Не "облыс", а "уалаят" (аналог: "губерния"). И о возможном переименовании пограничных областей Казахстана, - Н.Нуртазина

16:56 09.02.2021

Не "облыс", а "уалаят" (эквивалент русского слова "губерния"). И о возможном переименовании пограничных областей Казахстана.



В недавней статье Президента РК К.К. Токаева "Независимость превыше всего" (6 января 2021 г.. "Казахстанская правда") затронут вопрос о переименовании приграничных областей Казахстана по примеру (прецеденту) ЮКО - Туркестанская область. Действительно, новое название бывшей Южно-Казахстанской (а ранее - Чимкентской) области стало оригинальной и удачной инициативой Елбасы Н. Назарбаева. И дело не только в эстетике. Или простом вопросе исторической памяти.



В постсоветской геополитической реальности путем отказа от абстрактных или советизированных названий населенных пунктов и административно-территориальных единиц (районы, области), которые иногда могут наводить на крамольные мысли потенциальных сепаратистов и "кое-кого" на севере, востоке и юге; путем утверждения новых топонимов, которые служат манифестацией новой независимой казахстанской идентичности, верности памяти предков и героев этой земли можно и необходимо укреплять национальную безопасность и основы нашей унитарной государственности.



С этой точки зрения Президент РК К. Токаев совершенно справедливо обратил внимание на возможность переименования ряда областей страны. Действительно, ни к чему не обязывающие, идеологически и духовно нейтральные, даже предрасполагающие недоброжелателей казахского народа к "географическим ревизиям" наименования, типа "Северо-Казахстанская", "Западно-казахстанская", "Восточно-Казахстанская", давно набили оскомину, и тем более в свете прошедшей не так давно в СМИ и соцсетях пренеприятнейшей дискуссии о якобы "подарке от России" северо-казахских земель нуждаются в переименовании.



Вообще, по большому это связано с казахской традиционной ментальностью, религиозно-магическим мышлением, остатки которого есть в наших коллективных установках. То есть новое имя считается у казахов символом обновления, очищения, преобразования. Впрочем, и в Библии сказано: "В начале было Слово".



Переименование - не ради переименования, и тем более не для того, чтобы насолить соседям. Абсолютное большинство русских людей в РФ, истинных христиан и добрых соседей, ни питает никаких плохих чувств к казахам. Не говоря о наших собственных граждан разных этнических корней, кровно заинтересованных в государственной интеграции, усиления общеказахстанской идентичности, нашего патриотического духа.



Как-то давно был описан в интернете курьезный случай о том, как школьник, живущий в одном из сел СКО, был удивлен, случайно узнав, что живет на территории Казахстана, а не России. О чем это говорит? Это говорит о том, что ничего в окружении этого мальчика не напоминало о Казахстане и казахах, никакие вывески, топонимы и т.д. Иначе дети естественно интересовались бы, задавали вопросы, почему так называется область, город, село, школа. Чаще в глухих регионах и селах сохраняются улицы Ленина, Дзержинского и пр., в названиях населенных пунктов тоже, несмотря на рост казахского населения, абсолютно преобладает русская топонимика.



Хотя в то же время надо предупредить наших туповатых ретивых чиновников (понимающих казахизацию вульгарно и по-коммунистически революционно) о том, что определенный процент древнерусских названий, имен, связанных с жизнью старожилов, старообрядцев, каких-то интересных событий, миграций, войн и т.д. непременно должен быть сохранен в крае и в будущем, так как в этом есть свой шарм, "изюминка" той или области и региона, это - тоже память, история, краеведение. Тем более звучат эти топонимы иногда уж очень красиво, напевно, романтично (а еще не трудно для произношения казахам). Например, Тимирязево, Булаево, Покровка и пр.



В конце концов если некоторые наименования городов и сел совпадают с именами святых и апостолов, то пусть они служат оберегами, защищают северные рубежи Казахии (а святые - всегда на стороне справедливости, независимо от формальной конфессии и тем более национальности). Лишь бы это не оказались имена и фамилии ярых колонизаторов, сталинистов и пр. Поэтому ономастическая комиссия должна быть составлена из грамотных и умных людей, краеведов. Также, например, такой топоним в Восточном Казахстане, как Тарбагатай - хотя это монгольское (джунгарское) слово - тоже нужно сохранить и оберегать, в этом нет никакого сомнения.



Но речь идет именно о названиях областей - как крупных административно-территориальных единиц республики. Конечно, необходимо, как говорится, семь раз отмерить, прежде чем "отрезать" в этом вопросе, т.е. какие конкретно новые названия дать нашим областям, в старых наименованиях которых мы пока слышим одну лишь голую физическую географию и отголоски совкового хозяйственно-экономического подхода партократии.



Однозначно, что ВКО может и должна быть названа Абайской областью. Великий Абай заслужил то, чтобы его именем была названа большая область и его малая родина, точнее вилайет Республики Казахстан. Как уроженка Восточно-Казахстанской области и как ученый-историк, считаю своим долгом и правом озвучить это предложение.



Кстати, назрел вопрос и об отказе от советско-русского неологизма "облыс" (от рус.-совет. "область"), на самом деле в нашей культуре и казахском языке административно-политические единицы всегда именовались "уалаят". Это слово вообще было популярным в прошлом, иногда целый округ назывался так. Например, историкам известна газета "Туркестан уалаятынын газеты", "Дала уалаятынын газеты", выходившие в царский период, когда область или губерния переводились на казахский язык как "уалаят".



© Назира Нуртазина,

доктор исторических наук,

профессор Казахского Национального

университета имени Аль-Фараби