 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 20.02.2021
21:48  Скончался Валерий Отчерцов - функционер Компартии Туркмении и нефтеоператор "Итеры"
20:40  Куликовская битва: последние данные археологов
18:44  Выступающий за Россию полу-афганец Саид Каримулла Халили взял медаль ЧМ по биатлону
17:50  НАТО требует снизить уровень насилия в Афганистане. От кого? Дебилизм
16:48  Лезут из всех щелей. Казахстанки в 2020-м побили рекорд рождаемости
16:44  Третьим будешь? Российский "Лукойл" пытается влезть в туркмено-азербайджанский нефте-проект "Достлук"
13:11  Берегись автомобиля. Младший зять Мирзиеева О.Умаров разбился в ДТП

13:09  "Нефть за 100": Ждет ли нас новый сырьевой суперцикл
13:07  Расфрендили страну: Facebook запретил делиться новостями с Австралией
13:00  Власти Узбекистана культивируют "этнически правильный" шовинизм
12:46  Негро-японка Осака победила всех американок и выиграла Australian Open по теннису
10:08  Возможна ли перезагрузка партийного поля в Казахстане?
10:04  Что происходит в Донбассе? А просто война, - Андрей Бабицкий
08:28  Мирзиеев продолжает играть в Гарун аль-Рашида. Теперь в наманганской махалле "Бунедкор"
08:23  Стратегическое партнерство Белоруссии и Китая – есть ли подвох? - И.Новицкий
00:59  Байден пошел на уступки Рухани. Отменено самое одиозное антииранское требование Трампа
00:32  Казахи относятся к "потомству Йафета", то есть арийской расе, а не "желтокожим" монголоидам, - Н.Даутбеккызы
00:24  В Техасе нет уже и воды. В замерзающем штате начались перебои с водоснабжением и продовольствием
00:15  Какой истории учат в казахстанской школе, - С.Смирнов
Пятница, 19.02.2021
23:57  Узбекистан предлагает соседям новые рынки. Вашингтон поддерживает выдвижение Ташкента на роль лидера в ЦА, - "НГ"
22:42  Испанский бит: почему арест рэпера спровоцировал массовые протесты
22:40  Китайскому предупреждение: бирманцы углядели в перевороте руку Пекина
22:37  Как появился Казахстан
19:36  А.Назарбаева (младшенькая) учредила премию для "адам боликов" - "за мужественные поступки"
15:58  Ни разу не философ и совсем не политолог Сейдуманов возглавил КазИнститут философии, политологии и религиоведения
15:39  В кыргызстанской ОАО "Электрические станции" новый директор - Талайбек Бектенов
15:34  Алматинские страдания. Бакытжан Сагинтаев – от "плохого премьера" до "плохого акима"
15:22  КазГолод/Ашаршылык: не надо путать "политическую окраску" с "политической оценкой", - Ж.Байхожа
15:20  Поуехавшие… Новая волна эмиграции из Казахстана: обратно они уже не вернутся
12:31  Санкции или жизнь: сможет ли Европарламент наказать казахстанские элиты? - М.Хамитов
12:27  "Арабская весна" могла дать египтянам демократию. Почему спустя 10 лет страна вернулась к диктатуре? - Е.Наумова
12:25  Белорусская оппозиция представила план борьбы с Лукашенко
11:52  "На иголки"... Украина пускает в распил флагман своего флота "Гетман Сагайдачный"
11:47  Вышла программная статья С.Жапарова "Союзнические узы" о взаимоотношениях и связях Кыргызстана и России
11:38  Затаившиеся драконы. В России арестовали гангстеров из легендарной китайской Триады
11:36  Донецкий команданте Стрелков предрек скорую войну России с Украиной
11:23  "Худшие из худших". Мирзиеев разогнал хокимият Уйчинского района
11:20  Развитие Иссык-Куля возглавил экс-КНБист Самат Медеров
10:56  Генпрокуратура Таджикистана назвала "обоснованным" приговор оппозиционеру Махмуроду Одинаеву
09:52  Пятая колонна на марше. Зачем России депутаты-предатели? - А.Соколов
09:42  Появились фотографии разрушений авиабазы США в курдистанском Эрбиле после удара "неизвестными" ракетами
09:39  Цифрокитай. "Алибаба" и сорок чиновников, - Николай Вавилов
09:34  Алишер Усманов оплатит 500 тысяч доз вакцины для Узбекистана
09:31  Глобальная суета. Ради чего мы живем? - Александр Агеев
09:29  Сергей Удальцов: России нужен содержательный протест
09:22  Прогнозы сбываются. Читая книгу Бертрама Гросса "Дружественный фашизм: новый облик власти в Америке"..
08:33  Право на расправу. "Враги народа" по-украински, - К.Кеворкян
00:09  Америке не удастся поссорить Индию с Россией. Дели настроен против создания "малого НАТО", - "НГ"
00:00  Голодные игры. Нужна ли кому-то историческая правда? - Данияр Ашимбаев
Четверг, 18.02.2021
23:16  Мирзиеев в Намангане впервые! он-лайн ответил на живые вопросы журналистов
22:41  На нефтяной высоте: надолго ли черное золото закрепилось около $65 за бочку
Архив
  © CentrAsiaВверх  
  
