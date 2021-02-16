 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 16.02.2021
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В Кабуле обсуждено укрепление сотрудничества между Таджикистаном и Афганистаном в вопросах безопасности
11:51 17.02.2021

14-16 февраля текущего года Председатель Государственного Комитета национальной безопасности Республики Таджикистан, генерал-полковник Саймумин Ятимов во главе делегации принял участие в работе международной конференции "Борьба с терроризмом и расширение регионального сотрудничества для устранения угроз терроризма" в г.Кабул Исламской Республики Афганистан.

В рамках рабочего визита Председатель ГКНБ РТ С.Ятимов встретился с Президентом Афганистана Мухаммадом Ашрафом Гани, Председателем Высшего Совета национального примирения Абдулло Абдулло, Первым вице-президентом ИРА Амруллой Солехом, Председателем парламента Афганистана Мир Рахмоном Рахмони, руководителем Главного управления национальной безопасности Ахмадом Зие Сироджем, Министром иностранных дел Ханифом Атмаром, секретарем Совета безопасности Хамдулло Мухибом, руководителями и представителями других структур.

В ходе встреч главы ГКНБ Таджикистана с высокопоставленными чиновниками ИРА обсуждены вопросы взаимовыгодного сотрудничества, состояния безопасности двух государств и региона, надежности охраны государственной границы, борьбы с терроризмом и экстремизмом, контрабандой оружия и наркотиков. Также состоялся обмен мнениями по названной тематике.

На переговорах было отмечено, что Таджикистан является сторонником обеспечения стабильности и безопасности в Афганистане, постоянно подчеркивает его важность для региона.

Завершение переговоров противоборствующих сторон, окончание войны в Афганистане и предотвращение диверсионной деятельности заинтересованных кругов с использованием международных террористических групп считаются важнейшими факторами обеспечения безопасности, отмечалось на встречах.

Стороны выразили полную согласованность позиций друг друга по обсуждаемым проблемам, подчеркнув, что две дружественные братские страны, имеющие общую культуру и язык, готовы укреплять и расширять сотрудничество и интеграцию в политической, экономической, культурной сферах, а также в области безопасности, способствуя миру, стабильности и спокойствию в регионе.

Кроме того, С. Ятимов выступил на конференции с докладом, обсудил актуальные вопросы обеспечения мира в Афганистане, наличия большого количества международных террористических организаций, их угрозы странам региона, факторы улучшения ситуации в соседней стране и на линии госграницы.

Рабочая поездка делегации Таджикистана в Афганистан прошла в атмосфере дружбы и полного взаимопонимания.

Источник - ЦентрАзия
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