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Зура, Зара, Зере, Зауре – казахские модификации второго имени Фатимы, дочери Пророка, - Н.Нуртазина
15:07 12.02.2021

Зура, Зара, Зере, Зауре - казахские модификации второго имени Фатимы, дочери Пророка

Любимая дочь Пророка Фатима в мусульманской традиции имеет почетные прозвища, главным из которых является Заhра или Зуhра. Великую женщину ислама чаще зовут именно двойным именем Фатима-Захра. "Заhра" с арабского переводится "сияющая, освещающая"; также "цветок"(видимо, отсюда турецкое женское имя Фатмагуль). У Фатимы есть также прозвища Разия, Марзия. Но самым популярным было на Востоке ее второе имя - Захра, модификации которой в разных регионах и среди разных мусульманских этносов звучали как Зара (на Кавказе, например), Зере, Зура, Зауре (у казахов), также в других регионах - Зурат, Зехра, Загра и пр. Обычно двум родным сестрам, девочкам-двойняшкам родители могли дать имена Фатима и Захра.

И тут невольно приходится вновь обратить внимание на хроническую болезнь "манкуртизма" (особенно по части исламского компонента своей истории и культуры), которой страдает большая часть современных казахов. Конечно, мы не осуждаем их, за ситуацию с однобоким пониманием своей культуры простой народ можно только пожалеть и горячо сочувствовать. Ибо это прежде всего плоды и эхо советского атеистического воспитания и пропаганды, следы которой еще сильны в учебниках, материалах СМИ и т.д. Но, казалось бы, прошло 30 лет, как нет Советской власти, а воз и ныне там…

ДУМК (муфтият), лингвисты, филологи, востоковеды должны активизировать свою работу среди населения, не ограничиваясь академической работой. Ибо привычка везде и всюду искать древнетюркские, "кочевые" корни казахских слов, имен, топонимов, уже давно выглядит смешно со стороны и бьет по имиджу Казахстана как некий "боратизм". Ведь мы живем уже в глобальном информационном пространстве , когда этимологические фантазии наших горе-националистов слышат и читают представители других тюркских и мусульманских народов, стран исламского Востока, а также весьма компетентные в иностранных языках и религиях западные ученые-исламоведы и востоковеды, арабисты, иранисты.

Не зная подлинную, нередко давным-давно установленную в мировой науке этимологию того или иного термина или имени фольклорного персонажа мы часто оказываемся в неловкой ситуации, когда перед всем миром спешим представить то или иное явление, культурный продукт сугубо казахским, "тенгрианским". Например, у нас пытаются даже Наурыз интерпретировать как древнетюркское слово и праздник кочевников, и над этой "патриотической" потугой тихо смеется весь цивилизованный мир и ЮНЕСКО… Не зная ни слова по-арабски, многие начинают сочинять небылицы про слово "аруах" - на самом деле священном слове из Корана (множ. число от "рух", т.е."дух"), которое даже и на иврите означает "святой дух".

Образ "самрук" наши горе-знатоки пытаются объяснять как изобретение тюркской мифологии, сказочную птицу из казахской народной сказки, хотя читающая и образованная часть планеты Земля прекрасно знает, что это знаменитая царь-птица Симург из персидской поэзии и суфийской мифологии…Конечно, есть заимствование, синтез, тогда скажи корректно "персо-казахский образ", хотя бы … Горы Тарбагатай, название которых буквально переводится с монгольского языка "гора, богатая сурками" ("тарбага" - сурок) также изощряются повернуть в русло тюркского языка…

Да, всегда есть соблазн и скажем так, фонетическая "ловушка" для обнаружения якобы исконного, древнетюркского, древнеказахского корня термина (имени и т.д) из чисто внешнего, звукового сходства родственных и неродственных слов. Это кажется называется псевдоэтимологией. К примеру, в казахских шежире (генеалогиях) нередко встречается имя Байыс, и есть соблазн связать его с тюркским словом "бай", хотя смысл имени все равно остается непонятным. Однако на самом деле данное мужское имя предка взято из Корана - это одно из 99 Прекрасных Имен Аллаха "Аль-Байис", от которого происходит имя человека Байис/Багис/ Байыс. На Кавказе, среди татар часто можно услышать фамилию Багисов.

Оказывается, само понимание того, что есть "казахское" и "кто есть казах" у нашего населения, молодежи, даже интеллигенции и правителей сильно искажено. Хотя бы через 30 лет политической независимости надо теперь осознать и принять: "казахское" может иметь в своих этнолингвистических, также цивилизационных истоках не только "алтайское" (древнетюркское), но и иранское (причем со времен связей тюрков с согдийцами и персами) и арабское. Вообще, нет абсолютно "чистых" народов и культур. Но особенно процессы смешения и культурного синтеза были сильны в Центральной Азии, вдоль Шелкового пути, в среде номадов.

30-40% казахской лексики - это фарсизмы и арабизмы, но они казахизированы, фонетически адаптированы к нашему языку и ментальности, давно стали нашими словами и терминами. В том числе и антропонимы, лично-собственные имена. И имя Зура (Зауре, Зере) - пример фонетической адаптации и модификации имени Зухра/Захра.

Казахские сказки, фольклор в целом наполовину состоит из сюжетов, перекочевавших к нам из мусульманского Востока, из сказок "1001 ночи", отсюда - джинны, дивы (дау), птица Самург (а не Самрук), суфийские персонажи, как аруах, чильтен, гаиберен, пирлер, Ходжа Насреддин и пр. Кстати, об этом писал Г. Потанин, знаток Азии (см. книгу "Казахский фольклор в собрании Г.Потанина"), великий В. Радлов и даже Чокан Валиханов (при всем его скепсисе к исламу).

И даже в расово-антропологическом плане казахский народ - это mix, результат смешения: древнейшие арийцы+ туранцы; тюрки, согдийцы, арабы, монголы, калмыки и пр. Язык казахов - конечно, тюркский и мы гордимся этим. Но ведь еще Махмуд Кашгари, Йусуф Баласагуни, Алишер Навои обогащали тюркский язык за счет арабо-персидских терминов… Тогда давайте в духе пантюркизма начнем тотальную ревизию нашей культуры, выбрасывать за борт Йассауи, Фараби, вычеркивать из истории ходжей (род "кожалар"), в том числе такого потомка арабов, как великий казахский писатель Мухтар Ауэзов?

Или отказываться от Священного Корана, от мусульманских мавзолеев и некрополей, ведь в них следы "проклятых арабов и персов"?! Или вот, великий Абай назвал одного их своих внуков Кутайба - именем арабского полководца, который завоевал Согд и Хорасан. Значит, надо спорить с великим Абаем, проклинать его за "арабизацию"?

Надеемся, у казахского народа хватит элементарного благоразумия, чтобы понять и принять обнажившуюся благодаря демократии и свободе науки важную историческую истину о том, что как тюркоязычные мусульмане казахи всегда имели очень много общего со всем мусульманским Востоком (и кочевничество тут ни при чем). Этим обстоятельством следует гордиться, а не чураться.

На самом деле никто не занимается искусственной арабизацией: арабо-мусульманское влияние изначально, еще с IX-X вв. на Юге, а в центральной части современного Казахстана с XIV века (когда 30 лет правил золотоордынский император Султан Мухаммед Узбек-хан) присутствовало и процветало в нашей традиционной культуре Великой Степи. Сама Великая Степь считалась, как упоминал об этом Абай, частью "Дар уль ислама". Итак, великая бабушка великого Абая Зере-ана была названа в честь дочери Пророка Фатимы-Захры.

Н. Нуртазина,
историк

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613131620
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