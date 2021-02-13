 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Идеологический вирус атеизма. И "долгоиграющие" последствия красной чумы, - Н.Нуртазина
14:43 15.02.2021

Идеологический вирус атеизма. И "долгоиграющие" последствия красной чумы

"Помимо экономических, социальных, экологических, биологических и других угроз широко распространяются различные "идеологические вирусы" (К.К. Токаев)

"Өзің білме, білгеннің тілін алма!"/"Сам не ведай и не слушайся знающего!". ("қарғыс"-проклятье из казахского фольклора)

Продолжая обсуждать статью Президента Казахстана "Независимость превыше всего", мы бы хотели обратить внимание на такой фрагмент: "Помимо экономических, социальных, экологических, биологических и других угроз широко распространяются различные "идеологические вирусы". В эпоху стремительной глобализации все труднее распознать ее негативное влияние. Другими словами, многие незаметно для себя оказываются в плену опасных иллюзий, теряя свой стержень. Поэтому, оставаясь частью мирового сообщества, мы должны трепетно относиться к своим корням. Нельзя отрываться от своей самобытной культуры и уникальных традиций, которые составляют нашу национальную идентичность. Только оберегая и укрепляя ее, мы сможем сохранить себя в цивилизационном хаосе".

В этой связи хочется отметить, что в действительности идеологический "коронавирус" пришел в наши края, в Великую Степь казахов, в первые десятилетия ХХ века с советско-атеистической пропагандой. Современные "вирусы" идеологий часто являются лишь "новыми штаммами" и мутациями того страшного вируса, вызвавшего некогда красную чуму. Речь идет о кровавой революции Ленина и Сталина, в содержании которой впервые в истории человечества в ранг официальной идеологии были возведены циничное богохульство и богоборчество всех форм, планомерное и системное уничтожение институтов и кадров духовенства, выкорчевывание религий из культурной памяти, истории, искусства, быта и т.д.

Бедный мусульманский "советский Восток", вся наша Центральная Азия, мусульмане Волго-Уральского региона и Кавказа, были повергнуты в пучину неслыханных бедствий, в цивилизационный хаос, который показался им настоящим "Акыр заманом" (кончиной мира). Особенно казахи в силу географической близости к центрам мятежей и революций, также дисперсного расселения скотоводов-номадов, которое всегда облегчало русскую колонизацию края, пострадали от 70-летнего советского режима больше всех других народов СССР. Пострадали не только биологически, демографически (при нормальном развитии Казахстан сейчас был бы одним из густонаселенных центральноазиатских государств с населением 80 млн., которое бы оказывало миграционное давление на Россию и далее Европу), но и духовно, морально, интеллектуально.

Подававший большие надежды многочисленный (почти 6 млн. в нач. ХХ в.) симпатичный народ-метис, который уже в конце XIX-нач.ХХ вв. имел респектабельную в масштабе мусульманского мира и Евразии креативную, сплоченную, высокообразованную и полиязычную духовно-интеллектуальную элиту (многие владели кроме родного языка - турецким, "чагатай-тюрки", фарси и араби, русским, французским, немецким, английским, китайским), так что успели засветиться даже казахи-члены тайных масонских лож; также казахи-восторженные поклонники модного тогда франкоязычного египетского муфтия-реформатора Мухаммада Абдо и "мусульманского Калиостро" Джамаладдина Аль-Афгани; казахи-тюркисты, ездившие в Стамбул и Каир (и даже в Токио - нелегально, после русско-японской войны 1904-05 гг.) и участвовавшие в жарких диспутах о модернизации и деколонизации Азии….

И такой умный, пассионарный, быстро возрождающийся вопреки даже колонизации русским царизмом свободолюбивый и энергичный народ по имени Qazaq был жестоко отброшен назад - и все из-за адоподобной истории в 1918-1945 гг., и минимум на 100-150 лет! Нормальное историческое развитие народа и Казахстана было искусственно задержано, приостановлено (деформировано и т.д.). И все начиналось с зловредной идеи, восстания против Бога и справедливости, с демагогии и обмана.

