Временно оккупированный Ахысхаистан - равен по территории двум Нагорным Карабахам, - Н.Мамедов

Ахысхаистан – единая историческая родина нескольких коренных этносов, преимущественно ахысхаистанских турок, затем ахысхаистанских курдов, терекеме, азербайджанцев и хемшилов, среди которых было не мало смешанных браков. Кроме названных этносов, в Ахысхаистане проживали также грузины, лазы, армяне, турки-османы и русские.



До 14 ноября 1944 г. в административно-территориальное деление Ахысхаистана, общей площадью 6040,0 кв.км, входили Ахалцихский, Адигенский, Аспиндзский, Ахалкалакский и Богдановский районы Грузинской ССР [1].



В состав Ахалцихского района (1208,0 кв.км) входили 77 населенных пунктов:

Ахысха – главный этнокультурный центр Ахысхаистана до 1944 г.

Аб

Абатәви

Ахалдаба

Ан

Анда

Андрийа Цминда

Аржул

Арджан

Ашағі Сухлис

Әзгур

Блорза

Бога

Бөйук Агара

Жағисман

Чала

Чарал

Чарем

Чечарак

Чохта

Чорчо

Элийа Цминда

Георги Сминдаi

Георги Сминда ii

Голтахеви

Горома

Грел

Гургел

Гурутубан

Хаг

Хевот

Хириан

Имлитә

Инжгөля

Кантиети

Кисатиб

Кобазе

Конжга

Күчүк Ағара

Микел Цминда

Миназа

Мугарет

Одунда

Окера

Орал

Орпола

Орсеп

Перса

Сагул

Сакунет

Синибан

Сирйох

Сохтев

Сүр

Шурдо

Татанис

Тбет

Текрут

Темлала

Талатубан

Тирибо

Тисел

Тоба

Цхалтуба

Цхорза

Цинис

Цкалтбила

Уравел

Вале

Вашлоб

Йенгикөй

Йохари Сухлис

Зейбан

Зикилә

Зилан

Зир

Жунта [2].



В состав Адигенского района (1056,0 кв.км) входили 74 населенных пункта:

Адигөн

Абастуман

Арал

Арзнә

Ашағи Әнтәл

Ашағи Цхис

Авхер

Балажур

Бейнара

Бөйук Смада

Чечла

Чела

Чихнаскаро

Чикил

Чургота

Дерсел

Әнтәл

Гаратубан

Годерзи

Гомаро

Горгул

Харжам

Херо

Хевашен

Хона

Хуро

Ижарет

Кахарет

Какви

Катсарал

Кехван

Кикибо

Кикинәт

Кордзә

Коротохи

Кортубан

Күчүк Смада

Кукунаур

Лелован

Малаша

Марел

Мохе

Накурдәв

Наминоур

Опийет

Оргошан

Осийет

Пареха

Плате

Рабат

Сабузар

Саирма

Сакразе

Самгур

Самхре

Сихисубан

Сире

Шога

Шоравал

Тейхис

Цахан

Царбистуман

Тутатжир

Уда

Унтса

Унтхисубан

Вархан

Йохари Әнтәл

Йохари Цхис

Занав

Зарама

Зазали

Зәдубан

Жорган [2].



В состав Аспиндзского района (825,0 кв.км) входили 65 населенных пунктов:

Асмиза

Агара

Ахашен

Ахчийа

Аландза

Алежува

Ардах

Атсквит

Әзгүдә

Базархана

Бузмарет

Чобарет

Дамала

Данет

Чолда

Эркота

Габет

Келсуда

Гобийети

Гурбаға-Оғли

Нәкәләкөв

Хават i

Хыртыз

Хизабара

Идумала

Индуса

Кәмзә

Карзамет

Гилдә

Койундара

Кокийа

Куна

Кварша

Ашахки Ошора

Лебис

Маркистан

Миаше

Нийала

Онгора

Аскерийа

Ота

Панакет

Пертсихе

Пийа

Рокет

Рустави

Сахудабел

Шалошет

Сари

Ташли Кишла

Тәзәкөй

Тмогви

Толертә (Торелтә)

Толош

Торас

Цунда

Түмук

Ван

Варнет

Вархан

Верташ

Зелдо Варзийя

Йохарки Ошора

Зурзел

Звел [2].



В состав Ахалкалакского района (1598,0 кв.км) входили 26 населенных пунктов:

Ахалкала

Аблах

Апнийа

Азман

Баралет

Батхана

Дабана

Дамгали

Давнийа

Эдинжә

Гилдә

Гокио

Ханчали

Хават

Хумрис

Қахашен

Қарта

Қартсеб

Көтелийа

Мирашхан

Мураквали

Муржахет

Окам

Оружалар

Цсхрут

Вареван [2].



В состав Богдановского района (1353,0 кв. км) входили 7 населенных пунктов:

Богдановка

Сарамо

Агарел

Бүйүк Хасбей

Гәнджә

Ханчала

Туг [2].



Общее количество населенных пунктов Ахысхаистана до 14 ноября 1944года составляло 249 сел и деревень, расположенных на территории 604 000 гектаров земли.



