Нужна ли "фатимизация" казахских женщин и "мухамедизация" казахских мужчин? - Н.Нуртазина

22:43 06.02.2021 Нужна ли нам "фатимизация" казахских женщин и "мухамедизация" казахских мужчин?



(+список 100 мужских и 100 женских традиционных казахско-мусульманских, т.е. "неваххабитских" личных имен)



Часть 1. Традиция имянаречения у мусульман. Чем отличаются подходы салафитов и казахов-мусульман к вопросу о личных именах?



Одна из сложных проблем современной казахской ментальности - имена и фамилии, с которыми в прошлом произошли серьезные метаморфозы, и ныне в их содержании как в зеркале отражается историческое беспамятство. Государство в лице Министерства культуры и спорта РК понимает культуру только как развитие театров оперы и балета, и не желает сдвинуть с мертвой точки дело возрождения настоящего национального костюма (женской тюбетейки, нормальных чапанов), равно как и наведения элементарного порядка в сфере имянаречения и правописания фамилий. Остается только энтузиастам из рядов бедной научной и творческой интеллигенции заниматься народным просвещением, распространением объективной историко-этнографической информации - для того, чтобы хоть какая-то часть общества приобщилась к нормальным культурным моделям и ориентирам.



Итак, один из аспектов современной казахской антропонимии (совокупность лично-собственных имен) - это имена, свидетельствующие о возрождении мусульманского самосознания. И это, конечно, право выбора и вопрос личных симпатий определенной части населения, как и право других давать своим детям любые другие имена. Однако, как известно, ислам в постсоветском Казахстане с 90-х гг. был восстановлен в основном в форме книжно-догматического, а то и салафитского толкования религии, часто при вмешательстве иностранных учителей-шейхов. Плоды такого понимания религии мы пожинаем до сих пор.



На самом деле, необходимо попытаться постепенно переориентировать казахстанский ислам на модель традиционной казахско-мусульманской модели. Это - не противопоставление арабского и казахского, и еще это имеет мало общего с искусственным выпячиванием древнетюркского шаманизма (ибо это другая крайность и очередное искажение традиции). Коротко и популярно можно сказать так: ислам единый, но в то же время издавна сформировались региональные субкультуры и локальные традиции. Эти местные традиции признают и уважают все "пять фарзов" ислама, Коран, Сунну и т.д., но просто имеют некоторые этнические особенности в своей мусульманизированной культуре, связанные с мазхабом, влиянием местного суфизма (тасаввуф), местных языков, взаимовлиянием культур, истории, персидского фактора.



Таким образом, мы можем поднять частный вопрос - какими должны быть в идеале казахские мусульманские имена-антропонимы? Для этого необходимо запомнить два принципа. Первый принцип - в исламе нет обязательного требования менять свое имя на арабское или давать родившимся детям имена только Пророка Мухаммада, других имен из Корана и деятелей религии. Терпимо и благожелательно смотрит ислам на любые личные имена из любой традиции, если они несут хороший смысл, говорят о добре, о красоте, а также эстетически звучат благозвучно, красиво. Поэтому мусульмане могут иметь и носить до конца жизни имена на разных языках и взятые из разных культур. Это могут быть такие имена, как Светлана, Егор, Сауле, Жулдыз, Едиге, Камбар, Кейт, Джордж и пр.



Но в то же время в исламе издавна именно добровольно, сознательно люди выбирали по зову своей души слова из священного Корана, имена великих пророков и святых для своих детей, чтобы они служили "оберегами", либо для подражания высоким идеалам и эталонам. Таким образом, и наши предки, тюрки, казахи, хотя этого не требовала религия, но искренне любили и выбирали для своих чад имена, так или иначе связанные с Кораном, Пророком, сюжетами из истории ислама, великими женщинами ислама. Иными словами, ислам всего лишь приветствует, одобряет такую тенденцию, но не навязывает верующим имена религиозного содержания.



