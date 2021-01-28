Узбекистан. Правда Рано Абдуллаевой. Иллюзии прошлого и современность, - Б.Мусаев

15:07 29.01.2021 Бахадыр Ф. Мусаев. УЗБЕКИСТАН. ПРАВДА Рано Хабибовны Абдуллаевой.



ИЛЛЮЗИИ ПРОШЛОГО И РЕАЛЬНОСТЬ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ .



"Сейчас самое время говорить правду, всю правду, откровенно и смело"



Франклин Делано Рузвельт



ВВОДНОЕ СЛОВО.



Недавно, приводя в порядок свою домашнюю библиотеку, наткнулся на одну книгу, которую в свое время отложил и ..забыл про ее существование. Теперь же она привлекла мое внимание, хотя бы уже одним названием "Следователь из провинции" (Санкт-Петербург 1995) И, не откладывая ее, стал знакомиться с содержанием. Тем более, автором книги является небезызвестный следователь Николай Иванов. Примечательно и то, что труд сей издан в серии "Беспредел" Страницу за страницей, а их 380 страниц, я их одолел в течение дня. Признаюсь : занимательное это чтиво про геройские дела "Важняка" Союза . В самом деле, читал, прочитав переваривал, осмысливал, невольно переносился по волнам своей памяти в прошлое второй половины 80-е гг до 1991 г. , годах, в которых повествует о себе бывший следователь из провинции и своем сподвижнике начальнике Тельмане Хореновиче Гдляне, представленных им (Ивановым), как де носителей "бацилл свободомыслия, лишивших своих руководителей привычной и спокойной жизни".



Итак, прочитал я и понял... Но отставим в сторону возмущение. Становится ясно, что и после ставших поистине историческими, судебного заседания Верховного Суда СССР (январь 1990г) и содержания речи Рано Хабибовны Абдуллаевой (см. об этом ниже-прим Б.М.) , не перестали лить грязь ... Ведь надо открыть любую страницу названной книги и можно убедиться: с каким самодовольством лихой наглости лжи, клеветы выступает Н. Иванов, освящая свой авторитет ( и начальника с другими подручными следователями) "приклеиванием" сообщаемого содержания к высшим ценностям, как справедливость, право, борьба во имя благо народа против мафии, крестных отцов, ... К чему я об этом - делам минувших дней? Нет, не скажу, что следует так оставить. Ведь, по сути, ... Словом, я подумал , мысленно опять возвратился в минувшие дни и решил сказать, нет, напомнить сегодня читателю следующие вещи, оттолкнувшись от жизни и судьбы Рано Хабибовны Абдуллаевой. И не мог иначе, т.к. самая книга Н Иванова дала мне импульс и решение написать на предмет озаглавленного



I Олицетворение эпохи.



Помнится, прочитал я книгу экс-секретаря ЦК Компартии Узбекистана Рано Абдуллаевой "XX Век и Развал Великой Державы - СССР" (М. 2002). Меня глубоко впечатлили в названной книге, прежде всего, страницы истории жизни и судьбы самого автора, представшей в моих глазах олицетворением эпохи. Почему олицетворением? Да, потому, что Рано Абдуллаева была и есть личность, являющаяся заметной частью того прошлого, читай, того прошлого (ушедшей эпохи), что формировало нас.



Загодя отмечу: у ней немало врагов и при том врагов серьезных, могущественных, которые до настоящего дня не перестают пытаться очернить ее лицо. Более того, известно, они и их приспешники прилагают всяческие усилия, чтобы не столько умалить ее заслуги перед республикой, а сколько свести их на нет. Это при том факте, что Рано Абдуллаева в течении 25 лет была депутатом Верховного Совета Узбекской ССР и Верховного Совета СССР, и заместителем Председателя Совмина и республики, и секретарем ЦК партии . На какие бы высокие посты ее не выдвигали, где бы она не трудилась, всюду работала, показывая пример инициативы, ответственности, честности и бескорыстия, отдавая силы развитию промышленности, сельского хозяйства, науки, культуры и спорта. Избиралась и была делегатом XXIII, XXIV, XXVII съездов КПСС



И еще.