Большая часть ахысхаистанцев говорят на самостоятельном ахысхаистанскотурецком языке, некоторая часть ахысхаистанских курдов, тәрәкәмә, кәмзәли, турки-османли пользуются в быту своими родными языками. Таким образом, ахысхаистанскотурецкий язык являлся и в настоящее время является языком межнационального общения, на ряду с русским.



Алфавит ахысхаистанскотурецкого языка состоит из 41 буквы [3, 4, 5,6].



Ахысхаистанскотурецкий алфавит, построенный на казахской графической основе (по Ф.Ф.Алиеву, 1978, модифицированный)



Буквы - Примечания к произношению некоторых букв

А а

Ә ә ( = ä )

Бб

В в

Г г

Ғғ

Д д

Е е ( в середине слова )

Жж ( =дж )

Зз

И и (более краткий,чем казахский и, читать как и в словах: по-казахски, по-русски, автоматически)

Й й

К к

К к (абруптивный [смычно-гортанный] звук кавказского типа )

Қ қ

Қ қ (абруптивный [смычно-гортанный] звук кавказского типа )

Л л

М м

Н н

Ң ң

О о

Ө ө ( =ö )

Пп

Пп (абруптивный [смычно-гортанный] звук кавказского типа )

Рр

С с

Т т

Т т (абруптивный [смычно-гортанный] звук кавказского типа )

У у ( =у )

Ү ү ( =ÿ )

Ф ф

Х х

Һ һ

Ц ц

Ч ч

Ч ч (абруптивный [смычно-гортанный] звук кавказского типа )

Ш ш

Ы ы

Э э ( в начале слова )

Ю ю

Я я



Наиболее близкими к ахысхаистанскотурецкому языку являются официальный язык Турецкой Республики (29 букв), азербайджанский язык (32 буквы), крымскотатарский язык (32 буквы), турецкий язык болгарских турок(29 букв), гагаузский (31 буква), кумыкский язык (39 букв) и др. [wikipeia].



Для оценки степени родства между ахысхаистанскотурецким языком и другими языками огузской группы по "признаку, как схожесть наиболее устойчивого базового словаря", приводим 207-словный список Сводеша для русского языка в сравнении с ахысхаистанскотурецким языком [wikipedia] с целью создания, в дальнейшем, диалектологического атласа тюркских языков отделом урало-алтайских языков Института языкознания РАН.



Список Сводеша-207 по ахысхаистанскотурецкому языку



1. я – бән

2. ты – сән

3. он, она, оно – о

4. мы – биз

5. вы (мн. число) – сиз

6. они – оннар

7. этот, эта, это (близкий предмет) - бу

8. тот, та, то (удаленный предмет) – о

9. здесь, тут (близко) – бурда

10. там (далеко) – узахта

11. кто (об одушевленных субъектах) -ким

12. что (о неодушевленных субъектах) - нә

13. где- нердә

14. когда –нә заманда, нәвәдә

15. как - нәсил

16. не (отрицательная частица)– при глаголе передается аффиксом - истәмийерим (я не хочу), в сочетании с предлогамиявляется отделяемой частью местоимений - қонушмаха кимсә йох(не с кем поговорить)

17. все (на свете); также допускается "все (люди) (all) –һәп, бүтүн

18. много (большое количество) – чох

19. несколько, немного (среднее количество) (some) – бирәз

20. мало (малое количество)–аз

21. другой (человек), другие (люди) – айри

22. один – бир

23. два – ики

24. три – үч

25. четыре – дөрт

26. пять – беш

27. большой (дом, предмет) – бөйүк

28. длинный (предмет) – узун

29. широкий – гениш

30. толстый - қалын

31. тяжелый – ағыр

32. маленький – күчүк

33. короткий – қысса

34. узкий – күчүк

35. тонкий (предмет) – инжә

36. женщина – қадын

37. мужчина – еркәк

38. человек – адам,инсан

39. ребенок – чожух

40. жена – қари, арват

41. муж – қожа

42. мать – ана

43. отец – баба

44. зверь (дикое животное) – ябани мал

45. рыба – палух

46. птица – қуш

47. собака – ит

48. вошь – бит

49. змея – йилан

50. червь (дождевой червяк) – чия

51. дерево – ағач

52. лес – мешә

53. палка ("ударил палкой") – таях

54. плод (фрукт) – мейва

55. семя (растения) – тохум

56. лист (дерева) – япрах

57. корень (растения) – көк

58. кора (дерева) – ағач қабуғи

59. цветок – гүл

60. трава – от

61. веревка – ип

62. кожа – дәри

63. мясо – әт

64. кровь – қан

65. кость – гәмүк

66. жир (животный) – яғ

67. яйцо – йумурта

68. рог – буйнуз

69. хвост – қуйрух

70. перо (птицы) – туй

71. волос(ы) – сач

72. голова – баш

73. ухо – қулах

74. глаз – гөз

75. нос – бурун

76. рот – ағыз

77. зуб – диш

78. язык – дил

79. ноготь – тырна

80. стопа (ступня) – айяғ

81. нога (от стопы до бедра) – қыч

82. колено – диз

83. рука (кисть) – қол

84. крыло – қанат

85. живот (от пупка до промежности) – қарын

86. кишки (внутренности) – бағарсух

87. шея – боюн

88. спина – арха

89. грудь (часть туловища) – гөгсүн, бағыр

90. сердце – йүрәк

91. печень – қара жигәр

92. пить (воду) – ичмах

93. есть (кушать) – емах

94. кусать (зубами); грызть –кәсмах

95. сосать –әммах

96. плевать –түпүрмах

97. рвать, блевать –қусмах

98. дуть (о ветре); отдельно допустимо также "дуть на свечу" -әсирмах, әсмәк

99. дышать – нәфәс алмах

100. смеяться –гүлмах

101. видеть –гөрмах

102. слышать –эшитмах

103. знать –билмах

104. думать –дүшүнмах

105. чувствовать запах; отдельно допустимо также "нюхать ноздрями" (smell) – қоху эшитмах

