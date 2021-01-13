 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КОВИД убил "папу Ералаша" Бориса Грачевского
23:51 14.01.2021

Борис Юрьевич Грачевский (18 марта 1949, Раменский район, Московская область - 14 января 2021, Москва, Россия) - советский и российский кинорежиссер[3] и сценарист, организатор кинопроизводства, художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш" (с 2002 года). Член Российской академии кинематографических искусств "Ника"; заслуженный деятель искусств РФ (2000), лауреат премии Правительства РФ (2010).

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Раменском районе Московской области, в доме отдыха "Полушкино", в еврейской семье. Отец - Юрий Максимович Грачевский (1924-1998)[4], уроженец Витебска, участник Великой Отечественной войны, лейтенант, в 1942-1946 годах служил в войсках противовоздушной обороны[5], после демобилизации работал конферансье и культработником. Мать - Ольга Лазаревна Грачевская (урожденная Жарковская), библиотекарь.

В 6 лет вышел с отцом на сцену, в 10 лет поставил первый танец, в 11 - новогодний утренник.

Окончил Калининградский механический техникум при заводе С. П. Королева (Московская область), где получил специальность токаря.

Работал токарем, потом техником-конструктором на заводе Королева. В 1968 году служил в армии. После службы в армии устроился на киностудию имени Горького грузчиком.

В 1969 году поступил на заочное отделение ВГИКа факультет "Организация кинопроизводства", окончил через 23 года.

Работал администратором на картинах Александра Роу, Марка Донского, Василия Шукшина. На киностудии был старшим администратором, заместителем директора съемочной группы.

В 1974 году по своей инициативе совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал "Ералаш", где работал до конца своей жизни. Написал 11 сценариев для киножурнала, поставил ряд сюжетов в качестве режиссера-постановщика, а также сыграл ряд ролей в качестве актера, в некоторых сюжетах озвучил текст от автора.

В 1995 году на базе Киностудии имени Горького основал киностудию Ералаш-Лэнд, а в 2005 году на базе киностудии основал киностудию Ералаш.

Создатель документальных фильмов, автор проекта "Социальная реклама".

В 2008-2009 годах снял свой первый полнометражный художественный фильм "Крыша", вышедший на экраны в сентябре 2009 года.

С 2009 года неоднократно был председателем жюри "Видеобитвы". C 2013 года принимает участие в благотворительных проектах для детей-инвалидов Международного центра искусств Маргариты Майской "Арт-Изо-Центр".

В июле 2014 года Грачевский в качестве режиссера приступил к производству драматического фильма "Между нот, или Тантрическая симфония" о поздней любви композитора с мировым именем и молодой девушки из глубинки. Главные роли сыграли Андрей Ильин и Янина Мелехова.

Автор сборника юмористических изречений "Идиотизмы".

С 2017 года - член жюри детского КВН на телеканале "Карусель".

Болезнь и смерть
В 2018 году в телепередаче "Судьба человека" Грачевский рассказал, что ранее у него диагностировали рак кожи, причиной которого стала родинка; в связи с этим было несколько операций, облучение и химиотерапия.

21 декабря 2020 года Борис Грачевский заразился коронавирусом. Через шесть дней его госпитализировали, а еще через два перевели в реанимацию. 7 января режиссера подключили к аппарату ИВЛ и ввели в состояние медикаментозного сна. 14 января 2021 года на 72-м году жизни Грачевский умер из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Награды
Орден Почета (20 марта 2009 года) - за большие заслуги в развитии отечественного кинематографического искусства и многолетнюю творческую деятельность
Орден Дружбы (23 августа 2019 года) - за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" (26 июля 2000 года) - за заслуги в области искусства
Премия Правительства Российской Федерации 2010 года в области культуры (17 декабря 2010 года) - за создание детского юмористического киножурнала "Ералаш"
Обладатель приза "Золотой овен", двукратный обладатель "Золотого Остапа".

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610657460
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