ВРСБ. Американские инсайдеры против абсурда и беззакония, - П.Густерин

17:18 14.01.2021

П.В. Густерин

ВРСБ. Американские инсайдеры против абсурда и беззакония



Реймонд МакГоверн



Группа "Ветераны разведывательных служб за благоразумие", состоящая из отставных сотрудников разведывательного сообщества США, была сформирована в январе 2003 г. Члены Группы, в числе которых был и ее соучредитель, отставник ЦРУ Реймонд МакГоверн [https://raymcgovern.com/], выступили с коллективным заявлением, в котором обвинили администрацию Джорджа Буша-младшего в искажении информации национальной разведки США для того чтобы подтолкнуть США и их союзников к вторжению в Ирак в ближайшее время. Группа также опубликовала письмо, в котором говорилось, что американские политики игнорируют доклады экспертов и выводы аналитиков. Собственно, Группа и представляет собой элитарный клуб разведчиков-отставников и бывших "чистых" дипломатов.



В феврале 2003 г. члены ВРСБ выпустили "Меморандум для президента", в котором раскритиковали выступление госсекретаря США Колина Пауэлла в ООН и предостерегли от "войны, для которой мы не видим веской причины, и непредвиденные последствия которой могут быть катастрофическими".



В последующем Группа выступала с заявлениями по наиболее острым вопросам внешней политики США, например, о взаимоотношении с Израилем и Украиной, о возможной войне с Ираном, о событиях в Сирии, о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы в США и др. Всего было выпущено более 40 меморандумов Группы [http://warisacrime.org/vips/]. Публикации ВСРБ имеют ярко выраженную антивоенную направленность.



Со временем ВРСБ стал довольно влиятельным фактором общественной жизни США. Особенно интересно мнение лидеров ВРСБ по текущим событиям в США [https://twitter.com/raymcgovern].