106. бояться (опасности) – қорхмах

107. спать – юхламах

108. жить – яшамах

109. умирать – өлмах

110. убивать –өлдүрмах

111. бороться, воевать (с врагом) (fight) –вурушмах

112. охотиться (в лесу) –авжиламах

113. ударить (однократно рукой) –вурмах

114. резать (предмет ножом) –кәсмах

115. (раз)рубить (бревно топором) (split) –кәсмах

116. воткнуть, вонзить (нож) (stab) –сохмах

117. царапать –чырмах

118. копать, рыть (яму) –қазмаламах

119. плавать ("умеет плавать") –йүзмах

120. летать –учмах

121. ходить, идти (шагом) –гетмәк

122. приходить, прийти –гәлмах

123. лежать (человек на земле) –йятмах

124. сидеть –отурмах

125. стоять –турмах

126. повернуть ("идя по дороге, повернуть направо") (turn) –дөнмах

127. падать (вертикально вниз) –дүшмах

128. давать –вермах

129. держать (рукой) –тутмах

130. сжимать, давить (рукой с силой) –сыхмах

131. тереть (многократно) –сүртмах, офмах

132. мыть (руки) –йахамах

133. вытирать (пыль) –силинмах

134. тянуть –чәкмәк

135. толкать –дүртмах

136. бросать (камень) –атмах

137. привязать; связать (веревкой) –бағламах

138. шить (рубашку) –тикмах

139. считать (числа) –саймах

140. сказать ("что он сказал") –демах

141. петь (песню) –өтмах

142. играть ("дети играют") –ойнамах

143. плавать ("дерево плавает, не тонет") –йүзмах

144. течь ("река течет") –ахмах

145. замерзнуть ("вода замерзла") –сауухламах

146. пухнуть ("нога распухла") –шишмах

147. солнце –гүн

148. луна (полная) –ай

149. звезда –йылдыз

150. вода –су

151. дождь (средней силы) –йағмур

152. река (крупная или средняя) –чай

153. озеро –гөл

154. море –дәниз

155. соль –туз

156. камень ("бросил камень") –таш

157. песок –қум

158. пыль –тоз

159. земля (грунт) –ер

160. облако –булут

161. туман (достаточно густой) –думан

162. небо –һава, гөг

163. ветер –йүзгәр

164. снег –қар

165. лед –буз

166. дым –түтүн

167. огонь –аташ, от

168. зола, пепел (от костра) –күл

169. гореть ("огонь горит") –янмах

170. дорога (грунтовая) –йол

171. гора (достаточно высокая) –тағ

172. красный –қызыл

173. зеленый –ешил

174. желтый –сари

175. белый –ағ,баяз

176. черный –қара

177. ночь –гежә

178. день –гүн

179. год –йыл

180. теплый (о погоде) –сижах

181. холодный (о погоде) –сауух

182. полный (стакан) –толғун

183. новый –тәзә

184. старый (предмет) –әски

185. хороший (качественный) –эй

186. плохой (некачественный) –көти

187. гнилой –чүрүк

188. грязный (возможно, ребенок) –чамурли

189. прямой (линия, дорога) –дүз

190. круглый –тәкирлик

191. острый (нож) –кәскүн

192. тупой (нож) –кор

193. гладкий, ровный (на ощупь) –дүмдүз

194. мокрый –исланмах

195. сухой –қуру

196. правильный (верный) –тоғри

197. близкий ("живет близко") –йахында

198. далекий ("живет далеко") –узах

199. правый –сағ

200. левый – сол

201. при, у, возле –үанында

202. в ("в доме") –әвичиндә

203. с, со (вместе с кем-то) –илә

204. и –гәнә

205. если –әгәр

206. потому что –чүнкү

207. имя (человека) – ад



По данным 1-го издания Большой Советской Энциклопедии нас ахысхаистанцев по состоянию на 1926 год проживало в Грузинской ССР 137921 человек и мы именовались "Тюрки" [7]. Очень важно отметить, что ни о каких "турках-месхетинцах" здесь нет и речи в таком фундаментальном издании, более того, абхазцам, которых на тот период в Грузинской ССР было 56847 человек, большевики с "барского плеча" предоставили статус союзной республики в составе Грузинской ССР (получилось ССР внутри другого ССР, что было весьма странным решением руководства СССР), а осетинам, численностью 113298 человек, был предоставлен статус автономной области. В тоже время этносам, объединенным под общим названием "Тюрки" и проживающим компактно в пяти районах Грузинской ССР общей численностью 137921 человек не был предоставлен не то что статус ССР, а даже и автономной области в составе Грузинской ССР [4, C. 505-506].



