Скончался Валерий Отчерцов - функционер Компартии Туркмении и нефтеоператор "Итеры"

21:48 20.02.2021

На 77 году жизни не стало второго секретаря ЦК комсомола Туркменистана 1975 -1979 гг Отчерцова Валерия Георгиевича , в Туркмению он был направлен по разнарядке ЦК ВЛКСМ и задержался стал своим своим туркменом не каждый заслуживал туркменского прозвища и если в республике говорили" атчапар непереводимое сочетание но белая шапка это принадлежность к уважаемому клану седобородых аксакалов "именно поэтому и на посту второго секретаря ашхабадского горкома партии и на посту зам партии заведующего отделом науки и учебных заведений ЦК партии Туркменистана и заведующим орготдела ЦК на каком бы посту он не находился это был всегда востребованный справедливый и удивительно мудрым руководителем, что в союзной республике пришлому очень непросто, но ему это удавалось на всех постах и после Туркменистана



передал - Виталий Пономарев



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Валерий Георгиевич Отчерцов (туркм. Waleriý Otçertsow) (род. 28 июня 1945 года, Киренск, Иркутская область, РСФСР, СССР) - туркменский и российский государственный и партийный деятель, бизнесмен.



Родился в 28 июня 1945 году в г. Киренске Иркутской области.



Образование и специальность

Образование высшее.



В 1969 г. окончил Ижевский механический институт.



Карьера

Трудовую деятельность начал рабочим, техником, старшим техником, инженером-конструктором Ижевского мотозавода Министерства общего машиностроения г. Ижевска. Работал освобожденным секретарем комитета комсомола Ижевского мотозавода, первым секретарем Ижевского горкома ВЛКСМ, инструктором ЦК ВЛКСМ, вторым секретарем ЦК ЛКСМ Туркменистана, заместителем заведующего отделом науки ЦК КП Туркменистана, вторым секретарем Ашхабадского горкома КП Туркменистана, заведующим отделом организационно-партийной и кадровой работы ЦК КП Туркменистана. Заместитель Председателя Верховного Совета Туркменистана.



1991-1992 - Председатель Комитета по координации торговли, потребительского рынка и продовольствия при Президентском Совете Туркменистана.



26.06.1992 - 22.08.1996 - заместитель Председателя Кабинета министров Туркменистана.



27.04.1995 - 22.08.1996 - министр экономики и финансов Туркменистана.



22.08.1996 г. уволен с уникальной формулировкой "в связи с выездом пределы Туркменистана". В тот же день назначен советником-посланником по экономическим вопросам Посольства Туркменистана в России с присвоением дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника.



22.08.1996 - 1997 - советник-посланник по экономическим вопросам Посольства Туркменистана в России.



После отставки

С 1997 года занимает руководящие посты в нефтегазовой компании "Итера".



Награды:

Орден "Звезда Президента" (Туркменистан).

Медаль "Гайрат" (1993, Туркменистан).

Орден Дружбы народов.

Орден "Знак Почета".

Медаль Франциска Скорины (7 ноября 2002 года, Белоруссия) - за значительный вклад в развитие экономических связей, укрепление дружбы и сотрудничества между народами Беларуси и России[1].

Медаль "Дружба" (Монголия).

Орден преподобного Сергия Радонежского III степени (РПЦ, 2005).

Лауреат Главной бизнес-премии России "Дарин" (2004).



Женат.

Сын - Алексей (10 августа 1971 г.р.).

Сын - Максим (1 мая).

Внучка - Алиса (18.01.2004).

Внук - Георгий (31.10.2006).