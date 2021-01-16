 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 22.01.2021
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В Душанбе вышла в свет История государства и права Таджикистана часть I (от древнейших времен до X в.). Автор - И.БуриевВ Душанбе вышла в свет "История государства и права Таджикистана" часть I (от древнейших времен до X в.). Автор - И.Буриев
20:20 23.01.2021

РЕЦЕНЗИЯ
на книгу "История государства и права Таджикистана" часть
I (от древнейших времен до X в.)
Автор: И.Б. Буриев

Наименование: история государства и права Таджикистана
Содержание: книга подготовлена в соответствии с требованиями и содержанием государственного образовательного стандарта по специальности "Юриспруденция". В книге рассматриваются наиболее важные вопросы, связанные с формированием первых форм государственных образований на территории исторического Таджикистана и дальнейшее их развитие, а также историко-правовые системы, действовавшие на этой территории. Книга предназначена для студентов и преподавателей юридических вузов.

Цель рецензии: отметить достоинства и недостатки рукописи, дать рекомендации автору для ее доработки.

Название книги говорит о том, что важнейшая отличительная черта истории государства и права состоит в том, что она одновременно является наукой и учебной дисциплиной юридической и исторической со всеми присущими обеим этим наукам признаками. Удачно изложены и даны соответствующие оценки некоторым историческим событиям. Например, характеру, условиям и последствиям арабского нашествия " принимая ислам из-за того чтобы не платить подушный налог, или из-за других корыстных целей. Это было не верой, а притворством. В VIII веке согдийцы и тохарийцы еще не были истинными мусульманами. Их вера была прикрытием, экономически вынужденной, не следует забывать, что это религия завоевателей. Исходя из вышеизложенного, работа замечательна тем, что написана на русском языке, став доступной для читателей из ближнего и дальнего зарубежья.

Учебник отличает прекрасная редакция и минимум грамматических ошибок, чего не скажешь о подобных публикациях последних лет. Несмотря на то, что авторы посвятили работу истории государства и права, она очень современна, поскольку демонстрирует творческий союз удачного использования исторических документов и технических средств-интернет.

Д.Хушвактов

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611422400
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