Поэтому издавна возникла популярность антропонимов, пришедших вместе с исламом. Как правило, это были имена арабо-персидского происхождения, к тому же, звучащие красиво, поэтически. В книге Т. Жанузакова "Есімдер сыры. Тайны имен", изданной еще в 1974 г., дан список наиболее популярных казахских личных имен (по-видимому из классического периода, и включая первые десятилетия советской власти), и при знакомстве с ними оказывается, что именно в антропронимии процент арабо-персидских имен у казахов достигает почти 70%, тогда как в общей лексике казахского языка процент арабизмов и фарсизмов составляет всего около 30-40%.



Второй принцип - это творческий подход, символизм, этнический колорит. В ханафитском мазхабе (дополненной матуридитской теологией и суфизмом), т.е. господствовавшем в нашем регионе мусульманской традиции нет буквализма, слепого копирования, в том числе в именах людей. Более свободное мышление мусульман Центральной Азии, особенно казахов-кочевников, влияние суфийской традиции иносказаний и культуры "адабов" и многое другое привело к тому, что предки придумывали красивые мусульманские имена, немного видоизменяя прототип, дополняя персидским или тюркским словом, эпитетом (например, впереди приставка Ер-, или окончание -Гуль, -бек, -джан, -берды, -бай и т.д.).



Наши предки, тюрки-мусульмане, давали детям такие красивые имена, как Нур-Жамал (такого нет у арабов, у которых из-за реформации-салафизма восторжествовал буквализм и догматизм), Нур-Куат и пр., которые на самом деле, т.е. по сути и смыслу, и даже лингвистически являются такими же мусульманскими именами, как и имена Мухаммад, Али, Айша, Фатима. Поэтому народу надо правильно доносить истину о том, что такое "мусульманское", что она - не обязательно 100% арабоязычное или буквально скопированное у арабов. У нас в регионе дольше сохранился традиционный ислам, без примеси разных реформационных, салафитских, модернистских и других течений. И в этом есть свой плюс. Тем более сейчас идет процесс этнокультурного возрождения, укрепления национальной идентичности и национальной безопасности.



Если же перейти к конкретным именам, то в последние годы часто слышим, что рейтинг популярных имен для новорожденных в ведущих городах Казахстана, мегаполисах Алматы, Нур-Султан, Шымкент и других регионах держат, с одной стороны, совершенно бессмысленные, самопальные и неблагозвучные, придуманные (якобы казахские) имена, как Айзере, Айдай (?!), Айару и пр, а с другой - лидируют исламские имена, а это Али, Нурислам, Айша, Каусар (тоже искусственно придуманное "практикующими" мусульманами, от названия райской реки) и пр.



Что мы видим из этого факта? Мы не против имен Айша и Али, но жалко бедных родителей, находящихся в современном Казахстане в информационной блокаде относительно собственной культурной традиции (а ведь могли бы издать хотя бы краткий справочник, перечень лучших имен, рекомендуемых государством и интеллигенцией народу). Также масса народа, молодых родителей, имеют неглубокое, догматическое понимание самого понятия "мусульманская культура". А именно: не понимают, что именно культурная составляющая ислама всегда многообразна и этнически разноликая.



Одностороннее копирование трафаретных имен еще и чревато будущим неприятным антропонимическим однообразием, когда через несколько десятилетий взрослые казахстанцы будут мелькать повсюду с одними и теми же именами: будут миллионы Али и Айша, "фатимизация" казахских женщин, "мухамедизация" казахских мужчин… Обидно за культуру, за богатую казахскую традицию, которая умела быть и национальной, и одновременно мусульманской - по духу, а не только по букве.



Наши предки-казахи любили Пророка и Фатиму в своем сердце, а не напоказ. Также в силу своей суфийски окрашенной традиции они избегали прямо называть ребенка именем великого человека, святого, боясь показаться непочтительным (отсюда добавление приставок, окончаний; также прибегание к почетному титулу, а не самому имени). Например, Мухамеджан, Мухамедгали, Ермухамед - это звучит по-казахски, осторожно, традиционно-почтительно, оригинально (соединили имя Пророка и Али, добавили персо-тюркское "джан", казахское "ер"). На самом деле казахи и все средневековые мусульмане когда-то предпочитали не само имя Мухаммед, а почетные титулы Пророка, как Мустафа, также его "вторые" имена Ахмет и Махмуд (это тоже имена Пророка). Салафизм же все это отметает, со свойственной ему плоской рациональностью и революционностью везде и всюду борется с символизмом, эстетикой, иносказанием!