Заслуги Рано Абдуллаевой отмечены пятью орденами СССР, Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ и ряда международных организаций. За активное участие в деле интернационального, военно-патриотического воспитания молодежи она награждена медалями и почетными грамотами Всесоюзных обществ, удостоверенных подписью таких великих личностей как С. Буденный, И Конев, А. Маресьев, П Батов, А. Покрышкин.



Она была Председателем Оргкомитета по проведению в Узбекистане дней литературы и искусства России, в котором принимали участие видные деятели литературы и искусства Москвы, Ленинграда и других городов .



В свое время в СССР проводились только два международных кинофестиваля - в Москве и Ташкенте.



В течение 11 лет в соответствии с решениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР, Р.Х. Абдуллаева возглавляла организационный комитет по проведению Международного кинофестиваля стран Азии, Африки и Латинской Америки



При всем при этом, Рано Абдуллаева оставалась скромным, открытым человеком, доступным рядовому труженику своей республики, будь он (а) хлопкороб, работник промышленности, культуры, .. Наверное, поэтому она имела заслуженный авторитет и не только у своих соотечественников - тружеников республики. Небезынтересно в данной связи, точнее, примечательно, что Рано Хабибовна Абдуллаева представляла СССР как руководитель (глава) делегаций в 60 странах мира. Ее принимали президенты, короли, канцлеры, премьер-министры многих стран мира ...



II Победительница



Впрочем, если начать сначала, я бы заметил , что на слуху моего поколения всегда был народный афоризм: Все мы вышли из КПСС, даже те, кто в нее никогда не входил. Однако, не углубляясь в тему, заданную настоящим афоризмом, сделаю центром своих рефлексий следующие вещи, а именно, -факты жизни нашего героя, ее слова и дела, памятуя, что Москва слезам не верит.



Если, впрочем, начать сначала, я бы также отметил, что факты жизни героя одно, а то, что касается жизни множества- это другое. Сдается мне, большинство узбекистанцев, если абсолютно не все, здесь и сейчас живут так, будто они скопом свалились с луны и нет позади минувших 30 лет, начиная с 1991 г. Не знаю, так ли обстоят дела на самом деле, быть может, вижу все , как в кривом зеркале, но подобное ощущение испытываю лично я, оглядываясь кругом, наблюдая и осмысливая ход происходящих событий, направленность их развития., поведение людей, нравы.



Действительно, есть основание тревожиться, если признать, что ведь не знаем своей истории или более того, не желаем знать имена тех, кто, если говорить о нашей Рано Абдуллаевой, уже вошел в нашу социальную и политическую историю, составляет не формально, а фактически, т.е. по жизни ее Честь и Славу. Проверено временем, что она достойна того, чтобы, наконец, признать: имя ее обрело подлинное бессмертие, например, потому, и это , главное, что Рано Хабибовна Абдуллаева, будучи арестованной, находящейся два года под следствием с содержанием в Московской тюрьме на улице Матросская тишина, вышла оттуда победительницей, преподав современным и грядущим поколениям уроки нравственности и того, каким образом надо отстаивать свободу, честь, достоинство человека и своего народа.



