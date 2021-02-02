Скончался Мирзо Бегматов - Герой Сталинграда и экс-1-й секретарь Кулябского горкома КПСС Таджикистана

16:38 07.02.2021

БЕКМАТОВ Мирзо

(BEKMATOV Mirzo)

(22. 09.1924 -02.02.2021)



Скончался на 96 году жизни, последний участник Великой Отечественной войны в городе Кулябе, герой Сталинградской битвы, Бекматов Мирзо выражаем искреннее соболезнование родным и близким легендарной личности, жизнь которого была примером для подрастающего поколения, Мирзо Бекматович беззаветно служил своему народу.



Родился в кишлаке Зардовулак Московского района Кулябской области Таджикской ССР в семье крестьянина, таджик, член партии с 1947 года.



Свою трудовую деятельность Бекматов М. начал в 1941 году учителем семилетней школы в Шурабадском районе, в 1943-1943 годах служил в Советской Армии, в 1946-1947 годах работал заведующим сберегательной кассой в Шурабадском районе, в 1947-1948 годах - первым секретарем Шурабадского райкома ЛКСМ Таджикистана, в 1948-1950 годах был слушателем Центральной комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ.



В 1950-1952 годах Бекматов М. работал секретарем Кулябского обкома ЛКСМ Таджикистана по пропаганде и агитации, с 1952 по 1954 годы - инструктором, а затем заведующим отделом пропаганды и агитации Кулябского горкома Компартии Таджикистана, в 1954-1955 годах он был начальником управления культуры исполкома Кулябского областного Совета депутатов трудящихся, в 1955-1957 годах - заведующим организационным отделом Кулябского горкома Компартии Таджикистана.



С 1957 по 1959 год Бекматов М. работал секретарем Кулябского горкома Компартии Таджикистана, а с марта по июнь 1959 года - вторым секретарем Кулябского горкома партии. В 1959-1961 годах работал первым заместителем председателя исполкома Кулябского городского Совета депутатов трудящихся.



В 1961-1964 годах Бекматов М. работал председателем исполкома Кулябского городского Совета депутатов трудящихся, в 1964-1965 годах был слушателем ВПШ при ЦК КПСС. С 1965 по 1974 годы работал первым секретарем Кулябского горкома Компартии Таджикистана, в 1974-1986 годах - председателем Кулябского областного Комитета народного контроля Таджикской ССР, с 1986 года работал заведующим отделом кадров Кулябского областного Агропрома.



Мирзо Бекматов дважды избирался депутатом Верховного Совета Республики Таджикистан, депутатом Совета Кулябского района. Мирзо Бекматов - Заслуженный деятель Республики Таджикистан, Почетный гражданин города Куляба, Заслуженный ветеран Республики Таджикистан, член XXIII съезда Коммунистической партии Советского Союза, член Центрального комитета Коммунистической партии Таджикистана, кавалер Ордена Октябрьской Революции, Великой Отечественной войны, Знака Почета, награжден 20 медалями и 60 грамотами. Участник Парада Победы над фашистской Германией (1995 - 50 лет, 2010 - 65 лет) на Красной площади в столице Российской Федерации - Москве. В 2010 году по случаю 65-летия Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне ветераны Великой Отечественной войны из Франции пригласили Мирзо Бекматова принять участие в торжествах. Мирзо Бекматов с благодарностью принял это приглашение и выступил на торжественном собрании, посвященном этой важной исторической дате.



Мирзо Бекматов до конца жизни занимал пост председателя Совета ветеранов войны и труда городов и районов Кулябского района Хатлонской области.



Наряду с плодотворной политической и общественной деятельностью, Мирзо Бекматов в активные годы своей жизни занимался изучением произведений великих писателей и научных трудов выдающихся ученых. Как видный общественный деятель, занимался созданием научных и художественных произведений и сохранением воспоминаний. Он был автором ряда работ, в том числе таких, как "История Советского Союза в городах и районах Кулябской группы", "Комбриг Томин", "Председатель ревкома Саиджон Назаров", создателем историко-документальных рассказов "По зову времени", "Аспекты жизни"" и "Плодотворная жизнь", изданных в виде книг.



Отправил Мухамедов С.Д