 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Комментарии к Записке Петра Великого о фортециях , - П.ГустеринКомментарии к "Записке Петра Великого о фортециях", - П.Густерин
00:10 23.01.2021

П.В. Густерин
Комментарии к "Записке Петра Великого о фортециях"

Листая страницы 1-го тома журнала "Русская Старина" за 1870 г., я, как старый артиллерист, обратил внимание на "Записку Петра Великаго о фортеціяхъ" (стр. 393-394), которая была приведена без каких-либо комментариев. В ней речь идет, помимо обустройства самих крепостей, о крепостной артиллерии.

Здесь "Записка" передана в современной орфографии и пунктуации, при этом сохранены географические названия оригинала.

"Записка Петра Великого о фортециях.

6 декабря 1724 года.

Фортеции регулярные готовые.
Питербурх, Кексхольм, Нарва, Ивангород, Рига, Динамент, Псков, Святаго Креста, Киев на Печерах, Город Архангелской.
Сии пополнить, где не достает, артиллерией, сколько которая крепость требует, а амуницией на две осады; канониров довольно будет к 2 пушкам 3 человека и по пропорции офицеров. Киев Старый, по моему мнению, лучше оставить один внешней вал от линии, которою мы делали от Печерской крепости до конца горы к Днепру, а прочие разорить, что полагаю на воинский совет.

Фортеции и цитадели, которые делаются, и делать надобно.
Шлютельбурх, Смоленск, Выборх, который гораздо крепить надлежит. Дербен, Бака, в Гиляни и Мизондрон. Сколько и каких быть надлежит, положить не возможно, пока подлинною карту и совет тамошних офицеров получим.

Кронштадт - фортеция зело великая, в которой с две тысячи пушек надобно. Но содержание оной артиллерии и служителей невеликого кошта требует, ибо канониров одной компании довольно, понеже когда флот в море никакого опасения нет, а когда дома, то ни одну тысячу добрых канониров из флота употребить можно. Также станки пушечные из адмиралтейств содержать могут. Только починку фортеции и выше реченную компанию определить должно, резон ли содержать так, как ныне суть; а между тем подумать, когда Рогорвик сфортификуется, нужны ль оные будут? Ныне же оная за фортецию почесться не может; а ежели доделывать так, как зачата и три болварка сделаны, то и в двадцать лет не отделать, понеже шведы один болварок 17 лет делали. К тому же, ежели оные бастионы прямо людьми осадить, то более 10000 гарнизона надобно и несколько тысяч пушек".

Малые цитадели.
Переволочна, Переяслав, Брянск, Павловский, Царицын, Луки, Чернигов. В сих довольно по одному канониру к пушке и на год амуниции.

Новый Транжамент - оставить, как есть, до времени.

Города с башнями нерегулярные.
Тоболск, Казань, Уфа, Астрахань. В сих, кажется, по три или по 4 пушки на башню довольно, и к двум пушкам один канонир, ибо во время нужды везде можно из солдат или иных людей гантлангеров определить, сколько потребно для помочи канонирам.

Псков. Кажется, внутри, стало может также сыскать и Новгород.

Таково отдано ген. прокур. Ягушинскому".

Комментарии:

Фортеция - крепость.

Питербурх - название Петербурга в орфографии петровского времени.

Кексхольм (правильно - Кексгольм) - шведское название города Корела, ныне - Приозерск.

Динамент (правильно - Дюнамюнде) - немецкое название крепости, русское название - Усть-Двинск, ныне - Даугавгрива.

Святаго Креста - Крепость Святого Креста, существовавшая в 1722-1732 гг. на территории нынешнего Бабаюртовского района Дагестана. Была построена в ходе Персидского похода на территории, вошедшей в состав России по Петербургскому договору (1723).

Город Архангелской - Архангельск.

Канонир - артиллерист нижнего чина.

Шлютельбурх - Шлиссельбург, немецкое название крепости Орешек, присвоенное ей Петром I по взятии в 1702 г. под шведским названием Нотебург. Навсегда осталась в составе России по Ништадтскому договору (1721).

Выборх - Выборг. При Петре I входил в состав России по Ништадтскому договору (1721).

Дербен - Дербент. При Петре I входил в состав России по Петербургскому договору (1723).

Бака - Баку. При Петре I входил в состав России по Петербургскому договору (1723).

"В Гиляни". Гилянь, Гилян - область в Персии; при Петре I входила в состав России по Петербургскому договору (1723). Здесь речь может идти о двух российских крепостях, построенных в этой области в результате Персидского похода – Екатеринополь и Новая Крепость.

Мизондрон - Мазендеран, область в Персии; при Петре I входила в состав России по Петербургскому договору (1723). Здесь речь может идти о городе Астрабад (ныне город Гурган в провинции Голестан).

Кошт - иждивение, расходы на содержание.

Рогорвик - Раковор, ныне - эстонский город Раквере. При Петре I входил в состав России по Ништадтскому договору (1721).

Болварок - больверк; здесь: бастион, о чем говорит сам Петр.

Переволочна - укрепленное поселение, основанное в XIV в., близ которого в плен были взяты остатки бежавшего с Полтавского поля шведского войска. Ныне не существует.

Переяслав - город, в котором в 1654 г. гетман Богдан Михайлович Хмельницкий со своим войском принес присягу на верность царю Алексею Михайловичу.

Павловский - ныне Павловск, город-крепость, основанный Петром I в 1709 г., после Полтавского сражения.

Царицын - ныне Волгоград.

Луки - ныне Великие Луки.

Новый Транжемент (по-французски "земляное укрепление") - крепость, построенная после оставления Азова для наблюдения за действиями турок в приграничном районе, а также для контролирования ситуации на Дону, что было важно после восстания Кондратия Булавина (1707-1708). После заключения с Османской империей Адрианопольского мирного договора в 1713 г. Россия была вынуждена оставить Монастырский транжемент (в Монастырском яру) в 4-х верстах от Черкасска и построить новый в урочище Васильевские бугры, в двух верстах выше Черкасска, где в 1695 г. располагалась ставка Петра I. Расположение Нового транжемента было неудачным: ежегодные разливы Дона размывали земляные валы, и внутренняя площадь укрепления затапливалась.

Гантлангер - гандлангер, помощник канонира.

Павел Иванович Ягужинский - генерал-прокурор; воинское звание - генерал-аншеф.
Остается неясным, почему Петр I не поручил передать эту записку генерал-фельдцейхмейстеру (начальнику артиллерии) Я. В. Брюсу.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611349800
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