные реформы созревают объективно, неумолимо стучат к нам из "коллективного бессознательного", из сферы "аруахов". И когда-нибудь они материализуется, когда сама власть или кто-то иной озвучит и начнется претворение. И все это по большому счету мало зависит от воли, нежелания (или, наоборот, желания) большинства или меньшинства - всего этого жалкого человеческого "мышиного писка" перед грозной силой императивов истории. Не зря дух истории называли богиней Клио.



Тем более надо быть готовым к любым ошеломляющим поворотам в истории человечества и страны сейчас - в "эпоху коронавируса", когда все идет уже не по обычному сценарию - от социализма к капитализму, и далее якобы будет неуклонный прогресс на пути к демократии, счастливой глобализации и пр. Например, разве можно сравнивать Западную Европу и США 90- х гг. ХХ в. и 2020/21 гг.?! Или как на глазах переживает странные метаморфозы соседняя Россия? Многие философы, политологи пишут в последнее время именно об этом. О том, что нельзя исключать возвращения и претворения в жизнь того, что, казалось бы, кануло в лету, "исторически исчерпано", либо относится к "традиционализму", к области религиозной эсхатологии или мифологии. Конечно, возвращение будет уже на новом витке, с новым приращением, как учат теоретики циклического понимания истории.



На самом деле в отдаленном будущем в этом мире подлунном может произойти все что угодно: от восстановления национализма, монархий до Акыр Заман (Конец света)…И, кстати, лучшим способом минимизировать будущие катастрофы будет полноценная (а не половинчатая) и срочная поддержка традиционных духовных ценностей, общечеловеческой и национальной морали, стратегия укрепления исторической памяти, идейного единства и сплоченности страны, также усиление общественной дисциплины, государственной безопасности, медицины, религии и психологии.



Например, в соседней Киргизии или Беларуси не раз поднималась тема смены государственной символики, были и есть дискуссии о флаге, гимне, гербе. И не обязательно, что такой вопрос поднимают "снизу", революционеры, популисты. Умное государство, мудрая интеллигенция будут работать на упреждение, во избежание роковых ошибок, и может само инициировать многие прогрессивные новации. Мы видим ростки такой тенденции, например, "перезагрузка" партии "Нур Отан" и др.



Поэтому однажды в демократическом государстве само собой может созреть вопрос о смене (обновлении) государственной символики. Это нормально. Мы не говорим: сейчас и здесь. Но все эти случившиеся конфузы с голубым флагом - как знаки свыше, это объективные факты, которые должны подталкивать народ и государство к мысли об обновлении и корректировки государственных символов. А еще в нашем государстве каждый имеет конституционное право свободы слова и научного творчества, самовыражения и доведения до общественности точки зрения, отличной от официальной позиции государства на данный момент.



Порой и в содержание Конституций во многих государствах вносятся изменения и поправки. В конце концов флаг, герб и гимн - это не что-то извечно данное, это не Священный Коран, спущенный с Небес. При всей консервативности и традиционализме светские государственные символы все-таки стоят ниже таких сакральных ценностей, как Бог, аруах (духи предков), боговдохновенный текст.



Если посмотреть на соседнюю Россию, то там нередко обсуждают разные поправки в Конституцию. Духовенство РПЦ весьма активное, и настаивало, чтобы в Конституции упоминался Бог. Также был период, когда часть граждан, мусульмане, выступила против маленьких крестиков - православной символики на государственном гербе РФ, но большинство, мотивируя тем, что русский народ численно преобладает, не приняли этого.



Между прочим, татарские критики во главе с Н. Ашировым, были тогда не правы, ведь в действительности государственный герб и флаг при всем том, что это федеративное многонациональное светское государство, несут печать культуры доминирующего этноса. Также лично мне импонирует, что в государственном гимне России упоминается Бог, страна называется "Богом хранимая". Впрочем, Всевышний, духи предков, умершие за Родину мученики упоминаются в гимнах очень многих стран, той же Турции или США. И это несмотря на светский характер государств. Символику и вдохновляющий национальный гимн нельзя понимать буквально и со страхом - как некий юридический документ.



Вообще, чтобы государственная символика действительно стала сакральной, чтобы национальный гимн, что называется, брал за душу, чтобы национальный флаг по-настоящему вдохновлял (а еще важно: чтобы свыше была поставлена духовная защита от глумления над ним), и всеми этими символами люди дорожили искренне, а не по показному, она должна соответствовать примерно следующим главным требованиям:



1) отражать и символически изображать подлинные фундаментальные ценности народа, выстраданные, связанные с каким-то судьбоносными яркими, героическими или драматическими событиями в жизни предков, также с их верой и убеждениями, иллюстрировать живую преемственность поколений и идеологий; флаг и герб должны быть связаны с архетипом древний империй, эмблемами и символами уже состоявшихся в их истории государств, а не "изобретать велосипед".



2) соответствовать реальной или заветной (желаемой) коллективной мечте и подлинной идентичности народа и государства, а не искусственно сконструированной и навязанной властью, узкой группировкой, мифологами и пр. (как красный флаг, серп и молот были "спущены" кремлевскими идеологами сверху).



