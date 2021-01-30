Ничтожество №27. Новый КырПремьер Улукбек Марипов, - В.Хлюпин

12:59 01.02.2021

Блиц-комментарий редактора сайта "ЦентрАзия" на назначение Улукбека Асамидиновича МАРИПОВА премер-министром

Кыргызской Республики



Вопрос - Премьер Марипов. Кто он? Что он?



Ответ. - Премьер Улук - южанин-ошмяк, как и положено при президенте "северянине", розовощекий бутуз, бойкий, прилизанный, мажор-очаровашка, недавно ему стукнуло целых 40 лет, ума это не прибавило, но, однако ж, вполне себе солидный, по кыргызским меркам, государственный муж нарисовался. Сын своего отца, папенька наш, по основной профессии - врач, доныне руководит больницей в Ноокате, два срока обретался депутатом Жогорку Кенеша - значит человек родовитый и авторитетный, от Юга в "Большой Дом" чебурашка с улицы не пролезет. В Кенеше, надо полагать, за 10 лет свел немало полезных знакомств, зацепок, завязок...

Образование Улука - классическое "ошмякское", обе основные ошмякские "академии" - ОшТУ и ОшГУ, финансист-экономист и юрист, заочно. Согласно официальной биографии - начинал с низов, четыре года махал кетменем в крестьянском хозяйстве сородичей "Кызыл-Кетмень". В армии не служил - почему, не знаю, либо плоскостопие, либо - ссался, благо папа врач - мастак делать "справки". Едва получив диплом сразу проник мелким клерком в Минфин, потом, опять же кыргызская "классика" - помощник-помогайка у главы комитета по доходам минфина, затем у Баткенского губернатора Аскара Шадиева - весьма влиятельного, родовитого и одиозного (в плане стяжательства госсобственности и бюджета) персонажа. Как пишут Киргизские СМИ стал даже Шадиевским окул-бала - "приемным сыном", наподобие европейского - крестника, только с восточно-мафиозным колоритом, родо-феодальное "вассал-патронство" дало причудливую архаику, плюс вспоминаем "Крестного отца", целованье руки боссу и т.п.



Что такое помощник у кыргызского бастыка - три функции: 1. организация тоев, 2. организация саун/девок, 3. мелкие поручения - сбегай, принеси, налей, подай... Пять лет в помощниках у президента Атамбаевав , вероятно, хорошо работал - пользовался доверием, наливал, подавал, бегал, приводил. Ведь за какие-то заслуги им же в неполные 35 лет продвинут на

равный министерскому пост главы Счетной палаты - "вкусный" пост, не особо заметный, но очень денежный, если им умело пользоваться.



Надо полагать помог и второй папенька Шадиев, как раз сидевший в то время главой самого важного Бюджетно-финансового Комитета Парламента, а затем и крышевал "пасынка", будучи первым вице-премьером (вплоть до своего стремительного бегства из страны в апреле 2018-го, где сейчас обретается - доподлинно неизвестно,

часто меняет явки, на родине получил заочно 13 лет с конфискацией).



"Сынулька" с "папиком" не сбежал, четыре полных года просидел руководителем в Счетной палате - невиданно длинный срок, почему так долго - всегда очень правильно "считал", кому надо, кому не надо, контролировал, "доил", аккуратно и исполнительно. Причем совершенно безболезненно перекочевал из команды Бакиева к Атамбаеву, от него к Жээнбекову, а затем и к Жапарову.



Власть сменилась трижды, Улук только менял костюмчики, значит умел угодить на своем посту каждому новому хозяину Ала-Арчи.

Ценный кадр, гибкий, скользкий, верткий, весь липкий, какой-то, лицо блестит, как кремом намазанное.

Честолюбивый, корыстолюбивый, карьерист, каких мало, но осторожный, хитрый, виртуозно изображает майского жука, если опасность рядом, это когда - переворот на спинку

и замер, типа - дохлый...



Всего два недостатка: 1. Не умен, 2. Не трудолюбив....

Классический премьер - "ширма", кукловодить которым в первое время будет "Король Юга" Ташиев, а когда они (Ташиев и Жапаров) перегрызутся, а они обязательно это сделают,

перебежит к Садыру...



Вопрос. - Перспективы премьерства Марипова в плане отношений с Россией. Укрепятся, ухудшатся?



Ответ. - Продолжатся. Каждый и всякий премьер Киргизии - большущий и искренний друг России, пока проедает получаемые кредиты. Верней не придумать, в глаза заглядывает, за руку двумя своими тянет... Но, равно в такой же степени, точнее в степени размера кредита - он друг Китаю, США, Казахстана,

Соломоновых островов и т.д. Политики там нет никакой, сплошное банальное оглоедство. Другом будет, временами даже братом (Козаку и К), зуб даю....

Ничего не поменяется. Политика ГосДоилова и ГосИждивенчества, как Национальная стратегия развития, без нее никак и никуда...



Вопрос. - Обнародован план реформ Марипова - сокращение аппарата...



Ответ. - Пустое... Мышиная возня, имитация полезной деятельности. Марипов - в принципе, ничего полезного делать своими руками (и головой) не умеет. Да этого от него и не требуется. Нормальный кыргызский премьер, качественный, достойный и удостоенный... Год или даже полтора в кресле просидит, потом - нары.... Иначе никак, по другому там не бывает....

И да будет мир пушистой твоей голове, как говорил старик Эгль маленькой Ассоль пуская в ручей кораблик с алыми парусами.

Киргизия - сказочная страна и премьеры там, соответственно, сказочные...