Почетными прозвищами халифа Али были Муртаза, Шахмардан, Хайдар, Шер, Асад, Али-Шер и др. (асад, шер - переводится лев. Халифа Али называют "львом ислама"). Вместо глупого повтора имени Али современные казахи-мусульмане могли бы успешно давать новорожденным малышам красивые почетные титулы Али, если уж хотят. Но они не знают и не понимают, что Шахмардан - это тоже Али, что Хайдар и Алишер - это тоже Али! Они не знают, что Махмуд, Мустафа, Ахмет и Хамит - это тоже другие имена и титулы Пророка Мухаммада! Потому что масса народа плохо знает саму историю ислама, не читает книги, не вникают в тонкости мусульманской сакральной традиции (например, тот факт, что все таки дочь Пророка Фатима негласно имеет более высокий статус в народном исламе, нежели Аиша; последняя одно время вступила в борьбу с халифом Али). Масса мусульман Казахстана полагает, что ислам - это только толкаться в мечетях, отращивать бороды и кутаться в прокрывала.



Наши предки-мусульмане часто искусно превращали в личные имена слова и эпитеты из Священного Корана, ибо считалось, что все слова Писания - священны, и будут оберегать детей и взрослых. Например, мое имя (автора этих строк) Назира - плод уважения и "творческого подхода" к словам Корана, когда "назир" как один из эпитетов Пророка Мухаммеда ( означает "предупреждающий", "увещеватель"), превращено через женское окончание в женское имя. Точно так же было у нас традиционное мусульманское имя для девочек Назиля /варианты Танзиля и др./, а это просто глагол прошедшего времени и переводится "ниспосланная, сошедшая с небес" (книга Корана, разумеется). Но это священное слово из Корана стало женским именем. Вот так примерно рождалась богатая казахско-мусульманская антропонимия.



Казахский народ в лучшие времена своей истории придерживался многообразия и эстетического принципа в имянаречении (в отличие от русских, зависящих от догматов и обрядов церкви и имеющих ограниченный круг антропонимов). Если случался частый повтор какого-то имени в кругу родственников, то казахи сразу упрекали виновников такой фразой: "Ат таба алмадындар ба?!" (что, трудно было вам подыскать иное имя? ).



Одна из реакционных тенденций салафизма и радикально-религиозных толкований ислама - это сознательное забвение и негласный запрет на имена посланников Бога еврейского происхождения, хотя они фигурируют в Священном Коране. В прошлые века же все мусульмане - и арабы, и персы, и тюрки - считали честью и добрым знаком носить имена Дауд, Сулейман, Йакуб, Исхак и др. Сегодня даже имена некоторых халифов, как Омар, Осман, Абубакр стали редки, зато идет указанная "алидизация"….(безусловно, Али был особо почитаем в регионе и исламе вообще).



В Казахской Степи, как и во всех частях мусульманского мира, детей называли не только именами самого пророка Мухаммада и четырех халифов-арабов, но и всех пророков, включая и Иисуса! (вот откуда казахские имена Исабай, Иса, Гайса, Хайса, Исабек, Нургиса). А сегодня в арабском мире утвердился политизированный, далекий от подлинной духовности запрет на "имена евреев", что является кощунством и грехом против Бога и Корана.



Казахский народ, как и другие народы многострадальной Центральной Азии, был и будет верен исламской концепции множественности пророков до конца, и не будет принижать или возвышать кого-то из них, как и положено в исламе. Тогда почему же современные казахи не возрождают величественные мусульманские имена Сулеймен (Сулейман), Иса, Йахья (в прошлом у казахов Жахья), Йакуб (Жакуп у казахов)? Зачем идти на поводу у арабов, вечно враждующих с евреями и переносить их заблуждения и проблемы на нашу почву?