Скончался Валерий Отчерцов - функционер Компартии Туркмении и нефтеоператор "Итеры"
21:48 20.02.2021

На 77 году жизни не стало второго секретаря ЦК комсомола Туркменистана 1975 -1979 гг Отчерцова Валерия Георгиевича , в Туркмению он был направлен по разнарядке ЦК ВЛКСМ и задержался стал своим своим туркменом не каждый заслуживал туркменского прозвища и если в республике говорили" атчапар непереводимое сочетание но белая шапка это принадлежность к уважаемому клану седобородых аксакалов "именно поэтому и на посту второго секретаря ашхабадского горкома партии и на посту зам партии заведующего отделом науки и учебных заведений ЦК партии Туркменистана и заведующим орготдела ЦК на каком бы посту он не находился это был всегда востребованный справедливый и удивительно мудрым руководителем, что в союзной республике пришлому очень непросто, но ему это удавалось на всех постах и после Туркменистана

передал - Виталий Пономарев

---------------------

Валерий Георгиевич Отчерцов (туркм. Waleriý Otçertsow) (род. 28 июня 1945 года, Киренск, Иркутская область, РСФСР, СССР) - туркменский и российский государственный и партийный деятель, бизнесмен.

Родился в 28 июня 1945 году в г. Киренске Иркутской области.

Образование и специальность
Образование высшее.

В 1969 г. окончил Ижевский механический институт.

Карьера
Трудовую деятельность начал рабочим, техником, старшим техником, инженером-конструктором Ижевского мотозавода Министерства общего машиностроения г. Ижевска. Работал освобожденным секретарем комитета комсомола Ижевского мотозавода, первым секретарем Ижевского горкома ВЛКСМ, инструктором ЦК ВЛКСМ, вторым секретарем ЦК ЛКСМ Туркменистана, заместителем заведующего отделом науки ЦК КП Туркменистана, вторым секретарем Ашхабадского горкома КП Туркменистана, заведующим отделом организационно-партийной и кадровой работы ЦК КП Туркменистана. Заместитель Председателя Верховного Совета Туркменистана.

1991-1992 - Председатель Комитета по координации торговли, потребительского рынка и продовольствия при Президентском Совете Туркменистана.

26.06.1992 - 22.08.1996 - заместитель Председателя Кабинета министров Туркменистана.

27.04.1995 - 22.08.1996 - министр экономики и финансов Туркменистана.

22.08.1996 г. уволен с уникальной формулировкой "в связи с выездом пределы Туркменистана". В тот же день назначен советником-посланником по экономическим вопросам Посольства Туркменистана в России с присвоением дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника.

22.08.1996 - 1997 - советник-посланник по экономическим вопросам Посольства Туркменистана в России.

После отставки
С 1997 года занимает руководящие посты в нефтегазовой компании "Итера".

Награды:
Орден "Звезда Президента" (Туркменистан).
Медаль "Гайрат" (1993, Туркменистан).
Орден Дружбы народов.
Орден "Знак Почета".
Медаль Франциска Скорины (7 ноября 2002 года, Белоруссия) - за значительный вклад в развитие экономических связей, укрепление дружбы и сотрудничества между народами Беларуси и России[1].
Медаль "Дружба" (Монголия).
Орден преподобного Сергия Радонежского III степени (РПЦ, 2005).
Лауреат Главной бизнес-премии России "Дарин" (2004).

Женат.
Сын - Алексей (10 августа 1971 г.р.).
Сын - Максим (1 мая).
Внучка - Алиса (18.01.2004).
Внук - Георгий (31.10.2006).

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613846880
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат вернул в Мажилис законопроект по вопросам добычи урана
- Поуехавшие…
- Какой истории учат в казахстанской школе
- Бакытжан Сагинтаев – от "плохого премьера" до "плохого акима"
- Ашаршылык: не надо путать "политическую окраску" с "политической оценкой"
- Мажилисмены провели выездное заседание комитетов в Генеральной прокуратуре
- Кадровые перестановки
- Состоялось расширенное заседание коллегии Министерства культуры и спорта РК
- Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  