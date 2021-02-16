Казахстан взволновала новость об увеличении количества новорожденных, выброшенных молодыми матерями, - Гульбахрам Кургулина (интервью)

16:27 05.02.2021 Казахстан взволновала новость об увеличении количества новорожденных, выброшенных молодыми матерями. Детей находят в мусорных баках и в туалетах. Лишь некоторых детей удается найти вовремя и спасти - многие малыши умирают в самом начале жизни.



Комментарии о ситуации в Казахстане дала автор книги "Кукушка Тоты" - Гульбахрам Кургулина.



- Здравствуйте, Гульбахрам Ауесхановна. Подскажите, "Кукушка Тоты" стала книгой, отражающей нашу реальность?



- Здравствуйте. Да, к горькому сожалению, история отзеркаливает то, что происходит в реальности. Много детей брошены, многие жизни загублены. Много молодых женщин оставляют детей в родильных домах, на мусорных свалках и в общественных туалетах. Таких женщин называют в народе "кукушками", потому что они бросают своих "птенцов" на произвол судьбы.



Но стоит отметить, что иногда "кукушками" называют не только тех, кто практически обрекает новорожденных на смерть, но и тех, кто отдает своих малышей бабушкам, няням или другим родственникам. В своем романе "Кукушка Тоты" я как раз много говорила о судьбе таких женщин. Они считаются "кукушками" по мнению не самых профессиональных психологов и по мнению общественности, но на самом деле у таких женщин не самая сладкая жизнь.



Кто-то остается вдовой после страшной войны, как моя любимая и прекрасная старшая свекровь. Поэтому трудится целыми днями на полях совхозов и колхозов. Трудится от рассвета до заказа во благо Родины, пропалывая свеклу и другие культуры. А по ночам шьет, вяжет при тусклом свете самодельной лампы, чтобы заработать хоть немного денег. Кто-то работает на фабриках и заводах, выполняя и перевыполняя социалистические планы-пятилетки.



И да, у таких женщин нет времени на воспитание детей. Их малыши остаются одни. В лучшем случае они вырастают практически без материнской ласки и любви. А в худшем случае - умирают от холода, несчастного случая и болезней. И да, можно винить в этом женщин. Но они несут этот крест на протяжении всей своей жизни. Они живут со страшной болью утраты и виной перед своими детьми, которых не смогли сберечь, хотя вроде бы старались и работали с утра до ночи, чтобы прокормить их.



Главная героиня моего романа Тоты оказалась в роли "кукушки" поневоле после нападения грабителей. Ее история - это моя попытка выразить сочувствие и понимание женщинам с такой трудной судьбой.



Наш народ с почтением относится к старшим, к матерям и с любовью, радостью растит детей. Убивать малых деток и тех, кто еще находится в утробе считается страшным смертным грехом и преступлением не только у нашего народа, который в своем корне является мусульманским. Убийство порицается всеми верующими народами. И мне кажется, что разрушение мечетей и церквей, отдаление от религиозных правил и народных традиций привело к потере нравственности и преемственности поколений.



Хорошо, когда девушка остается целомудренной, бережет себя до свадьбы. И растит своих детей по тем же нравственным нормам, выйдя замуж и став матерью. Ведь по кораническим нормам большая ответственность за воспитание детей лежит на матери. Многое зависит от ее поведения, воспитания и мировоззрения. Маленькие дети, особенно девочки, копируют поведение матери. Запоминают, как она ведет себя с отцом, со свекровью, с родственниками и любыми другими людьми.



Мне очень ценными кажутся слова академика, писателя и публициста Амантая Дандыгулова. В своей книге "Мир, вскормленный грудью: Предание библейского размаха" он сказал, что:



"Женщина - мать - фундамент семейного уюта, свет и тепло домашнего очага, достаток его и счастье. Кроме того, она - опора близости и согласия между близкими и родственниками".



Лучше и не скажешь! Вот эту роль мы и забыли. Хотя сейчас, как мне кажется, идет возрождение настоящих ценностей и в нашем государстве, и в других странах бывшего Союза.