Точно так же в салафизме и даже книжно-догматическом толковании ислама среди нашего духовенства бытует ошибочное мнение, что нельзя называть детей в честь 99 Прекрасных Имен Аллаха без элемента "абд" (раб). Между тем, в нашей традиционной ханафитской традиции никто не запрещал, а, наоборот, приветствовали называть детей просто Галым, Гафур, Хамит, Рахим, Гафу, Гани, Кадир, Самад, Мажит и т.д. Рождались модификации Рахимбай, Кадиргали, Галымжан и т.д. Также богатый "арсенал" женских имен Шакура, Гафура, Хафиза (у казахов Капиза), Галия, Газиза, Галима (Алима), Рашида, Нурия и др. Многие наверняка вспомнили имена своих бабушек, прабабушек, дедов и прадедов по "шежире" и воспоминаниям, по нашим фамилиям, историческим источникам…



Боязнь называть детей в честь Прекрасных Имен Аллаха - это чистой воды салафизм, в целом признак духовной деградации ислама. Вот почему на Ближнем Востоке каждый второй террорист, и коррупционеры, и принцы-убийцы носят одно и то же имя Мухаммад (к великому стыду и сожаленью). И вообще, бросишь там камень - попадешь в замызганного "мухаммеда" и затюканную "фатиму", ибо традиция утрачена, исковеркана, обеднена, простых мусульман лишили выбора в именах…



И все дело в злополучном буквализме, абсолютизации прямого значения, в слепой рациональной привязанности к букве и форме ("идолопоклонство перед буквой" считали преградой на духовном пути суфии). На самом деле принципиальное отличие в том, что в именах для людей не ставится артикль "аль", этим и отличается имя Бога и имя смертного: то есть Аль-Рахим - это одно из Имен Аллаха, тогда как просто Рахим - это человек, которому это имя дано с пожеланием, чтобы он подражал данному атрибуту, был милостивым и т.д. Все это говорим не мы, скромные историки, а наша многовековая могучая мусульманская традиция, в которой всегда были свои религиозные авторитеты, "гулама" (ученые), ишаны и т.д.



В то же время у казахов успешно бытовали и личные имена с "абд", как Абдолла (Абдилда), Абдрахим, Абдыгаппар и пр. Также наши предки любили исламские имена наподобие Хайролла, Сайфолла, Гарифолла (насколько мне известно, у арабов такое позабыто или запрещено). А почему, интересно, муллы-книжники уперлись в узкий круг имен Пророка и его близкого окружения, игнорируя все остальное? Почему они не просвещают должным образом народные массы?!



Конечно, на горизонте вырисовывается весьма серьезная религиоведческая проблема, мы затронули ее лишь поверхностно. Ниже предлагается выборочный список мусульманских личных имен (100 мужских и 100 женских), бытовавшие в нашей местной казахско-мусульманской и центральноазиатской традиции. Эти имена навеяны верой и исторической памятью наших предков, в них - живой свет веры и колорит нашей национальной традиции, чтящей Ходжу Ахмеда Йассави, основателя ханафитского права, героев-исламизаторов региона (например, Нугман, Садуакас), в них отражается события сакральной истории, высокая эстетика, творческий гений и толерантность наших собственных учителей веры и народных мудрецов.



Назира Нуртазина,

доктор исторических наук



******



Часть 2. Топ 100 лучших казахско-мусульманских имен для мальчиков и девочек



А) Казахские мусульманские мужские имена (100)

1. Мухамеджан

2. Нурмухамед (Нурмагамбет)

3. Бекмухамед

4. Ермухамед

5. Аймухамед

6. Айтмухамед

7. Ораз-Мухамед

8. Шахмухамед

9. Достмухамед

10. Динмухамед

11. Мухамед-Хайдар

12. Шермухамед

13. Мухамедгали

14. Мухамедияр

15. Ахмет

16. Махмуд

17. Хамит

18. Мустафа

19. Нурали

20. Пирали

21. Алихан

22. Шерали

23. Хазретали

24. Шергазы

25. Алиакбар

26. Шахмардан

27. Мухамед-Ханафия

28. Омар/Гумар (Омарбай и пр.)

