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Утверждены списки новых депутатов КазПарламента от "Нур Отана" и "Ак Жола"
17:11 12.01.2021

КТО СТАНЕТ ДЕПУТАТОМ МАЖИЛИСА ОТ ПАРТИИ "NUR OTAN"
Strategy2050.kz

12 января решением Бюро Политического Совета партии "Nur Otan" утвержден список в составе 76 кандидатов и направлен в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве депутатов Мажилиса Парламента РК VII-го Созыва, передает Strategy2050.kz со ссылкой на официальный сайт партии.

В целом, состав Фракции партии "Nur Otan" в Мажилисе обновился на 70%. Средний возраст снизился до 49 лет, то есть на 4 года.
Итоговый партийный список сбалансирован, 36 кандидатов являются победителями праймериз и 40 – отобраны в рамках квоты Бюро Политического Совета. Данный подход позволил обеспечить региональную представленность пропорционально количеству избирателей.

На практике реализовано поручение Лидера партии по увеличению доли молодежи и женщин в Мажилисе Парламента. Теперь новый состав Фракции "Nur Otan" состоит на 40% из женщин и молодежи до 35 лет.

В основном в депутатский корпус "Nur Otan" в Мажилисе вошли представители сферы образования, здравоохранения, НПО, СМИ, экспертного сообщества, промышленности, сельского хозяйства и т.д.

Следует отметить, что лишь 7 кандидатов в депутаты являются бывшими государственными служащими, то есть менее 10% от состава Фракции.

Список кандидатов
1. АБАКАНОВ Елдос Нурболович
2. АБАСОВ Кайнар Бегалиевич
3. АБСЕМЕТОВА Алия Маратовна
4. АДАМБАЕВ Сырым Жуматаевич
5. АДАМБЕКОВ Тилектес Серикбайулы
6. АКИШЕВ Самат Сагинбаевич
7. АЛИМБАЕВ Данияр Кенгазыевич
8. АМРЕЕВ Галым Махмутбаевич
9. АХМЕТОВ Мади Абылаевич
10. АШИМЖАНОВ Жанарбек Садыканулы
11. ӘБДІҒАЛИҰЛЫ Берік
12. БЕЙСЕНБАЕВ Елнұр Сабыржанұлы
13. БЕКЖАНОВ Берик Айдарбекович
14. БЕРДАЛИН Амангалий Бисенбаевич
15. БИЖАНОВА Гульнара Кадиржановна
16. БОЙЧИН Анатолий Васильевич
17. ЕЛЕУОВ Галымжан Алмасбекович
18. ЕЛЮБАЕВ Мади Сагинтаевич
19. ЕРЖАН Құдайберген Төлепұлы
20. ЕРМАН Мұхтар Тілдәбекұлы
21. ЕРТАЕВ Сырым Махамбетович
22. ЖАМАЛОВ Аманжан Макаримович
23. ЖАҢБЫРШИН Еділ Терекбайұлы
24. ЖУЛИН Юрий Викторович
25. ЗАКИЕВА Динара Болатовна
26. ИМАШЕВА Снежанна Валерьевна
27. КАЗАНЦЕВ Павел Олегович
28. КАМАСОВА Зарина Айдархановна
29. КАРАТАЕВ Фахриддин Абдинабиевич
30. КЕСЕБАЕВА Балаим Туганбаевна
31. КИМ Вера Александровна
32. КОЖАХМЕТОВ Арман Тулешович
33. КОЛОДА Дмитрий Владимирович
34. КУСАИНОВ Марат Апсеметович
35. КУЧИНСКАЯ Юлия Владимировна
36. КҰСПАН Айгүл Сайфоллақызы
37. ҚҰЛШАР Мәлік Иманқұлұлы
38. МУСАБАЕВ Самат Базарбаевич
39. МУСИН Канат Сергеевич
40. МЫҢБАЙ Дархан Қамзабекұлы
41. НАЗАРБАЕВА Дарига Нурсултановна
42. НАКПАЕВ Салимжан Жумашевич
43. НИГМАТУЛИН Нурлан Зайроллаевич
44. НУРКИНА Айгуль Кабдушевна
45. НУРОВ Канат Ильич
46. НУРУМОВА Гульдара Алданышевна
47. НҰРМАНБЕТОВА Жәмила Нүсіпжанқызы
48. ОМАРБЕКОВА Жанат Ануарбековна
49. ОСПАНОВ Берик Серикович
50. ПАВЛОВЕЦ Лариса Павловна
51. ПАНЧЕНКО Игорь Иванович
52. ПЛАТОНОВ Артур Станиславович
53. РАЗЗАК Назиля Раззакбаевна
54. РАМАЗАНОВА Лаззат Керимкуловна
55. РАУ Альберт Павлович
56. РАХИМЖАНОВ Амерхан Муратпекович
57. САИРОВ Ерлан Бияхметович
58. САПАРОВА Алия Суиндиковна
59. САРТБАЕВ Бауржан Мейрамбекович
60. САРЫМ Айдос Әміроллаұлы
61. СИМОНОВ Сергей Анатольевич
62. СМАҒҰЛ Бахытбек
63. СМЫШЛЯЕВА Екатерина Васильевна
64. СУЛЕЙМЕНОВА Жулдыз Досбергеновна
65. СУЛЕЙМЕНОВА Зульфия Булатовна
66. ТАЖМАГАМБЕТОВА Макпал Мазаковна
67. ТАЙЖАНОВ Ерлик Серикбаевич
68. ТАШКАРАЕВ Гани Абдуганиевич
69. ТЕЛЬПЕКБАЕВА Жанна Тлеубековна
70. ТІЛЕУХАН Бекболат Қанайұлы
71. ТОРГАЕВ Беккали Нургалиевич
72. ТУЛЕПБЕРГЕН Мейрамбек Мылтыкбайулы
73. ТУРГАНОВ Дюсенбай Нурбаевич
74. УИСИМБАЕВ Аскарбек Съезбекович
75. УНЖАКОВА Ирина Сергеевна
76. ШИПОВСКИХ Геннадий Геннадьевич

