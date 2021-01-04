Просидевшего месяц в кресле главы АфганМинздрава г-на Османи разоблачили как коррупционера

00:07 14.01.2021

Г-н Османи был утвержден министром здравоохранения ИГА Парламентом 2.12.2020



Перегруппировка элиты



Борьба с коррупцией стала поводом и для перегруппировки кабульского политического класса на прошлой неделе. Наблюдатели заговорили об ухудшении отношений между Ашрафом Гани и бывшим губернатором провинции Балх Атта Мухаммад Нуром, который ранее был на стороне Абдуллы Абдуллы, но на последних выборах поддержал нынешнего президента.



Гани отправил в отставку министра здравоохранения Ахмада Джавада Османи и нескольких чиновников этого министерства после того, как у генеральной прокуратуры возникли вопросы, связанные с нецелевым расходованием средств в ведомстве. Сообщалось также, что среди задержанных оказались братья министра, которые якобы требовали взяток от его имени.



По словам кабульских источников "Афганистана.Ру", Османи является человеком Нура, и этот пост в кабинете министров был получен в качестве платы за лояльность.



Однако в декабре Нур, побывавший в Индии, заявил о примирении с Абдуллой, а за несколько дней до нового года раскритиковал политику Гани в сфере безопасности, заявив, что готов сам этим заняться, раз власти не справляются.



На днях в СМИ даже появились слухи, что сына Нура, Халида, могут вывести из состава переговорной делегации в Дохе. Пресс-служба президента эти сообщения не опровергает и не подтверждает, тем более что этот вопрос может снова заострить проблему полномочий главы Высшего совета по национальному примирению и легитимности переговорной делегации Кабула.



В любом случае, обострение отношений между Нуром и Гани может привести и к проблемам в Дохе. "Не исключено, что напряженность в отношениях между президентским дворцом и Нуром приведет к затягиванию переговоров", - сказал "Афганистану.Ру" источник, близкий к делегации.



Однако похоже, что президентский дворец предусмотрел, как компенсировать возможный ущерб, возникший из-за напряженных отношений с Нуром. Отдаление Нура сбалансировали приближением Дустума: источники, близкие к президенту, сообщили о назначении дочери маршала сенатором верхней палаты парламента. Местные инсайдеры в беседе с "Афганистан.Ру" называют возможное назначение Рахиллы Дустум и отдаление Нура от президентского дворца "рокировкой", которая в конечном итоге может привести к возвращению Дустума в команду Гани от Абдуллы. Тем не менее, никто не может предсказать, как долго продержится новая расстановка сил, учитывая очень непростые личные отношения Дустума и президента.



На днях Дустум заявил, что может взять на себя обеспечение безопасности в стране. "Позвольте г-ну маршалу действовать так, чтобы мы по крайней мере выбрались из кризиса и убийств невинных людей", - сказал представитель Дустума.



https://afghanistan.ru/doc/141249.html



------------------------------



Министр здравоохранения Афганистана отрицает факт своей отставки

04.01.2021 11:54



osmani



Министр здравоохранения Афганистана Ахмад Джавад Османи, в своем видеообращении, опубликованном администрацией президента, назвал свою отставку "политическим заговором". Господин Османи сказал, что президент дважды просил его уйти в отставку, однако в ответ он заявлял, что не видит причины для ухода в отставку и продолжал работать.



В письме Администрации президента говорится, что Ашраф Гани рассмотрел заявление об отставке министра здравоохранения и он был освобожден от должности.



Однако министр утверждает, что на самом деле он не писал заявление об отставке, и обвиняет администрацию президента в подлоге и насилии.



Два дня назад Генеральная прокуратура Афганистан сообщила о задержании четырех сотрудников Министерства здравоохранения по обвинению в "вымогательстве взяток" по согласованию с Управлением национальной безопасности. Сообщается, что в числе задержанных брат и племянник министра здравоохранения, а также двое советников министерства.



Важно отметить, что Джавад Османи является одним из соратников Атто Мохаммада Нура, который назвал увольнение министра здравоохранения "оскорбительным и этнически превосходящим".



Мохаммади Нур заявил, что он не собирается сидеть сложа руки и Ашраф Гани дорого заплатит за свои дискриминационные действия.



Саджджод НУРИСТОНИ



Dialog.TJ