Напомню, что в начале 1984 г. Рано Хабибовна Абдуллаева была избрана секретарем по идеологии ЦК Компартии Узбекистана. В соответствии с ее характером и на этой должности она начала бурную деятельность . Однако дела честной и чистой на руки нового секретаря по идеологии отнюдь не пришлись по душе уже тогда коррумпированному аппарату ЦК и всему партий-политическому руководству республики, тем более, когда им стало известно , что ее решают включить в резерв на должность 1 секретаря ЦК Компартии Узбекистана. Уже через два года по образу и подобию 40-х годов ее убрали с должности секретаря ЦК по идеологии и добились ее ареста. Можно предположить, нет, утверждать: решающий удар, по меньшей мере, облегчивший в дальнейшем группе следователей из Центра совершить свое черное дело по массовому избиению национальных кадров , это совершено благодаря борьбе за власть , которую развернули тайно и явно группа руководителей республики под ширмой поддержки борьбы со взяточничеством, коррупцией. По сути же, следственной бригадой во главе следователей генеральной прокуратуры СССР Гдляном, Ивановым, при активном участии тогдашних руководителей Узбекистана - Усманходжаева И., Нишанова Р. , тогда и были применены по указке некоторых высших персон власти, сидящих в Кремле, преступные методы ведения следствия в лучших традициях того, как чекисты 1934-1939 гг добивались исполнения заказа на проведение политических репрессий. Но в одном случае споткнулась машина репрессий, когда она попыталась уничтожить Р. Х Абдуллаеву, когда следователи на протяжении 810 дней пребывания в московской тюрьме, зачастую в одиночной камере, аккуратно давая все газеты, где шельмовали ее..Все она вытерпела- дни и ночи кошмара, включая сам процесс формирования (выбивания) у нее следователями "признательных показаний", следователями, которые, как будто один к одному повторяли технологию следствия и суда по Вышинскому, где и когда "признание - царица доказательств" Но, как известно, Рано Х. Абдуллаева смогла в Верховном суде СССР не только защитить себя, но и раскрыть всю авантюру по подтасовкам т.н. "узбекского дела", состряпанного вышеупомянутыми следователями.



Формулировка приговора коллегии Верховного Суда СССР говорит сама за себя: Абдуллаеву Рано Хабибовну оправдать из-за отсутствия события преступления и освободить из под стражи в зале суда.



Итак. Впервые в истории советского, да и начиная с российского судопроизводства, Государственный обвинитель не только отказывался от обвинения, а заявил: подсудимая Рано Хабибовна Абдуллаева не виновна, ее следует оправдать. В данном случае тем более обвинителем был человек высокого ранга - старший помощник Генерального прокурора СССР С. А. Голев.



Кстати, даже после такого процесса, скажем, исторического, ни одна газета, ни один журналист России не принес ей извинения за клевету, оскорбления и унижения, которые они нанесли. Да уж... таковы нынешние нравы, когда не приходится говорить не то чтобы о высших принципах морали и нравственности, а наблюдать многочисленные проявлении элементарной непорядочности. Зато, между прочим. лично меня не удивляет, когда встречаешь в Сети выступления всякого рода отребья, среди них встречаются и авторы книг - бывшие следователи - "важняки", равные своими "подвигами" прежним "героям" типа следователей МГБ и Следственной части , , как, например, Рюмин ( по прозвищу "палач -карлик"), как, в частности, небезызвестная экс - персона власти Узбекистана , обласканного к тому же нынешней российской властью, который разглагольствуют задним числом о проявлениях отклонения в оценке Ш Рашидова, приветствует успехи "тихой революции" в Узбекистане, ....



И все же не будем забывать, что есть у нас - узбекистанцев примеры живых, созидательных начал, которые могут решительно изменить ход развития событий в обществе и государстве, пока они - общество и государство не перестали быть обществом и государством в собственном смысле названных слов. Для этого должно нам преодолеть главный недуг, связанный с безнравственностью людей, людей, переставших стыдиться воровать, обманывать, принимать вольно и невольно участие в коррупции, перекодировать их сознание. Не скажу, что "людей не осталось", но нельзя не видеть, царящую "разруху в головах", печальное зрелище представляет душа и состояние умов (если, разумеется, иметь в виду массы) где не имеет распространения способность воодушевляться, проявлять энтузиазм, социальную солидарность , зато не откажешь в злобе, зависти, тупости , тотальном холуйстве в "низах" и "верхах"