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Кто войдет в Мажилис от партии "Ак жол"

Партия "Ак жол" выбрала депутатов, которые войдут в Мажилис, передает zakon.kz.

Мандаты депутатов Мажилиса единогласным решением Пленума доверены следующим кандидатам:

1. Перуашев Азат Турлыбекулы - 1967 г.р., депутат Мажилиса Парламента VI созыва, председатель партии "Ак жол", проживает
в Нур-Султане.

2. Абильдаев Азамат Рахатович - 1972 г.р., генеральный директор ТОО "Агрофирма Түрікпен", проживает в Алматы.

3. Барлыбаев Ерлан Хайланович - 1967 г.р., депутат Мажилиса Парламента VI созыва, проживает в Нур-Султане.

4. Дюсембинов Берик Салимжанович - 1971 г.р., депутат Мажилиса Парламента VI созыва, проживает в Нур-Султане.

5. Ерубаев Серик Сарсенович - 1968 г.р., генеральный директор ТОО "Атырау Констракшн Сервисез ЛТД", проживает в Атырау.

6. Еспаева Дания Мадиевна - 1961 г.р., депутат Мажилиса Парламента VI созыва, проживает в Нур-Султане.

7. Жумабаева Айгуль Кызыровна - 1968 г.р., руководитель парламентской фракции "Ак жол", проживает в Нур-Султане.

8. Иса Казыбек Жарылкасынулы - 1962 г.р., главный редактор – директор газеты "Қазақ үні", заместитель председателя партии
"Ак жол", проживает в Алматы.

9. Линник Андрей Григорьевич - 1974 г.р., директор ТОО "Aspara Munay", проживает в Алматы.

10. Омиргали Ерлик Хайдарулы - 1979 г.р., директор ТОО "Алуа-Строй", проживает в г.Кокшетау

11. Раманкулов Максат Базаралыевич - 1974 г.р., генеральный директор ТОО "Mabex Trade LTD", советник председателя партии "Ак жол", проживает в Нур-Султане.

12. Сембинов Азат Талгатович - 1988 г.р., генеральный директор ТОО "КВТ Group", проживает в Алматы.

10 января в Казахстане прошли выборы в Мажилис Парламента и маслихаты. 12 января в ЦИК РК озвучили итоги. В парламент прошли три партии: Nur Otan, Народная партия Казахстана и Демократическая партия Казахстана "Ак жол". Больше всего мандатов у Nur Otan - 76, у "Ак жол" 12 мандатов, у Народной партии 10 мандатов. Кроме того, от Ассамблеи народа Казахстана в Мажилисе будет 9 депутатов.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610460660
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