Дастин Порье отправил в нокаут Конора Макгрегора

09:26 24.01.2021

В главном бою турнира UFC 257 в Абу-Даби экс-чемпион в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор проиграл бывшему временному чемпиону американцу Дастину Порье.



Встреча завершилась поражением уже во втором раунде - Порье нокаутировал соперника, взяв реванш за поражение в 2014 году. Эта победа стала для американца 27-й в карьере при шести поражениях. Для Макгрегора - пятое поражение из 27 боев.