Царский колониализм оказался для казахов "цветочками", даже свободой и милостью по сравнению с диктатурой Советских коммунистов. Истребили, расстреляли и сгноили в сталинских концлагерях буквально всю образованную верхушку, также всех мало-мальски думающих, верующих, стыдящихся. Сожгли на "кострах инквизиции" все книги и рукописи, если на бумаге была запечатлена хоть одна арабская буква (хотя это могли быть безобидные восточные сказки или школьные учебники по арифметике, но неграмотным революционерам везде мерещился ненавистный Коран).

В итоге сейчас мы, нищая и дезориентированная нация (вернее, подобие нации), заискиваем и смотрим в рот потомкам тех отсталых арабских бедуинов, которые в нач. ХХ века не могли выдвинуть на глобальную сцену ни одной фигуры, равной по значению для всего Востока, как наши светила Мустафа Чокай и Алихан Букейхан, или гениальный востоковед и отважный путешественник Мухамед-Ханафия (Чокан) Валиханов.

А был ли тогда у эмиратцев и саудитов (которые составляли отсталые окраины Османской империи) такой блестящий интеллектуал и аристократ, как князь-чингизид Муса Чорманов, полковник царской армии, получивший дворянский титул, который, участвуя в торжестве по случаю коронации российского императора Александра II в 1855 г., от имени казахского народа произнес яркую речь на чистом французском языке?! (хотя он же был известен и как большой покровитель ислама). Нет сомнения в том, что предки современных шейхов, миллиардеров ОАЭ и КСА во времена Мусы Чорманова умели только совершать друг на друга набеги и участвовать в верблюжьих бегах (а масса народа даже питалась ящерицами и голубями).

Вместо того, чтобы давным-давно являться страной гордых и богатых казахских шейхов (в позолоченных тюбетейках и благородных черных чапанах с золотым позументом…), уже в 50-60-х гг. ХХ века иметь "дубайские" небоскребы и мегаполис типа Нур-Султана (и даже несколько), а, самое главное, давно быть признанным духовным лидером и спасителем мусульманского мира (как предсказывал о тюрках великий арабский историк и философ Ибн Халдун в 14-ом веке), казахи из-за своей непутевой судьбы вынуждены нынче суетливо трещать, как неугомонные кикиморы, хитря и заговаривая всем зубы, жалко улыбаться и беспринципно унижаться то перед Западом, то перед Китаем и Россией, чтоб выжить, выклянчить деньги и т.д.; при этом еще умудряются вляпаться в различные борат-скандалы…

Ввиду идеологических последствий 70-летнего духовного "ковида" казахский народ не может никак нормально возродить свой язык, определиться с алфавитом; как иваны непомнящие они не помнят и не могут как следует вспомнить ни свою историю, ни свой национальный костюм, ни танцев и музыкальных инструментов, ни религии, ни даже своих традиционных имен…

Более того, еще и не хотят вспоминать и принимать честный диагноз своего коллективного "заболевания": разумные и выстраданные всей нацией первые попытки восстановить историческую справедливость, стремление благородных людей посредством интеллектуального просвещения дать духовный импульс процессу деколонизации и реисламизации этнического сознания некоторым современным "бессимптомным ковидчикам" кажутся чуть ли не "фанатизмом", "сектанством", "национализмом" и пр.

Такая реакция как раз лишний раз убеждает и указывает на глубину ментальной болезни "манкуртизма". У казахов самым страшным проклятьем в адрес человеку и народа были слова заклинания: "Өзің білме, білгеннің тілін алма!" ("Сам не ведай и не слушайся знающего!"). Из вышесказанного вытекает бесспорная актуальность высказывания глубокоуважаемого господина Президента К.К. Токаева об опасности "идеологических вирусов". Ибо мы как нация по себе, по своему горькому опыту хорошо знаем, как тяжел и опасен "постковидный синдром" от инфицирования некоторыми из исторически известных нам ментальных вирусов…

Назира Нуртазина,
профессор КазНУ им. Аль-Фараби

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613389380
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