По сведениям ряда авторов, ахысхаистанцы в течение 1917-1920 годов подвергались геноциду со стороны националистически настроенных армян и грузин, а в период с 1920-го по 1937 годы, немногочисленная ахысхаистанская интеллигенция была репрессирована и физически уничтожена грузинской властью и это в то время, когда грамотность среди населения Ахысхаистана составляла 5,9% [8].



В переписи населения Грузинской ССР 1939 года национальность "Тюрки" переименовывается в национальность "Азербайджанцы", причем прирост ахысхаистанцев за 13 лет составляет 0,10% [Население Грузии -wikipedia], что естественно не соответствует действительности, так как в то время в семьях ахысхаистанцев рождалось и в настоящее время рождается от 5 и до 10 детей. Первоначальная численность населения Ахысхаистана по переписи 1926 года уже была сильно занижена, а по переписи 1939 года она должна была составлять не менее 200000 человек [8].



Все эти передергивания грузинских властей в отношении мусульманского населения Ахысхаистана в течение десятков лет, стали понятным, когда грузинским лобби в Кремле было издано Постановление ГОКО № 6279 сс от 31 июля 1944 года, а затем и представление № 1208/б от 02 декабря 1944 года о награждении участников операции по выселению (изгнанию) турок, курдов и хемшилов из пограничных районов Грузинской ССР в районы Узбекской, Казахской и Киргизской ССР в количестве 91095 человек [9, 10, 11]. Такое решение расценивается как военное преступление против ахысхаистанцев по расистским и религиозным признакам, не имеющим срока давности.



Неожиданным образом, ранее упомянутые "Тюрки" в переписи населения 1926 года, а затем переименованные в "Азербайджанцев" в переписи населения 1939 года, вновь предстали в 1944 году уже в виде трех этносов Ахысхаистана: турок, курдов и хемшилов[11, C. 108].



Более того, в статье 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1956 года и статьи 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 31 октября 1957 года речь идет уже в отношении четырех этносов Ахысхаистана: турок, курдов, хемшилов и азербайджанцев[12].



31 октября 1957 года дополнительно к этому появляется очень любопытный Указ Президиума Верховного Совета СССР, в котором говорится, что при переселении в 1944 году из Ахалцихского, Ахалкалакского, Адигенского, Аспиндзского и Богдановского районов Грузинской ССР оказались неправильно переселенными граждане азербайджанской национальности, в этой связи, принимая во внимание, что районы Грузинской ССР, откуда производилось переселение граждан азербайджанской национальности, в настоящее время заселены(!), а возможностей к размещению и хозяйственному устройству их в других районах республики по заявлению правительства Грузинской ССР отсутствуют, предоставить право этим гражданам (ахысхаистанским азербайджанцам) по их желанию переселиться на постоянное местожительство в Азербайджанскую ССР [10, C. 443]. Из документа следует, что ахысхаистанские турки, курды и хемшилы были правильно изгнаны из своих исконных земель, а вот ахысхаистанские азербайджанцы -неправильно, что можно расценивать как неуклюжую попытку Кремля вбить клин между четырмя коренными этносами Ахысхаистана. При этом бывшему бездарному маршалу Ворошилову и новому грузинскому лобби Георгадзе в Кремле никогда не понять в то время, что ахысхаистанские азербайджанцы говорят на ахысхаистанскотурецком языке, кроме того они привержены к культуре Ахысхаистана, поэтому массового оттока именно ахысхаистанских азербайджанцев в начале 60-хгодов ХХ века в Азербайджанскую ССР в те годы нами не наблюдалось.



Исследователь Бинали Алиев считает, что накануне Второй мировой войны, по переписи 1939 года в Ахысхаистане проживало 200000 человек, из них в Ахалцихском районе – 75000 человек, Адигенском – 55000 человек,Аспиндзском – 30000 человек, Ахалкалакском – 25000 человек и Богдановском – 15000 человек. Далее он пишет "В 1944 году … депортировали более 200 тысяч человек (эти данные в 1981 году взяты из архива города Ахалцихе (Ахысха), впоследствии, когда репрессированные мусульмане начали выступать с требованиями возвратить их на историческую родину, архив уничтожили)" [8].



Эти данные полностью согласуются с тем фактом, что в 1926 году ахысхаистанцев было 137921 человек, учитывая высокий рост рождаемости у нашего народа, можно с уверенностью сказать, что за 18 лет после первой переписи, до депортации 14 ноября 1944 года, население Ахысхаистана могло бы увеличиться и более чем 200000 человек. Поэтому грузинская власть передала грузинскому лобби в Кремле намеренно заниженное количество депортируемых ахысхаистанцев, рассчитывая на то, что половина населения погибнет от холода и голода по пути следования к местам спецпереселения, а также от бытового неустройства, заселения депортированных в самые неблагополучные очаги по инфекционным и протозойным болезням, что и было достигнуто, поэтому в сводках НКВД значиться всего "91095 человек турок, курдов и хемшилов" [11, C.108]. Выделяемые денежные и материальные средства для обустройства спецпереселенцев разворовывались местными чиновниками Центрально-Азиатских республик СССР, спецпереселенцы постоянно подвергались унижениям и побоям, вот только несколько примеров по районам Алма-Атинской области КазССР: "Вследствие отсутствия, какого либо руководства и заботы о хозустройстве спецпереселенцев со стороны председателя колхоза Баймулдаева выделенный государством кредит на строительство домов в сумме 15 тысяч рублей бывшим бухгалтером колхоза Тасыбаевым и бывшим управляющим Илийского отделения Госбанка Жакупбаевым были получены и присвоены", "По бухгалтерским данным колхозов, из отпущенного продзерна спецпереселенцам колхозы разбазарили: "Веселая жизнь" - 1775 килограмм, "им. Калинина" - 2387 килограмм, "Ужет" 4360 килограмм, "им. Чапаева" - 664 килограмм и другие, всего по району разбазарено и недодано спецпереселенцам 14422 килограмм.



