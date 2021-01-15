Борьба с КОВИ в Таджикистане: программы и реалии, - К.Сирожидинов

16:46 15.01.2021 Отзыв о "Комплексной программе реагирования ООН на социально-экономические последствия COVID-19 в Таджикистане".



Весной прошлого 2020 года, после проникновения на территорию Республики Таджикистан (РТ) опасной коронавирусной инфекции и регистрации первых заболевших людей, страновая группа ООН экстренно проявила свое отношение и летом оперативно разработала и приняла совместную "Комплексную программу реагирования на социально-экономические последствия COVID-19 в Таджикистане" (ISEF). Далее "Программа". В создании Программы участвовали 15 структурных подразделений ООН. Текст Программы ближе к концу 2020 года, в начале декабря был опубликован на веб-сайте ООН, Таджикистан (www.untj.org). Публикация представляет в определенной степени общественное событие, учитывая широкий интерес общественности к заслуживающего внимания проблемам и последствиям COVID-19.



Нам из СМИ известно, что еще до официального объявления о первых случаях заболевания коронавирусной инфекцией (30 апреля 2020 г) агентства ООН в Таджикистане оказывали поддержку нашей национальной системе здравоохранения. Отвечая на запросы Правительства РТ, агентства ООН закупали и доставляли жизненно важные лекарства, средства индивидуальной защиты (СИЗ), наборы для тестированияCOVID-19, а также проводили обучающие тренинги для медицинского персонала.



Ознакомившись с содержанием Программы стало ясно, что этот потрясающий, умный документ составленный в традициях гуманизма, учета национального менталитета следует внимательно читать - перечитать, потому, что принятая Программа - на мой взгляд оказалась глубоко народной, достойной, заслуживает серьезного внимания и представляет несомненный интерес. Является полезной и ценной для каждого из нас - граждан Республики Таджикистан.



Следует заблаговременно подчеркнуть, что коллектив подразделений ООН впервые показав многие новые аспекты сложной проблемы потрудилась на славу. Составление такой всеобъемлющей, но в то же время сжато изложенной Программы, как известно требует хорошей исследовательской и аналитической работы. Коллектив разработчиков независимо от их статуса (международные и/или местные сотрудники) в основном блестяще с этим справились. Работа авторского коллектива заслуживает самой высокой оценки и поддержки.



В ней четко, объективно и достоверно определены и весьма доступно пониманию читателей (по-народному) изложены основные задачи и принципиальные цели и направления дальнейших действий (план, список мероприятий) по сдерживанию распространения и развития пандемии и смягчению ее социально-экономических негативных последствий.



Все изложенное побудило подготовить настоящую статью-отзыв.



Программа скоординировано с Планом действий Правительства РТ по борьбе с распространением COVID-19, привязана к национальному Плану по обеспечению готовности и реагированию на COVID-19 и к Экономическому плану министерства Экономического развития и торговли (МЭРТ) РТ. Для реализации плана МЭРТ обратилось за финансовой и технической помощью к агентствам ООН и другим партнерам по развитию.



Программа состоит из 2 разделов, первый раздел включает "Основные положения", во втором разделе (основной части документа) приведены "Общие сведения"в котором содержится обзор социально-экономической ситуации, описано реагирование на национальном уровне, представлены руководящие принципы ISEF, приведены обширные индикаторы и включены 7 глав с 2 параграфами каждый. Каждый тематический параграф включает 2 пункта: "Текущая ситуация" и "Ответные действия ООН". Программа заканчивается 2-я приложениями. Объем Программы - 85 страниц.



Даже простой перечень глав (здоровье прежде всего; защита граждан; действия в поддержку макроэкономики; восстановление экономики, доступ к источникам дохода; социальная сплоченность; укрепление партнерства) второго раздела - основной части Программы может, показывать ее уникальность. В этой части документа представлена более подробная детально раскрытая информация. Особое место в ней занимает глава "Защита граждан" посвященный вопросам расширения основных социальных услуг для защиты известных социально уязвимых категорий людей и пострадавших общин, чтобы они могли справляться с негативными социально-экономическими последствиями COVID-19.



