 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахи относятся к "потомству Йафета", то есть арийской расе, а не "желтокожим" монголоидам, - Н.Даутбеккызы
00:32 20.02.2021

Казахи относятся к "потомству Йафета", то есть арийской расе, а не "желтокожим" монголоидам

"Да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых" (Быт. 9:27).

"Яфис был самым справедливым из сыновей Нуха. Возвышенный род Его Величества, Царя Царей, связан с ним, и ханы восточных городов и Туркестана происходят от него" (Абул Фазл Аллами, ученый и поэт Государства Великих Моголов)

Согласно Библии и Корану, современное человечество является потомками первых 70 народов, восстановивших нашу планету после Всемирного Потопа, которые в свою очередь произошли от сыновей Ноя (у мусульман Нух) - Сима (желтокожие), Хама (чернокожие) и Йафета (белокожие). Хотя данная версия во многом схематичная, т.к. "потомки Сима" - это прежде всего семиты, но часть их после позднего расселения дали жизнь азиатской, "желтой расе". Также потомками "проклятого Ноем" его сына Хама считаются не только негроиды, но и различные древние народы Африки и Месопотамии. Также, разумеется, происходили процессы переселений, метисации и рождения смешанных рас.

Йафетические народы - "это арийская раса" (А.П. Лопухин). Согласно библейской версии Йафету (Яфету) достались земли запада и севера. Среди его сыновей называется Магог, от которого происходят скифы и сарматы, т.е. изначально в этой большой "евразийской" семье народов подразумеваются кочевые народы степной Евразии, Кавказа, Приуралья. В мусульманской мифологии и историографии Йафет называется Йафис, Яфис.

Конечно, всегда можно (возможно, сегодня особенно) пламенно возмущаться и морализаторствовать по поводу религиозных и расистских тенденций и интерпретаций истории человечества. И тем не менее были и до сих пор существует немало серьезных научных и философских концепций, также великих и не очень великих ученых, которые так или иначе признают расовый фактор и основанное на нем историческое неравенство народов и культур (по крайней мере, особенности, специфику).

Из трех сыновей Ноя/Нуха именно Йафет был самый воспитанный и справедливый (в православии он почитается как святой праведник), и его потомству были предсказано великое будущее, особенно в плане цивилизации, культуры, государственности (тогда как семиты, евреи и арабы, держали духовную власть, рождая пророков).

Сразу заметим, что аристократическая часть, элита монголов во главе с Тэмужином-Чингисханом отнюдь не были "монголоидами" в современном научно-антропологическом понимании. Они, как и большая часть тюркоязычных народов центральной Евразии, представляли остатки древней протоевропеоидной расы Азии (для профанов: европеоид - это не обязательно европеец, в этой большой расе состоят и черноглазые кавказоиды, "арменоиды", арабо-семиты и пр.). Хотя "борджигин" (род Чингисхана) букв.переводится "светловолосый". Марко Поло, также гениальный историк всех времен и народов, "Геродот Востока" Рашид ад-Дин писали не просто об европеоидности и арийской внешности Чингисхана, но даже светлой коже и густой рыжей его бороде (тогда как у "желтой расы" обычно слабый волосяной покров на теле).

Казахский народ в своих "шеджере" (родословных, генеалогиях) всегда возводил свои этнорасовые корни к легендарному великому Йафету, по казахски - Япет, Йапыт, Йапас пайгамбар (отсюда распространенное в народе личное имя Жаппас). И это неудивительно: имя великого праотца Йафета звучало у разных народов как Ефет, Иппат, Йах-фу (кит.), даже Юпитер (бог римского пантеона) и т.п.

Происхождение тюркского народа от Йафета и принадлежность казахов йафетической семье считались безоговорочным сакральным фактом, который восходит к великому летописцу и историку тюрков Абулгазы Бахадуру и другим корифеям. А они, в свою очередь, опирались на авторитетные сведения средневековых йудейских и арабо-мусульманских историков - таких, как Йосиф Флавий, Йакут, Табари, Масуди и др.