Мер по пресечению издевательского отношения к спецпереселенцам до сих пор не принято. Факты избиения, занижения в оплате трудодней, питания. Оплате госпособий, предоставлении квартир, продолжает иметь место. В колхозе "им. Чапаева" бригадам Мощиева, Сулейменова, Абишева и другие не начисляли трудодни в течение всего первого квартала. В Илийском районе, колхозе "1-го мая", председатель колхоза Кулинцев запрещает спецпереселенцам поливать огороды и строить дома, в колхозе "им. К. Маркса",этого же района, бригадир 7-ой бригады Филиппенко систематически избивает спецпереселенцев", все это было отмечено в Постановлении Алма-Атинского Облисполкома и Обкома КП(б)К о недочетах в хозустройстве спецпереселенцев с Северного Кавказа и Грузинской ССР (Алма-Ата, 28 сентября 1945 года), что говорит о некотором сочувственном отношении к спецпереселенцам верховной власти КазССР[13, С.272-277].



Уничтожение архивных политических дел в 1981 году в городе Ахалцихе (Ахысха) каждой семьи ахысхаистанцев подтверждаются тем фактом, что на запросы МВД РК от 22 февраля 1991 года о выдаче конкретного архивного дела № 17009, по просьбе семьи ахысхаистанца, в Информационный Центр МВД Грузинской ССР, которое было отправлено из Казахстана в адрес МООП Грузинской ССР еще 13 февраля 1968 года за № 11/4-347, хотя СССР еще не был развален, однако ответа в то время не последовало [14].



Очень любопытным являются рассуждения ярого расиста, убежденного националиста и не толерантного к другой религии деятеля, некогда возглавляющего Грузинскую ССР и затем Грузию Шеварнадзе. 26 марта 2008 года на Javakhk Forum, отвечая на вопросы корреспондента, он поведал о том, что Евросовет поставил перед Грузией условие "Если хотите стать членом Евросовета", то решите проблему репатриации ахысхаистанцев, на что Грузии было дано на решение 11 лет, но он стал доказывать, что после выселения в 1944 году в Ахысхаистан "переселили пострадавшие от оползней семьи из разных уголков Грузии – из Рачи, Имеретии и в основном из Аджарии – которые до сих пор там живут; а если те (имеются ввиду мы ахысхаистанцы), кого выселили, вернутся в Самцхе-Джавахети, может начаться гражданская война, потому что переселенные из западной Грузии в южную Грузию там давно уже обосновались, у них там есть, я сказал, собственные дома, приусадебные участки, сады, огороды". Это конечно наглая ложь, так как в Ахысхаистане 604 тысячи гектаров земли, в настоящее время там проживает около 250000 тысяч человек армянской национальности, которая борется за свою автономию или полное отделение от Грузии, называя себя так называемой Джавакх. На территории более 600 тысяч гектаров могут жить 1,5миллиона человек, места всем хватит. Легенда о том, что Ахысхаистан полностью заселен, муссируется с 1956 года, раньше СССР, в настоящее время- грузинской властью. На вопрос корреспондента "Вы считаете преступлением то, что сделали Сталин и Берия, или считаете, что их выселение из южной Грузии было оправданной мерой?", Шеварнадзе цинично заявил "Я читал документ, разработанный во времена Сталина и хранившийся в МВД Грузии. Когда я был секретарем ЦК, я попросил тогдашнего министра внутренних дел Владимира Джанджгава: "Ознакомлюсь и верну". "М.к.": "То есть вы читали подлинник?". Шеварнадзе: "Читал подлинник, и врагу не пожелаю читать, такое там написано. ... Называли (ахысхаистанцев) чуждым для Грузии элементом, который не сможет ужиться с грузинами, писали, что часто имели место кровопролитие и убийства. Очень большой был документ, с тяжелейшими обвинениями. Так вот, если руководствоваться этим документом, их (ахысхаистанцев), конечно, надо было выселить, ..."[15]. Только откровенный фашист мог заявить такое, кроме омерзения, эта нелюдь Шеварнадзе ничего не вызывает. Ведь он, будучи министром иностранных дел СССР, нанес коллосальный экономический ущерб России, передав США акваторию Берингова моря, в настоящее время Россия, из-за незаконной передачи, недосчитывается выловленной рыбы на сумму 200 миллионов долларов США в год [Wikipedia]. Теперь стало понятно, почему он так эмоционально 20 декабря 1990 года покинул свой пост министра иностранных дел СССР, якобы "в знак протеста против надвигающейся диктатуры", а на самом деле из-за предстоящего рассмотрения на IV Cъезде народных депутатов СССР проекта Закона СССР "О реабилитации месхетинских турок", который гарантировал территориальную целостность для компактного проживания и неприкосновенность их (ахысхаистанцев) национально-культурного развития, существовавшего до их (ахысхаистанцев) насильственного антиконституционного переселения и кроме прочего, признание за ними (ахысхаистанцами) право возвращения прежних исторических названий населенным пунктам и местностям, незаконно отторгнутым у них в годы депортации. Правда Председатель Верховного Совета СССР А.И.Лукьянов в попыхах написал, что действия закона распространяются в отношении граждан СССР – турок, хемшилов и азербайджанцев, упустив из виду курдов, уж больно СССР чуждался точностей при перечислении этносов, тех или иных регионов. Тем не менее названный закон не был принят, а Шеварнадзе покидая пост министра иностранных дел, стал министром другого ведомства и через короткое время ушел и с этой должности, уезжая в Грузию, успел приватизировать элитную по тем временам квартиру в центре Москвы, что не смог сделать даже вице-президент СССР Янаев [wikipedia].



