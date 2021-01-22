Умер гуру американской журналистики - Ларри Кинг (потомок еврейских мигрантов из Белоруссии)

16:09 23.01.2021

Ла́рри Кинг (англ. Larry King), настоящее имя - Ло́уренс Ха́рви Зе́йгер (Ца́йгер) англ. Lawrence Harvey Zeiger; 19 ноября 1933, Бруклин, Нью-Йорк - 23 января 2021, Беверли Гров, Калифорния) - американский тележурналист, ведущий ток-шоу "Larry King Live" (1985-2010), в 2012-2021 годах вел программу Larry King Now (англ.)русск. на веб-сайте Hulu.



Лоуренс Харви Зейгер (Ларри Кинг) родился 19 ноября 1933 года в районе Нью-Йорка Бруклине в еврейской семье эмигрантов из Австрии и Белоруссии. Родители Ларри, Дженни и Эдди Зейгер, эмигрировали из Белоруссии и Австрии соответственно. Их первый сын Ирвин родился в 1932 году, но умер в возрасте шести лет от аппендицита. После Ларри в их семье родился еще один сын - Марти.



В 1957 году по предложению Джеймса Сермонса (комментатора CBS) переехал в Майами. Его карьера в СМИ началась с того, что он добился предложения выйти в эфир на радио WAHR. Затем по предложению Теда Тернера перешел работать на только начинавшее развиваться CNN.



За свою карьеру он провел более пятидесяти тысяч интервью с политиками, спортсменами, артистами и прочими знаменитостями. Он является лауреатом премии Эмми, двукратным лауреатом премии Пибоди и десятикратным призером премии "Cable ACE".



Восемь раз был женат. Четверо детей от трех жен. С 1997 года женат восьмым браком на Шоун Саутвик.



В 1997 году, вместе с другими известными актерами и руководителями Голливуда, Ларри Кинг подписал открытое письмо немецкому канцлеру Гельмуту Колю, опубликованное в газете International Herald Tribune, в котором заявлялось о недопустимости ущемления религиозных прав последователей саентологии в Германии.



В июле 2010 года Ларри Кинг объявил о добровольном скором закрытии своего шоу. Последний выпуск вышел 16 декабря 2010 года, гостем программы стал Арнольд Шварценеггер.



29 мая 2013 года Ларри Кинг продал права на свое телешоу Larry King Now каналу RT America, где продолжил работу.



Умер 23 января 2021 года от коронавируса.



Награды и почетные звания

Премия Пибоди (Peabody Award) за радио- (1980) и телешоу (1992).

Премия "Эмми" (Emmy Award) (2011).

Премия Аллена Ньюхарта (Allen H. Neuharth Award) за выдающиеся достижения в области журналистики.

Десять наград американского кабельного телевидения Cable ACE Awards (лучший интервьюер и лучший цикл ток-шоу).

Премия Махони (Mahoney) Гарвардского университета за просвещение в области неврологии.

Звезда на "Аллее славы", Голливуд (1997).

Почетные степени университета Джорджа Вашингтона, Технологического института Новой Англии, Бруклинского колледжа и Института Пратта (Pratt Institute)