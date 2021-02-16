Шишка мудрости, или рождение "нового" человека в Узбекистане, - Б.Мусаев

03:06 01.02.2021

Бахадыр Ф. Мусаев ШИШКА МУДРОСТИ, ИЛИ РОЖДЕНИЕ "НОВОГО" ЧЕЛОВЕКА В УЗБЕКИСТАНЕ.



"Мы ничем не хуже остальных" Ислам Каримов.



В качестве эпиграфа настоящей заметки взята несуразица ("Биз хичкимдан кам эмасмиз"), которую произнес некогда (ныне покойный ) Юртбоши в одном из своих длинных монологов. Почему несуразица? Напомню, что писал ранее:



"Повторяя слово "несуразица", я имею в виду то обстоятельство, что внутренняя неуверенность человека проявляется, как правило, в постоянном доказательстве себе, что он не хуже остальных. Это хрестоматийная истина социальной психологии..." (см. об этом подробно Б Мусаев АНДИЖАНСКИЙ ВЕЕР-МАШИНА ДЛЯ УБИЙСТВА. Ташкент -Гамбург. март-май 2007, с 41).



Спрашивается, отчего же тогда, названная несуразица приводится как эпиграф? Элементарно, да, потому, что здесь как в хорошем зеркале отражается, скажем так, степень упрощенного восприятия известной персоной власти социальной действительности республики, включая подданных, читай, не адекватно понимающего или не желающего знать правды, той Правды о том, представляют собой, руководимые им страна, общество, люди, каков характер, содержание и направленность развития социальных процессов странового уровня. Словом, "несуразица" свидетельствует, помимо сказанного о многом, что оставалось и остается в тени умолчания. Иначе говоря, здесь налицо факт отсутствия фактора понимания у того, кто...



И АНА ХАЕТ! (ВОТ ОНА ЖИЗНЬ!) на пороге XXI века - все и вся в Узбекистане пошло-поехало, ускоряясь в никуда Разве не так?



Не будь так, не случилось то, через что прошла страна, к чему пришли узбекистанцы сегодня, когда и где последовательно в республике поднималась численность безработных и бедных, воровство же и коррупция выросли даже не в разы - на порядок! Одним из главных результатов таковых "достижений" главного имитатора, читай, симулятора ("симукляра" )реформ и движущей силы, руководимого им "государства -реформатора" и соответственно мозга "команды триумфаторов", явилось рождение новых поколений, лучше сказать, рождение нового человека. Правда, было бы Правдой утверждение, что этот новый человек мало чем стал напоминать Homo sapiensa, т.е. человека разумного с развитой способностью к абстрактному мышлению, действующего как Человек. Однако, как говорят у нас в Узбекистана, такова селяви. И не стоит удивляться этой невидали, ибо больше скажу: жизнь наша в силу строя правления, где вошли в силу неписанные правила и порядки паханата с двоемыслием, лицемерием, .ханжеством, превратно (искаженно) по воле "верхов" истолкованных понятий "узбекчилик" и "мусульмончилик" , устроилась крепко -накрепко по бараньему уставу.



Наверное, исходя из сказанного, и дальше не погрешу против истины, если буду утверждать: у нас здесь и сейчас (1991-2016) до настоящего дня происходило разрушение почвы в настоящем широком смысле. Это к нам, в отношении произошедших событий, жизней и судеб людей, применимы слова великого русского мыслителя и гуманиста Александра Зиновьева:



"Произошло страшное - человек разрушен, его почти не существует".



Поистине, так и произошло., но это полбеды. Вся же беда состоит, как поглядишь, как живет человек, когда мысленно представишь миллионы ..., долю народа, ... и его "друзей", т.е. властителей - чиновников, властителей - краснобаев, лжецов, натуральных подлецов , воров в законе, которым, как известно, предоставляют решать, сколько будет дважды два!



В данной связи, не могу пройти мимо реплики моего читателя, обронившего не без присущего налета иронии в отношении меня.



"Вы уважаемый Баходыр-Ока назойливы в своих раздумьях о бытие страны, прямо Верещагин из "Белого солнца пустыни" Это то же знаете ли клиникой попахивает.Уж больно назойливы народный мститель Вы наш" ( см. дискуссии centrasia.ru 18:40 29.01.2021 Тулкун



.На том и спасибо, уважаемый Тулкун - ука, хотя бы за то, что сравнили с положительным персонажем названного фильма -истерна , Я вспомнил его примечательную фразу: "Я мзду не беру. Мне за державу обидно".