Учитывая тот факт, что депортация является военным преступлением в новейшей истории человечества и Грузия обязана ответить за содеянное, 13 августа 2012 года нами была подана Жалоба в Европейский Суд по Правам Человека (Strasbourg, France) № 61702/12/Mamedovv. Georgia, с просьбой к Высокому Суду за насильственную депортацию, конфискованную собственность, присудить справедливое удовлетворение претензии в виде финансовой компенсации морального и материального ущерба, с учетом невыплаченной арендной платы за насильственно захваченную и используемую землю в селе (городе) Аспиндза (Асмиза) Грузинской ССР (в настоящее время - Грузии) в течение 68 лет, взыскать с Грузии за причиненный нам моральный и материальный вред в денежной форме в сумме 4 000 000 (четыре миллиона) евро.



Европейский Суд по правам человека, заседая в период с 12 сентября 2013 года по 23 сентября 2013 года в составе единоличного судьи (A.Gyulumyan (Альвина Гюлумян – представитель от Республики Армения), при участии докладчика в соответствии со статьей 24 §2 Конвенции), приняла решение объявить нашу Жалобу неприемлимой, так как она не соответствует критериям приемлимости, изложенным в статьях 34 и 35 Конвенции.



Нельзя было не согласиться с решением уважаемой судьи ЕСПЧ Альвины Гюлумян, так как предварительно в судах Республики Грузия нам необходимо исчерпать все внутренние средства защиты и только после этого обратиться в Суд ЕСПЧ, о чем четко сказано в статьях 34 и 35 Конвенции.



В связи с таким решением Суда ЕСПЧ, 09 сентября 2014 года мы обратились в НПО "Молодые адвокаты" Грузии (0152, г. Тбилиси, ул. Вазисубани 7, Грузия) с просьбой взять наше дело в юридическое производство и подать иск в суд Аспиндзского муниципалитета провинции Самцхе-Джавахети по возмещению морального и материального ущерба в сумме 9 025 000 GEL.



Однако ответа не последовало, хотя "Радио азаттык" очень нахваливало это НПО, что "У жертв сталинских репрессий в Грузии появилась надежда получить компенсации" и в этом оказала помощь глава грузинской Ассоциации молодых адвокатов Тамар Хидашели, которая помогла получить компенсацию через Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) двум братьям Киладзе.



Через 3 года ожиданий, нами 14 декабря 2017 года вновь было направлено в новый адрес НПО "Молодые адвокаты"(0100, г. Тбилиси, ул. З.Чавчавадзе 12, Грузия) письмо с просьбой подать в муниципальный суд Грузии иск по возмещению морального и материального ущерба, однако ответа также нет. Все это доказывает, что НПО Грузии, получая зарубежные гранты на развитие демократии внутри республики, совершенно бездействует, не оказывает помощи жертвам политических репрессий других национальностей, однако оказывает помощь жертвам политических репрессий грузинской национальности, проявляя ярый нацизм.



Поскольку зло должно быть наказуемо вне зависимости от давности лет, чтобы не появилось соблазна повторения в других странах, в настоящее время нами прорабатывается вопрос о моральном и материальном возмещении 200000-ному изгнанному из Ахысхаистана населению из Грузинской ССР 14 ноября 1944 года, путем подачи иска от неопределенного круга лиц к Республике Грузия на сумму 200 000 000 000 евро, то есть, чтобы Грузия выплатила по 1 000 000 евро компенсации каждому пострадавшему от депортации ахысхаистанцу, от правоспособного и до пожилого человека, и их потомкам.



Конечно возникает вопрос, каким образом власти Грузинской ССР сумели провести у себя несколько депортаций коренных народов, главным из которых было изгнание с исконных земель нас ахысхаистанцев в самом разгаре войны, причем после того, как открылся второй фронт во главе с США? В 70-х годах ХХ века по советскому телевидению выступал журналист-международник Мэлор Георгиевич Стуруа, с передачами о жизни в США, мы подростки буквально заслушивались его, так мастерски он вел передачу о загадочной стране. Его отец, председатель Президиума Верховного Совета Грузинской ССР Стуруа Георгий Федорович, который принимал активное участие в депортации нас, ахысхаистанцев, в последствии понял, что Грузинская ССР и руководимые ею из Москвы Сталин и Берия, своей поддержкой этой военной акции, в конце концов приведут к полному развалу республики, выразив свое мнение в своих мемуарах, суть которых сводилась к тому, что власти Грузинской ССР и их лобби в Кремле совершили огромную глупость, которая закончится в последствии большой бедой. Через много лет, после смерти Стуруа Г.Ф., она свершилась – от Грузии откололись навсегда Абхазия и Южная Осетия.