В отношении нас важно, что казахи-"слепые котята"1992 г.- это одно, а сумевшие пройти 30-летний период независимого развития, расправившие крылья как орлы, восстановившие по воле Всевышнего свою историческую память и государство гордые казахи XXI века - это другое. И государственные символы должны отражать уже полностью восстановленное самосознание нации. Сейчас, например, мы знаем, как выглядел флаг Алаш-Орды; мы также знаем, что главное знамя Аблайхана было зеленым, также были белые знамена.



3) Флаг, государственный герб и гимн - это то, что относится к сфере идеологии, символам культурного кода нации, поэтому в отличие от других аспектов государственной жизни государственные символы - вещь наиболее консервативная и "традиционная", в том смысле, что имеют сильную "привязку" к сакральным ценностям и долгому историческому пути, пройденному данным народом и страной. Важно обратить внимание на то, что после обретения независимости и начавшейся деколонизации народы Востока, также и любые другие народы в случаях революций, начала великой Реформы и пр. часто в прямом смысле восстанавливают важнейшие национальные атрибуты и символы славных периодов отечественной истории, геральдику, древний герб и флаг (с небольшими дополнениями и модификацией), принятые предыдущими патриотическими движениями, государствами, ханствами (например, в нашем случае - это Алаш Орда).



Кстати, Алаш-Орда вообще была задумана как многонациональное демократическое государственное образование начала ХХ века, именно поэтому его лидеры не стали использовать узкоэтническое "казах", предпочитая "алаш" ("алты алаш" - называлось центральноазиатское тюркское объединение, включающее башкир, киргиз, узбеков, каракалпаков и др.). "Алаш" было метафорой и именем для государства как открытой системы, которая может интегрировать в себе все новые этносы.



Очень много у нас плодят мифов о национализме Алаш-Орды, и это как ментальная болезнь, тянущаяся из прошлого. А ведь при том, что удельный вес русских в составе населения Казахстана в 1917 г. был тогда совсем ничтожный, из 25 мест в правительстве Алаш-Орды (Национальный совет) 10 мест было добровольно и с огромным уважением предоставлено русскоязычному населению.



Также надо определиться с тем, что если мы принимаем понятие "государствообразующего этноса" (притом еще доминирующего численно), то не должно быть никаких сомнений в том, что содержание государственной символики должны формировать именно символы казахской культуры (как и государственный язык), отражать основополагающие ценности и элементы картины мира ведущего этноса. В то же время не исключаются дополнительные знаки и символы, указывающие на универсальные, объединяющие идеи и идеалы, новые реалии.



Вообще-то неказахская часть населения никогда и не беспокоилась из-за флага или герба, а многие даже не знают, как все это выглядят…Русскоязычные граждане смотрят на государственные символы, на флаг РК прагматично, что это ведь всего лишь символика, какие-то рисунки, какое-то полотнище… Да, конечно, так оно и есть: флаг, герб и гимн "хлеба не просит" ни у кого, это не вопрос налогов, бизнеса, госпособий, территорий и пр.



Так же, как и латинский шрифт для казахского языка - это проблема внутриказахская, так и государственные символы, хотя и в меньшей степени, но является прерогативой и областью интересов прежде всего казахов, да и то духовно озабоченной ее части. Если же выносить в будущем какие-то вопросы государственной символики на всенародный референдум, то в нем должны участвовать и казахские диаспоры за рубежом (фактически это потомки тех, кто был насильно изгнан их своей земли).



В государствах Западной Европы, несмотря на широкую демократию и мультикультурализм, тем не менее флаг, герб этих стран и городов, как мы замечаем, остаются довольно старинными, весьма традиционными, этноцентрическими, христианскими. Однако, как мы уже отметили, христианский символ не означает, что в законах и повседневной жизни этого государства будет ущемление прав других религий и других культур. Герб, флаг - это прежде всего символы, они говорят главным образом о прошлом и вечных ценностях, а не нынешнем моменте.



Итак, другие этносы в РК в целом довольны и равнодушны, негласно считая проблему флага и тем более гимна РК (потому что текст его не переводится на другие языки) "казахским вопросом". Русские, дунгане, корейцы, чеченцы, татары и другие нейтральны, ибо государственные символы не задевают их экономических и политических интересов, да и в сущности языка и культурной жизни. И, кстати, это их право. Лишь бы не было публичных надругательств над флагом.



Но именно для казахов государственные символы и духовность важны. Тем более казахи - народ в целом суеверный, все еще сохраняющий религиозно-магические основы миропонимания ("ырым", "сеным"). Мы - государствообразующее этническое ядро казахстанской нации, хранитель Идеи и Духа. Поэтому все граждане должны быть единодушны в том, что национальные символы страны должны отображать казахские символы (а не России, Кореи, Германии, Чечни и т.д.) Поэтому издавна мы видим все эти казахские символы: шанырак, беркут, пырак (кони с крыльями) и пр.



