 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Политзаключенных в Туркменистане ограничивают в контактах с родственниками
18:13 15.02.2021

Продолжаются работы по созданию фильтрационного лагеря на востоке страны
Родственники политзаключенных в Туркменистане жалуются на ограничения свиданий, переписки и передач, введенные в туркменских тюрьмах со ссылкой на карантинные мероприятия, связанные с COVID. Ограничения были приняты почти год назад, при этом каких-либо альтернативных возможностей общения (например, телефонных разговоров с родственниками) политзаключенным не предоставляется.

Так, члены семьи юриста из Небитдага Пыгамбергельды Аллабердыева, приговоренного по сфабрикованному уголовному делу к 6 годам лишения свободы, после его ареста в сентябре 2020 года ни разу не имели свиданий, не получали писем от него и официально смогли передать лишь одну посылку (еще до приговора). Им до сих пор не удается узнать, смог ли Аллабердыев обжаловать приговор. В ноябре 2020 года стало известно, что осужденный юрист содержится в колонии в пос. Акдаш (на западе Туркменистана), предназначенной для бывших сотрудников правоохранительных органов. Состояние его здоровья ухудшилось, у него "сильно болят ноги", но медицинской помощи он не получает, а администрация колонии отказывается разрешить передачу необходимых лекарств.

Из колонии в Байрамали поступило сообщение, что осенью 2020 года группа религиозных заключенных была переведена в печально известную тюрьму Овадан-депе под предлогом карантинных мероприятий. Родственники одного из них рассказали, что последнее свидание в Байрамали они смогли получить лишь в начале 2020 года, затем разрешались лишь передачи. После того как в октябре 2020 года их сын был этапирован в Овадан-депе, администрация этой тюрьмы сообщила, что любые передачи запрещены из-за карантина.

По информации различных источников, в Лебапском велаяте продолжаются работы по созданию карантинно-фильтрационного лагеря, предназначенного для граждан Туркменистана, которые будут возвращаться из-за границы, прежде всего из Турции. Целью создания лагеря, как утверждают местные источники, являются не только карантинные мероприятия, связанные с COVID, но и фильтрация граждан на предмет возможных связей с протестным движением. Предполагается, в частности, проверка электронных носителей информации. Для этого Туркменистан закупил в Израиле специализированное оборудование и программы для разблокирования телефонов, планшетов и ноутбуков. Лагерь может вступить в строй уже этой весной.

Таджигуль Бегмедова, Туркменский Хельсинкский Фонд по правам человека
Виталий Пономарев, Правозащитный Центр "Мемориал"

press@memohrc.org

Источник - ЦентрАзия
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