После написания другого мемуара Стуруа Г.Ф., как сообщил на передаче Эха Москвы "Разбор полета" 27 марта 2017 года М.Г. Стуруа, его отец "передал этот материал своему секретарю – тогда он был председателем Верховного Совета Грузии и, соответственно заместителем председателя Президиума Верховного Совета СССР – секретарю, который был (так говорят) братом Сталина. Дело в том, что мать Сталина стирала в семействе богатых крестьян-купцов Эгнатошвили. И вот считают, что там-то как раз она понесла, причем не от своего мужа, а от этого купца Эгнатошвили.



Один из братьев этих Эгнатошвили был начальником охраны Кремля, а второй – был секретарем Президиума Верховного Совета. Ему мой отец дал и сказал: "Слушай, когда ты будешь в Москве, покажи Сталину. Может быть, он, действительно, захочет реабилитировать". А этот Эгнатошвили все время метил на пост Сталина. И в результате этой комбинации Эгнатошвили использовал эти мемуары против моего отца. Обвинил отца в тоске по троцкизму и сняли с этих постов".



Теперь многое о происхождении Сталина становится ясно. От Виссариона, заядлого алкоголика, Екатерина родила двух сыновей, которые не выжили и умерли во младенчестве, Екатерина, по кличке Кеке (Кокотка), поняла, что следующего ребенка, рожденного от больного белой горячкой, ждет та же участь, решила ответить на ухаживания купца Эгнатошвили и произвела на свет от него будущего "отца народов". Некоторое время назад, работница музея Сталина в Гори пояснила, что за странная фотография "отца" Сталина - оказалось, что художник, видимо по памяти или по рассказам нарисовал Виссариона, затем рисунок был сфотографирован, получилось как настоящее фото, но если приглядеться, то видно, что это обычный рисунок.



Примерно такая же биография рождения Берии, о таких незаконнорожденных детях говорят по-ахысхаистанскотурецки – "пич", которые бывают способны на абсолютную бесчеловечность, как бы мстя за свое униженное происхождение.



В настоящее время Грузия, в своей новейшей истории, в течение более чем 30 лет, не предпринимает никаких шагов по возврату ею ахысхаистанскому народу их исконных земель, насильственно отторгнутых 14 ноября 1944 года. Общее количество населенных пунктов Ахысхаистана, аннексированных Грузинской ССР 14 ноября 1944 года составляет 249 сел и деревень, расположенных на территории 6040 квадратных километров земли, что почти вдвое больше, чем территория, к счастью, ныне суверенной Южной Осетии (Ирыстон), составляющей 3900 квадратных километров земли.



Свой суверенитет Ирыстон и Абхазия получили благодаря гигантским миротворческим усилиям России, иначе они бы исчезли, как практически исчез Аджаристан, национально-культурное развитие которого значительно ограничено нынешним правительством Грузии, после ее аннексии и изгнания законного правительства при Саакашвили.



На 75-той годовщине изгнания ахысхаистанцев, руководство Турции в очередной раз успокоило нашу общественность обещаниями "поддержки этому процессу на основе международного права и справедливости", но конкретно какой поддержки, так и осталось не ясным. И это не удивительно, так как Турция тесно сотрудничает с Грузией в военной области, поэтому и далее будет имитировать свою приверженность "сотрудничать в этом вопросе как с властями Грузии, так и Советом Европы", открыто тормозя процесс возвращения Грузией ахысхаистанскому народу их исконных земель. Вероятно, что Турция сама не прочь заселить своими безземельными гражданами, около сотни еще пустующих сел и деревень Ахысхаистана, примером тому является принятие тысячами гражданами Турции второго гражданства Грузии в Аджаристане, после бракосочетания с аджарками, что сегодня вызывает большую озабоченность депутатов в парламенте Грузии такой ползучей экспансией территории Грузии.



Различные общественные объединения и культурные центры, так или иначе связанные с ахысхаистанским движением между собой разобщены, с нами, рядовыми ахысхаистанцами, не идут на контакты и сотрудничество, 15 ноября 2019 года абсолютно формально провели 75-летнюю годовщину депортации, которая состоялась в Турции, под эгидой не менее индифферентной к нашим проблемам и чаяниям, общественной организации в Турции – "Всемирная ассоциация турок-ахыска" (DATÜB), в общем они были заняты сами собой, не выдвигая никаких политических требований, так как Турция им это не позволила бы, о чем подробно написано в фундаментальной книге "Турки-месхетинцы" изданного в Санкт-Петербурге в 2007 году, страницы 394-395 (Сбор материалов и исследования к этой книге проводились с июня 2004 г. по сентябрь 2006 г. под эгидой Европейского Центра по делам Меньшинств (FUEN).