И все же странно, что государственный герб страны, главной "фишкой" которого был конно-кочевой номадизм, не изображает всадника. Современные монголы сохранили основу своего прекрасного герба социалистического периода - всадник, скачущий на фоне лучей восходящего солнца. Однако у нас с 90-х гг. произошел серьезный крен в сторону древней мифологии, набившего оскомину сакского искусства.



Что касается флага, то сам цвет его - серо-голубой или грязно-голубой, не может считаться красивым, притягательным и популярным. К примеру, белый (тем более цвет имеет мистический смысл) и на нем какой-нибудь яркий рисунок смотрелось бы гораздо лучше. Вообще, синий и голубой цвет в цветовой символике почти всех народов имеет негативный смысл, как цвет тоски, холода, подавленности, даже смерти.



Если сравнить с триколором Алаш-Орды, то "голубой" брат явно проигрывает. Древний национальный флаг (то есть Алаш-Орды) имеет яркие и несущие глубокую духовную символику цвета: зеленый, красный и желтый. Зеленый можно интерпретировать и как символ земли, обновления, жизни, Женского Начала. Кстати, зеленый цвет очень почитается в Японии. Заметим, что казахи и вся наша Центральная Азия в своей традиционной культуре, в национальном костюме предпочитали исключительно яркие и теплые цвета. Казахи не любили синий и голубой цвет (т.е. холодные цвета), женщины никогда не носили платья или платки такого цвета.



Далее, смысловое значение атрибутов нынешнего флага РК во многом искусственно сконструированы "кабинетными" художниками и философами. Идеологически нейтральные, ни к чему не обязывающие орнамент, орел и солнце - это символы, которых не было никогда на наших казахских флагах и национальных эмблемах. В общем, все это никак не передает наш культурный код, суть цивилизационной и духовной идентичности, дух нашей героической истории, не отражает человеческий фактор и цену пролитой крови борцов за свободу, а также не содержат намека на такую святыню, как "туған жер (земля родимая), на бескрайние степи.



Небо-то всегда общее, интернациональное, а вот земля, как мы видим до сегодняшнего дня, остается предметом споров, борьбы, любви, ненависти. А почему тогда нет желтого цвета - цвета степей Сары Арки на флаге? А алашский флаг был таков, что "зеленый цвет - знак верности страны исламу, красный - символ пролитой при защите страны крови, желтый - символ широкой казахской степи, свободы" (желтый - это, вероятно, еще и символ света и солнца). Вообще, многие наши ошибки - от привычки пренебрегать уже готовым опытом предшественников, то ли по глупости, то ли по гордыне, то ли от страха…



Глядя на наш флаг и герб думаешь: получается, что в своей адской истории с чудесным спасением (которую сам Н.А. Назарбаев как-то сравнил с библейско-коранической историей о великом праведнике Йова/Айюб) казахи больше обязаны природе, небу, солнцу, флоре и фауне, беркутам, рогатым и крылатым коням, также деревянному шаныраку (потолок юрты) - нежели Богу и Корану, Яссауи и Абаю, а также миллионам героев и мучеников.



При всем западничестве взглядов А. Бокейханова, европеизме и модернизме их программы, национальный флаг Алаш-Орды имел изображение полумесяца и звезды, и одну полосу зеленого цвета. Также флаг западного отделения Алаш-Орды был зеленого цвета с надписью "Жасасын Алаш аутономиясы!" арабским алфавитом, тогда просто казахский народ пользовался данной графикой (а многие, не умеющие читать арабские буквы, обвиняли потом и сейчас алаш-ордынцев в том, что якобы они написали на флаге аяты из Корана).



Современные постсоветские республики, как Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан с достоинством демонстрируют на своем государственном флаге связь с исламской духовной символикой: полумесяц, хотя бы полосу зеленого цвета (хотя некоторые ее интерпретируют как символ Навруза). У нас же (и у кыргызов) на национальном флаге нет ни единого намека на веру и духовность, на 1000-летнее развитие народа под сенью ислама; нет звезды, полумесяца, которые являются одновременно вечными космическими, астральными символами, присущими и древнетюркской культуре.



Не потому ли, что в нашей государственной атрибутике нет ничего, заимствованного из символики предыдущих этапов государственности, иллюстрирующего истинный культурный код, сопричастность к Золотой Орде, Казахскому Султанату, Государству Алаш, приобщенность к респектабельной мировой религии, о нас создается впечатление как о народе-"недоросле", не имеющем корней, начавшем историю в 1991 г. с чистого листа, случайно "прыгнувшем" из первобытности в современное государство?



И тогда закономерно рождаются про нас разные анекдоты и комедии (вряд ли бы посмели надругаться голые люди с флагом Казахстана в Австралии, Англии, если бы флаг содержал в себе исламский символ, узнаваемый во всем мире полумесяц; они бы побоялись международного скандала), либо звучат громкие заявления и претензии, что у нас не было раньше государственности, что границы и карту дикарям расчертил и подарил Ленин и Сталин (а не Алихан Бокейханов) и т.д. Наше дело - дать современникам пищу для ума, привести аргументы и факты, просветить исторически. А что будет принято к сведению, к чему все это приведет - покажет время и история.



Н.Нуртазина,

историк Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610319240

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