Новая "Ялта" Владимира Путина для глобальной элиты, - А.Бурханов

19:51 03.02.2021 НОВАЯ "ЯЛТА" ВЛАДИМИРА ПУТИНА ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ



Глобальная власть мировой финансовой элиты может разбиться о скалы российской государственности



Ахмет Бурханов



Анонсированная новая "Ялта" Владимира Путина в виде приглашения к диалогу кардинально отличается от Ялты 1945 года тем, что за столом переговоров нет уполномоченных лиц с противоположной стороны. На нынешнем этапе истории отсутствуют Рузвельты и Черчилли нашего времени. А вместо них обезличенный коллективный Запад, управляемый за кулисами мировой элитой, которая все еще питает надежду и не прекращает попытки уничтожить Россию изнутри.



Владимир Путин на Давосском форуме в очередной раз предлагал переговоры мировым лидерам, чтобы покончить с конфронтацией между государствами и договориться о переустройстве мира. Но нынешний парадокс в том, что западные лидеры, включая Байдена, не уполномочены и не способны вести с Россией столь серьезные переговоры. А полномочная сторона - глобальная элита - не имеет правового основания подменять своих подопечных.



Существующая конфронтация между Россией и Западом могла бы привести к Третьей мировой войне. Именно благодаря силе русского оружия и ее возможности уничтожить центры принятия решений за считанные минуты, удалось избежать катастрофы военного столкновения сверхдержав. Однако война на уничтожение России все еще продолжается на другом поле, где мировая финансовая элита пока еще имеет монопольное положение.



Истинные хозяева мира не дают права западным лидерам договориться с Россией, наоборот, им велено придумывать все больше поводов для новых санкций. Отсюда нелепость придуманных обвинений против России, видимо фантазия иссякла или всюду орудуют "кремлевские агенты". Если следовать аналогии ВОВ, то Россия, на данном этапе, уже выиграла свою Сталинградскую и Курскую битву, освободила Крым и анонсирует Новую "Ялту".



События на Украине и санкционное давление США и ЕС против России отчетливо показали недоговороспособность псевдодемократических правительств Запада. Обратная сторона распиаренных западных демократических выборов глав государств и правительств теневыми кукловодами вскрылась в ходе ожесточенного противостояния с Россией. Особенно у сателлитов США, где главным критерием кандидата на должность является ярко выраженная русофобия.



Окончательно и публично все демократические маски были сброшены в ходе предвыборной компании США. Теперь Владимир Путин, выступая на Давосской конференции, по сути обратился к глобальной финансовой элите. Надо сказать, что они - мировая финансовая элита, так называемый "Фининтерн", считают себя вершителями судьбы мира, с одной оговоркой - если бы не Владимир Путин.



Тут невольно приходят в голову параллели с киноперсонажами из знаменитого советского фильма "Белое солнце пустыни", где уже бывшие жены Абдуллы (Фининтерна) стыдливо закрывают лица перед товарищем Суховым, то есть В. Путиным. Ни Трамп, ни Байден, ни европейские лидеры, будучи избранными по воле глобальной элиты, не могли выражать волю своего народа.



Все лидеры Запада оказались так или иначе назначенцами, исполнителями и проводниками интересов своих истинных хозяев. По этому поводу говорил наш знаменитый киноперсонаж Иван Бунша: "Я не имею права подписывать такие исторические документы".



Вот что писал о самостоятельности правительства, президент США в 1913-1921 гг. Вудро Вильсон, при котором была создана ФРС США частными лицами и принят закон о Федеральном резервном банке:



"Наша кредитная система сконцентрирована в частных руках. Мы стали одним из самых полностью контролируемых и подчиненных правительств в мире - нет больше правительства со свободным мнением, нет больше правительства по убеждению и голосования большинства, но есть правительство с мнением и по принуждению небольших групп господствующих людей".



Сформулированные в дипломатической форме вопросы В. Путина на Давосской видеоконференции для слышащих ушей означают не только приглашение к диалогу, а еще являются предупреждением перед принятием контрмер. Особенно следует ждать в этом году сюрпризов цифровым гигантам США, которые внутри страны ведут информационную войну против государства и продолжают разрушать его основы и устои общества.



