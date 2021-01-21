Зачем в Казминкультуры пришел "Веселый молочник"? Странное кадровое решение премьера Мамина не поняли в социальных сетях

11:47 23.01.2021

ЗАЧЕМ В МИНКУЛЬТУРЫ РК ПРИШЕЛ "ВЕСЕЛЫЙ МОЛОЧНИК"



В социальных сетях не утихает волна обсуждений Габидуллы Абдрахимова, которого решением премьер-министра Аскара Мамина ввели в состав министерства культуры и спорта РК на должность вице-министра. Но, очевидно, читателям, не являющимся постоянными обитателями того же Facebook, надо напомнить, кто именно пришел в Минкульт.



Мне приснилось небо Лондона



Имя Абдрахимова стало широко известно после резонансного случая с избиением Алиби Жумагулова столичным бизнесменом-ресторатором Кайратом Жамалиевым. Габидулла Абдрахимов всплыл в этом скандале в качестве друга бизнесмена, а поскольку он тогда работал в Администрации президента, резонанс пошел нешуточный. Именно Абдрахимова подозревали в том, что он оказывает покровительство потерявшему берега бизнесмену, помогая тому уйти от ответственности.



Если услуга и была, то она оказалась медвежьей – суд над Жамалиевым на волне общественного резонанса прошел по всей строгости, а страна узнала, что некоторым нашим высокопоставленным чиновникам "Аллах разрешает" иметь двух жен.



Пристально следить за Абдрахимовым стали с момента, как он оказался в кресле акима Шымкента. Пользуясь этим, он был достаточно активен в популистских и трендовых на тот момент акциях – ездил на автобусе, катался на велосипеде, причем в этом виде спорта он однозначно уделал по резонансу таких "гонщиков" как тогдашние акимы Алматы и Астаны. Причиной тому – якобы не постановочное фото, как Абдрахимов бодро рассекает на двухколесном скакуне, в стиле Бориса Джонсона добираясь до работы. Мимо идет девушка, которой как будто и дела нет до акима-велосипедиста. Страна рыдала, разглядывая этот снимок. Тогда же Габидулла Абдрахимов запомнился примечательной информационной акцией. В 2016 году СМИ взволнованно сообщили радостную весть: мэр Лондона Садик Хан направил своему шымкентскому коллеге Габидулле Абдрахимову телеграмму, в которой выразил надежду на развитие плодотворного сотрудничества. Источником новости стал сайт акимата Шымкента.

Пресс-служба Габидуллы Абдрахимова рассказала, что одно из основных направлений возможного сотрудничества Лондона и Шымкента - развитие технологий "умных городов" и устойчивого развития мегаполиса.



Завсегдатаям Facebook показалось странным, что мэры будущих "умных городов" общаются посредством телеграфа, было проведено экспресс-расследование. Выяснилось, что в лондонской мэрии о взаимодействии Садик Хана с Габидуллой Абдрахимовым ничего не знают, а потому на сайте этого учреждения не нашлось ни малейшего упоминания об этом. К слову, тогда журналисты Ratel копнули биографию Абдрахимова чуть глубже официальных данных и выяснили, что Габидулла с детства мечтал стать самым богатым в родном поселке Дербисек Сарыагашского района. Помогал матери – сам доил корову, делал творог, а потом торговал "молочкой" на рынке. В селе до сих пор ходит слава о почти президентских амбициях Габидуллы. Журналистам не рассказали, но мы почти уверены, что там уже и свой теневой кабмин сложился.



Второй приход на пост акима Шымкента также закончился лондонской историей. Тогда Казахстан переживал сложный период восстановления города Арысь, разбомбленного в мирное время, и Абдрахимов решил по-своему поддержать народ. Видео, начавшееся со фразы "Всем салам алейкум", ставшей локальным мемом, было прекрасно в деталях. Книга "История пророков" в руках, нравоучения, как жить и работать в Казахстане, отражавшаяся в стеклах дорогих солнцезащитных очков девушка, в которой узнали ту самую.



Увольнять Габидуллу Абдрахимова с поста акима Шымкента прилетел сам тогдашний руководитель Администрации президента РК Крымбек Кушербаев. Вы хорошо знаете, что Габидулла Абдрахимов получил поддержку и доверие руководства нашей страны, он получил назначения на самые высокие и ответственные должности в нашей стране. К сожалению, он недостаточно осознал это… И это в то время, когда большинство людей нуждается в помощи государства, идет восстановление города Арыси, возрождается Туркестан, страна ищет ответы на новые вызовы нового времени. Это противоречит установке главы государства, в целом подрывает авторитет власти. На сегодня кредит политического доверия, оказанный Абдрахимову, исчерпан, - заявил Крымбек Кушербаев.



Скандальному министерству – троянский зам



Непонятно почему, но премьер-министр РК Аскар Мамин тогда решил взять опального чиновника под свое крыло и устроил его своим советником. На долгие два года Абдрахимов пропал с радаров. За это время Минкульт окончательно приобрел статус скандального государственного учреждения. Не говоря уже о крестовом походе за культуру, который организовали режиссер Ермек Турсунов и часть киношников старой гвардии, сотрудники министерства слишком часто стали вляпываться в коррупционные истории. Причем, не только "культурные", но и "спортивные" тоже.



Словом, Аскар Мамин устроил своего подопечного в отлично подходящее тому по имиджу место. Но зачем? Поспешные выводы делать рано, но уже сейчас данное назначение видится как тактическая и кадровая ошибка Главы правительства. Особенно на фоне недовольства рядовых граждан. Видимо Аскару Узакпаевич имеет какую-то собственную линию, которую продолжает гнут, несмотря ни на что, включая и мнение граждан. В качестве альтернативной точки зрения, пока выглядит так, что "веселый молочник" Абдрахимов входит в Минкульт эдаким "троянским конем", миной замедленного действия, в целях того, чтобы развалить министерство изнутри. И ждать, когда она рванет, погребя остатки репутации культурного ведомства, не придется слишком долго.



Алия Копбаева, Нур-Султан