- Гульбахрам Ауесхановна, спасибо Вам за такой интересный взгляд на наши реалии. Было очень ценно услышать Ваше мнение. А давайте тогда поговорим конкретнее об увеличении смертности среди новорожденных. Как вы думаете, почему молодые девушки из сельской местности все чаще бросают своих родившихся детей то в мусорные баки, то в туалет?



- Нас начали хорошо учить теоремам и правилам правописания в школах, техникумах и институтах, но про жизнь, про семью, про общение с родственниками рассказывать перестали. Утеря связи между поколениями привела к тому, что юные женщины стали очень умны в школьной программе, но очень уязвимы в своей семейной жизни. Ведь перейти в роль матери и жены очень сложно. И это действительно стало проблемой. Я много говорю о ней в своих произведениях, потому что семья - это маленькое государство.



Крепкие семьи - это залог стабильности в обществе и государстве. Именно в семье у детей закладывается фундамент, стержень. Именно тут они получают путевку во взрослую жизнь. И качество жизни каждого человека зависит от того, насколько он чувствовали себя в безопасности в семье, насколько там царили хорошие взаимоотношения.



Конечно, даже девушку из благополучной семьи могут обмануть и бросить с малышом. Но у нее будут те, кто сможет ей помочь - ее не выгонят с ребенком на улицу. А значит и выбрасывать новорожденного в мусорный бак или в туалет не придется.



Главное - чтобы каждой девушке было к кому пойти в трудную минуту. Главное - чтобы она знала, что может обратиться за помощью к кому-то из родственников или друзей. А для этого важно сохранять здоровую уважительную атмосферу в семье.



Понимаете, о чем я?



Но не только женщины должны восстанавливать преемственность поколений в своих семьях. На государственном уровне тоже можно решать эту проблему - в школах стоит ввести специальные уроки для старшеклассников, где затрагивались бы основы чести, достоинства, ответственности за свои дела и поступки, где говорили бы о должном и обязательном поведении девушек и юношей.



- Гульбахрам Ауесхановне, Ваша позиция ясна. Очень ценно и интересно ее слушать. Тогда последний вопрос, может быть есть еще какие-то меры, которые могли бы поспособствовать улучшению ситуации?



- В Алмаатинской области недавно открылся бэби-бокс "Колыбель надежды". И по поводу его работы разгорелись споры. Кто-то считает, что это "гнездо кукушки", которое нарушает Конвенцию о правах ребенка. Но важно помнить, что это лучше, чем обрекать ребенка на мучительную смерть на улице на морозе, на мусорной свалке или в общественном туалете.



Из детского дома ребенка могут усыновить или удочерить, взять в семью. Главная задача государства - тщательно проверять будущих родителей, чтобы права и интересы ребенка соблюдались, чтобы создавались все условия для его нормального роста и развития.



"Колыбель надежды" и подобные проекты могут подарить ребенку жизнь. А это самое главное. Даже жизнь в детском доме лучше, чем смерть. Во многих детских домах работают добрые и заботливые люди. Родная мать не всегда лучший вариант - она может навредить ребенку, если она больна психически. Атмосфера ненависти и разврата нанесет ребенку больший вред, чем детский дом. К сожалению, я знаю много семей, где детям плохо рядом с родной матерью, где их оскорбляют и унижают, показывают дурной пример аморального образа жизни.



И повторюсь, мне кажется, что важно возрождать религиозные и нравственные нормы, ценности в обществе и в семье. Чтобы семья как ячейка общества снова стала ценной. Чтобы молодые люди стали понимать, что важно нести ответственность перед своей семьей, важно понимать свою роль в жизни.



Жена должна вести дом, воспитывать детей, а муж должен быть добытчиком, хозяином дома. Когда все понимают свою ответственность - женщине не придется разрываться между работой, карьерой и обязанностями жены и матери. Сейчас есть возможность нанимать нянек, гувернанток, поваров, чтобы у молодых матерей было время для правильного, разностороннего и спокойного воспитания детей. Источник - ЦентрАзия

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