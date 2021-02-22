Правительство Грузии вновь возглавил Ираклий Гарибашвили

21:56 22.02.2021

Парламент Грузии утвердил новое правительство

Карина Казанцева 22.02.2021 |



Парламент Грузии утвердил новое правительство во главе с Ираклием Гарибашвили. Об этом пишет РИА "Новости".



"89 за, 2 против. Парламент Грузии выразил доверие", - приводятся слова спикера парламента Арчила Талаквадзе.



"Грузинская мечта" является правящей партией, у нее 90 мест из 150 в парламенте. Для выражения доверия необходимы 75 голосов.



Ранее премьер Грузии Георгий Гахария заявил об отставке. По его словам, он решил покинуть пост, так как не смог прийти к согласию со своей командой по вопросу ареста оппозиционера, председателя "Единого национального движения" Ники Мелия.



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Ира́клий Тариелович Гарибашвили (груз. ირაკლი ტარიელის ძე ღარიბაშვილი; род. 28 июня 1982 года, Тбилиси, Грузинская ССР) - грузинский политический и государственный деятель, министр обороны Грузии с 9 сентября 2019 года. Премьер-министр Грузии с ноября 2013 по декабрь 2015 года и с 22 февраля 2021 года.



В школьные годы он занимался восточными единоборствами и был чемпионом Грузии по кикбоксингу.



В 2004 году окончил факультет международного права и международных отношений Тбилисского государственного университета. Параллельно учился во французском Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна. В 2005 году получил степень магистра по специальности международные отношения в Тбилисском университете.



Профессиональная деятельность

В Грузию вернулся весной 2004 года, после "революции роз", и начал работать в компаниях бизнесмена Бидзины Иванишвили. В 2004-2005 годах работал менеджером в департаменте логистики "Карту Групп". В 2005-2008 годах - заместитель директора департамента логистики, помощник президента "Карту Групп" Б. Иванишвили. С 2007 года по май 2012 года - член наблюдательного совета "Карту Банк". Одновременно, с 2005 по 2012 год занимал пост генерального директора Международного благотворительного фонда "Карту", также принадлежащего Иванишвили.



В 2012 году после основания Иванишвили политического объединения "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" занимался подготовкой партии к Парламентским выборам в Грузии, на которых политическое объединение победило, получив 85 мест в парламенте.



25 октября 2012 года занял пост министра полиции и общественного порядка Грузии в правительстве Иванишвили.



Ираклий Гарибашвили с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Викторией Нуланд (в центре) и министром обороны Грузии Ираклием Аласанией (второй справа) в 2013 году

2 ноября 2013 года премьер-министром Грузии Бидзиной Иванишвили он был объявлен наиболее вероятным преемником на посту главы грузинского правительства. 20 ноября 2013 года парламент Грузии утвердил новый состав правительства и Ираклий Гарибашвили стал премьер-министром. 31-летний Гарибашвили стал самым молодым премьером в истории Грузии и самым молодым главой правительства в Европе.



23 декабря 2015 года Гарибашвили объявил об уходе с поста премьер-министра Грузии. "Я покидаю сегодня эту должность, но остаюсь верным солдатом нашей страны", - заявил он.



На несколько лет Гарибашвили исчез с политической арены, но в марте 2019 года вернулся в правящую партию "Грузинская мечта", чтобы помочь вывести ее из кризиса. 8 сентября 2019 года назначен министром обороны в правительстве Георгия Гахарии.



После разразившегося политического кризиса и отставки премьера Гахарии 18 февраля 2021 года, Ираклий Гарибашвили был представлен на должность главы кабинета и утвержден в этой должности парламентом 22 февраля почти единогласно.



Семья

Женат, супруга Нунука Тамазашвили (род. 1983), двое сыновей - Николоз (род. 2005) и Андриа (род. 2010). Его тесть Тамаз Тамазашвили, бывший генерал милиции, в период правления Саакашвили был арестован по обвинению в незаконном ношении и хранении оружия и взрывчатых веществ