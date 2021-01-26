Форум архивных служб России и Казахстана, 29/01 (анонс)

15:53 27.01.2021

Архивы России и Казахстана укрепят сотрудничество в научной и информационно-просветительской сферах



Опыт и планы реализации совместных проектов, возможности дистанционной работы в условиях пандемии обсудят участники Международного круглого стола "Взаимодействие архивных служб России и Казахстана: формы, направления, перспективы", который 29 января 2021 г. в режиме видеоконференции свяжет центральные и региональные архивы Москвы, Оренбурга (Россия), Нур-Султана, Актобе, Костаная, Кызылорды и Уральска (Казахстан). Организаторами площадки для профессионального диалога выступают АНО "Содружество народов Евразии", Комитет по делам архивов Оренбургской области и НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета.



В работе круглого стола примут участие:



- заместитель директора Архива Президента Республики Казахстан Кайрат Алимгазинов (г. Нур-Султан, Казахстан);



- директор Государственного архива Актюбинской области Марат Тулебай (г. Актобе, Казахстан);



- директор Государственного архива Западно-Казахстанской области Айжан Савгабаева (г. Уральск, Казахстан);



- директор Государственного архива Кызылординской области Жанат Абзалиева (г. Кызылорда, Казахстан);



- директор Государственного архива Оренбургской области Ирина Джим (г. Оренбург, Россия);



- директор Оренбургского государственного архива социально-политической истории Константин Ерофеев (г. Оренбург, Россия);



- председатель Комитета по делам архивов Оренбургской области Ирина Останина (г. Оренбург, Россия);



- директор НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета Веналий Амелин (г. Оренбург, Россия) и др.



За более чем 400 лет добрососедства со времени установления первых дипломатических контактов и 260 лет бывшего совместного проживания в одном государстве народов России и Казахстана в их архивах отложились и неразделимо перемешались документы, без взаимного обращения к которым невозможно осмыслить полную картину их общей и национальной истории. Интересы всестороннего изучения прошлого, противодействия попыткам фальсификации общей истории объективно требуют от архивов России и Казахстана объединения усилий для обмена источниками, организации совместной научной и просветительской работы. И в этом плане приграничное Оренбуржье, выступающее инициатором нового форума, уже накопило большой позитивный опыт взаимодействия как с приезжими исследователями, так и с коллегами-архивистами из соседней Республики Казахстан. Оренбургские архивисты организовывали в г. Актобе выездные выставки "Из истории российско-казахских взаимоотношений" в 2017 г. и "Эпоха Великой степи" в 2018 г., а в самом Оренбурге тогда же представили международный выставочный проект "100 архиВАЖНЫХ документов. История взаимоотношений Оренбуржья и Казахстана в трех столетиях", подготовленный совместно с Архивом Президента Республики Казахстан.



старший научный сотрудник

НИИ истории и этнографии Южного Урала ОГУ,

кандидат исторических наук

Денисов Д. Н.