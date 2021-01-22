Почему Ленин помог Ататюрку, и Путин помогает Эрдогану? - Ахмет Бурханов

22:38 24.01.2021 ПОЧЕМУ ЛЕНИН ПОМОГ АТАТЮРКУ, И ПУТИН ПОМОГАЕТ ЭРДОГАНУ?



Почему Россия построила "Турецкий поток", строит АЭС в Аккую, и пробивает коридор через Азербайджан в Турцию



Ахмет Бурханов



Всем известно, что Россия и Турция не были союзниками за некоторым исключением коротких периодов в истории и 20-х годов ХХ века. Более того, во времена могущества Османской империи Россия и Турция были заклятыми врагами и больше всех других государств воевали друг с другом. Именно Россия развалила пятисотлетнюю империю Османов. Вместе с тем не кто другой, как Советская Россия, спас Турцию Ататюрка от неминуемой гибели.



Для того чтобы понять геополитику Кремля, нужно смотреть на происходящие события вокруг России из условной "Башни Кремля", тогда многие действия высшего политического руководства России и других геополитических игроков становятся более понятными. Если исходить из точки зрения, что Россия - это есть ее народ со своей землей, то, чтобы сохраниться России в Гражданской войне в 1917-1922 гг., должны были победить большевики.



Оказывая помощь турецким националистам, Ленин руководствовался геополитическим расчетом. Советская власть пришла на выручку врагу своих врагов. По итогам Первой мировой войны большая часть территории Турции была фактически разделена между державами-победительницами - Англией, Францией, Италией и Грецией, само независимое существование Турции было упразднено.



Войска Антанты заняли в первую очередь всю зону проливов Босфор и Дарданеллы, причем руководящая роль в этой операции принадлежала Англии. Ленин развернул доску большой игры, сломав систему прежних альянсов. Направленные на помощь туркам Фрунзе и Аралов помогли нанести Ататюрку поражения грекам, которые воевали против Турции на стороне Антанты.



Так вот в этой гражданской войне вчерашние союзники и враги объединились, и коллективный Запад снова ополчился против России, а ее защищала молодая Красная армия. Весь империалистический мир окружал и душил Россию со всех сторон, а генералы белого движения со своей армией, воюя против Красной армии по сути помогали Западу покорить Россию.



В этих условиях история должна трактоваться с точки зрения спасения России, а не идеологических догм противоборствующих сторон. То, что армия генерала Деникина, воюя против Красной армии, выступала на стороне врагов и получала иностранную помощь - 250 тысяч ружей, 200 орудий, 30 танков, является фактом в истории.



В это же время Турция Ататюрка воевала против Антанты за свою независимость, на своей земле, но против врагов Советской России, на одной стороне истории с большевиками. С точки зрения В. Ленина, национально-освободительное движение на Востоке подрывало экономические основы западного империализма, откуда тот постоянно черпал огромные ресурсы полезных ископаемых, дешевую рабочую силу для зарабатывания своих многомиллиардных прибылей и капиталов.



Западные державы, захватив все территории бывшей Османской империи, оккупировав Анатолию, строили планы по решению уже собственно турецкого вопроса. Американский президент Вудро Вильсон предлагал навсегда избавить Европу от "турецкого бича ислама" и от русской "большевистской заразы".



План Великобритании состоял в том, чтобы расчленить Турцию, передав важнейшие ее части зависимой от Англии Греции, дашнакской Армении, проектируемому полунезависимому Курдскому государству, а зону проливов и Стамбул поставить под международный контроль, но под английским присмотром.



По поводу обвинения Ленина и России в том, что дашнакская Армения, в очередной раз оказавшись в неправильной стороне истории, потеряла территорию, можно сказать, что никому не стоит пенять на зеркало истории. Оплакиваемый город Карс и Ардаган достались туркам раньше, по итогам войны с недолго существовавшей независимой Арменией.



И Ленин лишь согласился не требовать их назад. К тому же двусторонний Московский договор 1921 года закрепил территориальную уступку со стороны Турции, передачу Грузии порта Батуми. А что касается не выполненных обещаний Ататюрка строить социализм, то не стоит считать Ленина - человека планетарного масштаба - наивным.



Ленин нисколько не ожидало от кемалистской Турции чего-то большего, чем совместная борьба против западных держав. Турция выполнила свою часть задачи - не дала закрепиться англосаксам в Турции и контролировать им столь важные для обеих сторон проливы Дарданеллы и Босфор.



Россия как империя со времен Ивана Грозного всегда умела вести сложные геополитические игры за исключением периодов, когда у власти оказывались случайные люди вроде Горбачева. Современная Россия как никогда прагматична и начала преподать исторический урок лимитрофам. Разрешение недавнего Карабахского конфликта наглядно показывает, что не стоить надеяться на помощь России, действуя против ее интересов.