Именно об этом я и хочу вновь сказать на фоне ( и в контексте) напоминания о жизни и судьбе славной дочери Бухары с Хорезмом и всего народа Узбекистана, с которой имел честь познакомиться, не раз беседовать и в итоге написать в свое время о ней очерк, где посильно выразил восхищение ее человеческим обаянием, попытался показать притягательность силы ее харизмы, как политика, продемонстрировавшую словами и делами верность и стойкость в отстаивании Правды и Справедливости, прошедшую круги ада и не сломленную...(см. об этом Б. Мусаев Апология Абдуллаевой Рано Хабибовне: Правда, Клевета и Подонки. www.centrasia.ru 19.11 , 23 11., 28.11 2005, Рано Абдуллаева Преодоление Ада. М 2009, стр 5-175) .



Хочу сказать вновь о ней слово , не боясь повториться, ибо наступает самое время, то самое, которое выражено в эпиграфе настоящей заметки. Предвижу следующие возражения. О какой правде идет речь? Действительно ли наступает время говорить правду? На кой ляд и кому, эта "вся правда" нужна?



Собственно, наш разговор о необходимости слова правды в сложившихся условиях жизни, правды о том, как люди (массы) неосознанно, не подозревая о том, шаг за шагом, сами разрушают свою почву ... И, по видимому, назначение правды состоит в том, чтобы спасать душу и разум народа от саморазрушения, дав толчок тому, чтобы "заставить" каждого его представители ощутить, осознать себя (частью) плоть от плоти своего народа) и задуматься о своей жизни и судьбе в неразрывном единстве с себе подобными соотечественниками, что делать для того, чтобы Узбекистан стал реально обновленной, современной , открытой, динамичной и процветающей страной. Разве не это разумеется в обращении к народу Узбекистана.



Впрочем, начну сначала.



Минуло 30 лет, как состоялось открытое судебное заседание судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда СССР (Январь 1990г.), где, кстати, присутствовало 500 ч., включая журналистов, представляющих и зарубежные СМИ. Примечательно , что здесь с речью, длящейся почти 7 часов, выступила Рано Хабибовна Абдуллаева, в конце которой она сказала :



"Обычно, обращаясь к суду, люди просят проявить гуманность. Но ведь гуманность применима по отношению к виновному, оступившемуся. Я не прошу проявить ко мне гуманность, ибо преступления не совершала. Я хочу Правды и только Правды...Но подтвердит ли судебная коллегия Верховного Суда Правду Правдой или же утвердит в отношении меня результаты авантюры Гдляна, одетой в тогу Правды, - это решать уже вам".



(см. Рано Абдуллаева. Преодоление Ада. М. 2009, с. 128)



И далее заключила речь словами, которые, по сути, являлись и остаются обращением к узбекскому народу.



"Конечно же, я ожидаю здесь торжества справедливости, Правды. Но если не оправдаются мои ожидания, у меня все же есть Надежда - Надежда на будущие поколения. Уверена, они будут искать Правду в так называемом "узбекском деле" и они скажут: "А все же Рано Хабибовна была права!"



(Рано Абдуллаева Указ соч.см.там же)



Я, наверное, к сожалению, прин6адлежу к немногому числу узбекистанцев, которого сегодня не перестает занимать вопрос:, точнее, не перестают волновать вопросы следующего порядка.



А было ли услышано народом Узбекистана это ее обращение? Усвоены и освоены ли уроки пресловутого "узбекского дела"?



Вопросы, вопросы...



Да, и еще . В словах обращения, на мой взгляд, вызывающих вопросы, также читаются:



с одной стороны, глубокая любовь и уважение к своему народу, который она - женщина, мужественно и смело попыталась защитить, и, между прочим, защитила от позорного клейма;



с другой- содержится призыв быть непреклонным и мужественным в вопросах сохранения человеческого и национального достоинства, чести;



в -третьих, ...