Социально-экономические последствия COVID-19 однозначно плохие, в некоторых секторах жизнедеятельности даже чрезвычайно велики (наблюдается значительное падение показателей в торговле и сфере услуг).



Комплексная программа реагирования на социально-экономические последствия COVID-19 структурирована со стороны агентств ООН как пять "стратегических компонентов", ориентированных на принципы "восстановление лучше, чем было" и "никто не останется в стороне" способствующих выполнению также задач в рамках, принятых мировым сообществом Целей устойчивого развития (ЦУР). По каждому компоненту в отдельности, дана объективная текущая ситуация, оценена социальная действительность, сформулированы масштабные ответные действия ООН по смягчению и преодолению негативных последствий, составлена обширная матрица подлежащих мониторингу социально-экономических показателей. Таких показателей всего - 134.



Текущую неблагоприятную, в том числе, связанную с инфекцией ситуацию можно охарактеризовать несколькими цитатами из текста Программы:



"Таджикистан является самой бедной страной в Содружестве Независимых Государств (СНГ); ВВП на душу населения составляет 874 доллара США. Несмотря на определенные социально-экономические успехи, 27,4% населения все еще находятся за национальной чертой бедности. Очень многие таджикские домохозяйства находятся в зависимости от денежных переводов. В 2019 году в Таджикистан из России в виде частных переводов поступило более 2,9 млрд. дол. США, что эквивалентно 35% ВВП. Согласно прогнозам специалистов, в 2020 году объемы денежных переводов сократятся более чем на 28%. Для такой страны, как Таджикистан, это существенная потеря доходов. На фоне увеличения количества инфицированных все более заметными становятся слабый структурный потенциал и бюджетные ограничения Таджикистана. Дефицит государственного бюджета уже достиг 7,7% от ВВП. Ситуация усугубляется тем, что Таджикистан уже считался страной, находящейся в состоянии долгового кризиса. Задача правительства состоит не только в том, чтобы срочно отреагировать на распространение инфекции и защитить жизни людей, но и в том, чтобы расширить социальную защиту, восстановить доступ к источникам дохода и продолжить оказание основных социальных услуг".



"Еще одной серьезной проблемой, имеющей серьезные последствия для здоровья населения, является недостаточный доступ к чистой питьевой воде и соблюдение гигиены. Доступ к питьевой воде и средствам гигиены имеет важнейшее значение для всеобщего здоровья и благополучия людей. В настоящее время предметом обеспокоенности является неадекватное состояние объектов водоснабжения, неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия (вода, санитария, гигиена, то есть WASH) в больницах и центрах первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП). Во многих медицинских учреждениях, особенно в сельской местности, водоснабжение и санитария оставляют желать лучшего. Это может стать источником болезней. В 2020 году 48 из 73 родильных домов (66%) в Таджикистане не имели доступа к чистой воде и санитарно-гигиеническим средствам. Кроме того, растет нехватка гигиенических средств, что также может отрицательно сказаться на здоровье людей".



"Таджикистан уязвим по всем четырем аспектам продовольственной безопасности: наличие, доступ, использование и устойчивость. Пандемия Ковид-19 разрушила циклы производства и сбыта, и это отрицательно сказалось на наличие продовольствия и на цены. Розничные цены на некоторые продукты питания и товары возросли значительно. Таджикистан находится в большой зависимости от импорта основных продуктов питания. Более половины потребляемых в стране зерновых это импорт. Более 90% в общем объеме импорта зерновых это пшеница". Зерновая зависимость РТ от внешнего рынка - на лицо.



"Домохозяйства мигрантов тратят почти 70% от полученных переводов на питание, образование и лечение. Сокращение объемов частных переводов окажет пагубное воздействие на благосостояние домохозяйств и на их продовольственное положение (питание), от 29% до 56% домохозяйств не могут позволить себе полноценное питание".



В документе также сделаны другие крупные обобщения в национальном масштабе.



Читая все это и другое кровь леденеет в жилах и слезы подступают к горлу.