Вместе с тем не стоит преувеличивать силу и здравомыслие тех, кто управляет реальной мировой экономикой, которые записались на закрытую встречу с Владимиром Путиным. Пока доминирует или не рухнет долларовая система, они не сядут за стол переговоров, и Россия не собирается оставаться в долларовой системе, где экономика США превращается в сплошной финансовый пузырь. Но не стоит сомневаться, что русские придумают свою булавку на американский пузырь.



Но капиталисты не были бы капиталистами, если бы отказались от легких денег. Экс-глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, которую Джо Байден предложил на пост министра финансов в своей администрации, призвала продолжить масштабные вливания в американскую экономику, невзирая на дефицит бюджета и государственный долг, размер которых бьет рекорды со Второй мировой войны.



"Ни избранный президент, ни я не предлагаем этот пакет помощи без учета долгового бремени страны. Но прямо сейчас, когда процентные ставки находятся на исторически низком уровне, самое разумное, что мы можем сделать, - это действовать по-крупному", - сказала она, комментируя "Американский план спасения" (American Rescue Plan) размером 1,9 трлн долларов.



"В долгосрочной перспективе выгоды намного перевешивают затраты, особенно, если мы заботимся о помощи людям, которые очень долго боролись", - пояснила Йеллен.



Теперь можно быть уверенными, что при Байдене, "печатный станок" еще сильнее заработает и перейдет на круглосуточный режим без выходных, пока не взорвет мировую финансовую систему.



Приведенные цифры В. Путина на Давосском форуме, по их же данным, наглядно показывают, что Западная экономика во главе с США, неуклонно движется к краю пропасти. Так вот, по данным Всемирного банка, за последние 20 лет, число бедных (живущих на сумму ниже 5,5 доллара в день) в США выросло в 1,5 раза. В России за это время, количество бедных сократилось в 12 раз.



Россия сегодня в области вооружений опережает НАТО на десятилетие вперед, и у Запада нет технологий и возможности догнать Москву в военном плане в обозримом будущем. Безусловно, военная мощь России демонстрирует ее достаточные экономические возможности. Сегодня российский рубль, помимо ресурсов и золота, обеспечен куда более важным инструментом - непобедимой военной мощью.



Чтобы ответить на возникающие вопросы: Стоит ли ожидать встречные шаги со стороны глобальных элит? Возвращаемся к Ялте 1945 г. Как известно, что Рузвельт и Черчилль вынуждены были сесть за стол переговоров со Сталиным, чтобы застолбить за собой Западную Европу и большую часть Германии. А что может заставить в этот раз глобальную элиту вести переговоры с Россией? Какие козыри имеются у противоборствующих сторон?



Большинство, с той или с другой стороны уверено, что Запад не сядет за стол переговоров, и незачем им уступать России. На первый взгляд кажется, что именно так. Но США вот уже 7 лет, собрав всю мощь мировой экономики, осаждают Россию с адскими на их взгляд санкциями, заставляя весь мир их соблюдать. А что же мы видим в результате?



Сегодня совсем другое соотношение сил. Россия неимоверно усилилась в военном и в экономическом плане, а с Западом все происходит с точностью наоборот, если не брать в расчет раздувания финансовых пузырей. И еще годик такой войны - и Владимир Путин, на мой взгляд, предупреждал об этом - глобальная элита добьется от России именных булавок на свои пузыри, и триллионы с нулями на всех мировых биржах превратятся в использованный шарик. То есть вместо декларируемой любви от Владимира Путина Запад получит русскую морковку.



В любом случае глобальной элите (Фининтерну) придется договариваться на условиях России. Тут весьма кстати стихи Пушкина в переводе - Злато и Булат: "Все куплю", - сказало злато; "Все возьму", - сказал булат. Если даже Злато (Запад) все купит, то Булат (Россия) может забрать это обратно. Как показывает мировая история со времен древности и до наших дней, только силой оружия покоряли мир, независимо от количества противоборствующих стран и их богатства.



Ахмет Бурханов, политолог, экономист Источник - ЦентрАзия

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