Право, думаю, не стоит продолжать, что в третьих, что в - четвертых, а достаточно будет привести в качестве информации (импульса) для размышления читателю , хотя бы вот этот фрагмент из выступления Рано Абдуллаевой



"За надуманное авантюрное "узбекское дело", за издевательства над честными людьми, в том числе и надо мной, за беззаконие, обман и дезинформацию общественности Гдлян и Иванов и их покровители должны сесть на скамью подсудимых. И если они сегодня уйдут от ответственности, будущие поколения узбекского народа , грядущее поколение узбекского народа , будущее поколение правоохранительных органов все равно дойдут до Истины в так называемом "узбекском деле", и авторы этого адского творения предстанут пере судом истории.



Гдлян и Иванов и их покровители должны уже сегодня знать, что проклятия наших матерей будут преследовать их всю жизнь Они сегодня должны знать, что скоро люди узнают всю правду о них и будут сторониться их, как прокаженных. Мне жаль только их детей" (см. указ. соч., с.. 115-116)



III. В чем права Рано Хабибовна Абдуллаева .в своем обращении к народу и о чем заставляет оно (обращение) думать.



Она права в своих надеждах и мечтах о том, что в крае нашем - Узбекистане с его народом восторжествует строй жизни и правления, где:



во - первых, безвозвратно канут в лету черные страницы истории Узбекистана, связанные с политическими репрессиями 1937-1940 гг и 1984-1988 гг; .когда и где, как всем этим ( готовились решения, отдавались приказы по ..., способы ....) заправляли мерзкие людишки, опираясь на Страх и Подлость, Ложь и Клевету;



во-вторых, у руля власти будет находиться компетентное политическое руководство, краеугольный политики которого составит Справедливость; Правда и Закон;



в-третьих, общество станет развитым, в котором есть все условия для приложения сил и занятости каждого, для учебы и саморазвития .



Лично я, таким образом, прочитал, понял (быть может, хотел понять) в подобном контексте строки ее Речи , произнесенной 30 лет назад (январь 1990г.) на том историческом Верховном Суде



Читая, перечитывая 109 страниц воспроизведенного текста данной Речи "... Хотелось бы, чтобы Суд меня не прерывал"..., воспроизведенный в книге Рано Абдуллаевой Преодоление Ада (см указ соч. стр 20-129) я вспомнил наши с ней неоднократные беседы в ноябре 2005 и в голову почему - то шел легендарный образ Томирис, царицы массагетов, воительницы из древнего Хорезма, которая разбила наголову войско персидского царя Кира, а его самого казнила Не так ли и Рано Хабибовна. не склонилась перед морем бед, не смогли ее "утопить" Не сломилась она, а одержала оглушительную победу.



Я и в нынешние времена звоню ей, справляюсь о здоровье. Она шутит, говоря: не дождетесь, мне приходится работать, т.к не дают мне покоя мои же задумки , потому пишу.



Справка к сведению. Рано Хабибовне Абдуллаевой через пять лет исполнится 90, а через 15 .... Она живет в трехкомнатной квартире в четырехэтажном панельном доме и получает как рядовой гражданин, достигший - пенсионного возраста, отнюдь не персональную, а обыкновенную пенсию,. Зато Рано Хабибовна окружена вниманием и заботой детей, внуков. Судя по характеру и содержанию вопросов, которые слышу от Рано Хабибовны в ходе наших телефонных разговоров, , не так уж редких просьб с пожеланиями услышать мое мнение по тому или иному, интересующему ее социальному факту, событию, видно, что она живет жизнью человека аналитического склада ума, не перестающего размышлять, писать о настоящем, прошлом и будущем Узбекистана Пишу настоящие строки и не могу удержаться, чтобы здесь не процитировать несколько строк из стихотворения ташкентского журналиста Ало Ходжаева, который был им написан по случаю дня рождения Рано Хабибовны



Бесспорно, Личность - сильная, большая

Характер - властный, твердый, как скала.

