Легендарный генерал-прохиндей Суваналиев стал губернатором Баткенской области Киргизии

23:15 15.02.2021

Суваналиев Омурбек Исакович назначен полномочным представителем правительства КР в Баткенской области. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр КР Улукбек Марипов, сообщает пресс-служба кабмина.



СУВАНАЛИЕВ Омурбек Исакович

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[31.07.1960 - ..]

Родился в г. Талас. Кыргыз.



Окончил Карагандинскую Высшую школу МВД СССР (1981), юрист-правовед.



В 1981-86 - ст. оперуполномоченный УВД Таласской области.

В 1986-89 - ст. оперуполномоченный ОБХСС Ленинского РОВД г. Фрунзе.

В 1989-90 - нач-к ОБХСС Аламединского РОВД.

В 1990-91 - нач-к, зам. начальника ОВД г. Пржевальск Иссык-Кульской области. (в 1990 г. лично вырвал самодельную бомбу из рук террориста, угрожавшего взорвать самолет в аэропорту Пржевальска, если будет отказано лететь в Китай).

В 1991-92 - нач-к УВД Иссык-Кульского района и города Чолпон-Ата.

23 марта 1992 арестован и помещен в СИЗО МНБ РК по подозрению в превышению власти - избил подчиненного, застав в служебном кабинете с проституткой. Несколько ранее несмотря на огромное давление арестовал за наркоторговлю сына председателя Иссык-Кульского облисполкома). Его сослуживцы приехали в Бишкек и пикетировали центральную площадь с плакатами: "Долой защитников мафии!"

13 января 1993 - полностью оправдан Бишкекским городским судом "за отсутствием состава преступления" и освобожден в зале суда.

С марта 1993 - восстановлен в ранее занимаемой должности нач-ка УВД Иссык-Кульского района и города Чолпон-Ата.

В мае 1993 - в знак протеста против методов работы коллегии МВД в области борьбы с коррупцией и организованной преступностью подал в отставку.

В 1993-94 - вице-президент Ассоциации "Национальное достоинство и прогресс".

В 1994-95 - нач-к оперативно-следственного управления Налоговой полиции при Правительстве КР. (раскрутил незаконные поставки "Мерседесов" в автохозяйство управления делами Кабинета министров).

В 1995-97 - депутат Законодательного Собрания Жогорку Кенеша, избран по Таласскому избирательному округу №28. Председатель Парламенсткой Комиссии по борьбе с коррупцией и организованной преступностью

В 1997-1998 - нач-к Управления Министерства национальной безопасности по Ошской области. (под его руководством задержаны убийцы вице-мэра Санкт-Петербурга Маневича, отдал приказ о задержке на станции Ош эшелона с оружием, следовавшего в Афганистан к Масуду, в январе 1998 года публично заявил в интервью, что возможным получателем оружия является не Масуд. а Намонгони). В 1998 г. подал в отставку с должности начальника управления МНБ по Ошской области, как не согласный с решением властей о закрытии дела о задержании контрабандного оружия и боеприпасов в количестве 700 тонн (20 вагонов). Правительство Кыргызской Республики приняло решение об отмене уголовного дела и возврате оружия и боеприпасов в Иран.

С 25 июня 1999 - директор "Общественного фонда Феликса Кулова".

В 2003 - сотрудник аппарата Омбудсмена КР.

С сентября 2003 г. - нач-к УВД Нарынской области.

С 25 марта 2005 - и.о. начальник УВД г. Бишкек.

С 2 мая 2005 - начальник УВД г. Бишкек - заместитель министра внутренних дел КР.

18 июля 2005 - подал в отставку, заявив "Я мечтал о том, что жители Бишкека будут ходить по улицам города без страха, и намеревался очистить столицу от криминальных элементов, но политика повернула совсем в другое русло, и я с ней категорически не согласен". (Моя столица, 20.07.2005). Отказался от поста начальника УВД Баткенской области.

В 24 октября 2005-2006 - вновь начальник Главного управления ВД г. Бишкек.

С ноября 2005 -2006 - заместитель министра внутренних дел КР.

6.11.2006 - 02.2007 - и.о. министр внутренних дел КР (назначен по требованию оппозиции).

С 02.2007 - руководитель штаба оппозиционного "Объединенного фронта за достойное будущее Кыргызстана".

С 8.04.2007 - "руководитель по организационным вопросам" "бессрочных, массовых митингов" оппозиции (утвержден на совместном заседании движения "За реформы!" и Объединенного фронта "За достойное будущее Кыргызстана!"),

24.04.2007 задержан по обвинению в организации массовых беспорядков (ст. 233 УК).

В авг. 2007 зарегестрирован ЦИК кандидатом в депутаты на парламентских довыборах по Балыкчынскому избирательному округу № 69. 13.09.2007 снял свою кандидатуру.

C 17 cент. 2007 - 11 января 2008 - заведующий отделом по делам обороны и безопасности Администрации Президента Кыргызской Республики.



С 11 января 2008 - нояб. 2009 - аким Нарынской области.



С 12 по 20 июня 2010 - начальник управления внутренних дел Ошской области Кыргызской Республики (сам подал в отставку, мотивируя желанием "заняться партийной деятельностью в связи с предстоящими выборами в парламент").



С 26 июня 2010 - председатель партии "Ата Журт".



Генерал-майор милиции



С 1995 - 1-й зам. пред. Демократической партии Эркин Кыргызстан/свободный Кыргызстан (избран на 6-м съезде партии).



Заместитель председателя Политсовета партии "Ар-Намыс"



В сентябре 2000 пытался зарегистрироваться в качестве кандидата в Президенты КР, в регистрации отказано т.к. не смог сдать необходимый экзамен на знание письменного киргизского языка.



С 09.2013 - лидер нового оппозиционного "Движения сопротивления"



С 4 февр. 2019 - заместитель секретаря Совбеза КР



с 6.10.2020 - 9.10.2020 - и.о. председателя ГКНБ КР.

"Самозахватил" кабинет главы ГКНБ в ходе "Октябрьской революции", из которого изгнан общим собранием офицеров ведомства



+ С мая 2005 - президент Федерации бокса КР.



Женат. Сын.