Аристократы степи. Что вредит визуальному имиджу казахской нации и отечественной киноиндустрии, - Н.Даутбеккызы

01:03 17.02.2021

О том, как стереотип "жалпақ танау қара кемпірлеріміз" ("плосконосые чернокожие наши бабушки") вредит визуальному имиджу казахской нации и отечественной киноиндустрии



Часть 1



"Беки жарко дарили ему… о-го-го! лучших девушек, плачущих, но не упрямых, Он молчал, обнимая свою рябую….(Олжас Сулейменов. "Красный гонец и черный гонец")



"Сильный, смелый человек: слегка продолговатое лицо, глубоко сидящие глаза, большой лоб, "орлиный" нос, жесткие волосы, густые брови, узкие губы.

Любитель мудрости: красивое лицо, светящиеся силой глаза, тонкие губы.

Медлительный человек: толстый кончик носа, большие уши.

Бездельник: задранный кверху кончик носа.

Ловкий человек: глубоко посаженные глаза, маленькие уши.

Глупый человек: круглое лицо, выпуклые бесцветные глаза, смотрящие сверху вниз, широкий нос, толстые губы или толстая верхняя губа, покрывающая нижнюю.

Трусливый, слабый человек: круглое лицо, мягкие волосы, редкие брови, синие или белесоватые глаза, толстые губы.

Вялый и равнодушный: мясистый затылок, круглый лоб, зеленоватые глаза или слезящиеся навыкате глаза, нос картошкой.

Тиран: маленькие глазки, длинные ресницы, высокий лоб, широкий рот, кудрявые волосы или лысина…

(Арабский физиогномист Абуль-Фарадж (1226-1286), "Книга занимательных историй")



Всегда были и есть такие научные или околонаучные дисциплины, как физиогномика, евгеника, различные расовые теории, также биокриминалистика и др., которые веками и тысячелетиями доказывают определенную связь между характером человека и его внешностью – лицом, фигурой, походкой, голосом. "По данным физиогномистов, продолговатое лицо, близкое по форме к прямоугольнику, имеет примерно такую же ширину, как ширина подбородка. Это так называемый аристо-кратический тип, свидетельствующим об интеллекте, чувстви¬тельности и уравновешенности. Нередко человек с подобной формой лица расчетлив и рассудителен. Говорят, что такие люди обладают организаторскими способностями и ярко выраженной устремленностью к цели. Японские физиогномисты утверждают, что большинство им¬ператоров их страны имели указанную форму лица… (Константиновская Л. Физиогномика http://www.astronom2000.info/).



Кстати, казахи на протяжении своей тысячелетней истории умели очень хорошо "читать" человека по его лицу и особенно в процессе общения ("сухбат"). Поскольку номады Евразии сами по себе были результатом биологической селекции, естественного отбора, когда только самые сильные, энергичные, смелые и следующие кодексу чести могли присоединиться к кочующему и постоянно воюющему сообществу, то вплоть до наследственной дегенерации казахов в ХХ веке наши предки обладали богатой научно-духовной информацией о генетике, коллективной наследственности, психологии и психопатологии.



Казахские мудрецы прекрасно знали, что внутренне и внешнее часто взаимосвязано, хотя и могут быть исключения из правила и парадоксы (в таких случаях говорили: "адам аласы - ішінде", аналог выражения "чужая душа – потемки") . "Ата-тек" – так называлась генетика у казахов. И были выведены негласные правила и законы, по которым можно было освоить степную науку "кісі тану" (человековедение), хотя многое кочевниками Евразии было заимствовано из суфизма, суфийской психологии и физиогномики.



По голосу, жестикуляции, мимике, особенно глазам, носу, губам, овалу лица, кистей рук, коже, волосам казахские мудрецы без труда могли "раскусить" человека, его психологию, природные наклонности, дарования. К сожаленью, до нас дошли лишь крупинки Степного Знания-Даналык, в частности, физиогномики. Но можно реконструировать наиболее важные правила и приметы, закономерности.



Например, казахская поговорка гласит: "Ат ерінді келеді, ер мұрынды келеді" ("Хороший конь бывает губастым, героя отличает выдающийся нос"). Канонический идеал мужчины у казахов совпадает с классическим описанием аристократа в любой культуре. А это – продолговатое лицо, глаза среднего размера, правильной формы нос, или даже с горбиной; мужественный подбородок, узкие губы и т.д. Об этом говорят такие традиционные эпитеты при описании положительных персонажей, героев, ханов, аристократов, мудрецов, как "ат жақты" (букв."лошадиное" лицо, т.е. длинный череп, овальное, а не круглое), қыр мұрынды ("греческий нос"), "кең маңдайлы" (широкий лоб), с густыми бровями ("қалық қабақты) и черной бородой ("қара сақалды"), с суровым взглядом ("сұсты"). Все эти люди-рыцари, кстати, были серьезные и немногословные, почти не смеялись.