29. Абубакир

30. Осман (Оспан)

31. Хасан (Асан)

32. Касым

33. Хусейн (Усен, Хусайин)

34. Хамза

35. Магауия

36. Ибрагим/Ибрайым

37. Халил (Халел)

38. Хабиб (Хабеп)

39. Исмаил/Смагул

40. Сулеймен

41. Жахия (Жахия)

42. Жакуб (Йакуб, Жакып)

43. Исхак (Ыскак)

44. Жусуп (Йусуф)

45. Иса (Нургиса)

46. Лукпан (Лукман)

47. Музаффар

48. Мубарак

49. Абдрахман

50. Абдрахим (Кабдрахим)

51. Абдолла (Абдильда)

52. Абдыкарим

53. Абдыхалык

54. Абдыгаппар

55. Абдыразак

56. Абдижалил

57. Абдижамил

58. Сайфолла

59. Зейнолла

60. Кайролла

61. Гарифолла

62. Нажмеддин

63. Нуриддин

64. Мухиддин

65. Рамазан

66. Курбан

67. Жумабек

68. Байсал(Файсал)

69. Баттал (Сейт-Баттал)

70. Садуакас

71. Сейфульмалик

72. Сабит

73. Нугман

74. Ныгмет

75. Агзам

76. Иманбай

77. Имангали

78. Файзрахман

79. Назарали

80. Сафуан

81. Гафур

82. Хамит

83. Рахим

84. Гани

85. Кадир

86. Салим

87. Багис (Байыс)

88. Уали /Валихан/

89. Рашид

90. Сабыр (Сабур)

91. Аллаберген

92. Субханберды

93. Кудайберген

94. Тілеуберды

95. Тілеккабыл

96. Зиябек

97. Нуртилеу

98. Нуржан

99. Нурсултан

100. Султанмахмуд



Б) Казахские мусульманские женские имена (100)

1. Макка-Мадина

2. Мадина

3. Замза

4. Замзагуль

5. Сафа-Маруа

6. Маруа

7. Муслима

8. Мариям

9. Бибимария

10. Гульмария

11. Ажар

12. Бибиажар

13. Асия

14. Амина

15. Халима

16. Батима (Фатима)

17. Нурбатима

18. Биби-батима

19. Заһра (Зара, Зауре, Зере)

20. Хадиша (Кадиша)

21. Нуркадиша

22. Балкадиша

23. Айшабиби

24. Бигайша

25. Нургайша

26. Зейнеп

27. Гульсум/Уммкульсум/

28. Ляйля

29. Зылиха

30. Жамал

31. Нуржамал

32. Бибижамал

33. Айтжамал

34. Жамиля

35. Гульжамиля

36. Камиля

37. Калима

38. Гайни

39. Хусни

40. Хорлан

41. Нурикамал

42. Шамсия (Шамсиябану)

43. Бадигульжамал

44. Камария

45. Рахима

46. Шакура

47. Шакира

48. Гафура

49. Хафиза (Капиза)

50. Галия/Алия

51. Газиза

52. Галима (Алима)

53. Рашида

54. Латипа

55. Сабира

56. Сапура

57. Марфуга

58. Магрипа

59. Мансия

60. Малика

61. Загипа

62. Зубайда

63. Зайда

64. Багила

65. Закира

66. Танзиля

67. Нурия

68. Нурзия

69. Нурзада

70. Нурсулу

71. Нурбуби

72. Нургуль

73. Марзия

74. Бибинур

75. Гаухар

76. Гульжаухар

77. Фариза

78. Фарида

79. Азима

80. Аклима

81. Нагима

82. Надира

83. Назиля

84. Жамига

85. Лязиза

86. Махаббат

87. Дина

88. Руза

89. Рауза

90. Рабия

91. Разия

92. Жаннат

93. Нуржанат

94. Шарипа

95. Шакира

96. Хатира

97. Нафиса

98. Гульнафиса

99. Перизат

100. Хор-биби Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612640580

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 26 января 2021 года №500

- Сенат принял Закон о расширении рыболовной зоны на Каспии

- А. Мамин поручил своевременно и качественно реализовать проекты развития г. Алматы

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2021 года №31

- Кадровые перестановки

- Счетный комитет подвел итоги своей работы за 2020 год

- Казахстан готов принимать меры по выполнению обязательств в рамках ОПЕК+

- Заседание Совета Безопасности Республики Казахстан под председательством Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева

- Рабочий график главы государства