Реализация комплексной Программы рассчитана на 18 месяцев, т.е. до конца 2021 года. На этот период опираясь на опыт и ресурсы всей системы ООН определены различные краткосрочные и среднесрочные ответные меры в поддержку национальных усилий посредством оказания экстренной помощи и предоставления услуг уязвимым группам населения для преодоления кризиса, а также путем укрепления потенциала системы здравоохранения, экономики и продвижения политики системных преобразований и др.



Меры реагирования основаны на фактических данных. Предварительно ожидаемые затраты на реализацию Программы оцениваются в сумме более 61,4 млн. долл. США, при дефиците финансирования на осень 2020 года - 33,2 млн. долл. США.



Существенным достоинством Программы является весьма привлекательные ответные меры. Привлекательны в том смысле, что строго отвечают нуждам и потребностям народа.



Из Программы вытекает, что общая стратегия ответных действий ООН будет сосредоточена на поддержке национальной системы здравоохранения, которая может эффективно реагировать на кризис в области здравоохранения в связи с пандемией COVID-19 посредством укрепления системы надзора, тестирования и лечения пациентов (компонент "Здоровье прежде всего"). В тесном сотрудничестве с национальными органами здравоохранения подразделения ООН намерены обеспечить техническую экспертную помощь для укрепления системы управления здравоохранением; будут ими мобилизованы финансовые средства для поддержки национального сектора здравоохранения и др.



Стратегия ООН в компоненте "Защита граждан" обеспечит предоставление основных социальных услуг, таких как доступ к продовольствию и образованию, при одновременном расширении мер социальной защиты уязвимых групп населения. ООН поможет пострадавшим общинам преодолеть негативные социально-экономические последствия Ковид-19, даст возможность восстановить свой быт и найти средства к существованию.



Агентства ООН в партнерстве с международными финансовыми институтами (МФИ) и донорами в качестве "Действий в поддержку макроэкономики" будут помогать Правительству Таджикистана эффективно управлять расходами государственного сектора, чтобы найти возможности поддержать малоимущие слои населения. В партнерстве с министерством финансов (МФ) РТ и МЭРТ, ООН разрабатывают архитектуру финансирования ЦУР, которая станет платформой для финансирования социально-экономической деятельности в ответ на Ковид-19. Важным элементом поддержки будет содействие в разработке Среднесрочной программы развития (ССПР) РТ на период с 2021 по 2025 годы.



Согласно документу, ответные меры ООН по "Восстановлению экономики, доступа к источникам дохода" будут подкрепляться политическими мероприятиями по оказанию помощи национальным партнерам в разработке и реализации инициатив по защите рабочих мест, обеспечению достойной занятости и созданию основы для устойчивых экономических преобразований. ООН планирует выступать в поддержку различных схем сохранения рабочих мест, инвестиций в деятельность по уходу за больными, помощи малому и среднему бизнесу, а также содействовать формализации неформальной экономики, оплачиваемой занятости и обеспечению средств к существованию для тех, кто потерял работу, включая возвращающихся мигрантов.



Участие общин, уважение прав человека и "Социальная сплоченность" будут учитываться во всех компонентах социально-экономического реагирования на Ковид-19. Основные права, такие как право на мирные собрания, свобода выражения мнений, свобода печати, свобода ассоциации и право на коллективные переговоры, а также гендерное равенство, имеют по мнению разработчиков Программы решающее значение для удовлетворения среднесрочных потребностей, а также для создания основы для перспективного, справедливого и равноправного развития.



Думаю, что обязательное выполнение на практике изложенных в Программе ответных мер и рекомендаций безусловно обеспечить достижение поставленных целей по смягчению негативных социально-экономических последствий пандемии COVID-19 в Таджикистане.



Нужно отметить, что согласно утверждениям разработчиков, Программа - гибкий, приспосабливающийся и поддающийся изменениям "живой документ, который будет пересматриваться с учетом возникающих потребностей". Следовательно, она "будет обновляться по мере изменений или появления новых данных".



Учитывая это и подводя итоги самостоятельного анализа Программы выявил некоторые рекомендуемые направления ее дальнейшей корректировки и развития.



В преамбуле устава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подразделения ООН, которое является резидентом и соавтором Программы записано: "Здоровье - это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов".