Она, судьбы каприз не упрощая,

Мосты сжигала за собой дотла".

Ало Ходжаев.



К сожалению, когда мыслями возвращаюсь к Рано Хабибовне, в частности, относительно известного мне ее обращения к народу, назовем это Правдой Рано Хабибовны Абдуллаевой, то думаю, что правда также состоит и в том, такое складывается впечатление, что всю Правду о т.н "узбекском деле" никто из находящихся у власти не пожелал тогда (и не желает сегодня ) обнародовать, не говорит никто смело и открыто. о той Правде, согласно которой .... На самом деле, никто никого не стремится разоблачать, запятнать чью -то мнимую честь и порядочность ,... хотя будто уже позади "черный водоворот власти". В данной связи не могу умолчать о том, что некогда ( в самом начале 90-х, когда Рано Х . Абдуллаева уже была освобождена и жила в Ташкенте , редактор республиканского женского общественно -литературного журнала "Саодат", народный поэт Узбекистана Халимахон Худайбердиева ( 1947-2018) и редактор парламентской газеты "Халк сузи" ("Народное Слово"), журналист А. Мухтаров , одновременно опубликовали материалы о перипетиях судьбы Р. Х. Абдуллаевой , того, что случилось с ней и в т .ч. об "узбекском деле" Помнится, реакция властей Узбекистана была незамедлительной, которая проявилась в том, что - поэтесса и журналист были сняты с должностей редакторов названного журнала и газеты. Не посчиталась власть с тем, что Халимахон Худайбердиева, лауреат государственной премии Хамзы, народный поэт, ...Она была освобождена и от поста председателя женского комитета при Верховном Совете республики. К тому же и журналист Мухторов и поэтесса Худайбердиева на тот момент ( кажется, это случилось в 1994 г.) пополнили список неблагонадежных лиц



Вот и все и не все, что хотел и могу я сказать сегодня в своем слове о Рано Хабибовне Абдуллаевой



P.S.



Неужели в действительности остаются лишь Надежды на грядущие поколения?



Тогда правомерно задаться напоследок еще одни вопросом, а где же тогда вожди- государственные мужи, ведущие общество и народ вперед по нетореному пути, насколько они воодушевляют массы, да, и способны ли вообще последние воодушевляться? Здесь также следует, с учетом места и времени, где и когда у нас происходят социальные процессы странового уровня, крепко запомнить афоризм, который учит: "Чтобы начать новую жизнь с понедельника, надо дожить до Воскресения"



На этом я и заткну свой фонтан, чтобы не перешагнуть границы в оценках этих процессов, процессов, оцениваемых лично мной далеко неоднозначно, а с пристрастием без дипломатического политеса и проявлений политкорректности. К тому же останавливают меня жанр и тема настоящей статьи. Потому позволю себе не досказать до конца о том, о чем и что думаю. Признаюсь лишь (и это, разумеется, отнюдь не бог весть какое откровение - прим Б.М.), что рефлексии мои о социальной реальности открывают ( и открыли мне за последние два десятилетия ) не одну истину, которые считаю важными, хотя знаю по опыту, что они, таковые истины не воспринимаются людьми, скажем так, адекватным образом, Иначе говоря, речь о том, что Правду о себе и окружающей действительности, абсолютное большинство узбекистанцев не желают принимать. Это правда, что не нужна нынешним поколениям Правда, в том числе и та Правда, с которой 30 лет назад обращалась Рано Хабибовна Абдуллаева к народу Узбекистана на том историческом Верховном Суде СССР.



А ведь так откровенно и смело Она сказала об .... Однако сегодня, лично меня наводит на печальные размышления не только и не столько то, что эта Правда , содержащаяся в обращении Рано Хабибовны Абдуллаевой не дошла до народа (не была донесена) и не услышана им, а сколько то, что, мягко будет сказано, Правда не востребована, ибо мешает приспосабливаться, выживать и дальше опускаться (погружаться в трясину болота) ...