Из эпоса, исторических источников и жизнеописаний героев-батыров мы можем установить, что в абсолютном большинстве вожди казахов действительно были люди рослые (некоторые казахские батыры и ханы XVII-XVIII века имели рост 2,5-3 метра, это хан Есим-Ешмухамед, Срым Датулы, Ерасыл-Кабамбай и др.; потомок кыпчакских батыров спортсмен Хаджи-Мукан, умерший в 1948 г., был ростом 2 метра).



Во всяком случае это были люди не ниже 175-180 м, и самое главное - физически очень сильные, ловкие, выносливые, широкоплечие, военной выправки. В плане расово-антропологической характеристики элитарная часть казахов-кочевников отличалась более "европеоидными" (есть понятие "южные ветви европеоидов"), нежели монголоидными чертами лица. Хотя были исключения, например Хан Кене описан как человек с калмыцкими чертами лица. Но там был особый случай – его бабушка была дочь джунгарского хана.



Надо сказать, что палеоантропологами давно доказано, что у народов "желтой расы" монголоидные признаки (круглое лицо, маленький нос) бывают сильно выражены именно у женской половины населения и в детском возрасте, чем среди взрослой популяции мужчин. Именно у монголоидов происходит такое любопытное явление, метаморфоза, когда круглицый курносый малыш, взрослея, вдруг резко меняется в сторону "европеизации": "дорастает" его носик, "вытягивается", т.е. изменяется овал лица (разумеется, исчезает и загадочное "монгольское пятно", родимые пятна на его попке).



Что касается казахов, то они воообще всегда были метисы, лишь условно относящиеся к монголоидной расовой семье, представляя туранскую расу (или южносибирский тип). Большинство народа имело светлую кожу, а не смуглую и не "желтую" и отнюдь не узкие глаза. Особенно среди мужчин и тем более пассионарной группы батыров было очень много личностей евразийской, "кавказской" наружности.



К примеру, сохранились описания Джанходжа батыра, Махамбета, Осман Гази батыра (Оспан батыр) и др. В крови многих героев Великой Степи были следы смешения разных этносов и рас. Так, знаменитый Кабамбай-Ерасыл батыр на самом деле был по отцу "ходжа" (сын Тохтар ходжи), но был воспитан дедом по матери в роду найманов-каракереев; род Махамбета восходит к военнопленным персам-кызылбаш (вернее, это были тюрки-шииты, служившие шаху Ирана).



А еще следует понять такую логику: самые знатные, сильные и авторитетные мужчины Великой Степи естественно имели больше выбора и шансов (возможностей, богатства для выплаты калыма) чтобы жениться на самых красивых женщинах. Это закон природы и человеческого сообщества древних народов, суровая правда истории, реальность жизни! Аристократы выбирали женщин из аристократических семей и кланов (и даже дочерей иностранных правителей и пр.), а не простых "жалпақ танау қара қыз". Это еще более усиливало специфические черты внешности аристократической касты. Все эти тонкости надо понимать и учитывать, когда мы хотим, к примеру, реконстурировать облик аристократии в исторических фильмах.



К примеру, живший в XIX веке Кунанбай хаджи, отец Абая, или их дед Оскенбай бий имели достаточно авторитета и богатства, чтобы выбрать жен, которые не только верой и умом, но и внешностью прославляли бы своих мужей. Кстати, Зере Ана, бабушка Абая была из найманского рода Матай, а этот род славился своими изнеженными белолицыми красавицами.



Заметим, что когда в течение нескольких столетий у нас истребляли вождей и участников национально-освободительных восстаний в Казахской Степи, всех ханов и султанов, и это были именно этнические чистки с истреблением рода и потомков, то был нанесен серьезный урон исконному расово-антропологическому облику казахов – через резкое уменьшение численности казахов "аристократического", геройского типажа.



Можно смело сказать, что за эпоху советского колониального рабства казахи стали более вялыми, инертными, низкорослыми, при этом в условиях тяжелого колхозного "плантационного рабства" физически выживали популяции смуглых, чернокожих людей (казахи сами считали, что смуглые люди более крепки и годятся для физического труда), тогда как обладатели тонкой светлой кожи (а именно такими описаны все красавицы в нашем эпосе, в наших великих дастанах), утонченные женщины и мужчины-аристократы, их потомство часто не выживало – в жестоких условиях геноцида и крепостного труда в засушливых, безводных регионах, песках (лучшие земли-джайляу, озера и горы были еще раньше отобраны), также в атмосфере бездуховности и разгула атеизма... Советская власть даже целенаправленно преследовала и не давала житья потомкам ханов и султанов, ходжам, остатки которых спаслись бегством в Иран, Китай и др. страны.



Из степной науки "ата тек" или "тектану" (генетика) вытекали традиционные представления о красоте, канонические идеалы джигита и девушки, ценные рекомендации для института семьи и брака. У Мирза Ибрахима (Абая) есть описание красоты казахской красавицы для XIX века, где есть такие эпитеты и метафоры, как "широкий лоб, будто вылитый из белого серебра ("қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы"), большие черные лучистые глаза ("аласы аз қара көзі нұр жайнайды"), прямой точеный нос ("маңдайдан тура түскен қырлы мұрын), белая кожа (сравнивается с белым серебром)...



(окончание следует )



Автор: Н. Даутбеккызы