И так, по итогу трехстороннего договора Азербайджан разблокирует Армению и становится важным звеном пробиваемого глобального коридора МТК Север-Юг: между Россией и Индией через Иран. Кроме того Россия будет пробивать коридор через Азербайджан в Турцию и скоро вытеснит Запад из Грузии.



А у Грузии не остается выбора, кроме как присоединяться к новым транспортным коридорам через Абхазию или оказаться в блокаде. В конечном результате все транспортные артерии и геополитика Кавказа будут замыкаться на Россию. Как бы странно ни звучало, Турция, преследуя свои геополитические интересы, помогла России разрешить этот мешающий конфликт в интересах для всех сторон.



Теперь, рассмотрим вторую часть вопроса: Почему Путин помогает Эрдогану? Зачем Россия терпеливо ведет диалог с Турцией? Россия, имея возможность в любой момент прижать Турцию к ногтю, никогда не будет ее добивать, а наоборот всегда защитит ее при необходимости.



В Анкаре знают об этом и стараются извлечь максимальную выгоду из своего геополитического положения, повышая ставку. Поэтому Эрдоган ведет себя разнузданно в отношении противоборствующих сторон. В противовес Турции у России достаточно рычагов влияния - через другие страны, не вмешиваясь впрямую, начиная от Ирана до Египта и Алжира. Как раз соседи с двух сторон вытеснили Турцию из Ливии.



Если кто помнит, В. Путин в одном из выступлений, сравнил историю отношении России и Турции с историей взаимоотношении Германии и Франции. Для тех, кто понимает, месседж Путина, образно поставивший Турцию вровень с Россией, является высшим комплиментом для первой и сигналом для геополитических противников.



Представим, что на месте Турции - несколько государств, и это государства на уровне закавказских республик и самостоятельными быть не могут. Запад при первой возможности их обязательно превратит в русофобский гнойник, и тут невольно напрашивается - зачем нужно России несколько гнойников вместо Турции?



Россия никогда не добивает полезных ей игроков, ими манипулирует, и это геополитика и ничего личного. В имперских традициях не принято нарушать саморегулирующийся баланс сил в регионе, несмотря на желания влиятельных лоббистов из числа правящей элиты в интересах других государств.



А что касается подогреваемой СМИ Туранской армии и турецкой экспансии в Среднюю Азию и на Кавказ, то у Турции нет возможностей и ресурсов, чтобы идти на такой убийственный шаг для себя. Более того турецкая армия и ее вооружение держится на кооперации с НАТО. Поэтому Турция не будет выходить из НАТО, пока оно не развалится. Как ни странно - Турция в НАТО в качестве троянского коня вполне устраивает Россию.



По поводу пресловутого тюркского единства могу сказать, что это даже не миф, а фигура речи и не более того. Кроме того центральноазиатским тюркам русские или буряты по ментальности более близки, чем турки Турции, за исключением языкового сходства. А то, что говорят при встрече лидеры тюркских стран и тюркские союзы, не имеет практического наполнения.



Неспроста Владимиром Путиным все эти годы терпеливо встраиваются взаимоотношения России и Турции. Надо полагать, что Россия как империя строит свою геополитику не из братских чувств, а исходя из своих национальных интересов. Поэтому турки захотеть могут что угодно, но суровая геополитическая реальность диктует свое.



В геополитических интересах России - крепко привязать Турцию экономическими, а в будущем и военными узами к себе. Поэтому Россия, несмотря на истерику некоторых политиков, строит АЭС, построила "Турецкий поток", продает ей С-400. И самое главное, все эти объекты - АЭС, "Турецкий поток", продаваемое вооружение и транспортные коридоры - без российского участия не будут работать.



В экономическом плане Турция критический зависит от России, и это очень серьезный аргумент во взаимоотношениях, а не признание Крыма на словах. Россия и Турция подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах, уже четверть торгового оборота между странами ведется в рублях.



По поводу заигрывания Эрдогана с украинскими националистами и обхаживания неполноценного президента Зеленского, не стоит обращать внимания на внешнюю мишуру. Если МИД России не замечает, значит так и надо. Затравки для СМИ и дымовую завесу никто не отменял.



Судя по результатам российско-турецких взаимоотношений, можно сказать, что Анкару вполне устраивает роль младшего партнера. Тем более, когда Москва позволяет им вести себя так круто, как это принято на мусульманском Востоке.



Ахмет Бурханов, политолог, экономист Источник - ЦентрАзия

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