Разумеется, далек я от мысли мнить из себя..., представляться героем типа "народного мстителя" Надеюсь, успокою вас заверением, что знаю, осознаю: я господин никто, потому "никто"", что лишь принадлежу к категории человека, о которых поэт Джебран Халиль Джебран сказал: "Подлинно свободный человек тот, кто терпеливо несет бремя рабской неволи"



Я и есть такого типа человек, потому человек подлинно свободный, потому как имею убеждения и принципы, которыми никогда не поступался, человек, который, по меньшей мере, не разделял официальной точки зрения на природу вещей. Таковые люди со своим взглядом на природу вещей и отстаивающие ее, очевидно, опасны (теоретически) для режима власти, который добивается абсолютной покорности от своих подданных, не рефлексирующих, выполняющих предписания, принимающих правила игры, навязанные "сверху". Да, чуть было не забыл подчеркнуть: голоса таких, как я, ныне совсем не слышно. Более того, надо признать, что в нашем обществе закрытого типа и где настолько утвердился режим, настоящий строй правления, превалирует тип человека (благо)разумного, близкого к совку, о котором в свое время известный правозащитник Анатолий Марченко писал:



"Трезвый, он опять станет послушной скотиной, из-за трусости и безразличия поддержит и одобрит любую подлую акцию"



Безусловно, опять заметят в мой адрес , что якаю часто я, говорю о себе. Прошу извинить, но так получается, ибо говорю своим голосом и от себя. Да, я свободный человек и терпеливо несу бремя.., но отличаюсь от множества, несущих то же самое бремя, но они ...Вот, наконец, и подвел читателя к тому моменту, где и когда должно сказать слово на предмет озаглавленного.



Как человек свободный и со своим взглядом на природу вещей выскажусь следующим образом, выдвинув гипотезу.



Под коркой множества людей, особенно, родившихся и выросших в Узбекистане на рубеже 90-х, не запамятовавших указ, что "мы ничем не хуже остальных", на фоне динамичного продвижения вперед к пресловутому государству с великим будущим феодально-байского и номенклатурного типа капитализма, доминирования в нем социальных процессов по схеме "купи-продайка - отнимайка", росла, росла и выросла, органично встроившись в работу их мозга, целая шишка мудрости. Она, эта шишка мудрости, на мой взгляд, и шепчет, подсказывает, указывает, что и как делать в той или иной жизненной ситуации, например, кому, когда и сколько дать, преподнести, взять, ...По жизни (сути), получается, что названная шишка служит в качестве отличной ширмы... Многие неблаговидные дела, безнравственность, .... прикрываются, ..выдаваясь за менталитет, культуру, традиции народа (



Не сомневаюсь, каждый слышал крылатое "Восток - дело тонкое" Да уж...оно, это дело у нас тонкое, если, конечно, имея в виду мздоимство, коррупция, другие темные вещи , прикрывать их традициями, культурой и ментальностью утверждать, что так у нас заведено И потом, ведь на то он и "новый" человек, что он усвоил и освоил уроки типа того, что мы, оказывается, не хуже остальных. В самом деле, не иди и гляди, а закрой глаза и не думай о том, что происходило и происходит в земной действительности, как и чем живет человек в различных странах, где на самом деле наблюдалась повсеместно энтропия во вне и внутри людей.



И все же я бы желал закончить сегодняшние размышления простодушным признанием



- Не старик я, хотя и лета немалые мне. Безусловно, отличаюсь от множества, от среднестатистического узбекистанца, которого воспринимаю как "нового" человека, т.е. человека нового с точностью наоборот, как безнадежного и совсем пропащего со своей шишкой мудрости ... Но никуда не деться мне из этого мира болота. Благо, понимаю я и со мной, помимо юмора, мечты.



Я мечтаю, читая, например, Фитрата, Бехбуди, ...и представляя их в своем воображении, опускаюсь с этих духовных высот мыслителей в нынешнюю действительность Узбекистана, опять погружаюсь в печальные размышления о низких истинах (иду к Правде о нашей действительности) ...И все же напоследок, как в сей момент, в голову идут поистине животворящие слова того же самого Александра Зиновьева.



"Не может же быть, чтобы ...человек испарился бесследно!...Я не думаю, что люди полностью деградируют".



И еще.



"Надо начинать с нуля. Начинать с нулевого уровня - с создания нового человека. Человека цивилизованного, человека идеалистического, человека утопического, ...."



Бахадыр Ф. Мусаев 30 (31) 01. 2021 Ташкент Тузель-2