Принятие "Закона о возврате Грузией ахысхаистанскому народу их исконных земель, насильственно отторгнутых в 1944 году" позволит России навсегда закрыть тему о якобы военной оккупации "части территории Грузии" (Абхазии и Ирыстона) Россией, особенно на переговорах в Швейцарии по линиям МИД России и МИД Грузии в формате "Григорий Карасин – Зураб Абашидзе", а также документально покажет Совету Европу, кто в действительности является оккупантом, вот уже в течение более чем 76 лет.



Примечание: Согласно первого издания 19-го тома БСЭ (страницы 503 - 510) в разделе Грузинская ССР, в 1926 году все пять этносов Ахысхаистана именовались под одним названием – тюрки, причем каждый десятый гражданин СССР в Грузинской ССР был ахысхаистанцем.



В соответствии с постановлением ГКО от 31 июля 1944 годаN 6279 сс нас стали именовать как турки, курды, азербайджанцы (к которым приписывали и терекеме, хотя это самостоятельный этнос) и хемшины (позже их стали именовать хемшилы).



Во времена правления Хрущева появилось название турки-месхетинцы, якобы мы ахысхаистанские турки, не что иное как отурченные грузины (версия родилась при содействии Грузинской ССР), что является абсолютной ложью, подрывающее единство народов Ахысхаистана, так как из общего количества ахысхаистанцев ахысхаистанские турки составляют 70%, а в остальные 30% ахысхаистанцев входят ахысхаистанские курды, терекеме, азербайджанцы и хемшилы. Получается так, что 30% ахысхаистанских курдов, терекеме, азербайджанцев и хемшилов вообще нигде не будут фигурировать как этносы, являющимися ахысхаистанцами, пострадашими от политических репрессий в ЗСФСР-Грузинской ССР в 1922-1944 годах, что естественно не допустимо, так как напрямую нарушаются права человека.



После развала СССР, уже Турция, после Грузии навязала нам новое название – турки-ахыска, что также не соответствует правописанию в нашем понимании, так как до 14 ноября 1944 года существовало название культурного центра-города Ахысха, это подтверждается Турецко-Русским Словарем Д.А.Магазаника, ОГИЗ, Москва, 1945. – С. 20, где четко написано на турецком языке слово – Ahısha (Ахысха). Однако в настоящее время продолжает использоваться различными общественными организациями, в угоду Турции ahıska türkleri – турки-ахыска, а в угоду нынешнего руководства Турции турки-месхетинцы. Очень важным остается тот факт, что Председателем ВС СССР А.И.Лукьяновым в проекте закона СССР "О реабилитации месхетинских турок" в 1990 году была заложена правовая норма о признании за ахысхаистанцами "право возвращения прежних исторических названий населенным пунктам и местностям, незаконно отторгнутым у них в годы депортации", что должно строго соблюдаться в дальнейшем при культурном строительстве ахысхаистанцев.



Оккупированная Грузией территория Ахысхаистана 6040 кв.км, в сравнительном плане, почти вдвое больше территории 3170 кв.км Нагорного Карабаха, которую в кровопролитной Великой Отечественной Войне 2020 года вернул себе Азербайджан. Наша родина Ахысхаистан должна быть возвращена абсолютно мирным путем, под патронажем России и Евросоюза, на что мы надеемся.



В связи с принятием упомянутого законопроекта, Республика Грузия навсегда забудет об "оккупации Россией территории Грузии", поскольку сама предстанет перед всей Европой оккупантом наших исконных земель в течение более чем 76 лет. Это даст возможность МИД РФ более конструктивно обсуждать ситуацию в Абхазии и Южной Осетии в переговорном процессе в Швейцарии по линии Карасин-Абашидзе.



В течение нескольких месяцев работы, удалось установить, что очень близким к нашему законопроекту является ситуация в Гагаузии, для которой парламент Республики Молдова принял ЗАКОН Nr 344 от 23.12.1994 г. "Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)", законодательно установив, что отныне Гагаузия – это территориальное автономное образование с особым статусом как форма самоопределения гагаузов, являющейся составной частью Республики Молдова. Дело в том, что гагаузские и ахысхаистанские турки очень близкие народы, но гагаузские турки борются за свои права на своей исконной земле, а мы ахысхаистанские турки с другими 4-мя этносами находимся в изгнании, поэтому кроме России, нам ни кто не поможет.



В соответствии с указанным законом Республики Молдова нами был отредактирован законопроект "Закон о возврате Республикой Грузия ахысхаистанскому народу их исконных земель, насильственно отторгнутых в 1944 году", принятие которого поднимет авторитет Российской Федерации на небывалую высоту, по примеру остановки Россией кровопролитной войны в Карабахе, что вызывает в целом восхищение противоборствующих сторон, да и всех граждан в СНГ, немалая роль в этом Государственной Думы РФ, которая в начале конфликта сказала, что "Россия никому не должна, она только может остановить эту бойню, как правоприемник СССР" и это случилось, на Кавказе наступил, какой ни какой, а мир.



Очень важным остается вопрос о том, чтобы довести до конца проект, оставленный нам Председателем ВС СССР уважаемым Лукьяновым Анатолием Ивановичем в далеком 1990 году "О реабилитации месхетинских турок", хотя этот проект закона и написан наспех и коряво, но тем не менее он явился базой для представленного нового отредактированного проекта закона. Наш народ никогда не забудет усилий Анатоля Ивановича, по возвращению наших исконных земель.