В этом еще раз я удостоверился днями, когда мне "приспичило" , как бывает временами, что написал я очередной опус на предмет озаглавленного и черт дернул позвонить Рано Хабибовне Абдуллаевой. Хотелось пообщаться с ней, справиться о ее здоровье и, разумеется, сообщить ей о том, что она герой моего "романа" и заодно попросить ее высказаться насчет того Обращения к народу , в чем бы она дополнила, скорректировала те свои мысли, суждения в контексте дня сегодняшнего. Неожиданно в ответ после молчания, продлившегося довольно значительное время, я получил неожиданный ответ, который поверг меня буквально в шок. Она мягко и в то же время решительным тоном выдала:



Бахадыр Фахриддинович , прекращайте эту самодеятельность, связанную с использованием моего имени. . Пишите, что угодно, всегда желаю вам успехов, но прошу больше не использовать мое имя там, где излагаете свою точку зрения относительно жизни нашей республики, касаетесь внутренней политики правительства. Да, было в 2005 г. вы написали обо мне хороший очерк Спасибо за это. А сейчас, многое изменилось в стране и я бы не хотела говорить с вами на эту тему, потому что, боюсь, мы вами, в оценках действительности, можем расходиться. Словом, вы меня поняли.



И далее она попрощалась со мной.



Я же буквально оцепенел. Тем менее, пришел в себя и, так как, по сути, заметка моя была почти готова, решил закончить ее и воспроизвести в Сети ( направить по адресу одного - двух сайтов)



Это далеко не проявление глубокого откровения и не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы сказать: в Узбекистане сегодня нет народа, общества и государства в собственном смысле этих слов как народа, общества и государства. Не перебор ли, утверждать таким образом? Нет, не перебор И вот почему так думаю .. ....



Но пора, пора мне заткнуть(ся), закрыть свой фонтан. Нет, не потому, что нередко слышу в свой адрес на форуме сайтов, где воспроизводятся время от времени мои очередные ...:, следующие реплики - окрики. Хватит брюзжать Мы и сами знаем, что происходит в стране. Лучше бы предлагал что - то дельное, попытался ответить на вопрос Что делать?



Вот сейчас подумалось: ведь, известно, будучи еще совсем молодым Ленин, написал работу "Что делать? " Знаем, чем это закончилось. В конечном итоге, имперская царская Россия была перевернута.



Ну, я, конечно, не революционер и не призываю и не призывал к таким вещам, но имею сказать напоследок: чтобы ничто не опрокидывалось, надо хотя бы знать нам Правду о себе и, предупреждать самую возможность (даже теоретическую) наступления времени бунтов, переворотов. Для этого, на мой взгляд, человека неискушенного в вопросах политики, не владеющего знанием центров силы "наверху", ведать не ведающего на что, на кого и чего "работают" т.н. свободные миллиарды долларов , на взгляд рядового простодушного узбекистанца, требуется в первую очередь переписать Основной Закон, принять хорошие законы, которые будут неукоснительно соблюдаться людьми, будь то, это касается, например, вопросов, связанных борьбы с коррупцией, казнокрадами, воровством, укреплением порядков сопряженных с государственной дисциплиной и т.п.



Дале, пусть мой читатель сам по(до)размыслит о следующем.



Какая повестка дня на сегодня и завтра должна быть поставлена правительством Узбекистана, чтобы нам действительно выйти на путь прогресса? Это, во -первых.



Во - вторых, хватит ли государственным мужам (персонам власти) сил вытянуть телегу из болота, чтобы общество и государство достигли нормального состояния, стали представлять собой общество и государство в собственном смысле этих слов?



Не случись этого, исход будет катастрофическим.



, Бахадыр Ф. Мусаев 24-25..01. 2021 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611922020

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