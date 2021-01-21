Вторая родина Александра Македонского, - Дониер Хушвактов

19:20 22.01.2021 Вторая родина Александра Македонского



В 327 году до н.э. был закончен исторический поход великого полководца Александра Македонского в Индию. Главной целью молодого амбициозного императора было увидеть эту сказочную страну, о которой никто нечего не знал, но заманчивых слухов было предостаточно. Эти мысли подкрепляли его главную цель - расширить границы своей империи за счет захвата доселе неизведанных стран и порабощения населявших их народов.



Ранней весной 329 года до н.э. армия Александра Македонского, перейдя Гиндукуш, ступила на землю Бактрии. Он шел по пятам персидского полководца Бесса, не пожелавшего подчиниться пришельцам и отступавшего на север в кипчакские степи через Бактрийские земли. Некогда сатрап, а ныне объявивший себя царем Персии - Бесс, не давал покоя честолюбию полководца. Но только ли Бесс интересовал предводителя македонцев? Неизведанная страна Бактрия, народ которой вместо войн предпочитал мирный труд и превратил свои земли в цветущий сад, манила его. Александр рассчитывал на скорую победу над аборигенами, но вместо этого встретил ожесточенный отпор и готовность стоять на смерть за свою независимость.



…Широкая и полноводная, с быстрым течением, река Окс (Амударья) казалась почти непреодолимой преградой. Поскольку все суда были сожжены по приказу отходившего Бесса, Александр приказал своим людям набить мешки из шкур животных травой и использовать их для переправы. Сегодня благодаря исследованиям историков, под руководством академика Узбекской АН Э. Ртвеладзе мы точно знаем, что это историческое событие происходило в тридцати километрах западнее Термеза в селение под названием Чушка-Гузар и заняло у армии Александра несколько дней. Но самым памятным событием, особенно для самого Александра, стало жестокое побоище, которое устроили пришельцам так называемые "камышовые люди", населявшие прибрежные территории правобережного Окса. Издревле они занимались рыболовством и переправкой людей и торговых караванов через буйную и своенравную реку. Незванных гостей не жаловали, что и продемонстрировали македонцам.



После начала переправы заросшие с головы до пят рослые чудища напали на переплавлявшихся воинов и начали буквально кромсать всех подряд деревянными булавами и корягами, прорываясь к большому плоту, на котором находился Александер. Через какое-то время стало понятно - беды не миновать. Телохранители полководца сплотили ряды, но группа камышовых людей упорно пробивалась к своей цели. Как напишет впоследствии один из летописцев "…Александр отважно вступил в схватку и ничего не страшась, рубил нападавших на право и налево. Но в какой-то миг он почувствовал холодное дыхание смерти - огромная черная, усыпанная острыми шипами коряга, буквально обрушилась на голову полководца. Золотой двурогий шлем слетел с головы и золотистые кудри волос рассыпались по его плечам. Но Александр продолжил биться и вскоре противник был рассеян… Кто-то из свиты подал золотой шлем. Одного рога на нем не было…"



Александр окинул взглядом окружающую картину - мрачнее не бывает - мутные потоки Окса неслись смешиваясь с кровью, кругом плавали трупы. Переправа продолжалась…



Через несколько дней македонцы двинулись дальше. Бактрийцы встретили царя насторожено и неприветливо, жители спрятали все продукты, и воинам, что бы хоть как то прокормиться, пришлось забивать вьючных животных, но ничто не могло остановить упрямца-царя и армия начинает продвигаться вглубь страны. Однако, с каждым днем ярость и жажда мщения таяли, на смену приходили совсем другие впечатления и чувства. "Варвары" оказались людьми высокой культуры, искусства и ремесла, подражать которым, по словам самого Александра, было совсем не стыдно. Его мнение о народах, населявших этот край, впоследствии кардинально изменилось. И вот почему…



После форсирования Окса преследование врага потеряло всякий смысл, так как к Александру подоспели гонцы - представители местной знати, согдиец Спитамен и бактриец Датаферн, которые предложили выдать Бесса, который содержался своими бывшими соратниками под стражей в небольшом городке области Наутака (городище Узункыр недалеко от современного Китаба). Они надеялись, что македонец уйдет из страны, получив ненавистного предателя, но войска Александра повернули в сторону Мараканды.



В мятежном городе император всерьез расчитывал на помощь Спитамена, но тот сам призвал народ Согдианы к оружию и если раньше согдийцы смотрели на Македонского, как на освободителя от персидского ига, то теперь он был для них очередным захватчиком. Несмотря на то, что восстание было поддержано бактрийцами и кочевниками-саками, Александр сумел подавить смуту и жестоко расправиться за неповиновение, буквально стерев с лица земли несколько крупных городов восставших.



Покончив с мятежниками, армия македонцев двинулась к Яксарту (Сырдарья) и здесь в очень удобном месте Александр решает устроить свой форпост с громким названием Александрия - Эсхата.