Эти особенности определения должны были быть учтены в Программе. А к факторам же, определяющим здоровья населения, относятся: величина реальной заработной платы, продолжительность рабочего дня, уровень и характер питания, жилищные условия, образ жизни, состояние здравоохранения и санитарного состояния страны и др. О принципах и характере здравоохранения в изменившихся условиях в документе не сообщается. В Программе, об одном из подкомпонентов "Здоровье прежде всего" - духовном благополучии населения также ничего не сказано. Имеется ввиду эстетические и нравственные потребности, культура, а не образование и обучение. Следовательно, мы не знаем, как пандемия COVID-19 сказалась на высокой духовности народа.



Из изученного документа однозначно вытекает, что COVID-19 негативно повлияла на уровень жизни населения уже на раннем этапе своего распространения, то есть ухудшила степень удовлетворения материальных, бытовых и духовных потребностей людей, социальные условия их жизни. Как известно, важным элементом уровня жизни является занятость населения, обеспеченность работой. Труд - первая жизненная потребность. Это неоспоримо. Как мы помним, Советское правительство принимало решительные меры к устранению и недопущению безработицы. Безработица была полностью ликвидирована. Сейчас же, кажется, безработица - постоянный спутник рыночной экономики.



В Программе, труду, занятости населения уделено надлежащее внимание. Эпидемия, характеризовавшаяся распространением инфекционного заболевания на территорию всей страны, привела к массовому высвобождению рабочих мест, усилила и без того высокий уровень фактической текучей безработицы, внешние ограничительные меры практически приостановила трудовую миграцию в страны с нехваткой рабочих рук.



Эти явления хорошо описаны в документе. Однако, глубинного анализа в этом конкретном вопросе нет. Так, например, не учтен тот факт, что некоторые предприниматели начали злоупотреблять этим явлением, стали это использовать во вред работникам - заставляют оставшихся на службе, на производстве, в цеху, в строительной площадке и т.д. идти на предлагаемые условия их найма, что еще больше снижает жизненный уровень работников. Сам факт массовой безработицы связанное в том числе с пандемией вызывает у каждого работающего боязнь оказаться в рядах безработных. Некоторые работодатели используют этот страх и сильнее наступают на работников прибегая к сверхурочным и другим работам, снижая уровень заработной платы. К сожалению, это в значительной мере выпала из поля зрения разработчиков Программы. Необходимо стремится не допускать расширения масштабов собственного выбора, собственного желания предпринимателей и законодательно упорядочить наем и увольнение работников во время пандемии, что несколько ограничить произвол предпринимателей. Словом, нужна вмешательство государства и участие ООН в разрешении этой вновь возникшей проблемы.



К месту, наверное, упоминание о социально-экономических последствиях прежней масштабной временной (сезонной, весна-осень) трудовой миграции за пределы Таджикистана (более 500 тыс. чел. в год). В частности, внешняя миграция молодых людей из сельских населенных пунктов привела к постарению трудоспособного сельского населения, в следствие чего в сезон полевых сельскохозяйственных работ (весна-осень) приусадебные и другие (фермерские, дехканские) сельскохозяйственные участки оказались в некоторых случаях в заброшенном состоянии или засевались в основном только кормовыми культурами. Теперь же, в случае практического отсутствия внешней трудовой миграции и возвращения значительного количества трудоспособного населения на родину можно ожидать, начиная с весны текущего 2021 года ускоренного оживления сельскохозяйственного производства, резкого увеличения производства продуктов питания как в отрасли земледелия, так и в животноводстве, что поможет последовательно проводит курс на обеспечение базовой продовольственной самодостаточности страны. При обновлении документа следует учитывать изложенное.



И последнее, Программу в целом и ответные меры ООН в частности целесообразно было бы расширить и дополнить рекомендациями о возможности применения специальной надбавки за дороговизну (скажем, периодическая надбавка к пенсии одиноким пенсионерам, призванная компенсировать повышение стоимости товаров и услуг первой необходимости).



Высказанные выше суждения следует рассматривать как пожелания авторам в дальнейшей работе над "Комплексной программой реагирования ООН на социально-экономические последствия COVID-19 в Таджикистане".



Камолидин Сирожидинов

г. Душанбе

15 января 2021 года. Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610718360

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