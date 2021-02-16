 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Умер Народный артист Андрей Мягков
10:47 18.02.2021

Андре́й Васи́льевич Мягко́в (8 июля 1938, Ленинград - 18 февраля 2021) - советский и российский актер театра и кино. Народный артист РСФСР (1986). Лауреат Государственной премии СССР (1977) и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1979). Писатель в жанре детектива. Ребенком был жителем блокадного Ленинграда.

Один из наиболее популярных актеров Советского Союза, Андрей Мягков ворвался в мир кино в 1965 году с ролью дантиста Чеснокова в комедии "Похождения зубного врача". Прославило же его многолетнее сотрудничество с режиссером Эльдаром Рязановым, вылившееся в картины "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Гараж" и "Жестокий романс".

Считалось, что Мягков был, по большей части, комедийным актером, но в его активе имеется достаточное количество крупных драматических ролей, таких как Алеша в "Братьях Карамазовых" Ивана Пырьева, Алексей Васильевич в "Днях Турбиных" Владимира Басова, ученый-карьерист Швырков в драме Марлена Хуциева "Послесловие".

С 1987 года служил в МХТ имени А. П. Чехова. Обладатель множества наград и премий.

Андрей Васильевич Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде.

Отец - Василий Дмитриевич Мягков (1908-1978) - заместитель директора Ленинградского полиграфического техникума по учебно-воспитательной работе, кандидат технических наук, педагог и организатор учебного процесса, работал в техникуме с 1935 по 1954 год, в 1954 году перешел в Технологический институт доцентом.

Мать - Зинаида Александровна Мягкова (1913-1989) - инженер-механик, работала в Ленинградском полиграфическом техникуме с 1946 по 1968 год.

Сестра - Татьяна Васильевна Мягкова.

По настоянию отца окончил Ленинградский химико-технологический институт (ныне - Санкт-Петербургский государственный технологический институт), недолгое время работал в Институте пластических масс. На любительском спектакле "Лесная песня" был замечен одним из педагогов Школы-студии МХАТ, который предложил ему попробовать силы у них.

В 1965 году успешно выпустился (курс В. П. Маркова) и стал тогда же актером театра "Современник".

Одной из первых театральных ролей стала роль Дядюшки в постановке "Дядюшкин сон". На сцене театра Мягковым также сыграны роли в спектаклях "На дне", "Балалайкин и Ко", "Обыкновенная история", "Большевики" и многих других.

В 1973 году режиссер Алексей Коренев отказал актеру в роли Нестора Петровича в комедийном телефильме "Большая перемена" из-за того, что Мягков поставил режиссеру условие - учителя Светлану Афанасьевну должна играть его жена.

Славу ему принес фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!", где он сыграл Женю Лукашина.

В 1976 году, когда "Ирония судьбы" вышла в прокат, Андрея Мягкова, по опросу журнала "Советский экран", признали лучшим актером года и присудили Госпремию СССР.
- Этот фильм поставил крест на моей карьере, - говорил актер. - Все считают меня алкоголиком, хоть в действительности спиртного я не люблю, а баню просто не-на-ви-жу! Я этот фильм уже не смотрел лет 20. Это насилие над зрителем, когда его показывают в Новогоднюю ночь.
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В 1977 году перешел во МХАТ; после раскола театра в 1987 году остался с Олегом Ефремовым - в МХТ им. А. П. Чехова.

Преподавал в Школе-студии МХАТ. Приглашался в жюри Высшей лиги КВН.

С 2010 года практически не снимается в кино, объясняя это так:

" Мы так бесстыдно подражаем американцам! Боевики, драки, бесконечный экшен. Кино стало бесчувственное, бессердечное. Это не русское искусство. Его мы забросили совершенно. У советского кино было свое лицо, а сейчас его взяли, повернули затылком и нарисовали на нем американскую физиономию. "
Смерть
Андрей Мягков скончался 18 февраля 2021 года.

Личная жизнь
Супруга с 1963 года - актриса Анастасия Вознесенская. На вопросы о том, почему у них нет детей, сегодня Андрей Васильевич и Анастасия Валентиновна отвечают, что в молодости они полностью посвящали себя работе, и на что другое у них не оставалось времени. https://2aktera.ru/stati/andrei-miagkov-lichnaia-zhizn-zhena-deti-vnuki

Автор трех детективных романов, написал которые, по его признанию, "лишь потому, что жене не хватает интересной литературы". Сценарист Александр Бородянский снял по книге Мягкова сериал, вышла трилогия его детективов "Сивый мерин".

Увлекается портретной живописью. Для друга и учителя Олега Ефремова написал картину "Портрет Олега Ефремова". Написал портреты Михаила Горбачева и Галины Волчек. Ведет уединенный образ жизни, практически не давая интервью.

Награды и премии

Вручение "Ордена Дружбы" 25 декабря 2013
Почетное звание "Заслуженный артист РСФСР" (31 декабря 1976 года) - за заслуги в области советского киноискусства.
Государственная премия СССР (1977) - за роль Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!".
Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (1979) - за роль Новосельцева в фильме "Служебный роман".
Театральная премия "Чайка" в номинации за сценическое партнерство "Двойной удар" в спектакле "Мещане", МХТ. (Партнером выступала А. Б. Покровская).
Почетное звание "Народный артист РСФСР" (5 декабря 1986 года) - за заслуги в области советского театрального искусства.
Орден Почета (8 июля 1998 года) - за большой вклад в развитие отечественного искусства.
Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1 сентября 2003 года) - за большой вклад в развитие отечественного искусства.
Благодарность Президента Российской Федерации (23 июня 2008 года) - за большие заслуги в развитии театрального и кинематографического искусства.
Орден Дружбы (21 декабря 2013 года) - за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
Орден "За заслуги перед Отечеством" III степени (29 мая 2019 года) - за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613634420
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