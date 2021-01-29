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Умерла советская певица Алла Йошпе (вместе с Стаханом Рахимовым они спели "Алешу")
12:35 31.01.2021

Мария Арбатова сообщила подробности смерти Аллы Иошпе
https://www.eg.ru/

Ирина Петрова

Жизнь артистки оборвалась из-за проблем с сердцем

30 января в Москве скончалась знаменитая певица Алла Иошпе. Народной артистки России не стало на 84-м году жизни. Детали ее ухода рассказала писательница Мария Арбатова, которая поддерживала с исполнительницей дружеские отношения.

"Это не COVID, это сердце. Сделано было все, что можно. И ее дочка, врач, сказала сама, что даже благодарила врачей реанимации, которые невозможное сделали", – рассказала она в беседе с "Пятым каналом".

Арбатова добавила, что перед смертью Иошпе много времени провела в больничных стенах, где и скончалась. Прощание с Аллой Яковлевной состоится во вторник, 2 февраля. Место проведения церемонии станет известно позже.

Иошпе родилась в Москве в 1937 году. В 1960 году на творческом конкурсе она встретилась с певцом Стаханом Рахимовым, дуэт с которым в будущем стал весьма популярен. Позже музыканты поженились.



Википедия

Алла Йошпе родилась 13 июня 1937 года в Москве в еврейской семье. В возрасте 10 лет она тяжело заболела - поранила ногу, начался сепсис. Ампутации удалось избежать, но проблемы с ногой остались на всю жизнь. Она мечтала стать артисткой, но окончила философский факультет МГУ и в 1966 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук (по психологии) по теме "Регуляция скорости произвольных двигательных реакций в норме и при поражении лобных долей мозга"[2]. Обучение совмещала с участием в качестве солистки в эстрадно-симфоническом оркестре университета.

В 1960 году на конкурсе художественной самодеятельности ВУЗов Москвы в Колонном зале Дома Союзов встретилась со Стаханом Рахимовым. Образовался дуэт, концерты которого в течение будущих десятилетий проходили не только в Советском Союзе, но и в зарубежных странах. Через некоторое время они поженились (у обоих это был не первый брак).

В конце 1970-х годов здоровье Йошпе стало ухудшаться, операции не помогали. В 1979 году Йошпе и Рахимов решили подать документы на выезд в Израиль. Последовала реакция властей: их не только не выпустили из страны, но и запретили выступать на сцене. Последующее десятилетие Рахимов и Йошпе провели практически "под домашним арестом". Им угрожали, постоянно вызывали на Лубянку, исключили из института их дочь. Алла и Стахан писали письма во все столичные издания: "Мы не уехали, мы живы, мы здесь. Нам не дают работать". Вскоре по Москве распространилась информация: Йошпе и Рахимов по субботам устраивают домашние концерты. Свой "домашний театр" они назвали "Музыка в отказе". Его эмблемой стала картина: две птицы, на клювы которых навешен амбарный замок.

В конце 1980-х годов им разрешили петь в маленьких райцентрах, а потом и на главных эстрадах страны.

Скончалась Алла Яковлевна Йошпе 30 января 2021 года в Москве на 84-м году жизни. Долго лежала в больнице из-за проблем с сердцем. Врачи делали все возможное, чтобы ее спасти, но безуспешно[3].

Признание

В 2002 году А. Я. Йошпе и С. М. Рахимов стали народными артистами России. В 2004 году в Москве в ГЦКЗ "Россия" состоялся концерт "Песня длиной в жизнь", посвященный 40-летию творческого дуэта. Запись концерта была показана по телеканалу "ТВ Центр".

В 2008 году один из выпусков авторской программы Олега Нестерова "По волне моей памяти" был посвящен Алле Йошпе и Стахану Рахимову.

*****

Стахан Рахимов родился в 1937 году в Андижане. Узбек. Его мать, в будущем известная певица, народная артистка Узбекской ССР Шаходат Рахимова происходила из богатой семьи. Однако, когда пришло время выходить замуж, она сбежала в театр, о котором мечтала всю жизнь. Никто не помнит, что стало с почти выплаченным калымом, но разразившийся тогда скандал, кажется, навеки сохранился в местных эпических сказаниях.

Первые публичные выступления Стахана Рахимова начались в три года. Няня заметила, что мальчик все время что-то напевает: то материнские узбекские мелодии, то нянькины русские, то какие-то свои. И стала брать его с собой в магазины, на рынок, в парикмахерскую. Ребенок "выступал", получал награды и первые заслуженные аплодисменты. А в пять лет Стахан вышел на настоящую сцену. Его мать была тогда солисткой Ташкентского музыкального театра драмы, где играла все заглавные роли. Мальчик в полном смысле слова рос за кулисами, а когда в одном из спектаклей героиню "убивали", он с воплем "мама!" бросился на сцену. Успех его в этот вечер был огромным. Когда Шаходат послали в Москву, в консерваторию, на повышение квалификации, она взяла Стахана с собой. Здесь он окончил школу и стал студентом Московского энергетического института.

Дуэт

В 1960 году, участвуя в финале конкурса вузовской самодеятельности он встретил свою любовь - Аллу Йошпе. У обоих на тот момент уже были семьи, и все же оба, потрясенные голосом другого, почти сразу поняли:

" Мы не можем не петь вместе. Мы не можем не жить вместе. Это исключено... "

С 1963 года дуэт вышел на профессиональную эстрадную сцену, где им неизменно способствовал успех.

Эти имена знала вся страна, их концерты проходили не только в Советском Союзе, но и в зарубежных странах, без легендарного дуэта не обходился ни один кремлевский концерт.

Они стали знаменитыми, с гастролями объездили почти всю страну, а потом вдруг "исчезли"…

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612085700
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