Йафетическая версия этногенеза казахов (и тюрков центральной Евразии) тем более внушает доверие, если вспомнить об имевших место попытках беспочвенной, тенденциозной "семитизации" происхождения казахов со стороны мифологизаторов-панисламистов: якобы народ происходит от Ибрахима/Авраама, который как семит является потомком другого сына Нуха/Ноя - Сима. Либо версия происхождения тюрков от народа Самуд, упоминаемого в Коране и пр.

О том, что три "джуза" казахов ведут свое происхождение от Йапыса, говорится во всех авторитетных казахских "шеджере" (от Шакарима, Курбанали Халида, Машхур-Жусупа и др.). Считавшийся пророком и святым патриарх Йафет и его потомство населяло первоначально Срединную Землю - равнины Евразии, с центром возможно в районе Волги и Урала. Мусульманские авторы среди 8 сыновей Йафета-Йапыса называли Тюрка (возможно чтение: Турак); среди потомков Йафета также называется Рус. Но чаще всего скифо-тюркское население Евразии идентифицируются как потомки Магога, сына Йафеса.

Итак, нельзя не признать ту очевидную, по тем или иным причинам ранее замалчивавшуюся великую истину о том, что Казахи по своему генетическому коду, протоевропеоидным истокам, являясь йафетидами-арийцами (не путать расу и гены с лингвистическим или религиозным и хозяйственно-культурным типом!), хотя и с примесью монголоидных, "восточно-азиатских" расовых признаков, иллюстрируют на самом деле большее этногенетическое родство с русскими (славянами, русами), также с народами Кавказа и персами, нежели - с китайцами, корейцами, японцами и пр., т.е. "симовым", желтокожими племенам и народами восточных областей Азии.

По вопросу палеоантропологии и формирования физического облика населения Казахстана выдающийся казахстанский ученый-антрополог Оразак Исмагулов доказал, что даже в тюркский период, т.е. до монгольского завоевания, соотношение европеоидных и монголоидных признаков в расовом облике племен Казахстана составляло 50:50, а в сакский период - доля признаков "желтой" расы было всего 30%. И лишь после XIII века этот процент повысился до 70%, когда в нашу Центральную Азию "понаехали" мигранты и орды завоевателей из Восточной Азии (Хинган, Ордос, Гоби, Халха и пр.), потомки различных "восточных варваров", всяких "дун-ху", "сянь-би" и т.д.

Но даже после мощных вторжений с востока и смешения с "симовым" потомством, вышедший на историческую арену с новым именем "Qazaq" тюркоязычный кочевой народ в своем расово-антропологическом облике сохранил индоевропейские, йафетические корни, загадочную "тураноидную", центральноазиатскую внешность, самостоятельную расовую идентичность и память о своем прародителе Йафете.

Казахским эпическим сказителям Великой Степи почему-то всегда были близки и дороги образы иранского богатыря Рустама (Рустем батыр) или царя Ануширвана (Навшаруан), горы Балкан-тау, Кавказ и Черное море, библейские мотивы Всемирного Потопа, Ноева Ковчега (Нух кемесы) и пр. нежели алтайско-сибирские, чукотские, халха-монгольские, сино-тибетские и пр. образы, мотивы, персонажи и топонимы.

Совершенно далекие от Библии, Корана, мифологии и расизма многие западные ученые-антропологи, основываясь на точных расчетах и генетике, считали правомерным и справедливым в расовой классификации, исходя из принципиально важных индикаторов, относить смешанную тураноидную расу (к которой относятся казахи и кыргызы) именно к европеоидам, а не монголоидам. Например, немецкий антрополог Э. фон Эйкштедт, английский биолог Джон Бейкер (книге "Раса", 1974 г.). Все эти моменты надо учесть при написании популярной, яркой и правдивой "Истории казахского народа" для иностранцев, о важности которой сказал Президент РК К.К. Токаев.

Автор: Н. Даутбеккызы

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613770320
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