Город был построен в кратчайшие сроки, всего за 20 дней и обнесен высокой крепостной стеной. Население Александрии составляли непригодные к службе солдаты македонской армии, да пожелавшее остаться местное население. Однако, племена заречных скифов увидели в выстроенном городе потенциальную угрозу своей независимости и Александр буквально разрывался, пытаясь наладить отношения с кочевниками и подавлением вновь вспыхнувшего восстания в Мараканде.



Относительно спокойную зиму 328-328 года Македонский провел на территории Бактрии в Зариаспе, а с приходом весны вновь объявился Спитамен и начались бунты. Пришедшие в Согдиану войска македонцев не знали жалости, многие земли после бойни просто вымерли. Боясь продолжения партизанской войны, Александр основал на территории Согда 8 укрепленных городов-крепостей, что бы иметь необходимые убежища от мятежников для себя и своей армии.

Казалось бы в стране, наконец, наступит затишье, но весна, обещавшая быть спокойной, принесла очередные мятежи.



На этот раз зачинщиками беспорядков стали согдийские аристократы, крайне негативно настроенные к императору. Засев в своих неприступных горных замках они беспрестанно сеяли смуту среди населения. Греки называли эти замки - петрами (скалы).

Александра ждал новый поход, и первой на его пути встала "скала" одного из согдийских дворян - Сисимитра. По утверждению Э. Ртвеладзе это происходило на границе Бактрии и Согдианы в ущелье Дара-и-Бузгала на реке Шуроб-сай.



Александр без особого кровопролития расправился с мятежниками. Он не жаждал крови, а стремился обрести среди местной знати верных себе людей. Одним из них оказался знатный местный вельможа Оксиарт, который поняв бессмысленность сопротивления сдался. Когда молодой царь поднялся в покоренную крепость, во двор выводили пленных. Дверь покоев побежденного князя медленно отворилась и на залитый светом двор ступила невысокая девушка. Волосы цвета спелой пшеницы и большие сияющие глаза - это все, что разглядел Александр, но и одного взгляда было достаточно, что бы понять, юная женщина невероятно хороша. Роксане, а именно так звали пленницу, мгновенно было предложено стать его женой.



Обряд венчания был прост: острым мечом разрезали хлеб и дали по кусочку жениху и невесте (не отсюда - ли берет начал узбекский обычай в день помолвки преломлять лепешку), зато сама свадьба стала весьма помпезной. Еще бы ведь в этот день примеру царя последовало десять тысяч воинов Александра. И если ранее эти местные отряды, набранные в македонскую армию, действовали как самостоятельные подразделения, то после столь значительного события они стали равноправными единицами войска Александра, а их предводители, такие как брат Роксаны и сыновья сотрапов, и вовсе стали ее элитой.



Александр планомерно претворял в жизнь свой план. Ведь он понимал, что только силой оружия не сможет удержать покоренных земель, поэтому старательно перемешивал племена и народности, что бы в итоге создать единую восточную нацию - основу его царства.



Отца своей нареченной - Оксиарта Александр принял с большим почетом и уважением. Ему были не только возвращены родовые имения, состоящие из земель от юго-восточных предгорий Гиссара до верховий Сурхандарьи, но и преподнесены новые. Теперь он становился сатрапом огромной территории, включающей в себя части Северной и Южной Бактрии до перевала Гиндукуш.



В 327 году до н.э. Среднеазиатский поход великого полководца был закончен. Летом того же года оставив в Согдиане и Бактрии большие военные гарнизоны армия Александра вновь перешла Гиндукуш и покинула земли Средней Азии. Начинался новый поход честолюбивого македонца, теперь его путь лежал в Индию…



Пребывание на этой земле Александра Македонского и его доблестных воинов оставило неизгладимый след в истории Бактрии, летопись которой пополнилась привлекательной и интереснейшей страницей. Не будет преувеличением сказать, что Александр проникся большим и разнообразным букетом добрых чувств и впечатлений за время, которое он провел на земле древней, свободолюбивой и гордой Бактрии, где испокон веков жили и творили люди из когорты созидателей, а не варваров. Бактрии, ставшей для великого полководца второй родиной, подарившей ему любовь, счастье супружества и будущего отцовства, которому, увы, не суждено было сбыться…



В 323 году на тридцать третьем году жизни император скончался от неизвестной болезни в Вавилоне, после неудачного индийского похода. Роксана до конца оставалась вместе с супругом и через несколько дней после его кончины родила сына. Известно, что Роксана была хорошо принята матерью Александра, и ее несовершеннолетний сын какое-то время даже был на троне Македонии. Однако, в 317 году до н.э. власть была свергнута заговорщиками. Спустя шесть лет заточения, в 311 году Роксана и ее сын Александр IV были убиты…



Дониер Хушвактов Источник - ЦентрАзия

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